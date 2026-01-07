Nová výzva (závěr)
Rotace.
Moje tělo začalo rotovat.
Nejprve pomalu.
Pak rychleji.
Než jsem stihla zformulovat myšlenku, jestli se otáčím já nebo ta pátá linie kolem mě, roztočilo mě to na takovou rychlost, až jsem cítila, jak se mi mozek snaží vyskočit z hlavy.
Magie.
Pomáhá vždycky.
Pomocí magie jsem se i v otáčení dokázala stabilizovat.
Mozek i další vnitřnosti se uklidnily a moje tělo si na to otáčení zvyklo.
A pak se všechno zastavilo.
Ne postupně.
Najednou.
Jako by žádný pohyb nebyl.
Počkala jsem, až si budu jistá, že můžu otevřít oči.
A pak jsem je teprve otevřela.
„Tady je Natálie,“ zaslechla jsem dívčí hlas a ohlédla jsem se po jeho zdroji.
Erika.
V Květnově bytě.
Nikde žádná zpráva napsaná kečupem.
Květen stál za ní a vševědoucně se usmíval.
„Dokázala jsi to,“ řekl tiše.
„Co?“ chtěla jsem vědět, „co jsem dokázala?“
„To, co řekl Tomáš Kašička, přece,“ řekla Erika hlasem, který zněl tak, že nechápe, jak můžu být takhle nechápavá.
„A co vlastně řekl?“ chtěla jsem vědět.
Erika mi podala sluchátka.
Když jsem si je nasadila, kývla hlavou a stiskla malý čudlík.
A najednou se mi všechno vrátilo.
Hlas Tomáše Kašičky říkal jasně:
„Vy jste Proskurnice Sarančová. Vy jste nejsilnější mág na světě. Vy nás všechny zachráníte.“
„Ty jo,“ pokývala jsem uznale hlavou a vrátila Erice sluchátka. A pak jsem se zeptala: „Jak jsi dokázala, aby to řekl celé?“
Erika pokrčila rameny a pak vyprskla smíchy: „Holčičí tajemství.“
Šla jsem domů.
V trafice jsem si koupila noviny.
A všimla jsem si, že se posunul i čas.
O více než měsíc zpět.
Takže atletický závod, na kterém Naděžda Přepechalová potkala Naděždu Nadrchalovou teprve bude.
A proč bych nemohla být u toho?
Řeznictví Karlík.
Schválně jsem se podívala, jestli je vedle něj nebo někde poblíž řeznictví Karfík.
Nebylo tam.
Namísto toho tam byla pekárna Tománek.
Kopie zmizely.
Stadionem se přelévalo dusno srpnového odpoledne. Na tribunách se mísila vůně rozpáleného asfaltu, sladkých limonád a napětí rodičů, kteří věřili, že právě dnes se jejich děti dotknou hvězd.
Blondýna si uhladila sukni, usedla, a podívala se na dráhu. „Za chvíli běží moje dcera,“ řekla, jako by to byla jen zdvořilostní poznámka. „Čtvrtá dráha, číslo třicet šest.“
„Já vím,“ odpověděla jsem a usmála se na ni. „Vy jste paní Naděžda Přepechalová, vaše dcera se jmenuje Světlana a určitě tento závod vyhraje.“
„Jak to víte?“ podívala se na mě s údivem.
„Dost se o sportující mládež zajímám,“ pronesla jsem s úsměvem.
„Asi budete novinářka,“ hádala paní Přepechalová. „Nebo něco takového.“
„Zeptám se vás,“ změnila jsem směr hovoru, „paní Nadrchalovou jste tu náhodou neviděla?“
„Tu vůbec neznám,“ zavrtěla Naděžda Přepechalová hlavou. „Kdo to je?“
„Teď už asi nikdo,“ mávla jsem rukou a pomalu jsem se zvedla. „Tak ať to té vaší Světlance hezky vyjde.“
Odcházela jsem a věděla, že mě Naděžda Přepechalová sleduje. Prošla jsem branou stadiónu ven. Šla jsem rovně a usmívala jsem se.
Zase jsem jednou dala svět do pořádku.
Ukázala jsem, co dokáže Natálie.
I když vím, že Proskurnice Sarančová nikdy nezmizí.
A taky vím, že to nebude trvat dlouho a zahučím do dalších dobrodružství.
Martin Irein
Nová výzva (6)
Řeka, která přináší smrt. Hmota, která v ní plyne, není voda. Jsem na břehu a potřebuji se dostat na druhou stranu.
Martin Irein
Ta příhoda s Julií Laburdovou
Soustavně pršelo. Na čelní sklo mého auta dopadala kapka za kapkou v takovém rytmu, že stěrače, i když stíraly na plné obrátky, měly co dělat, aby mi udržely čistý výhled.
Martin Irein
Vánoční povídání
Vánoční období může přinést jak krásné, tak i méně krásné zážitky. Ostatně stejně jako kterékoli jiné období. Každopádně to bývají zážitky nezapomenutelné.
Martin Irein
Nová výzva (5)
Kolik je linií skutečnosti, z nichž se žádná nepodobá žádné jiné? Dostala jsem se do druhé a abych zachránila dva lidi, musím až do páté.
Martin Irein
Věřte, nevěřte, aneb Co se stalo a co ne (podruhé)
Podruhé během pohnuté historie mého zdejšího psaní přišel čas na další odhalení pěti skutečných příběhů a naproti tomu pěti příběhů vycucaných z prstu.
- Počet článků 424
- Celková karma 7,54
- Průměrná čtenost 415x
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixír proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.