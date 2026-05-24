Ohlušující zlom
Právě v téhle kulise se střetly dva světy, které spolu neměly mít nic společného.
Za pokladnou trůnila Ona.
Impozantní monstrum v erární zástěře, jejíž hydrofobní polyester už dávno vzdal boj s tělesnými pachy.
Její prsty, připomínající špatně vyuzené klobásy, rytmicky bubnovaly o gumový pás.
V očích měla výraz unaveného bachaře z uranových dolů, kterému zrovna zrušili dovolenou.
Proti ní stála stařenka. Byla tak křehká, že by ji silnější průvan z metra pravděpodobně rozložil na elementární částice.
Na pás položila jeden polotučný tvaroh a čtvrtku chleba.
„Tohle vám neprodám,“ procedila pokladní skrz zuby. Hlas měla jako když drtíte štěrk v míchačce.
„Prosím?“ pípla babička.
„Slyšela jste. Nemám na vás čas. Vypadněte.“
Fronta za babičkou okamžitě zkameněla.
Nastalo to klasické české ticho.
To ticho, které všichni důvěrně známe z front na banány nebo z domovních schůzí.
Každý najednou strašně nutně potřeboval studovat složení na krabici s trvanlivým mlékem nebo zkoumat čistotu svých bot.
Typická kolektivní amputace odvahy.
Lidé se smrštili do svých šedivých bund, jako by doufali, že když se nebudou hýbat, dravá šelma za pultem si jich nevšimne.
Byl to ten moment, kdy by pamětníci začali vzpomínat na to, jak za jejich mládí lidi sice drželi hubu, ale aspoň u toho vypadali důstojněji.
Jenže v téhle frontě stál někdo, kdo do téhle idyly lhostejnosti nezapadal.
Profesionál.
Muž, který strávil polovinu života analýzou selhání komplexních systémů.
Z pohledu jeho vnitřní metodiky nešlo o lidskou neslušnost; šlo o kritickou chybu v procesním řízení.
Systém prodeje byl navržen pro konfiguraci Vstup (Zboží/Peníze) -> Proces (Validace/Skener) -> Výstup (Nákup).
Pokladní právě svévolně zavedla nezdokumentovanou podmínku, která shazovala celou aplikaci obchodu do fatálního breakdownu.
A co bylo horší, okolní komponenty – tedy lhostejní čumilové – vykazovaly nulovou odezvu. Totální zámrz operačního systému lidskosti.
Jeho vnitřní analytický software okamžitě přepnul z režimu „pozorování“ do režimu „destruktivní testování“.
Když systém selže takhle hluboko, nemá smysl ho opravovat.
Je potřeba ho restartovat.
Hardwarově.
Vykročil z řady.
Pohyboval se s tou ledovou, nepřirozenou plynulostí, jakou mívají lidé, kteří vědí, kolik váží lidská hlava a jak snadno se dá oddělit od krční páteře.
Vzduch kolem něj viditelně ochladl o několik stupňů.
Z podšívky jeho kabátu se neozvalo kovové cvaknutí a atmosféra v prodejně zhoustla tak, že by se dala krájet motorovou pilou.
„Ta paní,“ řekl tichým, dokonale modulovaným hlasem, ze kterého naskakovala husí kůže až na patách, „si ten tvaroh vezme.“
Pokladní zvedla oči.
Její dominantní postavení se během mikrosekundy vypařilo, nahrazeno čistým, živočišným strachem.
Podívala se do jeho očí – a nenašla v nich vůbec nic.
Jen chladnou, konstruktivní prázdnotu, která slibovala, že pokud okamžitě nepípne ten zatracený kód, proběhne tu během tří vteřin kompletní migrace jejího obličeje na zadní stěnu regálu s tabákem.
Bez zálohování dat.
„To... to je v pořádku,“ vykoktala a prsty se jí roztřásly tak, že málem neudržela skener. „Dělala jsem si... legraci.“
„Humor je fajn,“ poznamenal chladně a hodil na pás padesátikorunu. „Ale tohle rozhraní na něj nemá licenci.“
Otočil se k babičce, která sbalila svůj nákup, jako by právě přežila setkání s mimozemskou civilizací, a pomohl jí ke dveřím.
Fronta za nimi dál mlčela.
Ale teď už to nebylo ticho lhostejnosti.
Bylo to ticho lidí, kteří si právě uvědomili, že systém občas generuje anomálie, které se s nikým nemažou.
Martin Irein
Právo na veto
Šedá zóna
Pevnost z karet
Bod tání
Recept na tichou domácnost
- Počet článků 467
- Celková karma 10,02
- Průměrná čtenost 394x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.