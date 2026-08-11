O praseti v drahém saku, rodinném kříži a spláchnuté pýše
Většinou se při podobných příležitostech sejde skupina lidí, kteří mají společného pouze to, že kdysi v minulém století vlezli do stejného genetického chomáče, a teď jsou nuceni předstírat, že je nesmírně zajímá, jak roste něčí angrešt nebo kolik stojí výměna těsnění u Octavie.
Švagr byl chlap, ze kterého úspěch přímo stříkal, asi jako když špatně utáhnete ventil u sifonu.
Měl na sobě sako, které stálo víc než moje celá motorka, a tvářil se, jako by tu hospodu, potažmo celou čtvrť, osobně vybudoval.
„Podívej se na sebe, Kamile,“ pronesl tehdy s lehkostí aristokrata, který právě hodil kost ohlodaného bažanta mezi poddané.
„Žiješ od desíti k pěti. Žádná vize, žádná dravost. Chlap ve tvým věku by měl mít na kontě víc než jenom mozoly a historky z montáží. Jsi zkrátka životní ztroskotanec. To není urážka, to je diagnóza.“
Moje žena tehdy jen hluboce vzdychla a začala se s přehnaným zájmem věnovat oschlému chlebíčku.
Já jsem neřekl nic.
Jen jsem se napil piva a v duchu jsem si představoval, jak švagrovi ta jeho drahá kravata uvízne v tiskárně na peníze, kterou měl očividně místo srdce.
Člověk se v mém věku už kvůli blbcům nerozčiluje, jen si je v hlavě ukládá do poličky s nápisem „přírodní úkaz.“
Jenže život má v sobě takový zvláštní, poněkud sadistický smysl pro humor.
Rád míchá kartami přesně ve chvíli, kdy si myslíte, že držíte v ruce samá esa.
Trvalo to sotva půl roku.
Ta jeho slavná nadnárodní firma, kde dělal jakéhosi hlavního koordinátora ničeho pro celou střední Evropu, se rozhodla, že zkoordinuje i jeho.
Vyhodili ho.
Ze dne na den, s grácií, s jakou se vyhazují staré krabice od bot.
Najednou nebylo sako, nebyl služební bavorák, nezbyla ani ta dravost.
Zůstala jen hypotéka velikosti menšího afrického státu a ticho v telefonu, protože všichni ti jeho důležití obchodní přátelé najednou zapomněli, že nějaký takový člověk vůbec existuje.
A pak přišel ten podvečer.
Seděl jsem v garáži, rádio potichu hrálo nějaký starý flák od Olympicu, na ponku se chladilo kafe a já jsem čistil karburátor.
Vtom se ve dveřích objevil stín.
Byla to ta samá postava, ale jaksi scvrklá, jako by ji někdo vypral na devadesát stupňů.
Ramena u boku, oči zapíchnuté do podlahy a v rukou žmoulal igelitku, ze které koukal laciný lahváč.
Ten pohled byl fascinující.
Chvíli to trvalo, než ze sebe vymáčkl tu větu.
Nekoukala z něj dravost, koukala z něj čistá, nefalšovaná zoufalost, která se snažila tvářit, že se vlastně nic neděje.
„Kamile… ty prej teď sháníš lidi na ty nový haly,“ začal a hlas se mu mírně třásl, jako školákovi, když jde k tabuli.
„Já vím, že jsme minule… no, že jsem to možná trochu přehnal. Víš, jak to chodí, tlak v práci, nervy. Ale potřeboval bych helfnout. Klidně na cokoli. I manuálně. Klidně budu tahat kabely. Hlavně když to bude hned.“
Díval jsem se na něj přes špinavé brýle a v hlavě mi běžela celá ta paleta pocitů.
Od divokého, triumfálního smíchu, přes touhu poslat ho někam, kde slunce nesvítí, až po ten zvláštní, melancholický smutek nad tím, jak strašně málo stačí, aby se z poloboha stal prosebník u upatlaného ponku.
Mohlo to být strašně jednoduché.
Mohl jsem se narovnat, zopakovat mu jeho vlastní slova o ztroskotancích a s gustem mu bouchnout dveřmi před nosem.
Jenže když vidíte chlapa, kterým sice pohrdáte, ale který má momentálně žaludeční vředy z toho, že neví, z čeho zaplatí dětem školy, něco se ve vás zlomí.
Možná je to slabost, možná jenom obyčejný soucit zpackaného světa.
Podal jsem mu hadr, aby si utřel ruce od toho laciného piva, které mu vyteklo, a ukázal jsem na druhou židli.
„Sedni si,“ řekl jsem.
„Napřed dopijeme tohle a pak se podíváme, co se s tebou dá dělat. Ale to sako si příště neber, tady bys ho zničil.“
Martin Irein
Když vám z jedináčka vyroste sultán
Člověk stráví půlku života tím, že se snaží ze svého potomka vykřesat něco, za co by se v tramvaji nemusel stydět.
Martin Irein
O hovadech s ambicemi akrobatů, švédské dýze a křehkosti italského podzimu
Člověk v jistém věku získá pocit, že už ho nic nepřekvapí. Má za sebou pubertální pití teplého krabicového vína na lavičkách v parku, absolvoval několik stěhování, rozchodů a absurdních pohovorů.
Martin Irein
Zákon diskotékových kšand
Když se můj otec před lety rozhodoval, zda mě má pustit do tehdejšího vyhlášeného kulturáku na sobotní čaj, pronesl větu, kterou si pamatuji dodnes: „Světu, chlapče, nevládnou myšlenky, ale uvolněné gumy v rozkroku.“
Martin Irein
O tancích mezi vejci, idiotských generálech a jedné definitivní účetní uzávěrce
Na počátku všeho stála, jak už to tak v našich zeměpisných šířkách bývá, totální absence obyčejné lidské soudnosti a jedno pomazánkové máslo.
Martin Irein
O tichu, které u stolu nikoho nebolí (ani když se trhá smíchy)
Navenek žiju úplně normální život. Práce, rodina, dvě děti, manželka, se kterou si, díky Bohu, docela rozumíme.
|Další články autora
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Stížnosti na nepořádek spustily změnu. Praha 5 bude na úklidovou firmu přísnější
Praha 5 zpřísňuje kontrolu úklidu ulic. Reaguje tak na stížnosti obyvatel Smíchova, kteří si po...
Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený
Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších....
Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený
Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších....
Kraj otevřel v Ostravě nové chráněné bydlení pro 12 klientů
Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici v Ostravě další pobytové sociální zařízení, ve...
- Počet článků 555
- Celková karma 11,86
- Průměrná čtenost 371x
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!