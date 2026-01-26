Mrtvý krtek
Krt zmrz, zmlk, nato ztvrd v prst,
v drn vstrčil svou prázdnou hrst.
Zmlk hlučně a zhrub sám v líc,
měl vše, co je vůbec nic.
Smrt-život mu v hrdle vrz,
zdrh skrz mráz a v horku zmrz.
Zhlt vlk stín a vypliv krev,
tichý byl ten hlučný řev.
Kro-ko-kvi-li, la-lu-la,
bru-mlo-mo-mo, bi-bu-la.
Kro-ko-kvi-li, la-lu-la,
bru-mlo-mo-mo, bi-bu-la.
Prv srp plál a potom mrz,
stín plul s ním a uprch skrz.
Vlk jak vlk a krt jak krt,
živá byla tahle smrt.
Zrn tmy hrst a v hloubi vrh,
krk si o ten Zítřek strh.
Ztvrd v rozteklost,
uprch v klid,
chtěl v prázdné plnosti žít.
Kro-ko-kvi-li, la-lu-la,
bru-mlo-mo-mo, bi-bu-la.
Kro-ko-kvi-li, la-lu-la,
bru-mlo-mo-mo, bi-bu-la.
Pln prázdna je tento svět,
černý je ten bílý květ.
Blb trhal tam suchý led,
krt povstal a hned si sed.
Zvlh tam suchem, zmlk tam v křik,
byl to lehký, těžký trik.
Vlh, pstruh, krt a v hrdle drn,
do srdce mu vrostl trn.
Kro-ko-kvi-li, la-lu-la,
bru-mlo-mo-mo, bi-bu-la.
Kro-ko-kvi-li, la-lu-la,
bru-mlo-mo-mo, bi-bu-la.
Zdrh prch krt a v hrobě kvet,
včera bude zítra zpět.
Srdce-stroj mu v prsou vrz,
prošel stěnou, prošel skrz.
Temnota a tma jak v krt,
sladká byla tahle smrt.
Zrn tmy hrst a v dlani led,
přišel tam, kde skončil svět.
Kro-ko-kvi-li, la-lu-la,
bru-mlo-mo-mo, bi-bu-la.
Kro-ko-kvi-li, la-lu-la,
bru-mlo-mo-mo, bi-bu-la.
Martin Irein
Černá víla
Když potkáte černou vílu, nevyhýbejte se jí. Neubližujte jí. Nevíte, co se jí honí hlavou a z čeho může mít strach.
Martin Irein
Čtvrtý král
Často se stává, že máme určitou skupinu lidí zafixovanou v paměti jako trojici. Následně se ovšem stane, že jich původní trojice obsahovala mnohem víc.
Martin Irein
Lednový příběh
Vypravěč, který ještě nepatří světu, vzpomíná na lednovou temnotu před svým narozením – na zimu, ztracené mládí a dítě, jež náhodou nese to, co jiní navždy ztratili.
Martin Irein
Nová výzva (závěr)
Tak jo. Dostala jsem se do páté linie. Svedla opětovný souboj s někým, kdo se snažil vypadat jako já. Tak mi tedy řekněte, na co tu ještě čekám?
Martin Irein
Nová výzva (6)
Řeka, která přináší smrt. Hmota, která v ní plyne, není voda. Jsem na břehu a potřebuji se dostat na druhou stranu.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví
Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských...
Ústecký kraj půjčí sociálním službám 40 milionů kvůli neschválenému rozpočtu ČR
Ústecký kraj půjčí sociálním službám 40 milionů korun. Česká republika je od začátku ledna v...
Sezona respiračních infekcí na jižní Moravě nekončí, nemocných opět přibylo
Sezona akutních respiračních infekcí a chřipky v Jihomoravském kraji nekončí. Nemocnost se opět...
Sedmnáctiletý mladík popíjel, pak matce sebral auto. S kamarádem vyjížďku nezvládli
Noční projížďka dvou sedmnáctiletých mladíků na Brněnsku skončila nehodou. Řidič bez oprávnění...
Prostějov požádal o dotaci na modernizaci software policie i prevenci
Na modernizaci vyhodnocovacího a záznamového softwaru městské policie v Prostějově a předcházení...
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...
- Počet článků 428
- Celková karma 6,97
- Průměrná čtenost 413x
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixír proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.