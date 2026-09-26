Noční kšeft pro sirotky a jeden tichej, zatraceně drahej hřích
Vzduch v té místnosti byl hustý, že by se dal krájet rezavým armádním bajonetem.
Notář, chlápek s vizáží unaveného funebráka a prsty zažloutlými od levných cigaret, si poupravil brýle a přejel pohledem mě a mýho bráchu Adama.
Adam bubnoval prsty do lakovaného stolu, jako by si v duchu už přepočítával, kolik stovek tisíc hodí do prvního automatu nebo do nákupu nové, nelegálně upravené brokovnice.
Oba jsme čekali, že se konečně napakujeme.
Že ty roky, kdy nás fotr nutil obracet každou pitomou korunu a tvářil se, že máme hluboko do kapsy, zatímco potají skupoval parcely a činžáky, dostanou nějaký smysl.
„Veškerý nemovitý majetek, hotovost a cenné papíry,“ začal notář monotónním hlasem, ze kterého mě svrběla ruka na pažbě mé devítky, „se odkazují Nadaci pro oběti nehod se sídlem v Bogotě. Synům Maxi a Adamovi nenechává zůstavitel nic.“
V místnosti nastalo ticho, jaké bývá těsně předtím, než někomu prostřelíte koleno.
Pak Adam vyskočil, až židle odletěla ke zdi, a zařval něco o tom, že ten starej parchant musel totálně přijít o rozum, nebo ho oškubal nějakej šmejd v obleku.
Měl pravdu v tom, že to nedávalo smysl.
Náš fotr nebyl žádný lidumil.
Nikdy nedal ani bůra na místní kostel, žebráky na ulici přecházel s výrazem muže, který právě šlápl do exkrementu, a k cizím lidem se choval jako ledová kra.
Aby poslal miliony nějakým cizím parchantům na druhém konci světa?
To byl čistý, nefalšovaný nesmysl.
Hned ten večer jsme u sklenky mizerné whisky najali advokátku. Jmenovala se Diana a měla nohy dlouhé až k zemi, ostrý jazyk a žaludek na to, aby se rýpala v lidské špíně.
Řekl jsem jí stručně:
„Zjisti, kdo starýmu vymyl mozek. Rozsekej tu závěť na kusy a já ti dám patnáct procent. Když to nepůjde po dobrým, najdeme si na toho notáře jiné páky.“
Diana jenom chladně pokývala hlavou, zapálila si mentolku a pustila se do práce.
Byla jako ohař, který ucítil krev.
Jenže čím víc se hrabala ve fotrově minulosti, tím víc to začínalo smrdět něčím mnohem horším než obyčejnou stařeckou demencí.
Nehledala důkazy o šílenství.
Nacházela stopy, které vedly hluboko do minulosti, k věcem, o kterých se doma nikdy nemluvilo.
Za dva týdny mi Diana zavolala.
Její hlas zněl jinak než obvykle.
Chyběl v něm ten cynický podtón.
„Maxi,“ řekla do telefonu, „přijeď do archivu staré fary v pohraničí. Něco tu pro tebe mám a vsadím se, že se ti to nebude líbit.“
Když jsem tam dorazil, Adam už seděl na kapotě svýho otlučenýho auťáku a nervózně si pohrával s vystřelovacím nožem.
Vstoupili jsme dovnitř.
Mezi regály plnými zažloutlých papírů, kde to páchlo plísní, starým inkoustem a zapomenutými životy, nám Diana podala starou, napůl rozpadlou obálku.
Uvnitř byl dopis psaný fotrovou rukou.
Žádný text blázna.
Byl to chladný, precizní zápis muže, který věděl, že si kupuje odpustek z pekla.
Byl padesát let starý.
Ukázalo se, že otec měl v mládí mnohem rychlejší prsty na volantu a mnohem méně zábran, než jsme si mysleli.
Ještě než potkal naši matku, jezdil nelegální noční závody.
Žádná pravidla, jenom spálená guma, vysokooktanový benzín a sázky.
Při jednom takovém divokém kšeftu v noci vytlačil ze silnice rodinné auto.
Na místě tehdy zemřela mladá žena.
Její roční děcko přežilo, ale s těžkým poškozením mozku a trvalými následky skončilo v tom bogotském sirotčinci, který o padesát let později dostal všechny fotrovy peníze.
Fotr měl tehdy kliku.
Jeho vlastní otec byl prachatej a měl dlouhé prsty na správných místech.
Podplatili policii, zametli stopy, zfalšovali protokoly a celá věc se ututlala dřív, než se o ní stačili dozvědět novináři.
Fotr sice unikl kriminálu, ale neunikl sám sobě.
Svědomí je totiž ta nejhorší cela, protože klíče od ní má v kapse ten, kdo vás v ní zavřel.
Celý ten podělaný život, kdy škudlil každou korunu, nekupoval si nic pro radost a nutil nás žít jako chudáky, nedělal proto, že by byl lakomý.
Hromadil ten majetek jako formu pokání.
Každá nemovitost, každé ušetřené euro byla jen další splátka na ten obří morální dluh, který dlužil tomu zmrzačenému dítěti na druhé straně planety.
Ta charita nebyl náhodný cíl.
Byla to instituce, která se starala přesně o ty lidi, kterým on sám kdysi zničil budoucnost.
Závěť nebyla namířená proti nám.
Nebyl to akt nenávisti nebo zapomnění.
Byl to poslední, zoufalý pokus starýho gangstera vyoupit si klid v hrobě za život, který kdysi chladnokrevně zmařil.
Díval jsem se na ten zažloutlý papír a pak na Adama.
Adam přestal cvakat nožem.
Podíval se na mě a v jeho očích jsem poprvé viděl něco jako respekt smíchaný s čistým vztekem.
Diana stála opřená o regál, ruce v kapsách kabátu, a čekala, co uděláme.
„Tak co, šéfe?“ zeptala se tiše.
„Mám podat tu žalobu? Ty peníze můžeme dostat zpátky. Doktoři nám podepíšou, cokoli budeme chtít, když jim správně zaplatíme.“
Chvíli jsem přemýšlel o tom, jaké by to bylo mít na účtu ty miliony.
Mohl bych si koupit novej kvartýr, pořádný auto a nechat toho věčného shánění pochybných kšeftů.
Ale pak mi to došlo.
Bojovat o ty prachy by znamenalo parazitovat na fotrově hříchu.
Znamenalo by to brát peníze lidem, kteří kvůli němu neměli šanci na normální život.
A já sice nejsem žádný svatoušek, občas někomu rozbiju hubu nebo otočím pár nelegálních věcí, ale nejsem hyena.
„Sbal si věci, Diano,“ řekl jsem a hodil dopis zpátky na stůl.
„Žalobu stahujeme. Ten starej parchant nám sice nenechal ani floka, ale nechal nám pravdu. A ta je, sakra, mnohem těžší a o dost víc řeže než všechno zlato světa.“
Adam nic neříkal.
Jenom kývl, otočil se na patě a vypadl z fary ven.
Nastartoval jsem ten svůj starej křáp a odjel.
Bez peněz, ale s čistým štítem, což je v našem řemesle sakra neobvyklej luxus.
Martin Irein
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