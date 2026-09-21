Olověný steak, hořké víno a jedna stará, zatraceně drahá lež
Moje současná, říkejme jí třeba Monika, měla na sobě šaty, které stály víc než moje týdenní gáže na silnici, a nepřestávala cvrlikat.
Já jsem chlap, který tráví dny za volantem dodávky s autodíly, žere oschlé bagety z benzínek a čistou košili si bere, jen když mu hrozí vyhazov nebo manželské povinnosti.
V téhle nóbl restauraci jsem si připadal jako buldozer na přehlídce porcelánu.
Chtěl jsem jen flák krvácejícího masa, spláchnout ho něčím ostřejším a mít klid.
„Máte už vybráno, nebo vám mohu něco doporučit?“ ozval se hlas, ze kterého mi okamžitě ztuhla krev v žilách.
Zvedl jsem oči od jídelního lístku.
Nad stolem stála Sandra.
Moje bejvalka.
Holka, se kterou jsem před pěti lety sdílel jeden plesnivý kvartýr na periferii a od které jsem zdrhnul jako potkan z potápějící se lodi.
Tehdy jsem jí nechal klíče ve schránce, poslal jednu stručnou esemesku a jako bonus si přibalil její plazmovou televizi a sekeru za tři nezaplacené nájmy.
Prostě daň za ty dva roky otravování, tak jsem to tehdy bral.
Sandra na mě čuměla, jako by viděla zombíka s brokovnicí.
Z ruky jí vypadl ten její upatlaný číšnický bloček a s plesknutím přistál na podlaze.
Zareagoval jsem rychleji než kobra.
Sehnul jsem se, sebral ho a podal jí ho.
Na vteřinu se naše prsty potkaly.
Měla kůži drsnou a červenou od jaru a pod očima se jí rýsovaly tmavé stíny, které nevymaže ani litr kafe.
Vypadala sedřeně.
Na moment ve mně blikla lhostejná lítost, ale pak jsem jí sjel pohledem k výstřihu v té naškrobené zástěře.
Neměla tam vůbec nic.
Žádný materiál k obdivu.
Lítost byla okamžitě v tahu.
„Dobrý večer,“ nasadil jsem ten svůj nejlepší úsměv číslo čtyři, jako bych ji v životě neviděl.
„Dali bychom si pro začátek perlivou vodu a tady paní manželka si vybere nějaké slušné víno.“
To slovo „manželka“ ji zasáhlo jako kulka ráže .45 přímo do žaludku.
Sandra zrudla tak divoce, že jí na krku naskákaly ošklivé fleky.
Oči jí těkaly ze mě na Moniku a zpátky.
„Ty si ze mě děláš prdel, Viktore?“ vyhrkla.
Žádný profesionální tón, čistý pouliční hněv.
„Ty sem vlezeš a tváříš se, jako by se nechumelilo?“
Monika zamrkala těma svýma dlouhýma, draze namalovanýma řasama a položila lístek na stůl.
Otočila se na mě s dokonale sehraným údivem.
„Znáte se, miláčku?“
Opřel jsem se hluboko do polstrované židle, nasadil výraz unaveného světáka a povzdechl si, jako když vypouštíte páru z ventilu.
„Zlato, pamatuješ, jak jsem ti vyprávěl o té psychotické holce? O té, se kterou jsem šel na dvě rande a ona si pak vysnila, že spolu žijeme? Jak mi pak ještě půl roku v noci vyvolávala z anonymních čísel?“
Sandra zalapala po dechu.
Ten blok v ruce zmáčkla tak silně, až jí zbělely klouby a papír zakřupal.
„Dvě rande?!“ zařvala na celou restauraci, že utichl i cinkot příborů u okolních stolů.
„Byli jsme spolu dva roky! Ukradl jsi mi chytrou televizi a dlužíš mi třicet klacků na nájmu, ty ubohej, prolhanej šmejde!“
V té chvíli se v Monice probudila pravá lvice ze satelitu za městem.
Přece nenechá nějakou umaštěnou holku od myčky, aby jí před lidma urážela sponzora a manžela v jednom.
Narovnala se jako pravítko a z očí jí šlehal led.
„Slečno, laskavě se okamžitě uklidněte,“ procedila Monika skrz zuby.
„Takhle se chováte k hostům? Okamžitě se omluvte, nebo chci mluvit s vaším šéfem.“
„Vy jste úplně blbá, jestli s tímhle chlapem žijete!“ ječela Sandra a ukazovala na mě prstem, který se jí třásl jako při absťáku.
„Nechal mě s dluhama a vypařil se. Zeptejte se ho na ten byt na Černém Mostě!“
Sáhl jsem přes stůl a jemně, chlácholivě jsem pohladil Moniku po dlani.
Můj hlas klesl do tónu, kterým doktoři uklidňují blázny předtím, než jim píchnou sedativa.
„Moniko, nezlob se na ni. Říkal jsem ti přece, že měla vážné psychické problémy. Přestala tehdy brát ty svoje prášky a já s ní musel okamžitě utnout kontakt, jinak by mě zničila. Nečekal jsem, že ta její fixace a bludy vydrží takhle dlouho.“
Trefa do černého.
Monika na mě vrhla pohled plný hlubokého soucitu, jak hrozným obdobím jsem si musel projít, a pak se s neskrývaným hnusným opovržením otočila zpátky k té třesoucí se trosce v zástěře.
Sandra stála nad naším stolem, dýchala jako splašená kobyla a vypadala, že mi každou vteřinu skočí po krku.
„Zavolám manažera,“ prohlásila Monika tvrdě a zvedla ruku na pingla, který stál u baru a bál se přiblížit na dostřel.
Sandra se naklonila přes stůl.
V očích jí plápolala čistá, nefalšovaná touha mě zabít.
Popadla těžkou sklenici s vodou.
„Vyleju ti to na tu tvou nagelovanou palici, ty svině prolhaná,“ zasyčela, a ten zvuk byl chladný jako zimní ráno.
Díval jsem se jí přímo do očí.
Nehnul jsem ani svalem v obličeji.
Jen jsem nahodil ten nejmenší, nejškodolibější úsměv, který mohla vidět jenom ona.
„Jestli na mě cákne jediná kapka, ty huso,“ pošeptal jsem jí naprosto klidným, chladným hlasem, „udělám tu takové divadlo, že tě tvůj šéf nejenom na hodinu vyrazí, ale ještě na tebe nechám hodit paragrafy. A já na rozdíl od tebe prachy na právníky a lidi, co umí zařídit problémy, mám.“
Zůstala viset uprostřed pohybu.
Možná v mých očích viděla, že nejsem z těch, kteří blafují, když jde do tuhého.
Ruka se sklenicí jí pomalu, poraženě klesla zpátky na ubrus.
V tu chvíli k nám přihopsal chlápek v dokonale vyžehleném obleku.
Manažer podniku.
Tvářil se, jako by mu právě někdo šlápl na kuří oko, ale na ksichtě mu pořád držel ten křečovitý, nacvičený úsměv.
„Děje se tu něco, vážení hosté?“ zeptal se tónem, ze kterého kapala faleš.
Monika se okamžitě chopila slova.
„Vaše zaměstnankyně nás tady naprosto bezdůvodně napadla. Začala na mého muže řvát nějaké nesmysly, urážet ho a vyhrožovat mu. Máme tady oslavu výročí a tohle chování je naprosto nepřijatelné. Žádám nápravu.“
Manažer zbledl tak, že by se v něm krve nedořezal.
Podíval se na Sandru.
Ta tam jen stála, ramena svěšená, zhasnutá.
Chtěla něco říct, otevřela pusu, ale ze zadní části restaurace už na ni skrz prosklené dveře čuměl zbytek personálu jako na malomocnou.
Neřekla nic.
Otočila se na podpatku a zmizela v chodbě směrem ke kuchyni.
„Strašně moc se omlouvám, pane, paní,“ začal se manažer okamžitě klanět a lámat v pase, jako by mu šlo o život.
„Tohle se u nás prostě nesmí stávat. Slečna tu pracuje teprve necelý měsíc a... hluboce se omlouvám. Okamžitě k vám pošlu našeho nejlepšího číšníka. Jako drobnou kompenzaci za tohle strašné nedorozumění přijměte prosím láhev našeho nejlepšího vína na účet podniku.“
Monika milostivě, jako královna, kývla hlavou.
Manažer se odklidil rychlostí blesku a za minutu už u nás stál mladý, vyděšený kluk s lahví červeného.
Tvářil se, jako by mohl za to, že vůbec dýchá stejný vzduch.
Nalil nám, převzal objednávku na steaky a potichu, pozpátku odcouval.
Monika si lokla vína, položila svou teplou dlaň na moji a oči měla plné té ženské, slepé empatie.
„Ty můj chudáku. Je strašné, že tě ta šílená ženská takhle nahání ještě po letech. Ještě že tě z toho tenkrát tvoje intuice dostala ven.“
„To víš, lidi jsou různí, světem chodí spousta bláznů,“ pokrčil jsem rameny a upil skvělého vína.
Bylo těžké, trpké a klouzalo do krku jako tekutý samet.
„Ale nenecháme si touhle trapnou scénou zkazit náš večer, ne?“
Zbytek večeře už byl stoprocentní.
Můj steak dorazil krvavý přesně tak, jak jsem to měl rád – maso bylo měkké jako dort a chutnalo po ohni.
Monika spokojeně dlabala svoje krémové rizoto a celou dobu mě pod stolem hladila po noze.
Sandru už jsme pochopitelně neviděli.
Manažer ji buď poslal rovnou na pracák, nebo ji nechal zavřít někde vzadu u myčky, kam koneckonců se svým hysterickým přístupem k životu patřila.
Když ten vyděšený kluk přinesl účet, za to drahé víno nám vážně nenapočítali ani floka.
Shrábl jsem peněženku, nechal na stole pětistovku jako dýško pro toho kluka a zvedli jsme se.
Vyšli jsme ven do teplé zářijové noci.
Vzduch byl příjemný, voněl suchým listím a tou poslední vlnou letního tepla, která se ještě držela vyhřátého asfaltu.
Monika se do mě zavěsila a opřela si hlavu o mé rameno.
Nahmatal jsem v kapse klíče od auta, cvakl dálkovým ovládáním a přemýšlel, jestli si zítra k obědu přece jen nedám tu obří pizzu, kterou dělají kousek od našeho skladu autodílů.
Život byl v tu chvíli vlastně docela fajn obchod.
Martin Irein
Žhavé zářijové slunce a schnoucí krev na koberci
Zářijové slunce pálilo do oken jako levná whiskey. Podzim sice bušil na dveře, ale léto se ještě nehodlalo vzdát téhle zatracené hry. Seděl jsem v kanclu u okna a sledoval, jak se prach líně vznáší v teplém vzduchu.
Martin Irein
Smrtící koktejl, horký podzim a účet za dvě kila
Září pálilo jako levná whisky, ale noc už voněla chladem. Vytáhl jsem zrcadlovku, zkontroloval stíny v uličce a čekal na schůzku. Měla to být rutinní filmařina, jenže tahle holka nebyla kompars. Byla ostrá jako břitva.
Martin Irein
Olověné rodinné pouto, krev a prachy z druhé ruky
Pršelo. Září škrábalo okna jako starej dluh. Seděl jsem v tom laciným podniku, pil hnusný kafe a čekal na Dana. Můj brácha měl talent vytáhnout z vás poslední flanděrák a tvářit se, že mu u toho dlužíte omluvu.
Martin Irein
Hysterická krev, kadeřnický olovo a podzimní zipy
Září škrábalo okna kuchyně jako starej bezdomovec. Venku mrholilo, kafe chutnalo po dehtu a já zrovna drtil v ruce telefon, ze kterýho na mě nějaká nanynka od nůžek a fénů pouštěla jedy, protože prý neměla čas.
Martin Irein
Horké zářijové olovo, zhasnutý monitor a holka na odpis
Podzimní slunce pálilo do oken jako rozžhavený autogen. Vzduch voněl prachem, zralými švestkami a levným kafem z automatu. Seděl jsem v kanclu a sledoval, jak se venku líně táhne babí léto, zatímco uvnitř tikala časovaná bomba.
|Další články autora
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť
V okolí stanice metra C mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, byty i kanceláře. Nádraží...
Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii
Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní...
Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy na Dům městských služeb
Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy z architektonické soutěže na Dům městských služeb. Odhadované...
Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy na Dům městských služeb
Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy z architektonické soutěže na Dům městských služeb. Odhadované...
Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy na Dům městských služeb
Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy z architektonické soutěže na Dům městských služeb. Odhadované...
Bezdomovci v Teplicích budou mít v zimě zajištěn nocleh v budově
Bezdomovci v Teplicích budou mít v zimě zajištěn nocleh v kamenné budově. Zastupitelé dnes...
Prodej prostorného cihlového bytu 2+kk po kompletní rekonstrukci v centru Plzně
Kollárova, Plzeň - Jižní Předměstí
4 750 000 Kč
- Počet článků 596
- Celková karma 11,59
- Průměrná čtenost 360x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!