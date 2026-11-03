O bábovkách, upírech, fotrech a jedné tchyni, která kouše i bez tesáků
Před třemi lety jsem v jednom zapadlém penzionu na Vysočině narazil na skutečného upíra.
Nebyl to žádný elegantní hrabě v černém plášti.
Byl to obtloustlý chlap v teplákách, který provozoval ubytování, pil rum a po nocích vysával hosty.
Doslova.
Jmenoval se Bohumil.
Přežil jsem jen díky tomu, že jsem měl v autě starý lovecký nůž se stříbrnou čepelí.
Bohumil po něm tehdy sáhl holou rukou, zařval a já získal pár vteřin, abych ho dostal na zem.
Nakonec jsem mu musel zarazit čepel do srdce.
Nic příjemného, ale když vám někdo chce ukousnout krk, nemáte moc času přemýšlet o alternativách.
Od té doby ten nůž vozím všude, kde si nejsem jistý, co mě čeká.
Kamila o té příhodě věděla.
Nevěřila mi ani slovo.
„Hlavně dneska nevytahuj ty svoje historky o upírech,“ upozornila mě, když jsme vystupovali z auta.
„Proč?“
„Protože máma si už tak myslí, že jsi trochu divnej.“
„Tak jí aspoň nezkazím očekávání.“
V ruce jsem držel domácí štrúdl.
Pekl jsem ho ráno a docela se povedl.
V kapse bundy jsem nahmatal střenku nože.
Vzal jsem si ho spíš ze zvyku.
Aspoň jsem si to myslel.
Kamilin otec nám otevřel s půllitrem v ruce.
Mohlo mu být kolem šedesáti, měl pořádné břicho, prošedivělé vlasy a výraz člověka, který už se dávno přestal rozčilovat kvůli věcem, které nemůže změnit.
„Dáš si panáka, mladej?“
„Dobrý den. Díky, ale řídím.“
„Tak pivo.“
„Tati!“ ozvala se Kamila.
„No co? Jen se ptám.“
Podali jsme si ruce.
Měl silný stisk a překvapivě studenou dlaň.
V předsíni to vonělo smaženým řízkem, kávou a starým linoleem.
Na stěně visely rodinné fotografie, nějaké krajinky a dřevěný kříž.
Pod ním byla světlejší skvrna na tapetě, jako by tam dřív visel trochu jinak.
„Hezkej kříž,“ poznamenal jsem.
Kamilin otec se podíval na stěnu.
„Po babičce. Pavla ho včera sundávala, když utírala prach. Málem jí spadnul na hlavu.“
„Ona ho sundává často?“
„Ani ne. Většinou mě zavolá, abych ho sundal já. Prej jí vadí ten starej hřebík.“
„Aha.“
„Proč?“
„Jen tak.“
Kamila mě šťouchla loktem.
„Martine.“
„Vždyť nic neříkám.“
V obýváku seděla její matka.
Paní Pavla.
Na první pohled úplně obyčejná ženská kolem šedesátky.
Krátké tmavé vlasy, brýle na čtení, tmavě červený svetr.
Před sebou měla kávu a časopis.
Jenže když zvedla hlavu, něco mi na ní nesedělo.
Nevěděl jsem co.
„Mami, tohle je Martin.“
„Dobrý den,“ pozdravil jsem a podal jí ruku.
Nevzala ji.
Prohlédla si mě od bot až po hlavu.
„Takže další.“
Kamila zrudla.
„Mami, prosím tě.“
„Co je? Já se jen ptám. Doufám, že tenhle aspoň umí zatlouct hřebík. Ti předchozí byli jeden lepší než druhej.“
„Hřebík zatlouct umím,“ odpověděl jsem.
„To říká každej.“
„Mám i vlastní kladivo.“
Kamilin otec se zasmál.
Pavla ne.
„No, uvidíme.“
Položil jsem štrúdl na stůl.
„Cos to přinesl?“ zeptala se.
„Jablečný štrúdl. Pekl jsem ho ráno.“
„Ty pečeš?“
„Občas.“
„To je dneska móda. Chlapi pečou a ženský musí všechno ostatní.“
Kamila zavřela oči.
„Mami, nech toho.“
„Já snad něco řekla?“
První kousnutí.
Bez tesáků.
Zatím.
Oběd začal docela normálně.
Vývar, knedlíčky, řízek, bramborový salát.
Pavla vařila dobře, to se jí muselo nechat.
Jen jsem měl postupně dojem, že nás chce nejdřív pořádně nakrmit, abychom nemohli rychle utéct.
Snažil jsem se bavit.
Zeptal jsem se na jejich chatu v Posázaví, na práci Kamilina otce v autodílně a na to, jak se s Pavlou seznámili.
„Na tancovačce,“ řekl její otec.
„V osmdesátým druhým.“
„Osmdesátým prvním,“ opravila ho Pavla.
„No jo, vlastně.“
„Ty si nikdy nic nepamatuješ.“
„Hlavně že si pamatuju, koho jsem si vzal.“
To mě pobavilo.
Pavlu ne.
Když jsem se zmínil, že pracuju s počítači a občas píšu povídky, začalo druhé kolo.
„Takže celej den sedíš u počítače,“ shrnula Pavla.
„Většinou ano. Je to moje práce.“
„Dneska už nikdo nechce dělat rukama.“
„Někdo ty počítače taky musí udržovat.“
„Kamila měla před tebou kluka, kterej dělal na stavbě. Ten se práce nebál.“
„To je dobře.“
„Sice pil, ale vydělával slušně. A doma všechno opravil.“
„Tak to byl šikovnej.“
„No právě. U tebe nevím.“
Kamilin otec odložil lžíci.
„Pavlo, nech ho aspoň najíst.“
„Já mu snad něco dělám?“
Podíval jsem se na Kamilu.
Dívala se do talíře.
Na stole stála stará stříbrná slánka.
Kamilin otec mi ji podal, když jsem si chtěl přisolit brambory.
„To je pěkná starožitnost,“ poznamenal jsem.
„Po mojí mámě,“ řekl.
„Máme k tomu i příbory. Pavla je nemá ráda, prej se s nima blbě jí.“
„Jsou těžký,“ dodala Pavla.
„A pořád je musíš leštit,“ pokračoval její muž.
„Tak je nelešti.“
Všiml jsem si, že Pavla používá obyčejnou plastovou slánku, kterou má vedle talíře.
Nic zvláštního.
Pak jí manžel podal malou stříbrnou lžičku, kterou předtím vytáhl ze zásuvky.
„Tady máš, tu svoji jsem nenašel.“
Pavla ji vzala.
A okamžitě pustila.
Lžička cinkla o talíř.
„Sakra!“
Podívala se na prsty.
Na bříškách ukazováčku a palce měla dvě červené skvrny.
„Co je?“ zeptala se Kamila.
„Ta lžička je horká.“
„Vždyť byla v šuplíku,“ namítl její otec.
„Tak jsem se asi spálila o talíř. Ježíši, vy naděláte.“
Vstala a odešla do kuchyně.
Podíval jsem se na lžičku.
Pak na její talíř.
Byl studený.
To už mě trochu zarazilo.
Ale pořád jsem si říkal, že existuje nějaké normální vysvětlení.
Po obědě přinesla Pavla bábovku.
Mramorovou, pocukrovanou, krásně upečenou.
„Martine, dej si.“
„Děkuju.“
Ukrojil jsem si pořádný kus.
„Dobrá?“ zeptala se.
„Výborná.“
„Tak vidíš. Kamila se taky musí naučit pořádně péct. Chlap potřebuje doma něco jinýho než ženskou, která sedí u televize.“
„Kamila vaří dobře.“
„To říkáš teď.“
Zase jsem se podíval na Kamilu.
Ta začala mluvit o receptu.
V tu chvíli jsem měl chuť vstát a odejít.
Jenže pak se stalo něco, co mě zaujalo víc než Pavliny poznámky.
Kamilin otec si při krájení bábovky řízl do prstu.
Nic vážného.
Malá ranka, pár kapek krve.
„Sakra,“ zamumlal.
Pavla okamžitě ztichla.
Podívala se na jeho ruku.
Přestala dýchat.
Ne že bych ji celou dobu sledoval, ale bylo to vidět.
Hrudník se jí zastavil, prsty sevřela hranu stolu a na okamžik zavřela oči.
„Jdi si to umýt,“ řekla manželovi.
Hlas měla najednou jiný.
Tišší, napjatý.
Kamilin otec vstal a odešel do koupelny.
Pavla se za ním dívala.
Pak se prudce zvedla.
„Dojdu pro ubrousky.“
Odešla do kuchyně.
Slyšel jsem, jak pouští vodu.
Dlouho.
Až když se vrátila, všiml jsem si, že má ruce sevřené v pěst.
Začal jsem přemýšlet, jestli ten kříž v předsíni opravdu nesundává z nějakého jiného důvodu.
„Můžu si odskočit?“ zeptal jsem se.
„Záchod je na konci chodby,“ odpověděla Kamila.
Vstal jsem.
Cestou jsem se zastavil u zrcadla v předsíni.
Bylo velké, staré, s vyřezávaným rámem.
Na několika místech mělo zašlou reflexní vrstvu, která se při okrajích začínala loupat.
Podle provedení mohlo být klidně sto let staré.
Pavla právě vyšla z kuchyně.
Viděl jsem ji přímo za sebou.
V zrcadle ale nebyla.
Ani kousek.
Jen prázdná chodba.
„Hledáš něco?“ zeptala se.
Otočil jsem se.
Stála dva metry ode mě.
„Záchod.“
„Tak je támhle.“
Ukázala na dveře.
„Děkuju.“
Prošla kolem mě.
Znovu jsem se podíval do zrcadla.
Nic.
Do prdele.
Na záchodě jsem vytáhl telefon.
Kamile jsem napsal zprávu.
Musíme odsud vypadnout. Hned.
Odpověděla skoro okamžitě.
Co zase blbneš?
Vysvětlím ti to v autě.
Jestli zase začneš s upírama, tak tě zabiju.
Podíval jsem se na dveře.
Pak na nůž v kapse.
Když jsem se vrátil, Pavla seděla na svém místě a popíjela kávu.
„Tak co, Martine? Už ses vzpamatoval?“
„Prosím?“
„Vypadáš, jako bys viděl ducha.“
„Ducha ne.“
Pavla se na mě zadívala.
„A co teda?“
„To ještě nevím.“
Na chvíli bylo ticho.
Kamilin otec se právě vrátil s náplastí na prstu.
„Dáš si ještě kafe?“ zeptal se.
„Díky, už ne. Budeme muset jet.“
Kamila se překvapeně otočila.
„Teď?“
„Jo. Vzpomněl jsem si, že mám ještě něco doma.“
Pavla položila hrnek.
„To je škoda. Zrovna jsme se začali poznávat.“
Usmála se.
„Taky mě těšilo,“ odpověděl jsem.
„Určitě se ještě uvidíme.“
„To doufám.“
A kupodivu jsem nelhal.
V autě Kamila vybuchla.
„Co to mělo znamenat?“
„Tvoje máma je upír.“
Chvíli na mě zírala.
Pak se rozesmála.
„Ty jsi vážně magor.“
„Kamilo, já to myslím vážně.“
„Jasně. Protože tě urazila, tak je upír.“
„Ne. Protože nemá odraz v zrcadle.“
Přestala se smát.
„Cože?“
„V předsíni. Stála za mnou a v zrcadle nebyla.“
„To je blbost.“
„Taky jsem si to myslel.“
„A co ten kříž?“
„Nikdy na něj nesahá. A ta stříbrná lžička jí popálila prsty.“
Kamila si promnula čelo.
„Martine, prosím tě. Máma je protivná, to uznávám. Ale není žádná příšera.“
„To první ti potvrdím. O tom druhým mám pochybnosti.“
„Takže co chceš dělat? Zabít ji?“
„Ne. Chci odjet domů a chvíli přemýšlet.“
Nastartoval jsem.
Motor chytil až napodruhé.
Kamila se dívala z okna.
„Víš, co mě na tom štve?“ zeptala se po chvíli.
„Co?“
„Že místo toho, abys mi řekl, jak tě máma urazila, začneš s nějakou pitomostí o upírech.“
„Ale ona mě urazila.“
„Já vím.“
„A tys mě nechala.“
To ji zarazilo.
„Vždyť jsem jí říkala, ať toho nechá.“
„Dvakrát. Pak jsi začala mluvit o bábovce.“
„Co jsem měla dělat? Pohádat se s ní?“
„Třeba.“
Chvíli mlčela.
„Má o mě strach. Víš, jak dopadly moje předchozí vztahy.“
„Vím. Ale já nejsem žádnej z těch chlapů. A nechci pokaždý poslouchat, že jsem línej neschopnej blbec.“
„Ona to tak nemyslí.“
„Tak ať to neříká.“
Kamila si povzdechla.
„Ty ji prostě nemáš rád.“
„Po dnešku? Ne. A jestli se ukáže, že je opravdu upír, budu ji mít rád ještě míň.“
„To není vtipný.“
„Já vím.“
Dojeli jsme domů skoro beze slova.
Dva dny se nic nedělo.
Pak mi Kamila zavolala.
„Mluvila jsem s mámou.“
„A přežila jsi?“
„Nedělej si srandu.“
„Dobře. Povídej.“
„Pohádaly jsme se. Řekla jsem jí, že se k tobě chovala hnusně a že jestli to udělá znovu, prostě odejdeme.“
„A co ona?“
„Nejdřív tvrdila, že si dělala legraci. Pak že jsem nevděčná. A nakonec se rozbrečela.“
„To mě mrzí.“
„Ale víš, co bylo divný?“
Zpozorněl jsem.
„Co?“
„Ptala se mě, jestli u sebe pořád nosíš ten nůž.“
Chvíli jsem neodpovídal.
„Jak ví o noži?“
„Nevím. Asi si všimla, jak sis na něj pořád sahal.“
„A co jsi jí řekla?“
„Že jo. Že ho nosíš.“
„A ona?“
„Řekla, že bys ho příště měl nechat doma.“
Podíval jsem se na nůž položený vedle počítače.
„A ještě něco?“
„Jo. Že máš hezký oči.“
„Cože?“
„Prý takový zvláštní. A že jí připomínáš někoho, koho kdysi znala.“
To už se mi nelíbilo vůbec.
„Koho?“
„Nevím. Nechtěla říct.“
„Kamilo, poslouchej mě. Zeptej se táty, jak dlouho vlastně tvoji mámu zná.“
„Proč?“
„Prostě se ho zeptej.“
„Martine...“
„Prosím.“
Povzdechla si.
„Dobře. Ale jestli z toho zase uděláš nějakou upíří detektivku, tak se naštvu.“
„To bych si nikdy nedovolil.“
„Jasně.“
Zavěsila.
Za týden jsme tam jeli znovu.
Kamila mezitím zjistila, že její rodiče jsou spolu od roku 1981.
To jsem věděl už z minulé návštěvy.
Nic dalšího z otce nedostala.
Tentokrát jsem si vzal malý stříbrný křížek, který mi zůstal po babičce.
Schoval jsem ho do kapsy vedle nože.
Kamila o tom nevěděla.
Pavla nás přivítala překvapivě slušně.
„Ahoj, Martine. Dáš si kávu?“
„Rád.“
„Upekla jsem bábovku.“
„Tak to si dám taky.“
Sedli jsme si ke stolu.
Kamilin otec mi nenápadně podal pivo.
„Já řídím,“ připomněl jsem mu.
„Tak si ho vezmi domů.“
Pavla přinesla bábovku.
Když ji pokládala přede mě, vytáhl jsem z kapsy křížek a položil ho na stůl
„To je po babičce,“ řekl jsem.
„Nosím ho pro štěstí.“
Pavla se na něj podívala.
Na okamžik ztuhla.
Pak se usmála.
„Hezký.“
Ale bábovku mi podala z druhé strany stolu.
Kamilin otec se zvedl pro další pivo.
Kamila odešla do kuchyně pro talířky.
Zůstali jsme sami.
Pavla se ke mně naklonila.
„Ty si myslíš, že jsi chytrej, viď?“
„Jak kdy.“
„Viděla jsem, jak ses minule díval do toho zrcadla.“
Neodpověděl jsem.
„A viděla jsem i ten nůž.“
„To je dobře. Aspoň víte, že ho mám.“
Pavla se usmála.
Tentokrát se jí špičáky skutečně prodloužily.
Ne nijak dramaticky.
Jen o pár milimetrů, ale dost na to, aby to člověk poznal.
„Myslíš, že by ti pomohl?“
„Minule pomohl.“
Úsměv jí zmizel.
„Kde?“
„Na Vysočině. Jeden penzion. Před třemi lety.“
Dlouho se na mě dívala.
Pak řekla jediné slovo.
„Bohumil.“
Ztuhl jsem.
Tak se ten upír jmenoval.
„Vy jste ho znala?“
Pavla se opřela do křesla.
„Byl to můj mladší bratr.“
No do prdele.
Chvíli jsme na sebe mlčky koukali.
„Ty jsi ho zabil, viď?“ zeptala se.
„Pokud myslíte toho hajzla, co se mi pokusil ukousnout krk, tak jo.“
„Byl to můj bratr.“
„To je mi líto.“
„Není ti to líto.“
„Ne. Není.“
Pavla se na chvíli odmlčela.
„Bohumil byl idiot. Říkala jsem mu, ať si nehraje s jídlem.“
Nevěděl jsem, jestli se mám smát.
„Takže vám to nevadí?“
„Samozřejmě že mi to vadí. Byl to můj bratr. Ale věděla jsem, co dělá. Varovala jsem ho několikrát.“
„A co dělal?“
„To přece víš. Lákal si lidi do penzionu, pil z nich, a když se mu někdo znelíbil, nechal ho tam.“
„Takže jste věděla, že zabíjí lidi.“
„Věděla. A nelíbilo se mi to.“
„To je od vás hezký.“
Pavla se zamračila.
„Neprovokuj.“
„Snažím se.“
Chvíli jsme mlčeli.
Pak jsem se zeptal na věc, která mi vrtala hlavou od minulé návštěvy.
„Jak to, že vás nebylo vidět v zrcadle?“
Pavla se pousmála.
„Protože je starý. Má stříbrnou vrstvu. Moderní zrcadla fungují jinak.“
„Takže v normálním zrcadle vás vidět je?“
„Samozřejmě. Myslíš, že bych mohla čtyřicet let žít s manželem a nemít odraz v koupelně?“
To dávalo smysl.
„A to stříbro?“
„Pálí. Když se ho dotknu přímo. Nezabije mě, ale není to příjemný.“
„A kříže?“
„Když jsou ze stříbra, tak taky. A některé staré posvěcené předměty. Ale nemusíš se bát, že se rozpadnu na prach, když kolem projde farář.“
„A slunce?“
„Vadí mi. Jsem po něm unavená a bolí mě hlava. Ale neumřu.“
„Takže ty historky o upírech jsou z větší části nesmysly.“
„Většinou je vymysleli lidi, kteří žádného nikdy neviděli.“
„A krev?“
Pavla se na mě zadívala.
„Tu potřebujeme.“
„Lidskou?“
„Ne nutně. Dneska se dá sehnat i jinak. Existují krevní banky, veterinární dodavatelé, různé cesty. Není to tak romantický, jak si představuješ.“
„Takže vašeho manžela nekoušete?“
Pavla se rozesmála.
Poprvé od chvíle, kdy jsme se poznali, se zasmála opravdu upřímně.
„Ale prosím tě. Myslíš, že bych s ním vydržela přes čtyřicet let, kdybych ho každej tejden vysávala?“
„Já nevím. Vypadá docela odolně.“
„To je.“
Pak zvážněla.
„A ještě něco. Kamila o ničem neví. A já chci, aby to tak zůstalo.“
„Proč?“
„Protože je to moje dcera. A má právo žít normální život.“
„Je taky...“
„Ne. Je po otci. Úplně obyčejná holka.“
Oddechl jsem si.
Pavla si toho všimla.
„To tě uklidnilo?“
„Docela jo.“
„Tak to jsem ráda.“
Z kuchyně se ozval Kamilin hlas.
„Mami, kde máte ty malý talířky?“
„V horní skříňce, zlatíčko!“
Pavla se znovu naklonila ke mně.
„A ještě něco, Martine.“
„Ano?“
„Bohumil si o to koledoval. Ale jestli někdy ublížíš Kamile, nebudeš potřebovat žádnej nůž. Rozumíme si?“
Podíval jsem se jí do očí.
„Rozumíme.“
„Výborně.“
Usmála se.
„Tak si dej bábovku.“
Kamila se vrátila s talířky.
„Co je?“ zeptala se.
„Proč na sebe tak koukáte?“
Pavla se na ni usmála.
„Ale nic, zlatíčko. Jen jsme si s Martinem konečně trochu popovídali.“
Podívala se na mě.
„Viď, Martine?“
„Jo,“ odpověděl jsem.
„Docela zajímavý povídání.“
Kamilin otec si otevřel pivo.
„Tak vidíte. Já vám říkal, že si nakonec budete rozumět.“
Pavla mi ukrojila další kus bábovky.
„Dej si. Potřebuješ nabrat sílu.“
„Díky. Už mám dost.“
„Ale prosím tě. Jeden kousek tě nezabije.“
Podíval jsem se na ni.
„To doufám.“
Usmála se.
A já si v tu chvíli uvědomil, že mám docela zvláštní problém.
Moje budoucí tchyně byla upír.
Její bratr byl ten, kterého jsem před třemi lety zabil.
Kamila o ničem nevěděla a její otec si v kuchyni spokojeně otevíral další pivo.
Navíc jsem právě seděl v obýváku ženské, která mě od první chvíle nesnášela a teď k tomu měla konečně pořádný důvod.
Když jsme odcházeli, Pavla mě doprovodila ke dveřím.
„Martine?“
„Ano?“
„Příště přijeď zase.“
„Uvidíme.“
Naklonila se blíž.
„A ten nůž nech doma.“
Podíval jsem se jí do očí.
„To nepůjde.“
Chvíli jsme stáli proti sobě.
Pak se usmála.
„Tak aspoň přivez štrúdl. Ten minule nebyl špatnej.“
„Myslel jsem, že byl suchej.“
„Trochu. Ale to se dá napravit.“
Podala mi ruku.
Tentokrát poprvé.
Byla ledová.
Stiskl jsem ji.
„Tak na shledanou.“
„Na shledanou, Martine.“
V autě se mě Kamila zeptala, jestli už jsem konečně spokojený.
„Jo,“ odpověděl jsem.
„Vidíš. Máma není tak hrozná.“
Podíval jsem se do zpětného zrcátka.
Pavla stála ve dveřích domu.
A mávala nám.
V zrcátku jsem ji viděl úplně normálně.
Takže to s těmi zrcadly opravdu nebylo tak jednoduché, jak se psalo v knížkách.
„Martine?“
„Co?“
„Posloucháš mě?“
„Jasně.“
„Tak co jsem říkala?“
„Že tvoje máma není tak hrozná.“
„No vidíš.“
Rozjel jsem se.
Od té doby tam jezdíme jen občas.
Pavla se ke mně chová slušně.
Ne že by ze dne na den změnila povahu.
Pořád má potřebu komentovat, co dělám, co nedělám a co bych podle ní dělat měl.
Ale už mě neuráží před Kamilou.
Já jí zase nevyčítám Bohumila.
S Kamiliným otcem se dál bavíme o hokeji, autech a o tom, že dnešní mladí už neumějí pořádně držet šroubovák.
Jednou mi při odchodu pošeptal:
„Hele, mladej, docela dobrý. Já se jí poprvý postavil až po svatbě.“
„A jak to dopadlo?“
„Vidíš sám.“
Rozesmál se a šel si pro další pivo.
Pořád nevím, kolik toho o Pavle ví.
Jednou jsem se ho málem zeptal, ale pak jsem si řekl, že některé věci je lepší nechat být.
Kamila je spokojená.
Myslí si, že jsme si s její matkou konečně sedli.
A možná má pravdu.
S Pavlou máme takovou tichou dohodu.
Ona nebude zkoušet moje nervy ani krk a já nebudu před Kamilou vytahovat staré rodinné záležitosti.
Není to přátelství.
Spíš ozbrojené příměří.
Ale funguje.
Jen si od té doby dávám pozor na jednu věc.
Když mi Pavla nabídne bábovku, vždycky počkám, až si vezme první.
Ne že bych se bál.
Ostatně její bratr taky provozoval penzion s výbornou kuchyní.
Hosté si ji nemohli vynachválit.
Tedy ti, kteří odjeli.
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Stavbaři v blanenském Dělnickém domě dokončili opravu sálu pro pořádání kulturních a společenských...
Neexistující had vyděsil obyvatele bytu, na vině byli nepořádní dělníci
Zahlédnout hada ve vlastní koupelně je druh překvapení, které by si jen málokdo přál zažít na...
Pražané už skoro nenosí hotovost. Kartou zaplatí osm z deseti korun, ukazují data
Kafe do ruky, rychlý oběd, něco dobrého z pekárny. V Praze už člověk prakticky nemusí vytáhnout...
Pronájem obchodního prostoru 150 m2, Nové Město pod Smrkem
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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
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