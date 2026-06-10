Noční pozdrav
Asi mnozí z vás znáte legendárního herce, vystupujícího pod jménem Pandonutil; v jistých intelektuálních kruzích je* známější pod přezdívkou „Donudil.“
Tento pán mimo jiné už přes 30 let vypravuje dokola jednu historku, spojenou s podobně legendárním brněnským silákem Frantou Kocourkem, ze kterého dělá div ne poloboha.
Od svých známých, kteří žijí v Brně**, naštěstí vím, že zmíněný Franta Kocourek rozhodně nebyl tak dokonalý hrdina, naopak jeho pověst je taková, že co mu bylo přidáno na muskulatuře, mu bylo ubráno jinde.
Nuže, jistě víte, že Pandonutil moc rád vypráví o tom, jak Franta Kocourek uprostřed noci oslovil osamoceného cyklistu větou „Jak se ti šlape?“
Aniž bych si chtěl přisuzovat zásluhy, které nemám, stal jsem se několik let předtím, než Pandonutil začal tuto historku vyprávět, aktérem podobného příběhu.
Přenesme se nyní do Liberce ještě v minulém století.
Liberecké noci byly temné jako nedepilované podpaží Štěpánky Haničincové.
A já se jednou takovou nocí vracel odněkud*** do areálu harcovských kolejí.
Harcovský, harcovský
koleje, jo, koleje
opustí, opustí,
kdo vanu nemeje.
autor tohoto textu je bohužel neznámý
Všude okolo vládla morgensternovská tma jako v pytli.
Abych se dostal do kolejního areálu, bylo potřeba projít přes most, který se klenul nad hlubokým údolím.
Ve chvíli, kdy moje noha poprvé došlápla na plochu zmíněného mostu, jsem zaregistroval, že přibližně ve druhé třetině téhož mostu se nalézá lidská postava, která kráčí stejným směrem jako já, tudíž ke kolejnímu areálu.
Můj brilantní analytický mozek spustil sérii operací, následkem čehož jsem ještě před druhým došlápnutím na plochu mostu věděl, že daná osoba je dámského pohlaví a dohledal jsem ve své hluboké paměti i její jméno.
Spojení tmy, kolegyně dámského pohlaví a mého vrozeného gentlemanství mě přivedlo na myšlenku, kterou, jak sami později uvidíte, jsem co nejdříve začal realizovat.
Když gentleman vidí dámu v noci, například při výběru peněz z bankomatu, měl by dát příslušné dámě najevo, že se dáma nemusí bát.
Třeba tím, že k ní tiše přistoupí a zlehka ji zezadu políbí na krk.
Rukověť husitského gentlemana, kapitola druhá
Dílcovou metodou jsem zjistil výšku kolegyniny postavy a rychlost její chůze.
Dosadil jsem si potřebnou rychlost své chůze a tu jsem okamžitě vyvinul, což bylo umožněno tím, že jsem byl o více než 30 let a 50 kilo mladší.
Dlouhou dobu to nevypadalo na to, že by se mělo stát něco nečekaného.
Jakmile jsem se dostal ke kolegyni na vzdálenost, z níž jsem slyšel zvuk jejího dechu, zvolnil jsem chůzi, a následně, ve chvíli, kdy jsme se oba nacházeli v místech, kam nedopadalo světlo lampy, jsem tichým, klidným a laskavým hlasem pronesl:
„Ahoj, Jarčo.“
Pokud znáte legendární zpěvačku Céline Dion, tak si vzpomínáte, do jakých výšek dokázala v dobách, kdy byla ještě plně zdravá, hlasem vystoupat.
Ovšem kolegyně, kterou jsem právě v tu chvíli ve tmě laskavě a přátelsky oslovil, dokázala vytáhnout takovou výšku, že netopýři za letu padali k zemi a v nižších patrech nejbližších budov praskaly okenní tabulky.
A to všechno způsobil jeden jediný nevinný pozdrav.
*) A právem, pozn. aut.
**) Ano, i takoví lidé exitují, pozn. aut.
***) Nejspíš z literární kavárny, pozn. aut.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
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Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
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