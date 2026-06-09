O „kontroverzní“ vítězce Rolland Garros či o tom, kam láska ke všemu ruskému může vést
Pan učitel Josef prožil noc, která by spolehlivě zničila i psychiku trénovaného sibiřského šamana.
Ve snu ho totiž v nekonečné smyčce pronásledovala pomocná servírka Leona z nádražní restaurace.
V této noční můře na něj Leona s knírem pod nosem řvala hesla o budování socialismu a s gustem po něm metala mastné talíře od svíčkové.
Když se Josef ráno probudil, celý zpocený a s tikem v levém oku, okamžitě otevřel sportovní rubriku, aby zahnal ty děsivé obrazy maloměšťácké totality něčím opravdu monumentálním.
A tam to bylo.
Zpráva o devatenáctileté ruské tenistce Mirře Andrejevové, která zrovna dobyla pařížskou antuku.
Josefovi se rozzářily oči.
V náhlém záchvatu estetického i politického vytržení popadl tablet, přitiskl si fotografii mladé šampionky k hrudi a začal displej zuřivě a hlučně líbat, až si málem vyrazil přední zub o ochranné sklo.
V jejím tenisovém forhendu viděl nezdolnou sílu východních plání, která konečně zametla s dekadentním Západem.
Jeho nadšení dosáhlo bodu varu, když v textu narazil na pasáž, kterou tamní novináři zřejmě vnímali jako morální škraloup.
Psalo se tam, že tato mladá sportovkyně obdržela státní vyznamenání přímo z rukou Vladimira Vladimiroviče Putina.
„Kurnikšopa, to musí být ale ženská!“ vykřikl Josef na celý prázdný byt, až se z poličky sesypaly staré ročníky časopisu Stadion.
Představa, že se dívka dotkla samotného centra mocenské neomylnosti, v něm okamžitě nastartovala další vlnu fantazie.
Josef zavřel oči a nechal se unášet představou, která byla o poznání příjemnější než ta se servírkou Leonou.
V tomto novém, hřejivém snu stál on sám v nablýskaném sále Kremlu.
Kolem dokola šuměla smetánka, na podnosech jiskřilo sovětskoje igristoje a k Josefu se rozvážným krokem blížil sám Vladimir Vladimirovič.
Prezident se na něj otcovsky usmál, poklepal mu na rameno a se slovy o mimořádném přínosu pro rozvoj občanské nauky mu na sako připíchl řád Za zásluhy o vlast.
Josef v té představě plakal štěstím, sliboval věčnou věrnost a zvažoval, zda by v kabinetu dějepisu neměl místo mapy Evropy vyvěsit portrét tohoto velikána.
Je vskutku fascinující sledovat, jak snadno dokáže nekritický obdiv zatemnit lidskou mysl a proměnit dospělého pedagoga v exaltovanou puberťačku na koncertě popové hvězdy.
Celý tento úkaz však nese jedno velmi podstatné varování.
Stejně jako škodí hysterické kádrování každého, kdo kdy projel kolem Moskvy rychlíkem, je naprosto stejně zhoubná i tato slepá, nekritická adorace.
Právě tato přepjatá, fanatická láska ke všemu ruskému, demonstrovaná lidmi, kteří v každém gestu z Východu vidí příchod nového spasitele, totiž funguje jako dokonalý repelent.
Ve svém důsledku totiž nevede k ničemu jinému než k tomu, že ostatní racionálně uvažující lidé, unavení tímto věčným servilním poklekáním, začnou vším ruským bezohledně a naprosto plošně pohrdat.
Martin Irein
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