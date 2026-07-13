Nedělní vývar
Člověk otevřel dveře a hned věděl, že si odsud něco odnese.
Když ne řízek do alobalu, tak aspoň pocit, že je v rodině omylem.
Lucka přišla pozdě.
Schválně.
Seděla v tramvaji ještě dvě zastávky navíc a koukala na lidi, kteří měli výraz těch, kteří už to taky vzdali.
Venku byl listopad, ten druh počasí, kdy i světla hospod vypadají unaveně.
Máma otevřela dveře a už ve futrech spustila:
„Majka je tady s malejma, tak buď dneska hodná.“
Tohle „buď hodná“ v jejich rodině znamenalo:
Drž hubu a zaplať.
V obýváku běžela televize bez zvuku.
Nějaký soutěžící tam skákali přes překážky a vypadali přitom šťastněji než většina lidí v normálním životě.
Malej kluk rozmazával bramborovou kaši po stole a Majka seděla v legínách s výrazem ženy, která se pro děti obětovala natolik, až z toho udělala živnost.
„Ty jo, Lucko,“ usmála se, „tobě to sluší. Ty si umíš užívat.“
To byla první rána.
Taková ta zahřívací.
Lucka si sedla.
Kabát nechala na sobě.
Člověk nikdy neví, kdy bude potřebovat utéct.
Chvíli se jedlo.
Lžíce cinkaly o talíře.
Pendlovky tikaly jako bomba ve filmu.
Máma přilévala polívku a tvářila se, že všechno je normální. Jenže v té rodině bylo normální i to, že když někdo řekl „musíme něco probrat“, znamenalo to finanční atentát.
A taky že jo.
„Hele,“ začala Majka a utřela dítěti pusu ubrouskem, „my jsme teď trochu v mínusu.“
Lucka v duchu napočítala do tří.
Vždycky to přišlo.
Někdy po kávě, někdy po buchtě.
Dneska rekordně brzo.
„Tomášovi nevyšla práce, hypotéka je strašná a malej musí na rovnátka.“
„Hm.“
„A ty přece nějaký rezervy máš.“
Tam to bylo.
Ve vzduchu.
Těžký jak popelník plnej nedopalků.
Lucka pomalu odložila lžíci.
„Kolik?“
Máma sklopila oči.
Majka se nadechla.
„Dvě stě tisíc.“
Venku projela sanitka.
Na okamžik to vypadalo, že jede pro ně.
Lucka se zasmála.
Krátce.
Ne vesele.
Tak se smějou lidi, kterým právě definitivně přeskočilo něco důležitýho.
„Ty ses zbláznila.“
„No dovol?“ vyjela Majka. „My máme rodinu.“
A pak přišla ta věta.
Ta věta, která všechno roztrhne jak rezavý nůž igelit.
„Tobě přece ty peníze chybět nebudou. Rodinu nemáš.“
Ticho.
Dokonce i děti přestaly mlátit příborem.
Lucka cítila, jak se v ní něco narovnalo.
Po letech.
Jako když se po dlouhé době rozběhne starej motor a celej barák se otřese.
Podívala se na sestru.
Na mastný vlasy sepnutý gumičkou.
Na unavený oči.
Na ženskou, která si kdysi myslela, že děti člověka automaticky povýší na lepší bytost.
Nepovýší.
Jen ti sežerou život rychleji, pokud si neumíš uhlídat vlastní.
„Víš co je zajímavý?“ řekla Lucka klidně. „Že kdybych byla sama matka se dvěma dětma a dluhama, tak jsem podle vás hrdinka. Ale protože jsem celý roky makala, nic nerozházela a nikoho neprosila, tak jsem sobecká kráva.“
„Tohle není fér,“ pípla máma.
„Ne. Fér není, že jste si ze mě udělaly bankomat s nohama.“
Majka zrudla.
„Ty nikdy nepochopíš, co je skutečnej život.“
Lucka vstala.
A tehdy to hvízdlo celé.
Všechny ty roky.
Vánoce.
Půjčky.
Hlídání.
Přestěhování.
Peníze „jen na chvíli“.
Večeře, kde byla ta divná, protože neměla manžela, děti ani potřebu si stěžovat každých sedm minut.
Venku se stmívalo.
Tramvaje za oknem svítily do mokrých ulic jak akvária plný cizích životů
„Moje bezdětnost není dluh,“ řekla tiše.
A najednou to znělo větší než ten pokoj.
Větší než máma.
Větší než Majka.
Větší než všechny ty nedělní obědy, kde člověk polykal víc vzteku než polívky.
Vzala si kabát.
Máma ještě něco volala.
Něco o rodině.
O krvi.
O tom, že jednou bude litovat.
Ale Lucka už byla na chodbě.
A poprvé po letech měla pocit, že nejde pryč.
Ale ven.
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