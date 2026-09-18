Olověné rodinné pouto, krev a prachy z druhé ruky
Začalo to už před lety, když se vrátil z té své slavné mise v Africe.
Nebo možná tehdy, když ho opustila ta jeho hysterická ženská a nechala mu na krku dvě holky, které měly věčně hlad a děravé boty.
Dan nikdy nechtěl prachy pro sebe.
Vždycky to byly „holky“.
Škola v přírodě, zimní bundy, rovnátka, nebo prostě jenom podělaný nájem, protože jeho šéf prý zrovna zapomněl na výplatu.
„Potřebuju bůra, brácho,“ řekl tehdy poprvé, když stál u mě v předsíni.
Smrděl levným tabákem a mokrým psem, jak venku pršelo.
„Jen do pátku. Víš, jak to je. Malá potřebuje na ten výlet se třídou. Nechci, aby tam seděla v koutě jako chudák.“
Pustil jsem chlup.
Kdo by nepustil?
Byla to moje rodina, krev mé krve.
Jenže pátek přišel a odešel, za ním další tři a Dan se neozýval.
Když jsem se ho pak u piva zeptal, kdy to hodlá srovnat, podíval se na mě, jako bych mu právě poplival válečné medaile.
„Ty vole, ty fakt řešíš pár tisíc? Vždyť jde o tvoje neteře. Nejsem banka, abych ti podepisoval směnky,“ odsekl a objednal si dalšího panáka.
Samozřejmě na můj účet.
Matka ho vždycky brala jako chudáčka.
„Je to tvůj mladší bratr,“ říkávala mi každou neděli u oběda, zatímco do mě tlačila svíčkovou.
„Nemá to v životě lehké. Ty jsi ten silný, ty si vždycky poradíš.“
V naší rodině to nebylo vyznamenání.
Byl to rozsudek smrti.
Znamenalo to, že já musím makat dvanáctky v kancláři, zatímco Dan mohl prolejzat herny a tvářit se, že hledá smysl života.
Když Dan nepřišel na rodinnou oslavu, matka vzdychala, že má moc práce.
Když jsem já přišel o deset minut pozdě, protože mě zdržela zácpa na magistrále, hned se ptala, jestli mi na rodině vůbec záleží.
Svět byl zkrátka rozdělený na ty, kteří drží sloup, a na ty, kteří se o něj opírají, dokud ho nezlomí.
Nejvíc mě ale sralo, jak ty prachy inkasoval v tichosti, ale venku hrál hrdinu.
Jednou mi v noci pípla zpráva.
Potřeboval nutně deset tisíc na lyžařský kurz pro starší dceru.
Poslal jsem je, protože představa, že ta malá zůstane doma sama, zatímco celá třída bude chlastat svařák na horách, mi nedělala dobře.
O dva týdny později jsem seděl u matky v kuchyni a slyšel Dana, jak vykládá tetě, jak ten lyžák parádně zacáloval.
O mně nepadlo ani slovo.
Když jsem ho pak chytil pod krkem za domem, jen pokrčil rameny:
„Přece nebudeme před rodinou rozmazávat, kdo komu co půjčil. To se nedělá.“
Pak přišly matčiny sedmdesátiny.
Září tehdy předvádělo to nejhorší ze svého repertoáru – studený severní vítr rval žluté listí ze stromů a mlha se válela po ulicích jako kouř z levných cigaret.
Pronajali jsme salonek v jedné staré restauraci na kraji města.
Vzduch tam smrděl přepáleným olejem, starým pivem a laciným parfémem matčiných kamarádek.
Dan dorazil o hodinu později, ale přinesl obří kytici růží.
Matka roztála jako led na slunci dřív, než stačil vymyslet nějakou chabou výmluvu.
Já jsem mezitím na baru řešil zálohu, hádal se s vrchním o počet porcí a kontroloval účet.
Matka mě poplácala po rameni a řekla, že jsem hodný kluk.
Dan pak zvedl sklenici s levným sektem a spustil ten svůj monolog o tom, jak rodina musí držet spolu, jako správná parta, která se nikdy nezradí.
Měl jsem chuť mu tu sklenici narvat do chřtánu.
Po jídle mě odtáhl stranou k věšákům na chodbě.
Venku za oknem bubnoval déšť do plechové stříšky a z chodby táhl chlad.
Měl ten svůj klasický výraz – směs dlužníka a gangstera, který vás jde sejmout, protože mu dlužíte respekt.
„Potřebuju třicet litrů,“ vypálil bez předehry.
„Starší chce na ten jazykový pobyt do Londýna. Slíbil jsem jí to. Nemůžu couvnout, byl bych za šmejda.“
Opřel jsem se o chladnou zeď.
V salonku se zrovna někdo smál matčině vtipu.
Cítil jsem se strašně starý.
Starší než tohle století.
„Kolik mi vlastně ještě dlužíš, Dane?“ zeptal jsem se tiše.
Zamračil se.
„Co to s tím má společného? Teď řešíme Londýn.“
„Já vím přesně, kolik to je,“ vytáhl jsem telefon.
Nemám rád tabulky, ale tohle jsem si schválně sečetl.
„Je to šedesát osm tisíc. Šedesát osm tisíc, co jsi ze mě vytahal za poslední dva roky.“
Dan ztišil hlas a podíval se ke dveřím.
„Tohle chceš fakt řešit tady? Na maminčiných narozeninách? Jsi normální sysel.“
„Ne,“ řekl jsem a poprvé v životě jsem cítil, jak se mi v kapse svírá pěst ne kvůli vzteku, ale kvůli chladnému rozhodnutí.
„Tady to řešit nebudu. A proto ti nedám ani korunu. Už nikdy.“
Díval se na mě, jako by mi z hlavy vyrostla druhá dvojka upířích tesáků.
„Ty necháš moji dceru sedět doma? Kvůli svý malichernosti?“
„Holky za nic nemůžou,“ řekl jsem klidně.
„Proto jim pomůžu. Ale bez tebe. Jestli chce jet do Londýna, pošli mi číslo účtu té agentury. Zaplatím to přímo jim. Jako dárek od strejdy. Ale tobě do ruky nedám ani flanděrák.“
Odešel od věšáků uražený jako malej kluk, kterému vzali hračku.
Sedl si k matce a něco jí šeptal do ucha.
Za pět minut mě matka zavolala na chodbu.
Měla na sobě ten drahý svetr, který jsem jí koupil k vánocům, a v očích měla ten pohled, který bolel víc než rána devítkou s tlumičem do břicha.
„Ty jsi opravdu odmítl pomoct Danovým holkám?“ zeptala se tiše.
Řekl jsem jí pravdu.
Celou.
Že peníze klidně dám, ale přímo škole.
Žádnou hotovost bráchovi.
Matka chvíli koukala na své staré, upracované ruce. Pak se mě zeptala na něco, co mě dostalo:
„Proč jsi mi nikdy neřekl, kolik ti dluží?“
„Chtěl jsem tě chránit,“ odpověděl jsem.
„Chtěl jsem, aby ta naše rodina aspoň navenek vypadala normálně.“
Matka si sedla na židli u chodby.
Vypadala najednou hrozně křehce.
„Minulý týden u mě byl Dan taky. Chtěl padesát tisíc na kauci na byt. Prý ho vyhazují. Dala jsem mu svoje stavební spoření.“
V tu chvíli mi došlo, že ten parazit vysával nás oba.
V jejím hlase nebyl vztek na mě.
Byla tam jen strašná, hluboká únava z podzimu, který nikdy nekončí.
Ten Londýn jsem nakonec zaplatil z půlky.
Druhou půlku sehnala jeho bývalá žena.
Když mi pak napsala zprávu, že děkuje a že jí Dan tvrdil, že všechno sehnal sám, jen jsem jí odepsal:
„Příště to vyřešíme spolu. Bez prostředníků.“
S Danem jsme od té doby nepromluvili ani slovo.
Na rodinných sešlostech kolem mě prochází jako kolem horké kaše, okázale si platí své pivo a trousí poznámky o lidech, kteří mají místo srdce kalkulačku.
Je mi to fuk.
Září sice skončilo a venku začalo mrznout, ale v mé peněžence i v mé hlavě bylo konečně čisto.
Matka mu už taky nepůjčí.
Minulý týden mi volala, že po něm chtěla vidět seznam všech dluhů, než mu dá korunu na opravu auta.
Byla na sebe pyšná a já na ni taky.
Rodina sice může táhnout za jeden provaz, ale občas musíte ten provaz pustit, aby ten, který se jen veze, konečně spadnul na hubu.
Martin Irein
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