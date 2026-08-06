O tichu, které u stolu nikoho nebolí (ani když se trhá smíchy)
Kdyby mě dneska někdo potkal v samoobsluze nebo u piva, asi by ho nenapadlo, že jsem kdysi býval člověk, který pro slovo nešel daleko – protože ho jednoduše nedokázal vytlačit z krku.
Jenže některé věci z dětství ve vás zatuhnou jako bláto na holínkách a drží se vás déle, než byste čekali.
Jako kluk jsem byl stydlivý.
Ne takové to běžné dětské stydění, kdy se schováte za mámu a tváříte se, že tam nejste.
U mě to byla hotová diagnóza.
Jakmile se přede mnou objevil někdo cizí, v hlavě mi naskočil bleskový myšlenkový proces, přesně jsem věděl, co chci říct, jenže jazyk odmítl poslušnost.
Slova se zasekla někde u mandlí, pusa dělala naprázdno „p-p-p“ a celá ta slavná věta zkrátka nešla ven.
Doma nebo ve třídě to ještě šlo.
Tam člověk věděl, odkud vítr fouká, lidi kolem mě už měli moje ticho přečtené.
Ale stačilo jít k doktorovi.
„Tak co tě trápí, chlapče?“ zeptal se pan doktor a mně v tu ránu ztuhly svaly.
V duchu jsem měl odpověď dokonale připravenou, ale v reálu jsem jen začal koktat, rudnout, až jsem to nakonec vzdal a jen bezmocně pokrčil rameny.
Čím víc se člověk snažil vypadat normálně a plynule, tím víc se do toho motal.
Byla to strašná, ponižující past, která se s každým dalším pokusem utahovala.
A do toho všeho vstupovala rodina, ten náš domácí generátor absurdity.
Ono jim to totiž přišlo strašně roztomilé.
Nebo vtipné.
Nedělali to z čisté krutosti, to bych jim křivdil.
Oni to zkrátka brali jako takové veselé domácí divadélko.
„Podívejte, on se nám zase zasekl,“ hlásil otec s úsměvem a hned mě začal s oblibou napodobovat, aby řeč nestála.
Celá kuchyň se smála a já měl pocit, že se pode mnou musí propadnout podlaha.
Mně to vtipné nepřišlo ani trochu.
Už tak jsem se styděl za to, že jsem jiný, a oni kolem toho ještě pořádali estrádu.
Někdy mě do těch situací schválně postrkovali.
Poslali mě koupit deset deka salámu nebo se zeptat kolemjdoucího na cestu.
„Běž, aspoň si zvykneš, to tě zocelí!“ tvrdili mi.
Mysleli si, že mě z toho touhle spartánskou výchovou dostanou.
Výsledkem byl pochopitelně ještě větší psychický blok.
Čím větší byl tlak, tím pevněji se mi svíralo hrdlo.
V pubertě to pak dosáhlo vrcholu.
To je přesně ten věk, kdy kluk začíná řešit, jak působí na holky, a touží po tom vypadat jako světák.
Jenže já měl v hlavě pořád ten samý ochromující strach, že ze mě v klíčový moment nevyleze souvislá věta.
Takže jsem radši zvolil strategii absolutního mlčení.
Držel jsem se zpátky, tvářil se jako zádumčivý intelektuál a uvnitř se přitom třásl strachy.
Bůhví, kolik věcí a holek mi kvůli tomu uteklo.
Zlepšovat se to začalo až v dospělosti.
Nebyl to žádný filmový zlom, žádné prozření ze dne na den.
Prostě přišla práce, člověk musel začít telefonovat, zařizovat, jednat s lidmi a nikdo se ho neptal, jestli se mu chce.
Postupně jsem přestal hlídat každou slabiku a přemýšlet nad tím, jak u toho vypadám.
Najednou to šlo.
Dneska mluvím úplně normálně, zařídím, co je potřeba, a když se ohlédnu zpátky, připadá mi to jako vyprávění o úplně cizím člověku.
Mám ženu, děti, svůj klid.
Jenže jedna věc zůstala nedotčená.
Moje rodina.
Pro ně jsem se v čase vůbec neposunul.
Kdykoliv se sejdeme u stolu, dřív nebo později někdo vytáhne tu „skvělou historku“ z dětství.
Zase mě napodobují, poplácávají se po stehnech a upřímně se baví tím, jaký jsem byl komický uzlíček nervů.
Pro ně je to zkrátka pořád ta samá legrace.
Pro mě to ale není vtipné ani po letech.
Nezhroutím se z toho, to ne, ale pokaždé mě tam uvnitř tak divně píchne.
Je to připomínka něčeho, co mě stálo obrovské množství sil a co jsem si musel v sobě odedřít úplně sám.
Moje manželka to nedávno zažila naživo.
Seděli jsme u našich a zrovna běželo další kolo téhle rodinné zábavy.
Podívala se na mě, pak na ně a v očích měla naprosté zděšení.
Když jsme pak jeli domů, říkala mi, že měla hroznou chuť se ozvat a seřvat je, jestli jsou slepí a nechápou, jak moc mi tím ubližují.
Jenže já vím, že oni to opravdu nechápou.
Nejsou zlí, jen jsou vůči tomu absolutně imunní.
Nikdy nic podobného nezažili, tak zkrátka netuší.
Pro ně to byla jen legrační epizoda, pro mě formující trauma.
Někdy si říkám, že bych měl bouchnout do stolu a říct jim to na rovinu.
Jenže vím přesně, jak by to dopadlo.
Sklidil bych jen protočení očí a věty typu:
„Prosím tě, ty s tím naděláš, ty všechno hrozně dramatizuješ, člověk už nemůže říct ani vtip.“
Takže radši mlčím.
Zase.
Jen v duchu sedím a dochází mi, že i když se člověk v životě posune o kilometry dál, ty staré šrámy v něm zůstanou.
A že někdy není nejtěžší vyhrát boj sám se sebou, ale vysvětlit to lidem, kteří nikdy nemuseli bojovat.
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