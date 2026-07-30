O základech z rypolitu a tchyni, která chtěla vlastnit i podzimní mlhu
My s mojí ženou jsme nechtěli spasit svět, chtěli jsme jenom tři pokoje, kuchyň a záchod, do kterého nefouká.
Jenomže v době, kdy se i obyčejná cihla začala chovat jako luxusní zboží z pařížské Pařížské, museli jsme naše sny drasticky osekat.
Škrtli jsme krb, škrtli jsme francouzská okna a nakonec i tu pitomou omítku, takže by barák vypadal jako nedokončená základna civilní obrany z roku 1974.
Mně to bylo jedno.
Vyrostl jsem v paneláku, kde největším projevem luxusu bylo splachovadlo, které se nezasekávalo.
Moje žena má dědečka.
Je to starý pan stavař, chlap ze staré školy, který ještě pamatuje časy, kdy se vápno hasilo s úctou a zedníci neměli na břiše tetování.
Když viděl ty naše ubohé, zubožené plány, ze kterých po zásahu inflace zbyla jen jakási kostka z nouze, podíval se na mě přes brýle, které mu seděly na nose jako dva půllitry, a řekl, že tohle tedy ne.
Že prý nám dá peníze.
Část z toho, co bychom jednou stejně zdědili, ale dá nám to teď, abychom z toho měli radost všichni.
Byla to suma, za kterou by se v mém dětství dala koupit menší zoologická zahrada včetně mluvícího papouška.
Člověk by řekl, že v takovou chvíli propukne v rodině všeobecné veselí.
Že se otevře ta schovaná láhev s portským a tchyně upeče něco, co se nedá jíst, ale všichni budeme předstírat, jak moc nám to chutná.
Jenže tchyně s tchánem místo toho nasadili výrazy lidí, kterým právě oznámili, že se v jejich obýváku usadí armáda spásy.
Ztuhli jako rtuť v mrazáku.
Druhý den si tchyně vytáhla moji ženu na takový ten rozhovor mezi čtyřma očima, ze kterého chlapovi obvykle zbude jen tik v levém oku a nutnost jít okamžitě do hospody.
Vypadlo z ní, že s tchánem prostě blbě naplánovali podzim života.
Celé roky žili ve stylu „co tomu řeknou lidi ve spořitelně“.
Drahé zájezdy na splátky, kožená sedací souprava, ze které se člověk nemohl zvednout, aniž by nezněl jako odlepující se tapeta, a permanentní pocit, že jsou minimálně aristokracie z předměstí.
A jejich plán na důchod?
Geniální ve své jednoduchosti.
Počkat, až staří rodiče umřou, shrábnout miliony a pak milostivě, jako carská rodina, občas hodit vnoučatům nějaký ten drobný na kolotoč.
Jenže děda se rozhodl žít a navíc ty peníze poslat obchvatem rovnou nám.
Tchyně přišla s požadavkem, který měl logiku středověkého inkvizitora.
Máme prý dědečkovu velkorysou nabídku odmítnout.
Máme říct, že na ten dům vlastně nespěcháme, že si raději počkáme deset patnáct let, až si našetříme sami, a že oni nám pak – možná, když situace na trhu s ojetými vozy dovolí – nějak pomůžou.
Mezi řádky to ale řvalo jako siréna na chemické továrně:
„Nesahejte na naše prachy, vy nenažraní parchanti, my z toho musíme ještě doplatit leasing na to SUV, co s ním jezdím jenom do Lidlu!“
Svěřil jsem se s tím kamarádovi v garáži, když jsme se pokoušeli opravit starou sekačku, která už třetí rok vykazovala známky klinické smrti.
Podíval se na mě, utřel si ruku do montérek a povídá:
„Tě bůh. Takže oni si plánovali nákup nových zubních protéz podle úmrtního listu vlastních rodičů? To je slušný oddíl. Ty peníze už v životě neuvidíte, kamaráde. Jakmile propadnou o patro níž, tchyně je rozpustí v zájezdech pro seniory a vy budete nakonec rádi, když vám k Vánocům věnuje sadu utěrek.“
Když jsme byli u prarodičů na další kávě – na té kávě, která se podává v tenkých šálcích, které v mé přítomnosti vždycky hrozí samovznícením – děda mě odtáhl do garáže.
Vonělo to tam olejem, starým dřevem a chlapskou jistotou.
Zeptal se mě na rovinu, proč ty peníze nechceme.
A já, protože jsem idiot odkojený literaturou o poctivých hrdinech, jsem mu řekl, že rodiče mé ženy by byli radši, kdyby ty finance zůstaly pod jejich kontrolou pro strýčka Příhodu.
Děda mlčel.
Bylo to takové to ticho, při kterém slyšíte, jak venku na dvoře roste tráva a jak se hroutí jedna rodinná iluze.
To, co následovalo po návratu domů, už nebyla sranda, to byl čistý psychologický teror se stopami maloměšťáckého šílenství.
Telefon zvonil tak zběsile, až se posouval po nočním stolku.
Tchyně v něm neječela, ona vyla.
Jak jsme si prý mohli dovolit je takhle shodit?
Jak jsme mohli starému pánovi říct pravdu?
Moje žena se sesypala na pohovku jako hromádka neštěstí, plakala do polštáře, který jsme koupili v IKEA ještě v dobách, kdy svět dával smysl, a opakovala, že teď už v téhle rodině nikdo s nikým nepromluví ani o předpovědi počasí.
A tak teď sedíme v našem provizorním bytě, kolem nás jsou krabice s plány na dům, který možná nikdy nebude mít střechu, a přemýšlíme, co s tím.
Děda volal včera znovu.
Prý ta nabídka platí, že chce vidět, jak ty cihly rostou nahoru, dokud má ještě sílu dohlédnout na to, aby zedníci neflákali maltu.
Na jedné straně stojí barák našich snů a klid starého muže, na druhé straně uražená ješitnost dvou lidí, kteří celý život hráli divadlo pro sousedy a teď jim někdo strhl oponu ještě před koncem prvního jednání.
Pokud ty peníze vezmeme, tchyně nás prokleje do třetího kolena.
Pokud je nevezmeme, budeme do smrti naštvaní sami na sebe a na ten pitomý systém rodinných hodnot, kde má lež vždycky přednost před novou střechou.
Martin Irein
Tuzemák, korporát a jiné vánoční katastrofy
Štědrý večer proběhl v relativní harmonii. Moje žena má cit, takže kapr byl dokonale usmažený, salát měl tu správnou texturu, jakou člověk od sváteční tabule očekává, a děti pod stromkem cupovaly balicí papír s dravostí šelem.
Martin Irein
Triumf zdravého rozumu nad lidskou slušností za 100 Kč
Normální člověk se po úspěšném projektu touží zavřít doma, zalézt pod deku a hodinu koukat do zdi, ale v korporátu se úspěch trestá kolektivním výjezdem do restaurace.
Martin Irein
Jak jsme s Aničkou v rámci diverzní akce svrhli vlasový teror
Bylo to k zbláznění. Naše domácnost se proměnila v detašované pracoviště Ústavu pro kontrolu kadeřnických standardů a já si občas připadal jako vojín Halík, který se omylem ocitl v ženském klášteře.
Martin Irein
Hlína na sametu a stopadesátka v těle
Seděli jsme u našeho stolu v rohu, kde vzduch smrděl zvětralým pivem, chlapským potem a tou zvláštní těžkou melancholií chlapů, kteří už od života nic velkého nečekají, ale pořád doufají, že aspoň dvanáctka bude mít správný říz.
Martin Irein
Když andělé vypnou telefon
V životě jsem udělala jednu zásadní chybu. Stala jsem se člověkem, kterému všichni volají. Ne bankou. Ta aspoň vybírá úroky. Mně volali zadarmo.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
V Novém Vrbně na Opavsku hoří les, na místo míří speciální technika
V Novém Vrbně na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen druhý ze čtyř stupňů požárního...
Kvalita vody v Plzeňském kraji se místy zhoršila, plzeňské rybníky sinice nemají
Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji se místy zhoršila, ve vodě přibyly sinice. Platí to...
Paraglidista uvázl v elektrickém vedení, z desetimetrové výšky mu pomohli hasiči
Nevydařený let má za sebou paraglidista, který ve čtvrtek po poledni skončil i se svým křídlem v...
Festival na zámku Dobříš láká na Evu Urbanovou, Kateřinu Marii Tichou i pohádky
Zámek Dobříš se od 6. do 9. srpna promění v dějiště šestého ročníku Festivalu hudby. Návštěvníky...
Prodej rodinného domu 87 m2 s prostorným pozemkem, Trusnov - Opočno
Trusnov - Opočno, okres Pardubice
2 790 000 Kč
- Počet článků 543
- Celková karma 11,33
- Průměrná čtenost 371x
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!