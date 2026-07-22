Odlesky smrti v kaštanové ofenzívě
Seděl jsem v obýváku, na stole hrnek s vychladlým kafem a v televizi běžel pořad, na který se nikdo nedívá, ale všichni ho nechávají puštěný.
Pak se otevřely dveře.
Moje žena vstoupila dovnitř.
A už od prvního kroku bylo jasné, že se něco děje.
Ne proto, že by byla jiná.
Právě naopak.
Vypadala úplně normálně.
Což byla první známka nebezpečí.
Odložila kabelku, pomalu se otočila kolem vlastní osy jako modelka na módním mole a usmála se.
„Tak co?“
To jsou dvě slova, která v manželství dokážou způsobit větší škody než vytopený sklep.
„Co jako?“
Usmála se ještě víc.
„Všimneš si?“
A v tu chvíli jsem věděl, že jsem mrtvý.
Jen jsem ještě netušil, kde leží tělo.
Začal jsem ji pozorovat.
Oči dvě.
Nos jeden.
Uši stále po stranách hlavy.
Ruce, nohy, všechno na správných místech.
Dokonce jsem obešel konferenční stolek a podíval se z jiného úhlu.
Nic.
Absolutně nic.
Bylo to jako hledat rozdíl mezi dvěma fotkami betonové zdi.
„Tak?“ zeptala se.
V hlavě mi běžely varianty.
Nové šaty?
Ne.
Náušnice?
Ne.
Tetování draka přes záda?
Těžko říct, ale pravděpodobně ne.
Potřeboval jsem něco říct.
Rychle.
Mužský mozek funguje v krizových situacích zvláštně.
Většinou špatně, zato rychle.
„Zhubla jsi?“
Ticho.
Takové to ticho, při kterém člověk slyší vlastní krev, jak si balí kufry
„Prosím?“
„No... vypadáš nějak... štíhleji.“
To byla chvíle, kdy jsem měl vyskočit z okna.
Bydlíme v přízemí.
Přežil bych.
„Nezhubla jsem.“
„Aha.“
„Měla jsem svíčkovou.“
„To je výborné jídlo.“
„To nebyla otázka.“
Začal jsem ustupovat.
Instinktivně.
Stejně jako ustupují vojáci, když zjistí, že mapa byla kreslená od oka.
„Tak nové náušnice?“
„Ne.“
„Pleť?“
„Ne.“
„Boty?“
„Ne.“
„Vyměnili ti hlavu za podobnou?“
„Byla jsem u kadeřníka!“
A bylo to venku.
Čtyři hodiny.
ČTYŘI HODINY.
To číslo zaznělo několikrát během následujících deseti minut.
Asi proto, aby mi neušla jeho důležitost.
Přistoupil jsem blíž.
Opravdu blíž.
Tak blízko, že jsem začal vidět jednotlivé vlasy.
A musel jsem uznat, že nějaký rozdíl tam asi je.
Možná.
Trochu.
Pokud se člověk soustředí.
A pokud má po ruce mikroskop.
„Máš jinou barvu?“
„Konečně!“
„Jakou?“
„Kaštanovou s oříškovými odlesky.“
Podíval jsem se na ni.
Pak na její vlasy.
Pak znovu na ni.
„A předtím?“
„Čokoládově hnědou.“
Měl jsem pocit, že jsem se omylem ocitl na odborné konferenci lesních plodů.
„Víš,“ řekl jsem opatrně, „pro mě je to pořád hnědá.“
To jsem neměl dělat.
Vůbec.
Ukázalo se totiž, že mezi kaštanovou, oříškovou a čokoládovou existují rozdíly tak zásadní, že proti nim vypadají náboženské války jako drobná sousedská neshoda.
Poslouchal jsem přednášku.
Dozvěděl jsem se, že se málo dívám.
Že nevnímám detaily.
Že ji beru jako samozřejmost.
A že kdyby jednou přišla domů s fialovými vlasy, všiml bych si toho nejdřív za tři týdny.
To nebyla úplně pravda.
Za dva týdny určitě.
Když odešla do koupelny, zůstal jsem sedět v obýváku.
Přemýšlel jsem.
Ženský svět je zvláštní místo.
Dokáže utratit několik tisíc za změnu, kterou muž nepozná.
Muž zase dokáže utratit několik tisíc za součástku do auta, kterou nepozná žena.
A oba jsou pak překvapeni, že ten druhý nechápe význam celé operace.
Večer jsem se šel omluvit.
Stála před zrcadlem a zkoumala svoje slavné odlesky.
„Víš,“ řekl jsem, „možná ten rozdíl nevidím hned. Ale sluší ti to.“
Podívala se na mě podezřívavě.
„Opravdu?“
„Ano.“
„Tak jaká je to barva?“
Na okamžik jsem zaváhal.
Pak jsem se rozhodl riskovat všechno.
„Nejsmrtelnější otázka je ta, na kterou už odpověď znáš.“
Chvíli mlčela.
Pak se rozesmála.
A já pochopil, že jsem přežil.
Ne díky inteligenci.
Ne díky pozorovacím schopnostem.
Ale díky tomu, že někdy je smích poslední záchranný člun, který po manželské bitvě zůstane nad hladinou.
Martin Irein
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