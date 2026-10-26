O pivech, sestrách a brokovnicích v čistírně pekáčů
Seděl jsem v té nóbl restauraci na Žižkově, kde i vzduch stál víc než moje celodenní šichta s koštětem.
Všude samé bílé ubrusy, stříbrné příbory, které vypadaly, že dokážou člověka podříznout při pouhém pohledu, a chlápci v oblecích, které stály víc než moje ojetá felicie.
Moje ségra, vlastně teď už nevěsta, se na mě podívala, jako by jí do polévky spadl zmutovaný potkan.
Její čerstvý manžel, takový ten typický kravaťák s nagelovanou patkou a úsměvem ze žurnálu, zrovna vykládal svému otčenášovi, generálnímu řediteli bůhvíčeho, jak skvěle se mám v té cizině.
„Jo, Patrik, ten kluk to dotáhl daleko. Švýcarsko, bankovnictví, samý luxus. Teď zrovna analyzuje trhy v Curychu,“ hřímal ten panák a poklepával si prstem o sklenici s šampaňským, ve kterém bublaly peníze.
Měl jsem chuť mu ten sekt vylejt na tu jeho drahou košili, ale ovládl jsem se.
Zlehka jsem zkontroloval stav své kapsy – měl jsem tam dvě stovky, klíče od bytu a zmačkanou krabičku startek.
Bojový instinkt mi říkal, že bych měl vytáhnout zpod kabátu zkrácenou hlaveň Remingtonky a rozstřílet ty jejich křišťálové lustry na prach, ale slíbil jsem sám sobě, že dneska budu držet dekorum.
Aspoň chvíli.
Odpolední nostalgie mě na vteřinu vrátila do dob, kdy jsme se ségrou kradli třešně ze sousedovy zahrady a bylo nám úplně jedno, kdo má kolik v kapse a jestli nosíme tepláky s kolenatými vytlačeninami.
Jenže ty časy spláchl čas do hajzlu.
„Koukám, že ti v tom Švýcarsku chutná, Patriku,“ pronesla ségřina novopečená tchyně, ženská, která měla na krku tolik zlata, že by to stačilo na splátku mého dluhu na nájemném za tři roky dopředu.
Její pohled mě rentgenoval skrz naskrz.
Moje sako z výprodeje a lehce okopané polobotky jí do té curyšské idylky jaksi nepasovaly.
„Já nejsem ve Švýcarsku, paní,“ řekl jsem klidným, až mrazivým hlasem, který překvapil i mě samotného.
V místnosti to trochu ztichlo, jen u vedlejšího stolu někdo cinknul lžičkou o šálek.
„Já makám jako noční uklízeč v podzemních garážích na Černém Mostě. Meju tam ty podlahy, co na nich vaši lidi parkují svá drahá auta. A jsem samoživitel, starám se o malého kluka, protože jeho máma zdrhla s nějakým chlapíkem do Německa.“
Ségra zbledla tak, že by vedle ní i svatební dort vypadal jako opálený od sluníčka.
Její novomanžel polkl naprázdno a vypadal, že se každou chvíli udusí kouskem lososa.
Máma s tátou sklopili hlavy k talířům, jako by tam hledali ztracené svědomí.
Nikdo neřekl ani popel.
Ta lež, kterou kolem mě sestra měsíce budovala, aby před touhle bandou snobů nevypadala jako holka z chudé rodiny, praskla jako přefouknutý balónek.
„A na ten obřad mě ségra nepozvala jednoduše proto, že se za mě stydí. Že nejsem dost reprezentativní vzorek pro vaši rodinnou galerii,“ dodal jsem, položil na stůl obálku s pětistovkou, kterou jsem tam nechal jako symbolický svatební dar, a otočil se na podpatku.
Cesta ven z té snobské ratejny byla dlouhá.
Každý krok bolel, ale zároveň mě hřálo u srdce, že jsem ze sebe nenechal udělat neexistujícího ducha z ciziny.
Když jsem procházel kolem šatny, chlápek v uniformě mi podal kabát s takovým zvláštním respektem v očích.
Možná to byl taky uklízeč, kdo ví.
Venku jsem si zapálil startku, potáhl zhluboka a šel pěšky domů, směr moje garsonka, kde mě čekal kluk a studené pivo v lednici.
Rodina je sice fajn věc, ale někdy je lepší bejt sám než v blbý společnosti.
Martin Irein
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Seděl jsem v té kuchyni, pil kafe z oprýskaného hrnku a zíral z okna na ulici. Denisa na mě spiklenecky mrkla a ukázala prstem dolů. Na flíčku rozteklého asfaltu tam stálo nablýskané, rudé monstrum s pohonem na všechna čtyři kola.
Martin Irein
Střílej dřív, než ti fotr spočítá maily, nebo si v tý krčmě uvařte Pelíšky
Vejpůl rozkouslej preclík na ubrousku, zvětralej Pernštejn a naproti mně starej chlap v tesilovým saku, kterej si myslí, že svět skončil s posledním píchnutím šichty v ČKD. Seděl tam jako monolit a mně v kapse vibroval telefon.
Martin Irein
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Martin Irein
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Martin Irein
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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
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