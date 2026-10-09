Nedělní omáčka s příchutí upířího granátometu a tichých výčitek
Máma má totiž takový zvláštní talent.
Dokáže se tvářit jako milující babička z pohlednice, i když vám zrovna vráží rezavou břitvu mezi žebra.
Všichni v rodině vědí, že s Rebekou děti mít nemůžeme.
Doktoři nám to řekli už před dvěma lety, stroze, chladně, jako když vám oznamují, že vaše oblíbená značka piva končí na trhu.
Rebeka to tehdy probrečela, já jsem rozbil dvě skleničky od hořčice a pak jsme to téma pohřbili hluboko pod zem, zabetonovali a doufali, že tam shnije.
Jenže moje matka má v sobě detektor na citlivá místa a rýč v ruce.
„Tak kdy se konečně dočkám nějakého toho špunta?“ nadhodila matka mezi dvěma sousty knedlíku.
Udělala to s takovým tím lehkým, bodrým tónem, jako by se ptala, kdy už konečně vyměníme olej v autě.
V tu ránu bylo u stolu ticho, že bys slyšel padnout i vlas na koberec.
Rebeka úplně zkameněla.
Viděl jsem, jak se jí začala neznatelně třást vidlička v ruce.
Já blbec jsem dělal, že mě strašně zajímá struktura té brusinkové zavařeniny na mém talíři.
Sklopil jsem oči a začal se v tom jídle bezmyšlenkovitě přehrabovat.
Cítil jsem se jako totální srab.
Měl jsem vystartovat, zařvat na celou místnost, převrátit stůl i s tou její vyhlášenou omáčkou a táhnout pryč.
Místo toho jsem tam seděl, polykal suché sousto a v duchu proklínal svou neschopnost jakkoliv reagovat.
Rebeka se pokusila o chabou obranu.
Tiše, skoro neslyšně špitla, že o tomhle už přece mluvili a že to nejde.
Doufal jsem, že matce docvakne, jakou botu udělala, a aspoň zrudne.
Kdepak.
Máma jen mávla rukou, polkla sousto a s pobaveným úšklebkem prohlásila:
„Ale prosím tě, dnešní medicína umí hotové zázraky. Trochu se posnažíte a uvidíš, že to půjde.“
To byla ta chvíle, kdy jsem měl vytáhnout imaginární těžký kulomet a rozstřílet tu rodinnou idylu na mraky.
Jenže realita není akční film, kde hrdina elegantně vyřeší trable hláškou a salvou z devítky.
V reálném životě prostě jen sedíte, držíte hubu a sledujete, jak vaše žena vnitřně krvácí.
Rebeka už neřekla ani slovo.
Mechanicky dojedla zbytek oběda, občas nahodila křečovitý úsměv, když se jí otec na něco zeptal, ale její oči byly úplně mrtvé.
Když se po jídle zvedla, že pomůže s nádobím, matka ji rázem odbyla, že je host a ať si jde sednout.
Rebece se viditelně ulevilo, protože v té kuchyni by se už stoprocentně sesypala.
Při první příležitosti jsem zavelel k ústupu.
Vymluvil jsem se na nějakou neodkladnou práci na počítači, popadli jsme bundy a vypadli.
Jakmile za námi zaklaply domovní dveře a my se zamkli v autě, ta těžká deka konečně spadla.
Rebeka se složila.
Nebyl to žádný decentní pláč, ale regulérní, divoký záchvat vzteku a beznaděje, který v sobě dusila celé dvě hodiny.
„Ona to ví,“ vzlykala a bušila pěstí do palubní desky.
„Ona to moc dobře ví, co nám řekli! Proč to dělá?“
Držel jsem volant, koukal před sebe a cejtil se jako ten největší ubožák pod sluncem.
„Já vím, mrzí mě to. Měl jsem něco říct hned u stolu,“ soukal jsem ze sebe omluvy, které zněly neuvěřitelně ploše a trapně.
Jenže slova jsou v takových chvílích k ničemu.
Když chlap nedokáže ochránit svoji ženu před vlastní matkou, může si ty kecy rovnou strčit za klobouk.
Večer doma to nebylo o nic lepší.
Atmosféra v bytě byla hustá, že by se dala krájet sekáčkem na maso.
Rebeka ležela v posteli s telefonem v ruce a já viděl, jak usilovně přemýšlí.
V jejích očích se mísil strach s naprostým odhodláním.
Nakonec začala rychle ťukat do displeje.
Napsala mé matce zprávu.
Žádné dlouhé litánie, žádné hysterické scény, jen suché, jasné vymezení hranic: že nás ta otázka neskutečně zasáhla, že matka moc dobře zná naši situaci a že si nepřeje, aby se tohle téma ještě někdy u stolu otevíralo.
Když zprávu odeslala, viděl jsem, jak se jí ulevilo.
Konečně ze sebe setřásla roli poslušné snachy a postavila se za svou důstojnost.
Odpověď z druhé strany barikády dorazila až příští den dopoledne.
Matka nezklamala.
Žádné „promiňte, ujelo mi to“.
Místo toho poslala klasickou defenzivní blbost ve stylu: „Vždyť jsem to nemyslela zle, ty jsi hrozně citlivá a hned všechno bereš moc vážně.“
Typická ukázka toho, jak z oběti udělat viníka.
Přesto se věci změnily.
Když jsme tam jeli o dva týdny později, u stolu panovalo sice trochu napjaté a opatrné ticho, ale téma dětí už nikdo nevytáhl.
Máma kolem nás našlapovala jako kolem nevybuchlé munice.
Dosáhli jsme svého, hranice byla vytyčena.
Jenže ta pachuť zkažené svíčkové a pocit, že se mezi námi něco definitivně zlomilo, už v tom obýváku zůstane napořád.
Martin Irein
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