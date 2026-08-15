O podivuhodném selhání korporátního lva, moderních technologiích a nečekané upřímnosti
Člověk sedí, v ruce tiskne hrnek s vlažnou kávou, dívá se z okna na šedivé pražské střechy a přemýšlí, jestli ty dvě stovky za nedělní lístek do kina stály za to.
Kolem stolu – respektive na monitoru v pětadvaceti blikajících obdélníčcích – se mezitím rozlévá obvyklá firemní latina.
Grafy stoupají, indexy klesají, a kdyby v tu chvíli do místnosti vstoupil kdokoli normální z ulice, měl by pocit, že jsme parta kosmonautů těsně před startem na Mars.
Přitom jsme jen unavení úředníci třetího tisíciletí, kteří se snaží přežít do oběda.
Náš kolega z marketingu, říkejme mu třeba Dan, byl odjakživa typem člověka, kterého můj otec nazýval „světákem z donucení“.
Nosil ty úzké košile, které se strašně špatně žehlí, mluvil výhradně v anglických zkratkách a na každém kroku dával najevo, že jeho intelektuální kapacita drtivě přesahuje rámec naší středně velké firmy.
V online prostoru se pohyboval s lehkostí dravé ryby.
Zatímco my ostatní jsme bojovali s mikrofony a občas omylem promluvili do ticha s vypnutým zvukem, on dokázal během vteřiny nasdílet analýzu konkurence, poslat vtip do interního chatu a ještě u toho vypadat, že právě zachraňuje globální ekonomiku.
Byla to radost pohledět.
A taky strašná osina v zadku, abych byl upřímný.
„Takže, pokud se podíváme na ty konverze za uplynulý kvartál,“ hřímala naše šéfová, žena s vizáží přísné, ale unavené ředitelky malotřídní školy, která si právě uvědomila, že jí kabinet sežraly myši, „vidíme tam jasný deficit v oblasti organického zásahu.“
V tu chvíli se to stalo.
Svět se nerozskočil na kusy, ani nezazněly polnice zjevení.
Pouze se ozvalo takové to tiché, specifické lupnutí, které signalizuje, že technika převzala kontrolu nad lidským osudem.
Dan zapomněl vypnout sdílení obrazovky.
Respektive, on ho nevypnul, on ho teprve spustil, domnívaje se zřejmě, že nám ukazuje nejnovější vizuály pro kampaň na bio-jogurty.
Místo jogurtů se však na hlavním monitoru, před zraky kompletního managementu včetně dvou auditorů z Vídně, rozlila scéna, která do oblasti organického zásahu sice nepochybně patřila, ale v poněkud… živočišnějším smyslu.
Z reproduktorů se ozvalo hluboké, procítěné vzdechnutí, následované zvukem, který ze všeho nejvíc připomínal plácání mokrého ručníku o dlaždičky v podolském bazénu.
Na obrazovce se v plném vysokém rozlišení objevila dáma v kostkovaných podkolenkách, která se s neuvěřitelnou vervou věnovala činnosti, již v našich směrnicích o bezpečnosti práce rozhodně nenajdete.
V tu chvíli se v pětadvaceti pražských bytech zastavil čas.
Je to ten moment, kdy se vám chce strašně, ale strašně moc smát, ale zároveň víte, že pokud se uchechtnete, propadnete se do pekla společenské sebevraždy.
Moje žena v kuchyni zrovna utírala nádobí.
Když ten zvuk z mých reproduktorů prořízl ticho obýváku, nahlédla dovnitř s výrazem, jaký mívají matky představené, když v klášteře objeví láhev tuzemáku.
„To je ta vaše nová strategie pro třetí čtvrtletí?“ zeptala se suše.
„To je Dan,“ špitl jsem. „Ukazuje nám… hloubkovou analýzu.“
Na callu mezitím zavládlo ticho tak absolutní, že by se v něm dal krájet strach.
Šéfová ztuhla s otevřenou pusou, uprostřed slova „optimalizace“.
Její obličej na webkameře prošel fascinující barevnou transformací od korporátní šedi přes lehkou narůžovělost až po odstín zralého rajčete.
Dan sám si zřejmě prvních deset vteřin ničeho nevšiml.
Viděli jsme na jeho malé webkameře v rohu, jak dál spokojeně přežvykuje svou ranní bagetu a občas uznale pokývá hlavou nad výkonem té slečny v podkolenkách.
Myslel si, kluk jeden šikovná, že je dokonale skrytý za hradbou digitální anonymity.
A pak mu to došlo.
Ten záblesk čiré hrůzy v jeho očích byl vlastně nádherný.
Bylo to jako sledovat antickou tragédii v přímém přenosu.
Myš v jeho ruce zběsile poskakovala po stole, kurzor kmitat sem a tam jako splašený čmelák, a než stačil to okno hříchu zavřít, stihl omylem celou tu nádheru ještě dvakrát zvětšit na celou obrazovku.
Nakonec se ozvalo suché kliknutí a Dan zmizel.
Odpojil se.
Prostě se vypařil z povrchu zemského, jako by ho spláchla vlastní digitální hanba.
Šéfová si urovnala halenku, polkla a s tónem, jako by se právě nic nestalo, prohlásila:
„Ano. Takže… k těm jogurtům. Domnívám se, že vizuální stránka věci bude vyžadovat ještě drobnou revizi.“
Byl to triumf vůle nad realitou.
Jakmile porada skončila, firemní Slack explodoval.
Kdyby ty servery byly z poctivého železa, teklo by z nich roztavené olovo.
Lidé, kteří si jinak celé roky neřekli ani ‚dobrý den‘, si najednou posílali screenshoty, analyzovali Danův vkus a tipovali, jestli zítra dorazí do práce v podkolenkách, nebo raději podá okamžitou výpověď.
Celá ta naše upjatá, zorganizovaná kancelářská mašinérie se na jeden den proměnila v rozesmátou partu kluků z pavlače, co právě viděli souseda spadnout do sudu s vápnem.
Bylo v tom něco osvobozujícího.
Ukázalo se, že pod těmi drahými obleky, anglickými frázemi a tabulkami v Excelu jsme pořád jenom lidi.
Chybující, trochu přízemní, ale strašně toužící po troše té obyčejné, nefalšované lidské legrace. I když za ni někdo jiný zaplatil celou svou kariérou.
Martin Irein
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