Mrtví nepláčou a budoucí tchyně nestřílejí dvakrát
Blížili jsme se k doupěti její matky.
Podle Adéliných historek to měla být kříženka babičky drsňačky a elitního vyšetřovatele Gestapa s černým páskem v karate.
V kapse saka mě hřál těžký devítimilimetrový Glock.
Ne že bych plánoval střílet budoucí příbuzné, ale člověk jako já se bez kusu poctivého železa cítí tak nějak neoblečený.
Zvlášť když jde na byznys schůzku, kde se místo smluv podepisuje ortel nad zbytkem vašeho svobodného života.
„Nesmíš na ni tak civět, Oskare,“ hlesla Adéla a upravila si sluneční brýle.
„Je strašně citlivá na detaily. Všimne si všeho.“
„Jsem jako stín, zlato. Elegantní, tichý a smrtící,“ ušklíbl jsem se, ale v krku mi vyschlo.
To to pitomé letní vedro.
Vzduch v autě voněl levným benzínem, Adéliným drahým parfémem a blížící se katastrofou.
Zaparkoval jsem před funkcionalistickou vilou, která vypadala jako betonový bunkr maskovaný za luxusní rezidenci.
Trávník kolem domu byl zastřižený s přesností na milimetry, pravděpodobně pomocí laseru a pinzety.
Žádný plevel, žádný život.
Jen zelená poušť pod žhnoucím nebem.
Vystoupili jsme.
Horko mě okamžitě praštilo do tváře jako mokrý hadr, ale já si zachoval kamennou tvář chlapíka, který už viděl umírat lepší lidi pro mnohem menší věci.
Upravil jsem si límec košile, zkontroloval, zda mi zbraň neprosvítá pod látkou, a vykročil k masivním dubovým dveřím.
Dveře se otevřely dřív, než jsem stihl stisknout zvonek.
Stála tam.
Žena středního věku s držením těla pruského generála a očima, které měly teplotu tekutého dusíku.
Její pohled mě sjel od hlavy k patě rychleji, než stačí kulka opustit hlaveň.
Trvalo jí to přesně tři vteřiny.
Za tu dobu mi stihla spočítat cenu mých bot, odhadnout zůstatek na mém bankovním kontě a podle lehkého náznaku pod mým levým podpažím neomylně lokalizovat plný zásobník.
V jejích očích se zablesklo opovržení smíchané s chladným kalkulem.
Mně stačily vteřiny dvě.
Viděl jsem ženu, která nezná slovo kompromis.
Ženu, která čistí dům kyselinou dusičnou a své nepřátele si dává k snídani s trochou pažitky.
Byla to nebezpečná kobra v drahém kostýmku.
Okamžitě mi bylo jasné, že tahle návštěva nebude o rodinné pohodě, ale o přežití.
„Vy musíte být Oskar,“ pronesla tónem, kterým soudce čte rozsudek smrti.
Její hlas byl suchý jako písek na Sahaře.
„A vy musíte být ta slavná matka,“ oplatil jsem jí to s úsměvem, který mě stál hodně sil.
„Krásný dům. Skvělé místo pro... cokoli.“
Ustoupila o krok a pokynula nám dál.
Vnitřek domu byl klimatizovaný na teplotu, při které by i polární medvědi žádali o teplý čaj.
Dokonalý kontrast k tomu peklu venku.
V předsíni viselo zrcadlo v masivním rámu, ve kterém jsem zahlédl svůj vlastní odraz.
Vypadal jsem unaveně, jako chlápek, který sice přežil válku gangů, ale právě prohrává bitvu o vlastní důstojnost.
„Dejte mi ty kabáty,“ řekla a vzala si mé sako.
Cítil jsem, jak její prsty na zlomek vteřiny ztuhly, když nahmatala obrys Glocku.
Ani nemrkla.
Jen sako pověsila na ramínko s takovou precizností, jako by šlo o chirurgický zákrok.
Posadila nás do obývacího pokoje, který vypadal spíš jako operační sál.
Všechno zářilo čistotou, nikde ani smítko prachu.
Na konferenčním stolku už čekaly šálky s kávou.
Černou jako svědomí nájemného vraha.
„Takže, Oskare,“ začala bez obalu, když se posadila naproti mně a elegantně překřížila nohy.
„Adéla mi říkala, že se živíte... pochybnými obchody. Něco s vymáháním pohledávek a bezpečností?“
„Říkám tomu krizový management, paní Eleno,“ opravil jsem ji a usrkl horké tekutiny.
Byla silná a hořká.
Přesně tak to mám rád.
„Pomáhám lidem, kteří zapomněli, že dluhy se mají platit. A občas někoho chráním před ním samotným.“
„Aha. Svaly místo mozku,“ konstatovala suše.
„V mém oboru potřebujete obojí, pokud nechcete skončit v základech nějaké nové dálnice,“ podotkl jsem tónem, který nepovoloval diskusi.
Adéla vedle mě seděla jako zařezaná, těkala pohledem ze mě na matku a zpátky.
Atmosféra v místnosti houstla.
Venku za velkým francouzským oknem se do skla opíralo polední slunce a zahrada vypadala jako v plamenech, ale uvnitř to byl čistý psychologický teror.
Elena se nenechala vyvést z míry.
Začala mě grilovat.
Otázky padaly s kadencí kulometu Maxim.
Ptala se na mé dětství, na mé finanční portfolio, na to, kolikrát jsem byl soudně trestán (naštěstí ani jednou, moji právníci jsou drazí, ale sakra dobří).
Chtěla mě rozebrat na součástky, najít slabé místo a pak mě zničit.
Jenže já nejsem žádný zelenáč, kterého rozhodí trochu ostřejší výslech.
Prošel jsem horšími věcmi než je jedna ostrá tchyně se syndromem božského komplexu.
Když se podával oběd – krvavý steak, což mi přišlo jako stylová metafora –, přišlo to hlavní téma.
Svatba.
„Předpokládám, Oskare, že obřad bude v úzkém kruhu a bez té vaší... pochybné klientely,“ nadhodila Elena a s chirurgickou přesností zakrojila do masa.
Z rány vytekla červená šťáva.
„Obřad bude přesně takový, jaký si ho s Adélou uděláme,“ podíval jsem se jí přímo do těch jejích ledových očí.
„A pokud jde o mé přátele, někteří z nich mají sice jizvy na obličeji a zatykače v několika státech, ale mají větší smysl pro čest než většina lidí v kravatách.“
Elena pomalu položila příbor.
V místnosti nastalo ticho, které by se dalo krájet tím jejím steakovým nožem.
Adéla vedle mě tiše polkla.
Vsadil bych své levé varle, že v tu chvíli přemýšlela, jestli bude muset po tomhle obědě mýt ze stěn krev.
„Jste drzý, mladý muži,“ řekla Elena tiše.
Byl to ten druh ticha, který předchází výbuchu granátu.
„Jsem upřímný, paní Eleno. Život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas tancem kolem horké kaše. Vy mě nemusíte mít ráda. Nemusíte mě zvát na nedělní obědy. Ale budete mě respektovat. Protože já jsem ten, kdo bude spát s vaší dcerou, a já jsem ten, kdo ji ochrání, až se svět kolem vás začne sypat.“
Chvíli mě jen pozorovala.
Vypadala, že v hlavě mačká spoušť a představuje si, jak mě její osobní strážci odnášejí v plastovém pytli na odpadky.
Pak se ale její rty lehce zvlnily do něčeho, co vzdáleně připomínalo uznání.
Velmi chladné a velmi neochotné uznání.
„Dobrá,“ pronesla nakonec a znovu vzala do ruky nůž.
„Aspoň vím, na čem jsem. Máte aspoň nějaké koule, Oskare. Většina Adéliných předchozích obdivovatelů utekla s pláčem dřív, než jsem stihla uvařit kávu.“
Zbytek odpoledne proběhl v duchu ozbrojeného příměří.
Mluvili jsme o počasí, o tom, jak strašné je letní vedro a jak sucho ničí úrodu.
Byly to žvásty, ale oba jsme věděli, že hlavní bitva už skončila.
Karty byly rozdané, hranice vytyčené ostnatým drátem.
Když jsme k večeru odcházeli, slunce už klesalo k obzoru a barvilo oblohu do krvavě oranžových odstínů.
Elena mi podala sako.
Naše pohledy se střetly naposledy.
Žádné objímání, žádné slzy dojetí.
Jen pevný stisk ruky, který bolel obě strany.
Sedl jsem za volant Alfy a nastartoval motor.
Auto naskočilo s temným zařváním.
„Tak co?“ zeptala se Adéla, když jsme vyjeli na hlavní silnici.
Horký večerní vzduch nám vnikal okny do obličeje.
„Přežil jsem to, zlato,“ zapálil jsem si cigaretu a hluboce potáhl.
„Tvoje matka je tvrdá jako diamant. Ale zapomněla, že já jsem ten, kdo diamanty řeže.“
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