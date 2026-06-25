Na dubu se neumírá potichu
Jenže les má jednu nepříjemnou vlastnost – když mu nevěříš, přesvědčí tě.
A většinou dost rychle.
Šel jsem tehdy po staré lesní cestě nad městem, kde už mobil hlásil spíš zoufalství než signál.
Vzduch byl těžkej, jako by ho někdo vyměnil za mokrou vatu.
A pak jsem to uslyšel.
Ne prasknutí větve.
Spíš takový… nevlídný funění.
Jako když se blíží špatná zpráva na čtyřech nohách.
Z houští se vyvalilo divoké prase.
Tohle nebylo setkání.
Tohle byl výslech.
Prase mě vidělo a v ten moment se svět zúžil na dvě možnosti: buď já, nebo já hodně rychle mrtvej.
Zkusil jsem couvnout.
Chyba.
Zkusil jsem stát.
Další chyba.
Prase zafunělo tak, že by to dokázalo sfouknout i špatně postavenej dům, a vyrazilo.
Nevím, jestli jste někdy viděli půl tuny svalů, špíny a zloby sprintovat do kopce, ale není to zážitek, který byste si chtěli dát dvakrát.
Rozběhl jsem se.
Les se změnil v tunel.
Všechno se zúžilo na kořeny, kameny a tu jednu absurdní myšlenku: strom. Najdi strom. Okamžitě.
Protože člověk má v sobě divný instinkt – když jde do tuhýho, chce výš.
A tam byl.
Dub.
Starý, pokroucený, ale pevný jak špatný rozhodnutí.
Skočil jsem po kmeni jak člověk, který sice nikdy netrénoval parkour, ale viděl ho jednou na internetu.
Ruce klouzaly, boty se smekaly, ale adrenalin je skvělý lepidlo na realitu.
Za mnou rána.
Těžká, tupá.
Kmen se otřásl.
To zvíře narazilo do stromu tak, že jsem měl pocit, že mi vibrace přepisují životopis.
Vylezl jsem výš.
Ještě výš.
Někam, kde už to vypadalo spíš jako špatný nápad než plán.
A prase dole nebylo hloupý.
Nebylo ani unavený.
Jen naštvaný.
Začalo obcházet strom.
Pomalu.
Systematicky.
Jako kdyby si vybíralo, kterou část ze mě sní první.
Čas se začal táhnout.
Nahoře v koruně je svět jiný.
Větve vržou jako starý rádio a vítr má chuť na ironii.
Já tam seděl, držel se kmene a přemýšlel, jestli je horší spadnout, nebo zůstat.
Prase dole občas šťouchlo do kmene.
Jen tak.
Aby mi připomnělo, že tam pořád je.
Že trpělivost je taky forma predace.
Nevím, jak dlouho to trvalo.
Deset minut?
Hodinu?
V lese to nemá význam.
Pak se stalo něco, co bych nazval „konec první fáze apokalypsy“.
Zvíře to vzdalo.
Ne dramaticky.
Žádné finální gesto.
Jen se otočilo a zmizelo v houští, jako by mě tam nechalo s účtenkou.
Zůstal jsem nahoře ještě dlouho potom.
Protože když jednou zjistíte, že jste jen o kousek od toho, aby vás svět vzal zpátky do surový verze, nechce se vám dolů.
Když jsem konečně slezl, měl jsem ruce rozklepaný a hlavu plnou ticha, který nebylo uklidňující, spíš varovný.
Cesta zpátky do civilizace byla najednou moc rovná.
Moc normální.
A já si uvědomil jednu věc: les se nesnaží nikoho zabít.
Jen občas testuje, kdo už tam vlastně nepatří.
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
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Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
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