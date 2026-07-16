Mráz a urologický čaj aneb Jak potkat armádu mrazuvzdorných nymf s brokovnicí v kapse
Duben.
Měsíc, kdy jaro sice formálně existuje v kalendáři, ale v reálu vám severní vítr řeže ksicht s přesností chirurgického laseru.
Karel vedle mě přešlapoval v těžkých botách, ruce hluboko v kapsách staré, poctivé bundy, která pamatovala ještě tátovy cesty na chatu, a z hlubokého vnitřního přesvědčení tiše klel.
Já měl na sobě prošívanou vestu, svetr, pod ním termoprádlo, a přesto mi zuby cvakaly rytmus solidního kulometu vzor 24.
A pak se to stalo.
Proti nám, zpoza rohu u opráskané zdi s nějakým pochybným anarchistickým grafitem, vyrazila armáda.
Vlastně spíš roj.
Roj holek, které evidentně minula jakákoli zpráva o evoluci, biologii nebo elementární fyzice tekutin.
Štrádovaly si to po tom zmrzlém chodníku v kratičkých sexy bundičkách, které končily někde u lopatek, a s tričky zaříznutými tak vysoko, že jejich pupíky civěly na svět s naprostou, mrazivou otrlostí.
Celé to vypadalo jako přehlídka sebevražedného komanda, které se rozhodlo eliminovat populaci skrze hromadný zánět močových cest.
Karel se zastavil.
Jeho pohled se zafixoval na jednu z těch nymf.
Znal jsem ho.
Věděl jsem, že v té jeho staré, chlapské palici se v tu chvíli neodehrává žádné sofistikované porno, jak si tyhle slečny s oblibou myslí.
Jenže než jsem stačil cokoli říct, rýpnul jsem si ze zvyku:
„No jo, Karle. Ty zas myslíš jenom na to jedno, co? Už tě vidím, jak ji v duchu vlečeš do jeskyně za vlasy.“
Jedna z těch mladých krasavic si Karlova pohledu všimla.
Okamžitě loktem dloubla do své kamarádky, něco jí zašeptala a celá ta partička vyprskla v hysterický, pohrdavý smích.
Pokládaly se za střed vesmíru, za oběti chlapského chtíče, za fatální ženy, které právě uhranuly jednoho stárnoucího kolemjdoucího.
Karel se pomalu otočil ke mně.
V očích měl takový ten hluboký, existenciální klid ostrostřelce, který právě zjistil, že mu došla munice, ale cíl se stejně chystá skočit do propasti sám.
Odplivl si na sucho a procedil skrz zuby:
„Víš ty co? Já na ně nekoukám, protože bych je chtěl sbalit nebo svlíkat očima. Já je jen fascinovaně sleduju a čekám, kdy ta jejich kůže definitivně zmodrá a odlomí se jim kus břicha o obrubník. Mít na sobě to co ony, tak do večera čůrám žiletky a marně sháním někoho, kdo mi vymění ledviny za funkční model.“
A v tom byl ten zakopanej pes.
Celý tenhle svět je postavený na hlavu.
Na jedné straně tyhle holky sepisují manifesty o tom, jak jsou neustále objektem patriarchálního útlaku a jak je chlapi svlékají pohledy, ale na straně druhé jdou té urologické katastrofě naproti s takovým nadšením, že by to vyděsilo i primáře na intenzivní péči.
Když se na ně podívá chlap jako Karel, je to div ne sexuální obtěžování a důvod k sepsání stížnosti na ligu za lidská práva.
Když se na ně podívám já, jsem za staromódního, zapšklého strejdu z minulého století, který vůbec netuší, co zrovna letí v Pařížské nebo na TikToku.
Jenže pravda je mnohem prostší a chladnější, než jsou všechny tyhle sociologické žvásty.
Holé břicho v dubnovém průvanu prostě není sexy.
Není to žádný vizuální punk ani provokace.
Je to čistokrevný, stoprocentní náběh na týdenní pobyt v posteli s urologickým čajem, termoforem na slabinách a tichým úpěním při každé návštěvě toalety.
Normální chlapi – a Karel je sakra normální chlap, který má sice drsný kecy, ale srdce na správným místě – na tyhle holky nekoukají, aby je hned vlekli do postele.
Oni se prostě jen upřímně diví, že ty chuděry ještě nezkameněly mrazem jako ty nešťastné sochy v zámeckém parku.
„Takže Karle,“ řekl jsem a poplácal ho po rameni, zatímco ten ledový vítr znovu zafoukal a zvedl z ulice prach, „veřejně se ti omlouvám. Už ti nikdy nebudu předhazovat, že myslíš jen na to jedno. Odteď už k tobě budu vždycky spravedlivý. A teď pojď, než nám z téhle estetické podívané upadnou uši.“
Odešli jsme směrem k hospodě, kde aspoň topili a kde pivo mělo tu správnou teplotu – na rozdíl od těch holek, které tam venku dál hrdinně mrzly pro slávu dubnové módy.
Martin Irein
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