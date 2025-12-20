Nová výzva (5)
Položila jsem dlaň na sklo okna. Bylo chladné, dokonale hladké. V odrazu jsem viděla jen sebe, vlak a ocel. A tu samou scenérii, která se ani po hodině nezměnila.
Jako by svět byl kulisa, která se nikdy neposune, dokud nepřijde čas.
V tom mě napadlo — a ta myšlenka byla ledová — že možná nejede vlak krajinou, ale krajina jede kolem vlaku. A možná neexistuje žádná cesta vpřed.
Jen čas.
A ta obálka.
Čekající na úder čtvrté hodiny.
Hodiny tiše plynuly a monotónní šepot kol mě pomalu obaloval jako těžká přikrývka. Scenérie za oknem se neměnila.
Jen ocel a geometrie.
Bez života.
Nejspíš proto jsem nepostřehla, kdy že mi klesla víčka a svět se rozpadl do beztvaré tmy.
Probudilo ně jemné zhoupnutí.
Nepatrné, skoro neexistujíc, ale po té nekonečné rovnosti až děsivě cizí.
Zvedla jsem hlavu.
Hodiny ukazovaly 15:50.
Chvíli jsem jen seděla a dýchala.
Pak jsem se zorientovala.
Jsem ve druhé linii.
Ve světě, ve kterém vlak jede, i když trať možná neexistuje.
Hledám něco, co sem nepatří.
Tedy kromě mě.
Minuty plynuly.
15:55
15:57
15:59
Když dovršily šestnáctou hodinu, ozvalo se jemné cvaknutí.
Pečeť na obálce se zlomila a obálka se sama otevřela.
Jako by na tento moment čekala.
Vyklouzl z ní list hrubého papíru.
Popsaný dokonale pravidelným rukopisem, až nelidsky přesným.
„V tuto chvíli jsi překročila první třetinu cesty. Všechny odpovědi leží na konci. Pokud jsi usnula, je to v pořádku. Pokud jsi neusnula, máš problém.“
Z okna jsem zahlédla pohyb.
Jen na zlomek sekundy.
Vlak jel dál.
Konstantní rychlostí.
A já věděla, že nejsem jen pasažér.
Že jsem součástí něčeho, co mě sledovalo ještě dřív, než jsem se do druhé linie dostala.
***
Vlak konečně zastavil.
Nabylo to náhlé ani pozvolné.
Jako by najednou přestal existovat pohyb.
Dveře se samy otevřely.
Vystoupila jsem na nástupiště.
Stejně ocelové, hladké, lesklé, beze stop po krocích, jako by tudy nikdy nikdo neprocházel.
Jako v tomto světě všechno.
A pak jsem uviděla něco, co tu podle vší logiky být nemělo.
Zrezivělý řetěz.
A na něm ještě víc zrezivělý visací zámek.
Uchopila jsem ten řetěz oběma rukama.
Napjala jsem svaly.
Řetěz povolil.
Zámek se přetrhl.
Rez se rozsypala.
Přede mnou se otevřelo něco, co v druhé linii nemělo místo.
Dětské hřiště.
Takové, které si ze svého dětství pamatovali mí rodiče.
Kolotoč s kovovými sedátky s drátovými opěradly.
Prolézačka z dřevěných trámů a kovových prutů, spojená sítí z tlustých lan.
Houpačky.
Skluzavka.
Všechno bylo nepatrně opotřebované.
A přitom jako by to někdo pravidelně udržoval.
Na lavičce ležel plyšový medvídek bez jednoho ucha.
A vedle něj dřevěná lokomotiva s jedním kolečkem.
Zcela bezděčně jsem došla do přesného středu toho podivného hřiště.
A v tu samou chvíli se realita okolo mě prohnula.
Svět se rozevřel jako listy obrovské květiny.
A hned potom přišla vlhkost.
Pohltil mě tropický prales.
Takže jsem ve třetí linii, uvědomila jsem si.
Vzduch byl tak hustý, že jsem ho mohla nabírat rukama.
Okamžitě jsem byla zalitá potem.
Oblečení se na mě přilepilo, jako by se chtělo stát mou druhou kůží.
Lehkost kovového světa byla pryč.
Možná to byl skutečný prales, možná jeho iluze.
Na všechny strany jsem viděla stromu, vysoké jako věže, pokryté vrstvami mechu.
Liány, které visely jako provazy.
Někde v dálce šumění nebo šepot – nebyla jsem si jistá.
Přede mnou se odhalila pěšina.
Prošlapaná přes zakroucené kořeny.
Opatrně jsem se po ní vydala.
A v hlavě jsem měla jedinou otázku:
Jak tady, v tropickém pralese, poznám, co přesně sem nepatří?
Tedy pokud tím jediným, co sem nepatří, nejsem já?
Cítila jsem, jako by mě prales sledoval.
A napadlo mě, že tropická vlhkost je z mých starostí tou nejmenší.
Prales mě doslova pohltil. Pěšina pod mýma nohama byla stále jasná, její okraje se třepily, jako by prales nevěřil, že po ní smím jít. Nebo jako by doufal, že se ztratí a spolkne mě beze stopy.
Hmyz tu bzučel v různých tóninách.
Neustálé vibrace se vpíjely do uší jako cizí myšlenky.
Každé nadechnutí pálilo.
Vlhkost byla jako neviditelný protivník, který mě chtěl skolit na každém dalším kroku.
Pěšina se stáčela a kroutila mezi stromy.
Otevřel se mi prostor mezi liánami.
Na okraji jakési mýtiny, nebo jak bych to pojmenovala, se něco tyčilo.
Bylo to velké a černé jako noc po dešti.
Silueta téměř lidská. Jen mohutnější.
Svaly jako smotek lan.
Připomínalo to gorilu, jen mnohem vyšší a širší.
Udělal jsem krok zpět.
Tvor zvedl hlavu a upřel na mě pohled svýma hlubokýma jantarovýma očima.
„Nechoď zpátky,“ řekl. Překvapivě čistým hlasem.
Ztuhla jsem.
„Kdyby ses mi vyhnula, došla bys tam, kam prales nechce, abys došla.“
Můj hlas se ztrácel:
„Co…, co chceš?“
Naklonil ke mně hlavu: „Ne já. Ty.“
Nechala jsem ho pokračovat.
„Hledáš něco, co sem nepatří,“ zahučel. „Jediná cesta, která tě tam dovede, vede k řece.“
„K řece?“
„Jdi,“ řekl tvor poté, co trochu couvl. „Jdi, dokud tě prales nechce pochopit.“
Pěšina se mi pod nohama měnila.
Chvílemi to vypadalo, že se úplně ztrácí, jindy byla naopak až příliš přesná.
Měnil se i prales.
Byl čím dál hustší.
Jeho vlhkost mě objímala jako hustý kokon.
Vzduch vibroval hučením hmyzu a tlumenými údery – snad kamenů, snad kroků něčeho tajemného, snad tlukotem srdce celého pralesa.
Pořád jsem měla dojem, že se někdo na mě dívá.
A pak jsem ji uviděla.
Řeku.
Místo hučící masy vody pravidelný šepot.
Prodrala jsem se bariérou lián.
Voda se leskla jako sklo.
Zpocená a unavená jsem přidřepla a natáhla ruku k hladině.
„Ani se nehni,“ šlehlo vzduchem.
Trhla jsem sebou a ohlédla se.
Stál tam ten gorile podobný tvor.
„Kdyby ses dotkla hladiny, umřeš,“ řekl a udělal dva kroky blíž ke mně.
Natáhl jednu končetinu a stejně snadno, jako by utrhl květinu, ulomil větev a hodil ji směrem k hladině.
A pak jsem to uviděla.
Jakmile se větev dotkla vody, vyšlehly z ní plameny.
Shořela během několika sekund.
„V této linii,“ řekl tvor, „řeka nepřináší život. Přináší smrt.“
- Počet článků 420
- Celková karma 7,22
- Průměrná čtenost 417x
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixír proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.