Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

O pivech, sestrách a brokovnicích v čistírně pekáčů

Martin Irein
Ségra má termín. Zejtra se vdává. Já pozvánku nedostal, prý smrdím prací a samotou. Máma se kroutila jako žížala na háčku. Jenže já si nenechám kadit na hlavu. Koupil jsem jí aspoň mixér a vyrazil směr ta jejich snobská sláva.

Seděl jsem v té nóbl restauraci na Žižkově, kde i vzduch stál víc než moje celodenní šichta s koštětem.
Všude samé bílé ubrusy, stříbrné příbory, které vypadaly, že dokážou člověka podříznout při pouhém pohledu, a chlápci v oblecích, které stály víc než moje ojetá felicie.
Moje ségra, vlastně teď už nevěsta, se na mě podívala, jako by jí do polévky spadl zmutovaný potkan.
Její čerstvý manžel, takový ten typický kravaťák s nagelovanou patkou a úsměvem ze žurnálu, zrovna vykládal svému otčenášovi, generálnímu řediteli bůhvíčeho, jak skvěle se mám v té cizině.
„Jo, Patrik, ten kluk to dotáhl daleko. Švýcarsko, bankovnictví, samý luxus. Teď zrovna analyzuje trhy v Curychu,“ hřímal ten panák a poklepával si prstem o sklenici s šampaňským, ve kterém bublaly peníze.
Měl jsem chuť mu ten sekt vylejt na tu jeho drahou košili, ale ovládl jsem se.

Zlehka jsem zkontroloval stav své kapsy – měl jsem tam dvě stovky, klíče od bytu a zmačkanou krabičku startek.
Bojový instinkt mi říkal, že bych měl vytáhnout zpod kabátu zkrácenou hlaveň Remingtonky a rozstřílet ty jejich křišťálové lustry na prach, ale slíbil jsem sám sobě, že dneska budu držet dekorum.
Aspoň chvíli.
Odpolední nostalgie mě na vteřinu vrátila do dob, kdy jsme se ségrou kradli třešně ze sousedovy zahrady a bylo nám úplně jedno, kdo má kolik v kapse a jestli nosíme tepláky s kolenatými vytlačeninami.

Jenže ty časy spláchl čas do hajzlu.
„Koukám, že ti v tom Švýcarsku chutná, Patriku,“ pronesla ségřina novopečená tchyně, ženská, která měla na krku tolik zlata, že by to stačilo na splátku mého dluhu na nájemném za tři roky dopředu.
Její pohled mě rentgenoval skrz naskrz.
Moje sako z výprodeje a lehce okopané polobotky jí do té curyšské idylky jaksi nepasovaly.
„Já nejsem ve Švýcarsku, paní,“ řekl jsem klidným, až mrazivým hlasem, který překvapil i mě samotného.

V místnosti to trochu ztichlo, jen u vedlejšího stolu někdo cinknul lžičkou o šálek.
„Já makám jako noční uklízeč v podzemních garážích na Černém Mostě. Meju tam ty podlahy, co na nich vaši lidi parkují svá drahá auta. A jsem samoživitel, starám se o malého kluka, protože jeho máma zdrhla s nějakým chlapíkem do Německa.“
Ségra zbledla tak, že by vedle ní i svatební dort vypadal jako opálený od sluníčka.
Její novomanžel polkl naprázdno a vypadal, že se každou chvíli udusí kouskem lososa.
Máma s tátou sklopili hlavy k talířům, jako by tam hledali ztracené svědomí.
Nikdo neřekl ani popel.

Ta lež, kterou kolem mě sestra měsíce budovala, aby před touhle bandou snobů nevypadala jako holka z chudé rodiny, praskla jako přefouknutý balónek.
„A na ten obřad mě ségra nepozvala jednoduše proto, že se za mě stydí. Že nejsem dost reprezentativní vzorek pro vaši rodinnou galerii,“ dodal jsem, položil na stůl obálku s pětistovkou, kterou jsem tam nechal jako symbolický svatební dar, a otočil se na podpatku.

Cesta ven z té snobské ratejny byla dlouhá.
Každý krok bolel, ale zároveň mě hřálo u srdce, že jsem ze sebe nenechal udělat neexistujícího ducha z ciziny.
Když jsem procházel kolem šatny, chlápek v uniformě mi podal kabát s takovým zvláštním respektem v očích.
Možná to byl taky uklízeč, kdo ví.

Venku jsem si zapálil startku, potáhl zhluboka a šel pěšky domů, směr moje garsonka, kde mě čekal kluk a studené pivo v lednici.
Rodina je sice fajn věc, ale někdy je lepší bejt sám než v blbý společnosti.

Obrázek vytvořen pomocí Gemini.

Autor: Martin Irein | pondělí 26.10.2026 16:30 | karma článku: 0 | přečteno: 41x
Vstoupit do diskuse (2 příspěvků)

Další články autora

Martin Irein

SUV, dávky a Glock v levném nálevu

Seděl jsem v té kuchyni, pil kafe z oprýskaného hrnku a zíral z okna na ulici. Denisa na mě spiklenecky mrkla a ukázala prstem dolů. Na flíčku rozteklého asfaltu tam stálo nablýskané, rudé monstrum s pohonem na všechna čtyři kola.

25.10.2026 v 9:00 | Karma: 9,46 | Přečteno: 141x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Střílej dřív, než ti fotr spočítá maily, nebo si v tý krčmě uvařte Pelíšky

Vejpůl rozkouslej preclík na ubrousku, zvětralej Pernštejn a naproti mně starej chlap v tesilovým saku, kterej si myslí, že svět skončil s posledním píchnutím šichty v ČKD. Seděl tam jako monolit a mně v kapse vibroval telefon.

24.10.2026 v 9:00 | Karma: 8,67 | Přečteno: 170x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Když v sobotu odpoledne hoří svět, i prcek ví, že srabovství neprojde

Bylo po obědě a fotr trčel v robotě. Seděl jsem v patře, když mě do nosu praštil smrad hořící izolace. Dole v baráku regulérně hořelo. Vteřiny tikaly jak splašený samopal a mně hned blesklo hlavou, že musím vytáhnout mladší ségru.

23.10.2026 v 16:30 | Karma: 7,95 | Přečteno: 125x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Bábovky, zásobníky a otcovské lekce ze suterénu světa

U babičky to smrdělo levným tabákem a starým mýdlem. Otec říkal, že moc řeším věci. Bratranec Dan tam seděl jako král a já utíral mastné talíře. Pak babička pronesla tu větu. Tehdy mi cvaklo v hlavě.

22.10.2026 v 16:30 | Karma: 11,65 | Přečteno: 183x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Vypnutý seriál, studený kafe a upír s razítkem z urgentu

Byl to běžný večer, kluk konečně spal a já si dal nohy na stůl. Pustil jsem si nějakej starej film, otevřel pivo a myslel si, že mám vyhráno. Pak ale začal řvát mobil. Neznámé číslo. Vzal jsem to a svět šel do háje.

21.10.2026 v 16:30 | Karma: 12,28 | Přečteno: 191x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?
20. října 2026  12:22

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...
19. října 2026  16:07

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Běhání
21. října 2026  17:01

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku
22. října 2026  9:58

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ
20. října 2026  18:27

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...

Meat Design přiveze do Ostravy 150 tvůrců a značek, představí i malometrážní byt

ilustrační snímek
26. října 2026  15:58,  aktualizováno  15:58

Více než 150 tvůrců a značek představí od 6. do 8. listopadu na festivalu Meat Design Ostrava svou...

Proměna ústeckých Mánesových sadů, která měla skončit v říjnu, se protáhne

ilustrační snímek
26. října 2026  15:49,  aktualizováno  15:49

Přeměna Mánesových sadů v Ústí nad Labem se protáhne do příštího roku. Původně měly práce skončit...

Soud odmítl návrh na neplatnost referenda ve Volarech k obchvatu města

ilustrační snímek
26. října 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl návrh na zneplatnění referenda ve Volarech na...

Metro pojede méně často, školní autobusy nevyjedou. Praha mění provoz MHD

Pražská MHD se o svátku i během podzimních prázdnin přizpůsobí menšímu zájmu.
26. října 2026  17:03,  aktualizováno  17:59

Státní svátek 28. října a podzimní prázdniny 2026 přinesou změny v provozu pražské MHD. Metro,...

Martin Irein

  • Počet článků 632
  • Celková karma 11,86
  • Průměrná čtenost 351x
PROČ SE BÁT ZÍTŘKŮ? TŘEBA ŽÁDNÉ NEPŘIJDOU!

Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.

NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.