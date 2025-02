Nejlepší filmy zdarma

Tento článek není o úložištích nebo platformách. Je o největší filmotéce, kterou má každý, nebo skoro každý člověk k dispozici, a to úplně zdarma.

Těch filmů, které jsem díky tomu za svůj život viděl, jsou tisíce. Možná desetitisíce, kdo ví? Děly se v nich věci uvěřitelné i zcela nereálné a nepochopitelné.

Nikdy jsem dopředu nevěděl, jestli film, který budu sledovat, bude selanka, thriller, nebo pásmo krátkých příběhů, které mezi sebou nebudou mít žádnou souvislost.

A už vůbec nikdy jsem dopředu nevěděl, jaký to bude mít děj a jak – a jestli vůbec – to celé skončí. Naopak jsem brzy věděl, že podobný děj může vést k různým koncům. V mnoha případech jsou konce z celého filmu nejzajímavější, jindy vyzní do vytracena.

Stalo se, že film obsahoval naprosto nelogický prvek, jako třeba želvu posázenou diamanty, která na mě pohlédla smaragdovým okem a pak pronesla naprosto zřetelným lidským hlasem: „Ano, je to pravda, pan Grondeling je můj velmi oblíbený příbuzný.“

Jindy se stane, že ve filmu se objeví někdo, koho znám ze svého civilního života. Zpravidla se objeví ve velmi neobvyklé roli, která je s jeho povahou i osobností v přímém rozporu, což mě většinou pobaví.

Ke všem těmto filmům, a to i k úplně jiným, se dá dostat úplně jednoduše. Stačí si večer pohodlně lehnout, zavřít oči a pomalu a klidně dýchat. Začátek filmu se zpravidla objeví záhy a nezdržuje se s úvodními titulky.

Jedna jistota je, že o těchto filmech se nepíše ve filmových časopisech a nedají se sehnat na levných DVD nosičích. A i když nejsou vždy dokonalé, pokaždé si je umím užít.