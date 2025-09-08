Nová výzva (1)
Linie A
Stadionem se přelévalo dusno srpnového odpoledne. Na tribunách se mísila vůně rozpáleného asfaltu, sladkých limonád a napětí rodičů, kteří věřili, že právě dnes se jejich děti dotknou hvězd.
Blondýna si uhladila sukni, usedla a pohlédla na dráhu. „Za chvíli běží moje dcera,“ pronesla, jako by to byla jen zdvořilostní poznámka. „Čtvrtá dráha, číslo třicet šest.“
Bruneta otočila hlavu a pousmála se. Příliš pomalu. „To je hezké. Já mám dceru na páté dráze. Číslo šedesát tři.“
Chvilku mlčely.
Pak blondýna dodala: „Moje se jmenuje Světlana. Narodila se pátého září.“
Bruneta sebou trhla, ale rychle to zamaskovala kašláním. „Zvláštní,“ řekla a usmála se příliš křečovitě. „Moje také. Světlana. Pátého září.“
Hlas jí při tom drobně přeskočil, jako když rádio chytne cizí stanici.
Blondýna na ni upřela oči. Už nemluvila jen z povinnosti, spíš ze zvláštního donucení. „Měří sto sedmdesát tři centimetrů.“
„Ano,“ přikývla bruneta příliš rychle. „Sto sedmdesát tři. Přesně.“
Tribuny kolem hučely, děti křičely, ale mezi nimi dvěma se rozhostilo vakuum. Jakési nepravděpodobné ticho, ve kterém šum okolí zněl spíš jako ozvěna ze sna.
Na dráze si obě dívky stahovaly vlasy do culíků. Blonďatá červenou gumičkou, bruneta neonově žlutou. Jen tenký pruh barvy je odlišoval, jinak šly pohyby zrcadlově.
Blondýna si skousla ret, pak náhle natáhla ruku: „Jsem Naděžda. Je mi třicet dva.“
Bruneta se zachvěla, jako by ji uhodil vítr.
„To není možné,“ zašeptala. „Já… já se také jmenuji Naděžda. Je mi třicet dva.“
A pak, jako poslední hřebík do rakve všednosti, dodala: „Narodila jsem se dvanáctého května.
Blondýna neuhnula pohledem. Jen pokývla. „Já také.“
Chvilku obě jen dýchaly, stejně, ztuhle, jako dvě sochy.
A pak blondýna tiše, skoro neochotně, vyřkla otázku, která se jí tlačila na jazyk:
„Řekněte… váš manžel. Nejmenuje se náhodou Stanislav?“
Bruneta zavřela oči, jako by ji ta slova fyzicky udeřila.
Dlouho mlčela, než zašeptala:
„Ano. Jmenoval se Stanislav. Narodil se čtrnáctého listopadu. Ale… předloni zemřel.“
Blondýna sevřela lokty kolena, aby se neroztřásla.
„Můj manžel… Stanislav. Čtrnáctého listopadu. Jen… ještě žije.“
Tentokrát se mlčení mezi nimi nedalo vydržet. Obě ženy odvrátily tváře k oválu, kde už závodnice postávaly u startovních bloků.
Stadion znovu zaplnil zvuk, hlasitý a tísnivý, jako kdyby se snažil přehlušit to, co právě vyšlehlo mezi dvěma Naděždami: pocit, že svět je rozříznutý, a ony obě se právě ocitly v místě švu.
Výstřel startovní pistole roztříštil dusné ticho letního odpoledne.
Osm dívek vyrazilo vpřed, jako by je někdo natáhl na pružinách.
Diváci křičeli a tleskali, ale dvě ženy mlčely.
Seděly vedle sebe jako sochy, oči upřené na čtvrtou a pátou dráhu, kde běžely jejich dcery.
Světlana číslo 36 a Světlana číslo 63.
Blonďatá s červenou gumičkou a brunetka s neonově žlutou.
Jejich krok byl identický, synchronní až do posledního napnutí šlachy.
Z tribuny to vypadalo, jako by někdo na stadion promítal dva obrazy téže závodnice.
Naděždy – obě Naděždy – se přistihly, že dýchají naprosto stejně.
Nádech, výdech.
Zároveň.
A když si to uvědomily, jejich ruce, položené na kolenou, se začaly třást.
Blondýna otočila hlavu k brunetě.
Chtěla něco říct, ale v krku jí vyschlo.
A tehdy si všimla – brunetiny oči byly přesně její oči.
Stejný odstín šedé, stejný skrytý lesk, jaký vídala v zrcadle.
Na oválu se závodnice blížily do poslední zatáčky.
Obě Světlany stále bok po boku, krok za krokem, dech za dechem.
Nikdo jiný neměl šanci.
Vypadalo to, jako by čtyři sta metrů pro ně nebyly závod, ale spíš cosi jako rituál.
A pak se to stalo.
Při vbíhání do cílové rovinky zvedly obě dívky současně hlavu – a jejich pohled nepadl na pásku, ale přímo na své matky.
V té chvíli obě ženy zasáhla vlna cizího, ledového poznání.
Přišla nečekaně, nebyla to myšlenka ani pocit, spíš náhlé vědomí, že tady něco zásadního není v pořádku.
Že svět je jiný, než má být.
A v následujícím okamžiku – jako by to bylo předem sehrané – obě Světlany současně protly cílovou čáru.
Ani o zlomek sekundy dřív, ani později.
Prostě současně.
A ještě se otočily k oběma Naděždám, zamávaly a usmály se.
Stejným úsměvem.
Stadion burácel.
Moderátor zmateně vykřikoval čísla, jména, ale v jeho hlase bylo slyšet pochybnosti.
U stolku časoměřičů se hromadili rozhodčí, střídavě zírali na monitor cílové kamery a kroutili hlavami.
Záznam běhu se přehrával znovu a znovu.
A výsledek byl jediný: ani cílová kamera nedokázala rozlišit vítězku.
Rozhodčí chvíli debatovali, gestikulovali, a nakonec jeden z nich – nervózní, ale odhodlaný – popadl mikrofon.
„Vzhledem k tomu, že nelze určit pořadí, vyhlašujeme vítězkami závodu na 400 metrů… dvě vítězky. Číslo třicet šest a číslo šedesát tři!“
Tribuny jásaly.
Děti skákaly, rodiče tleskali, ale pro dvě Naděždy to neznělo jako radost.
Bylo to jako potlesk za oponou, která se náhle pohnula a odhalila cosi, co nikdo neměl vidět.
Zlaté medaile se houpaly na krku obou dívek, které se objímaly a smály, zatímco rozhodčí se nechápavě usmívali.
Jen jejich matky zůstaly stát stranou, obě neschopné se přidat.
Blondýna nakonec odtrhla pohled od dcery a podívala se brunetě znovu přímo do očí.
Ta chvíle trvala příliš dlouho.
Jako by se obě dívaly do zrcadla, ale ne do obyčejného – spíš do toho, které zkresluje jen o chloupek, jen o nepatrný stín.
Ani jedna nenašla slova.
Hrdla měly suchá, v hlavě prázdno.
Nakonec bruneta sáhla do kabelky.
Ruka se jí chvěla, když vytahovala malou bílou kartičku.
„Možná…“ začala, ale hlas se jí zlomil.
Odkašlala si a podala vizitku blondýně.
„Možná bychom měly… zůstat v kontaktu.“
Blondýna si vizitku vzala.
Dlouho na ni hleděla, jako by na kusu kartonu čekala nějaké další zjevení.
Potom pokývla a sáhla do vlastní kabelky.
„Samozřejmě,“ řekla tiše a podala brunetě svou vizitku.
Obě ženy si je současně obrátily lícem vzhůru.
Četly nahlas, aniž si to uvědomily, slovo po slově.
„Naděžda… Nadrchalová.“
„Naděžda… Přepechalová.“
Na okamžik zavládlo mezi nimi ticho jiné než dosud.
Nebylo to tíživé vakuum, spíš zvláštní, nepatrná úleva.
Blondýna vydechla: „Aspoň příjmení máme jiné.“
Bruneta kývla.
Úsměv, který se jí mihl na tváři, byl křehký, jako prasklina na sklenici.
„Ano. Aspoň něco.“
Obě si sevřely vizitky v dlaních, jako by to byly talismany, které je mohou ochránit před tím, co se právě děje – a před tím, co možná přijde.
Venku před stadionem bylo možná ještě větší horko než na tribunách.
Beton parkoviště sálal žárem a vzduch se tetelil.
Rodiče se rozjížděli, děti výskaly, všude kolem se ozývalo troubení a smích.
Obě Naděždy vyšly mlčky, bok po boku.
Mlčení mezi nimi nebylo trapné, ale hutné, těžké, jako by každé další slovo mohlo odhalit cosi, co obě raději nechtěly slyšet.
Došly na parkoviště — a tam se obě zastavily současně.
Před nimi stály dva vozy.
Ford Focus.
Stejná barva, stejný model, dokonce i drobný škrábanec na zadním nárazníku trčel na téměř totožném místě.
Blondýna zamrkala, pak se přimhouřenýma očima podívala na SPZ.
5AM…
Vedle: 5AN…
Jediné písmeno rozdílu. Zbylé čtyři číslice naprosto stejné i ve stejném pořadí.
Obě ženy otevřely ústa, aby něco řekly, ale dřív než stihly cokoli vyslovit, přiběhly k nim jejich dcery.
Obě Světlany se smály, zadýchané, šťastné, každá v rukou se zlatou medailí.
Mluvily přes sebe, gestikulovaly, objímaly své matky.
Jejich radost byla skutečná, hmatatelná — a zároveň nesnesitelně zneklidňující.
Bylo to, jako by dvě ozvěny z různých stran rokle křičely stejná slova, ale v jiném tónu.
Matky mlčely.
Nasedly do svých aut, každá se svou dcerou.
Blondýna vyjela první. Její ruce se pevně křečovitě svíraly kolem volantu. V zrcátku zahlédla hned za sebou druhý Ford Focus. Bruneta se držela příliš blízko, příliš přesně. Jako by jí četla v duchu každý pohyb.
Kilometry ubíhaly.
Silnice se vlnila mezi poli.
A pořád — ten druhý Focus v zrcátku.
Jako stín.
Jako dvojnice, která nedovolí zapomenout.
Až na velké křižovatce se to změnilo.
Blondýna odbočila vlevo, bruneta vpravo.
Jako by se jejich cesty konečně rozešly.
Blondýna si oddechla — jen napůl.
Protože v hloubi duše cítila, že tohle rozdělení je jen klam, jen iluze bezpečí.
A měla pravdu.
Když totiž dojely ke svým domovům, obě Naděždy zaparkovaly přesně ve stejný okamžik.
Motory utichly.
Kola se dotočila.
A dvě ženy seděly, každá ve svém Fordu Focus, každá před svým domem — a obě věděly, že to není konec, ale teprve začátek.
Linie B
Seděla jsem v kavárně na rohu a popíjela kávu z půllitrového hrnku.
Jinak to neumím – šálky, ty směšné porcelánové pidižvíky, jsou dobré leda na čajové dýchánky v pohádkách o princeznách.
Já potřebuju kávu, která se dá pít pomalu, jako když se držíš lanového mostu nad propastí a každým douškem si připomínáš, že žiješ.
Kavárna byla útulná.
Vzadu za přepážkou se ozývalo kňourání dětí a cvakání kostek z dětského koutku.
Maminky se usmívaly, tatínkové znuděně ťukali do mobilů.
Všednost, obyčejnost, která by měla uklidňovat.
Mě ne.
Kávu jsem držela oběma rukama, dlaně jsem měla trochu zpocené.
Připomínala jsem si – skoro násilím – že jsem tady, že dýchám, že se mi povedlo projít tou křižovatkou, kde jsem měla zemřít.
Nebo kde jsem možná už zemřela.
Někdy v noci mě vzbudí ta myšlenka: že jsem tam opravdu zůstala ležet, jen o tom ještě nevím.
Že všechno ostatní, co následovalo, je jen podivně dlouhý výdech mrtvého.
Zavrtěla jsem hlavou.
Ne.
Jsem tady.
S kávou.
A káva je skutečná.
Právě když jsem si to řekla, přiběhl ke mně malý kluk.
Nemohlo mu být víc než pět.
Měl velké zářící oči a jeho hlas zněl napůl šeptem, napůl jako zaklínadlo.
„Vy jste Proskurnice Sarančová,“ vyhrkl.
„Vy jste nejsilnější mág na světě. Vy nás všechny—“
Nedopověděl.
Z dětského koutku zavolali jeho rodiče.
Přiběhl tatínek, popadl ho za ruku a se slovy: „Tomáši, neobtěžuj tu paní,“ ho odtáhl zpět, přitom se na mě omluvně usmál, aniž by věděl proč.
Dítě ještě klopýtavě otočilo hlavu a hledělo na mě, dokud nezmizelo za přepážkou.
Seděla jsem strnule, hrnek v rukou, káva najednou chutnala hořčeji než obvykle.
Proskurnice Sarančová.
Nebylo to jméno, které by dítě mohlo znát.
Nebylo to jméno, které jsem chtěla znát.
Při jeho vyslovení mě zabolelo cosi starého, cosi skrytého, jako když si vzpomenete na melodii, kterou jste kdysi slyšeli v dětství – a nedokážete ji dostat z hlavy.
Pomalu jsem odložila hrnek.
„Nesmysl,“ zamumlala jsem polohlasně.
Ale věděla jsem, že to není nesmysl.
Bylo to něco, co patří jinam.
Do jiného života.
Do jiného světa.
Jenže někdo ho přinesl sem.
Seděla jsem doma, na gauči, nohy pod sebou, v ruce sklenici vody.
Voda chutnala ploše.
Jako kdyby jí něco chybělo – možná špetka soli, možná kapka krve.
Zavřela jsem oči a nechala vzpomínky proudit.
Velebný Lázaro.
Jeho ruce, kterými gestikuloval, aby si získal důvěru lidí. Jeho hlas, kterým k nim promlouval, když jim kradl svědomí a dělal z nich své loutky.
A já jsem ho zničila a zadupala do země.
Aspoň myslím.
Pak ti upíři.
Bývalý klášter, změněný na ruinu.
Sama už nevím, kolik jich tam bylo.
Smrděli jako hniloba, smrděli jako staré sny, které někdo zamkl do truhly a zapomněl klíč. Likvidace netrvala dlouho.
Ostrá práce.
Krvavá. A přesto si je vybavuji. Jejich mrtvé a přitom zlé oči, i magii, kterou používali.
A Varga…
Ten byl jiný.
To nebyl boj, to byla šachová partie na všech úrovních najednou.
Tělo, slova, stíny, myšlenky.
Vrstva po vrstvě.
A když už jsem si myslela, že je po něm, přenesl mě za pomocí Strážce do svého světa.
Nakonec jsem zvítězila.
Aspoň myslím.
Nebo taky ne.
Protože teď, po tolika letech, ke mně přiběhne malý kluk a osloví mě jménem, které jsem ani já sama nevyslovila nahlas od… no, raději ani nevzpomínat od kdy.
„Proskurnice Sarančová,“ řekl.
A já od té chvíle nemůžu spát.
Zvedla jsem oči k monitoru.
Skener vzpomínek čekal.
Nenávidím ten stroj – zrcadlo, které neodráží, ale vybírá.
Vložíte do něj sebe a on vám vrátí pravdu.
Nebo její karikaturu.
Nasadila jsem helmu, nadechla se a znovu si přehrála obraz z kavárny.
Malý chlapec, drobné ruce, oči rozšířené fascinací.
Jeho hlas, ten podivný směs šepotu a výkřiku.
Skener pracoval.
Obraz chlapce na monitoru se zaostřil, vyostřil, až se stal přesnější než samotná vzpomínka.
A pak se rozběhly řádky dat, chladné, byrokratické, nesmlouvavé.
Tomáš Kašička.
Věk: pět let.
Mateřská škola „Sluníčko“, třída Berušky.
Pět let.
Dítě.
A přesto věděl, kdo jsem.
Nebo spíš – kdo jsem bývala.
Odstrčila jsem helmu, až spadla na stůl.
„Proč?“ zašeptala jsem do prázdného bytu.
Školka stála na konci ulice, malovaná pastelovými barvami, až se mi zvedal žaludek.
Žluté sluníčko, červené střechy, veselí brouci namalovaní na plotě.
Jakoby chtěli předstírat, že tady je svět bezpečný.
Opírala jsem se o kovový plot a pozorovala děti, jak pobíhají po hřišti.
Pískoviště, houpačky, klouzačka.
Výkřiky a smích.
Všechno to bylo tak… správně obyčejné, až to působilo nepravděpodobně.
Pak jsem ho uviděla.
Tomáš.
Běhal s ostatními, smál se, ale občas se ohlédl, jako by mě už cítil.
„Tomáši,“ zavolala jsem tiše, přesto hlasem, který se zařezává do uší.
Zastavil se.
Zaváhal.
Udělal pár kroků ke mně.
Oči měl nejdřív zvědavé, pak váhavé, nakonec pevně odhodlané.
„Nemůžu,“ řekl. „Mám zakázáno se s vámi bavit.“
Jeho hlásek byl tenký, ale slova byla ostrá jako rozsudek.
Chtěla jsem odpovědět, chtěla jsem se zeptat, kdo mu to zakázal a proč.
Ale v té chvíli se k němu přihnala učitelka, mladá žena s přísně sepnutým culíkem.
Postavila se mezi mě a chlapce jako malý strážce.
„Co se tady děje?“ vyštěkla na něj, na mě, na plot.
Tomáš se ani nezachvěl.
Podíval se na učitelku a pronesl jasně:
„Mám od rodičů zakázáno se s tou paní bavit.“
Učitelka se prudce otočila k mně.
Oči měla zúžené, hlas ledově oficiální:
„Okamžitě odejděte. Nebo zavolám policii.“
Na okamžik mě svrběly prsty – mohla jsem ji uspat, mohla jsem přehodit realitu, mohla jsem vymazat tuhle malou překážku z existence.
Jenže jsem to neudělala.
Protože jsem viděla Tomáše.
Jeho pohled byl příliš pevný, příliš vědomý.
A já věděla, že by mi to neodpustil.
Pustila jsem plot, který mi zanechal otisk v dlaních.
Udělala jsem krok zpět.
Pak druhý.
„Dobře,“ řekla jsem. „Zavolejte klidně policii.“
Otočila jsem se a odcházela.
Za zády jsem cítila jejich pohledy: učitelčin – podezíravý, a Tomášův – až příliš dospělý na to, aby patřil pětiletému klukovi.
Seděla jsem doma u stolu, světlo lampy bylo mdlé, káva už dávno vychladla.
V bytě panovalo ticho, které bylo těžší než kamenné hrobky.
Přemýšlela jsem.
Vlastně jsem si připomínala něco, co bych nejraději nikdy nevytáhla z paměti.
Tři roky.
Uběhly jen tři roky od chvíle, kdy jsem pod andskými hřebeny v Chile uzavřela účet.
Odevzdala Velastru – ten magický svazek, který nesl příliš mnoho jmen a ještě více kleteb.
A spolu s ní jsem tam nechala i to, co zbylo z Vargy.
A tehdy jsem tam nechala i Proskurnici Sarančovou.
Nemohla jsem dál žít s tím jménem, nemohla jsem dál nosit tu sílu viditelně na povrchu.
Vybrala jsem si anonymitu.
A anonymita si vybrala mne.
Začala jsem nový život.
Obyčejná Natálie.
Jméno bez historie, bez nánosu krve, bez triumfů a prokletí.
Jen obyčejné jméno, pod kterým jsem mohla chodit do supermarketu, platit účty a občas se v kavárně schovávat za hrnek s půllitrem kávy.
A pak se objevil Tomáš.
Pětiletý kluk, který neměl znát nic z toho, co se stalo.
A přesto vyslovil zakázané jméno – jméno, které jsem nechala pohřbené pod horami.
To mě děsilo víc než cokoliv jiného.
Ne že bych měla strach.
Strach jsem už dávno zapomněla cítit.
Ale překvapení… překvapení je v mém světě nebezpečnější než strach.
Strach tě varuje.
Překvapení tě zabíjí.
Rozhodla jsem se.
Sama to nevyřeším.
Ne tentokrát.
Sice jsem nejsilnější mág, to je pravda.
Jenže síla není všechno.
Síla je jen nástroj.
A nástroje bez kontextu, bez pochopení, končí polámané jako mraveneček.
Potřebovala jsem někoho, kdo umí číst mezi vrstvami.
Kdo dokáže zahlédnout nitky tam, kde já už vidím jen šum.
Květen.
Tak si říkal.
Nikdy jsem nezjistila jeho pravé jméno – nebo jsem se možná nikdy neodvážila.
Květen byl… starý.
Ne nutně věkem, spíš způsobem, jakým se díval na svět.
Viděl v něm zahradu, ve které kvetou květy i plevel, a nikdy jste si nebyli jistí, jestli vás považuje za jedno nebo za druhé.
Ale jedno bylo jisté: pokud někdo dokáže říct, odkud přichází Tomášovo vědění, byl to on.
Zvedla jsem mobil, prsty mi na okamžik zaváhaly nad displejem.
Pak jsem vyťukala kód.
Starý, zapomenutý, používaný jen v případě nouze.
„Květene, potřebuju tě.“
Odesláno.
A pak už nezbývalo než čekat.
Říkají o mně, že jsem nejmocnější mág.
A mají pravdu.
Není to lichotka, není to titul. Je to diagnóza.
Síla, která se ve mně usadila, mění všechno.
Každé gesto, každé slovo, každou myšlenku.
To, co pro ostatní znamená jen náhodný nápad nebo chvilkový vztek, se pro mě může stát realitou.
A realita není hračka.
Právě proto se držím zpátky.
Protože vím, že by mi stačil jediný špatný den – a svět by měl špatný den se mnou.
Tohle je zodpovědnost, která tíží víc než jakákoli kletba.
V boji ji ještě sneseš: když proti tobě stojí Varga, když se ti na kůži lepí krev upírů, když tě Velebný Lázaro přitlačí k oltáři.
Tehdy je magie zbraň a zbraň se používá bez otázek.
Ale v běžném životě?
V obyčejném světě, kde děti chodí do školky a lidé popíjejí latté s mandlovým mlékem?
Tam se magie stává nebezpečím.
Proto jsem se naučila žít bez ní.
Proto jsem pohřbila Proskurnici Sarančovou.
Proskurnice byla válečník.
Proskurnice byla sudí a kat v jedné osobě.
Ale Natálie…
Natálie umí čekat v řadě u pokladny.
Natálie má sousedy, kteří ji zdraví na schodišti, a umí se pousmát, aniž by tím spustila lavinu v astrální rovině.
Jenže Tomáš mi připomněl, že ne všechno se dá pohřbít.
Někdy i jméno, které zakopete pod horami, vyraší jako plevel a prorazí beton.
A proto musím za Květnem.
Květen… jeden z těch nových spojenců, které jsem si během těch posledních tří let našla.
Nikdy jsem si nebyla jistá, jestli nás pojí přátelství, nebo jen vzájemný respekt dvou, kteří vědí příliš mnoho.
Ale byla jsem si jistá, že pokud někdo pochopí, proč pětiletý kluk ví o Proskurnici, bude to on.
Podívala jsem se do zrcadla.
Viděla jsem Natálii.
Upravila jsem vlasy, natáhla kabát.
Vypadala jsem jako obyčejná žena, která vyráží na obyčejnou schůzku.
Ale v hloubi duše jsem věděla, že Proskurnice se už zase začíná probouzet.
- Počet článků 412
- Celková karma 7,74
- Průměrná čtenost 421x
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixít proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.