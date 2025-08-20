Mocná kniha plná magie (3. část)
Před očima se mi odehrává jeden z těch snů, které nesmím nikomu vyprávět, pokud si nechci zařídit doživotní pobyt ve vypolstrované místnosti pod vlivem nejsilnějších možných sedativ.
A do toho ruka na rameni.
Ne v tom snu.
Doopravdy.
Reflexivně se snažím hmátnout po své pistoli. Jenže místo toho jsem nahmatala čalounění sedačky. Chvíli mi trvá, než mi dojde, že nejsem v díře na tureckém venkově ani v upířím klášteře, ale v letadle v business class na cestě domů. Takže zastřelit letušku za to, že mě budí, to by mi na reputaci moc nepřidalo.
Pokud vůbec nějakou reputaci mám.
Jenže tohle není letuška.
Stojí u mě nějaký podivný chlap.
V perfektně padnoucím obleku.
Turbulence nebo gravitace ho očividně moc netankují.
Vypadá jako někdo, kde se vrací z pohřbu, nebo na něj teprve jde – a ani jedno z toho pro něj není problém.
„Paní Sarančová,“ řekne klidným hlubokým hlasem. Zní to jako pomalu se zavírající víko od rakve.
Zamrkám, protože mi o lebku mlátí staré špatné déjà vu jako epileptik na venkovské tancovačce: „My se známe?“
„Ne tak, jak si myslíte,“ pousměje se tak, jako by se pousmál chirurg, který právě zjistil, že si z vašeho těla může odříznout větší kus, než se původně zdálo. „Jsem Strážce.“
Jasně.
Strážce.
Kdyby seděl na jednorožci a strkal mi do ruky leták svědků Jehovových, bylo by to dokonalé.
„Hm,“ udělala jsem, „Strážce čeho? Těch okoralých croissantů a mizerného kafe, co tu servírují?“
Podívá se k mému batohu. „Velastry.“
Cuknu hlavou. To divné jméno zní jako název laciného parfému, který každému rozleptá nosní sliznici a zanechá po sobě jen bolest a příjemný pocit bezmoci.
„A to je jako kdo?“ zeptám se, možná na svůj vkus až moc natvrdle.
„Kniha, kterou máte v držení,“ řekne svým klidným hlasem, který mi rozvibruje míchu a do duše vnese přesvědčení, že přetrhnutí mě jako žížaly je to nejjednodušší, co by mohl provést.
„Ona má jméno?“ zvedla jsem obočí. „A já mám celou dobu za to, že je to takový ten pokleslý brak, který má doma každý, jen se tím nikdo nechlubí.“
„Velastra si vybírá svého nositele,“ pokračuje stejně klidně, jako by komentoval počasí. Bez známky emoce nebo zaváhání. „A vy jste byla vybrána.“
„No ha ha,“ pronesu s odfrknutím. „Takže si mě vybrala. To je od ní hezký. Jenže nevím, jestli chci pokračovat ve vztahu s knížkou, která vypadá, že když bude chtít, sežere mě zaživa.“
„Pořád nechápete.“ Jeho oči mě propalují. Nejsou v nich žádné emoce, jen hloubka, že by se i žralok utopil. „Velastra se k vám váže velmi silně, víc, než bylo kdy v minulosti pozorováno. A já musím vědět, proč.“
„No jistě; já přece naprosto přesně tuším, proč se na mě nalepila magická kniha s osobnost větší, než má půlka lidí, které jsem kdy potkala.“ Založila jsem ruce na prsou. „Víte, Strážče, já, já vlastně vůbec nevím, co jste zač. Ale jestli chcete odpověď na to, co vás zajímá, zkuste si tu knížku pohladit. Třeba vám něco pošeptá. Rovnou do mozku.“
„Já se jí nesmím dotknout.“
To mě pobavilo.
„Tak to je dokonalé,“ zasmála jsem se. „To jsme oba dost v pytli. Já ji nosím a nevím přesně, co po mně chce, a vy si ji nesmíte ani pohladit. Krása.“
Nevyvedlo ho to z míry.
Ani nepohnul obočím.
Byl jako stín, který čas od času předstírá, že má lidskou tvář.
A to mě děsilo.
„Velastra je starší, než si umíte představit,“ pronesl.
Asi jsem přesně tuto větu čekala. Takovou, která nezní ani jako odpověď a ani jako rada. Jako když otevřete prázdnou plechovku a někdo vám do ní vysype celé tajemství vesmíru.
„Jo, to říká každý druhý, když se mě snaží ohromit,“ stočila jsem k němu obličej. „Starší než Mojžíš? Než pyramidy? Než moje chuť na normální život?“
„Starší než lidstvo,“ řekl hlasem, který zněl, jako by oznamoval, že zítra bude pršet.
„Jasnačka,“ přikývla jsem, „takže si v batohu jen tak tahám něco, co je tu déle než lidi. Paráda. Hned se cítím líp. Skoro jako ten chudák s démonickým prstenem, akorát nemám partu trpajzlíků na pomoc.“
„Velastra si vás vybrala,“ zopakoval, „proto na sebe navzájem reagujete tak silně.“
„Super. Tak ať si o tom napíše deník a vydá ho knižně. Já si na moc dlouhý rozhovoru nepotrpím.“
Chvíli mlčel. Takové to ticho, že jsem slyšela vlastní tep.
„Byl jsem to já,“ pronesl zase bez jakékoli emoce.
Zvedla jsem obočí: „Co zas jako vy?“
„Já jsem zastřelil Vargu. A ty, kteří vás sledovali. Ty tři u autobusu.“
„Moment…, cože?“ ano, rozhodil mě. „Ty tři upíry? Já si chystala, jak je zasypu granátama a pak dorazím ohnivýma koulema, a vy jste jen tak…, bum, prásk, hotovo?“
„Bylo to potřeba.“ Žádné chlubení. Žádná emoce. Prostě fakt.
„No jasně. A co bude dál, Strážče? Budete mi dělat osobního anděla strážnýho? Nebo mi to tu vykládáte jen proto, abyste měl o čem povídat ostatním Strážcům v hospodě?“
„Máte něco, co musí být chráněno. Já jsem Strážce. Proto se potkáváme.“
„Tak hele, díky za osvětu, ale…,“ posunula jsem se k němu blíž. „Proč bych se s váma měla nějak moc vybavovat? Já vás neznám. Vy neznáte mě. A jestli se objeví další Varga, klidně si ho zastřelte sám a mě do toho netahejte.“
Neřekl nic.
Ani se nepohl.
A pak…
Pak tam prostě nebyl.
Ne mrknutím oka, ne mávnutím proutku.
Prostě prázdno.
Mrkla jsem na ostatní sedačky.
Nikdo si ničeho nevšiml.
Letušky pořád rozdávaly kafe, pán v saku si hrál s tabletem, paní v oranžových šatech něco poslouchala ve sluchátkách. Já tam seděla s batohem, ve kterém ležela kniha stará jako vesmír, a s pocitem, že jsem právě mluvila s někým, kdo by mi klidně mohl vysvětlit, jak celý ten vesmír zničit…, ale prostě se mu nechtělo.
Letadlo přistálo tak hladce, že lidi okolo začali tleskat, jako by kapitán právě vyhrál maraton, až s desetiminutovým zpožděním. Vymotala jsem se z letadla a prolezla letištěm. Batoh s Velastrou se ke mně tiskl jako moje druhá kůže.
Venku jsem nasedla do prvního taxíku, který měl otevřené dveře. Za volantem seděl takový ten typický městský duch – bezejmenný, netečný, s tak sveřepým pohledem, že by mohl očima lámat hřebíky. Jeli jsme mlčky a já nechávala volně plout své myšlenky.
Kniha, která je prý starší než lidstvo. Říká se jí Velastra. Prý si mě vybrala. A proč zrovna mě? Možná jsem dost tvrdohlavá, že jsem ji neodložila. Možná proto, že mám sklony k tomu se rvát a ne vždy jsem si jistá, že stojím na straně dobra. Nebo možná nikdo jiný nezbyl.
„Krucinál!“ zařval najednou řidič, čímž mě vytrhl z úvah.
Zvedla jsem hlavu.
„No to snad ne,“ vydechla jsem.
Přes silnici, napříč naším pruhem, stál důvěrně známý stříbrný GMC Yukon.
Staří známí.
„Paninko,“ poprvé promluvil taxikář, „já nevím, jak to projet, vezmu to objížďkou.“
„Ne, vezmete to po tramvajovém pásu,“ natáhla jsem ukazovák ke koleji, vedoucí naším směrem.
„Paninko, to nejde, to jsou hned body, já…“
„Jestli nechcete, aby vám někdo prostřelil hlavu, až se k nám dostanou, tak vjeďte sakra na ten tramvajový pás,“ promluvila jsem velmi sugestivně.
Na podporu mých slov sjelo pomalu jedno z bočních oken stříbrného auta, vykoukla z ní taková divná trubka, která se téměř okamžitě roztřásla a perforovala kapotu taxíku.
Prý divná trubka.
Hlaveň samopalu to byla.
A její představení bylo taky velmi sugestivní.
„Jááááááííííííééééáááá,“ vykřikl řidič a ztuhl.
Takže čas na plán B.
Zavřela jsem oči a spojila se s Velastrou. Nebyl to hlas nebo obraz. Byl to příkaz.
Představa.
„Převezmi řízení.“
Auto cuklo a taxikář znovu zaječel, když se mu volant vymkl z rukou. Vozidlo se ladně a skoro elegantně přesunulo na tramvajový pás a postupně začalo zrychlovat.
120 km/h.
130 km/h.
160 km/h.
180 km/h v úseku, ve kterém je normálně padesátka.
Taxikář ječel jako sjetá brzda.
„Proboha, paninko, já přijdu o papíry! O práci! O všechno!“
„Buďte v klidu,“ řekla jsem, protože jsem zůstala nad věcí i ve chvíli, kdy jsme profičeli křižovatkou, že se semafor nestihl ani urazit. „Když vás ti v tom stříbrným autě zabijou, papíry potřebovat nebudete.“
Po několika minutách jsem usoudila, že jsme už dost daleko.
Nechala jsem Velastru navést auto zpátky do normálního pruhu a zpomalit na předepsanou rychlost.
Taxíkář pořád naříkal: „Já…, přijdu o doklady. Manželka mě zabije. Paninko, já…“
„Nebojte se,“ ujistila jsem ho s úsměvem, „jestli vás někdo zabije, tak to budu já, jestli mi ještě jednou řeknete paninko.“
Konečně zmlkl.
„Zastavte tady,“ řekla jsem.
Taxikář se podíval do zpětného zrcátka, jako kdybych mu právě řekla, aby překousl volant. „Ale tohle není vaše adresa,“ protestoval.
„Řekla jsem zastavte. Hned!“
Nikdy jsem nevěřila, že má můj hlas takovou sílu. Vypadal, že i kdyby mu za sedačkou seděl jeho vlastní tchán s roztočenou motorovou pilou, radši by zastavil. Dupl na to tak prudce, že jsem málem čelem prorazila hlavovou opěrku před sebou.
Řidič měl prsty úplně bílé od stisku volantu. „To… co…“
„Klid, tady mi to stačí,“ řekla jsem vyrovnaně, „a nebojte, přežijete to.“
„To už jsem si dneska jednou myslel,“ zamručel skoro plačtivě.
Vytáhla jsem z batohu hrst tisícovek a hodila ji na sedadlo spolujezdce. „To je na uklidnění,“ řekla jsem a dodala: „Drobné si nechte.“
Ztuhl a civěl.
Vystoupila jsem a až venku mi došlo, že nevím, jak jsem k tolik penězům přišla.
Pokrčila jsem rameny.
Velastra.
Kdo jiný, že jo?
Domů se mi zatím nechtělo, protože se mě držel neodbytný dojem, že je můj byt pod podrobnějším dohledem než kasa v supermarketu.
Místo toho jsem zamířila do nenápadné kavárny na rohu.
Byla plná vůně kafe, máslových croissantů, a takového toho ticha, díky němuž víte, že si vás nikdo nevšímá. Perfektní místo na to, abych se zamyslela nad tím, jak mě ta magická kniha přepisuje zevnitř.
„Příjemné odpoledne,“ ozvalo se nade mnou.
Zvedla jsem oči.
Strážce.
Pořád ten výraz, jako kdyby mu někdo právě řekl, že za deset minut končí svět, a on na to koukal jako na předpověď počasí.
„No jasně,“ řekla jsem hraně zvesela, „ještě jsem nikdy neměla ke kafi jako dezert chlapa, který vypadá jako obchodní zástupce pohřební služby na dovolené.“
Posadil se naproti mně. Nepohl jediným svalem navíc. Měla jsem dojem, že kdyby seděl v hořícím autobuse, nejdřív by pomalu dopil svůj čaj a až poté by začal řešit požár.
„Víte, odkud Velastra pochází?“ zeptal se tiše, jako kdyby to byla otázka, vyžadující maximální diskrétnost.
„Ne, ale mám ten dojem, že z Levných knih určitě ne.“
Nepousmál se.
Promluvil až po další chvíli tím svým klidným až monotónním hlasem:
„Velastra je starší než všechny známé civilizace. Starší než psané dějiny, starší než lidská řeč v podobě, jak ji dnes známe. Ti, kdo ji vytvořili, už dávno nejsou…, tady.“
„Tady jako na světě?“
„Tady jako nikde.“
Čím víc mluvil, tím míň se mi chtělo žertovat.
„To je báječný. Mám v batohu něco, co tu bylo dříve než kolo, jenom to zabírá méně místa.“
„To, co máte v batohu,“ pokračoval, „je jediná věc na světě, která dokáže doopravdy zastavit Vargu. A tím nemyslím toho, kterého jsem zastřelil. To byl jenom nositel. Schránka.“
„A co je teda vlastně opravdický Varga?“ nechápala jsem.
Zase na mě upřel ten svůj děsuplný pohled. „Varga je informace. Program. Virus, který se šíří z hostitele na hostitele. Při přenosu přebírá všechny vzpomínky, zkušenosti, znalosti, dovednosti předchozího hostitele. Jediný je starší než Velastra. Byl u počátků lidského rodu.“
„To bude špatný rodinný příběh,“ pronesla jsem.
„Varga byl ten, kdo poradil Kainovi, aby zabil Abela,“ řekl bez mrknutí.
„Cože? Ono se to doopravdy stalo?“
„A nejen to,“ zase ten jeho monotónní hlas bez sebemenší stopy emoce. „Přitom Kain svého bratra miloval, obdivoval a vzhlížel k němu jako ke svému vzoru. Ale to je Vargova specialita, že rád ničí to, co má fungovat.“
Připadala jsem si, jako kdyby mi zamrzl žaludek. Zároveň jsem si říkala, jestli se mi tohle všechno jenom nezdá.
„Jestli tomu dobře rozumím,“ navázala jsem po další chvíli, „ta kniha může tohodle genetickýho démona poslat k čertu?“
„Přesně tak.“
„A proto čeká, že mu ji dám z vlastní vůle? Proč mi ji jednoduše neukradl? Měl k tomu několik příležitostí.“
„Varga si ji nesmí vzít násilím. Pokud by se zmocnil Velastry proti vaší vůli, shořel by a definitivně by zanikl.“
„A on to ví?“
„Právě proto, že to ví, se vás snažil přesvědčit, abyste mu ji dala dobrovolně.“
Usrkla jsem kafe a zavrtěla hlavou.
„Tohle je ještě větší sranda. Já mám na sobě nalepenýho nesmrtelnýho sviňďoura, který se osobně zná s Kainem. Paráda.“
Klidně přikývl.
A pak zmizel.
Žádné efektní rozplynutí v kouři, prostě byl pryč.
Chvíli jsem čekala, jestli se třeba nevrátí.
Nic.
V téhle hře jsem s tou knížkou už zase sama.
Dveře kavárny se rozlétly. Ale ne tak, jak to bývá ve východoněmeckých romantických filmech, kdy někdo vejde s úsměvem, objedná si latté a baristce se podlomí kolena.
Tentokrát dveře proletěly vzduchem v doprovodu tří metrů stěny, protože jimi právě profrčeli mí staří známí v mém oblíbeném stříbrném GMC Yukon.
Zvuk motoru se mísil s křikem hostů, kteří se rychle schovávali, kam to jen šlo. Zmizela i baristka.
Šikovná holka, má pud sebezáchovy.
Jakoby automaticky sjela tomu autu všechna boční okna a vykoukly z nich hlavně samopalů. Ty začaly plivat olovo tak rychle, že i kulometná hnízda s druhé světové by dostala mindrák.
Někomu v hlavě možná problikne. „Je čas použít magii a vytrestat je.“
Mně místo toho problesklo hlavou: „Ach jo, už zase.“
Ruka mi sjela k mým oblíbeným kovovým válečkům. Takové ty granáty, které nepřátelům zvedají náladu až ke stropu…, nebo části jejich těl.
Jedna, druhá, třetí pojistka venku. Hodit, schovat se za převržený stůl a užít si ten dunivý orchestr.
Výbuchy otřásly celou kavárnou. Směs kouře, prachu, kusů auta a o dost menších kusů jeho osádky vířila vzduchem jako nějaký hodně perverzní sníh. Yukon už nebyl Yukonem. Mnohem víc připomínal hromadu plechu vhodnou tak leda na výstavu abstraktního umění.
Pomalu jsem vstala, oprášila se a přejela pohledem místnost, jestli se náhodou někdo z osádky toho auta rozhodl přežít.
Ne, nikdo.
Hosté zůstali schoulení u zdí, někteří brečeli, jiní jen zírali. Pomalu a skoro elegantně – na můj vkus – jsem se vydala k tomu, co zbylo z vchodu.
„Účet pošlete majiteli toho auta,“ utrousila jsem. Šokovaná baristka jen polkla naprázdno.
„Tak to bychom jako měli,“ řekla jsem si venku na ulici.
Okamžitě se na mě nalepil ten nepříjemný pocit, že mě někdo sleduje. Bylo to jako studený pot po ránu – nepříjemné, vtíravé a nemožné setřást. Přitom všechno kolem vypadalo normálně.
Několik kolemjdoucích, zabraných do hovoru.
Rozbité kolo, opřené o lampu.
Bezdomovec, který byl mimo jako infrazářič v Reykjavíku.
Přitom pokaždé, když jsem se ohlédla, byla ulice čistá jako po dokonalém úklidu. Nikde nic podezřelého.
Jen můj vlastní tep.
Říká se, že i paranoik mívá občas pravdu. Já mám semo tamo pocit, že ji mám až moc často.
Nešla jsem domů.
Pořád mnou cloumalo přesvědčení, že na nějaké virtuální mapě svítí moje adresa jako terč s názvem „Zab mě.“ Proto jsem se rozhodla najít si střechu nad hlavou jinde.
Nenápadný penzion s ujetým názvem „Modrý králík“ mi přišel do cesty v pravou chvíli. Bezmyšlenkovitě jsem vzala za kliku a vešla dovnitř.
V recepci seděl někdo, kdo vypadal, že tam sedí už spoustu let. A když říkám spoustu, myslím tím, že tam sedí tak od mladších druhohor. Vydával okolo sebe odér, který ze všeho nejvíc připomínal petrolej s příměsí jahod.
„Máte nějaký volný neobsazený pokoj na delší dobu?“ zeptala jsem se a skoro jsem se lekla. Můj hlas mi zněl jako drátěnka, která si dává rande se struhadlem.
„Přijde na to,“ promluvil recepční a já se znovu skoro lekla.
To, že by něco takhle starého mohlo mluvit, mě vážně původně nenapadlo. Čestně.
Velastra je asi fakt kámoš a měla bych ji tak brát. Protože stačilo sáhnout do batohu a o necelou chvíli později jsem na recepční stůl položila zase hromádku bankovek, které jsem ani nepřepočítala.
„Na jak dlouho mi to bude stačit?“ zeptala jsem se pokud možno neutrálně.
Naklonil se k bankovkám, už to vypadalo, že je začne očichávat, pak je vzal do ruky a počítal.
„Za tohle můžete mít jednolůžkový pokoj s vlastní koupelnou a toaletou na čtyři měsíce,“ pronesl, když to dopočítal.
„Fajn, to beru,“ přikývla jsem.
Občanku vidět nechtěl a do knihy hostů jsem se zapsala jako Leona Fojtíková.
Jeden z mých záchvatů originality za každou cenu.
„Dá se tu použít pračka?“ zeptala jsem se, když jsem už v ruce držela klíč s číslem sedm.
„Stačí, když dáte špinavé prádlo do modrého koše, který najdete v pokoji, a koš postavíte ráno před dveře.“
No paráda.
Pokoj byl větší, než jsem čekala.
Okno do zahrady.
Pohodlná postel.
Koberec, který zažil lepší časy někdy před minulou válkou.
A šatní skříň.
Otevřela jsem ji.
Prázdná.
„Hm,“ udělala jsem a pak mě napadlo použít svou oblíbenou pomocnici.
Magii.
Stačila dvě slova a skříň se zaplnila. Od spodního prádla po vše, co může lehce excentrická mladá žena potřebovat.
Shodila jsem ze sebe vše, co jsem měla na sobě od cesty do Turecka.
„Modrý koš, modrý koš,“ hudrovala jsem.
Stál za dveřmi do koupelny.
Umývadlo, zrcadlo, sprcháč.
No fajn.
S pomocí magie jsem si doplnila základní kosmetiku.
Svoje obnošené oblečení jsem nacpala do modrého koše.
Ponožky měly tendenci protestovat a kalhotky nešly ohnout.
Vyřádila jsem se ve sprchovém koutě a pak si šla vybrat nové věci na sebe ze skříně. O dvacet minut později jsem při pohledu do zrcadla, které taky vypadalo, že je starší než ten dědouš v recepci, mohla konstatovat, že jsem holka k nakousnutí.
„Boty,“ řekla jsem.
Vedle mých zoufale ochozených křusek se objevily krásné nové červené tenisky, do kterých jsem doslova vtančila.
Život s magií se mi líbil čím dál víc.
„Je tu poblíž nějaká slušná restaurace, kde se dá navečeřet?“ zeptala jsem se recepčního.
Trhl sebou, nervózně zamrkal a pak ukázal neurčitým směrem.
„Za rohem,“ řekl, „jmenuje se to Pod pařezem.“
Přikývla jsem.
Až ve chvíli, kdy jsem začala jíst, mi došlo, jaký mám vlastně hlad.
Pravda, název hospody „Pod pařezem“ je slušně hloupý, ale kuřecí vývar měli hustý, řízky křupavé a hlavně ve velké porci, a pivo tak akorát.
Už jsem si říkala, že se můj život vrací do klidnějších kolejí, když mi do oka padly televizní zprávy.
Záběry zničené kavárny.
Komentátor, který měl hlas, jako kdyby mu na malíček u nohy šlápl slon.
A pak přijde meruňka na dortu.
Policie hledá očitou svědkyni.
Záběr z bezpečnostní kamery.
Já.
U stolu před výbuchy.
A před zničenou kavárnou, když vycházím ven.
„No bezva,“ procedila jsem.
Zatímco servírka hltala obrazovku, já jsem se dotkla svých vlasů.
„Vlasy,“ řekla jsem tiše.
Z dlouhých plavých vln se stalo hladké kaštanové mikádo.
Změna rychlejší než u průměrné influencerky.
Servírka po mně vrhla letmý pohled a vrátila se očima k obrazovce.
Usmála jsem se.
Velký bratr sice kouká, ale má dost rozmazané brýle.
V mém pokoji v penzionu se během mé návštěvy restaurace nic zvláštního nestalo.
Aspoň doufám.
Ale ten sešlapaný koberec se mi nelíbí.
Složím se do dřepu a dotknu se ho oběma dlaněmi.
„Koberec,“ pronesu.
Z toho sešlapaného koberce, zavánějícího lacinou dezinfekcí, je najednou nový hustý hnědošedý…, kdybych znala jednotlivé druhy koberců, pojmenovala bych ho.
Velastra si tiše vibrovala.
Jako kdyby byla živá.
A možná je.
Nevěděla jsem, jestli ji zvládnu.
Jestli zvládnu sebe, když mě bude nadále posilovat.
Magie je jako oheň. Svéhlavý sluha a destruktivní pán.
A já mám pořád dojem, že jsem dostala jako dárek středně velký atomový reaktor bez manuálu.
Sen.
Začíná normálně.
A najednou je tam on.
Strážce.
Stál v mém snu, pevně a nehnutě.
Jako by to byl jeho sen.
„Nelíbí se mi, že jste tady,“ řekla jsem. „Ve svém snu vás opravdu mít nechci.“
Ani nemrkl.
„Potřebuji, abyste mě vyslechla a nepřerušovala,“ řekl.
„To chcete víc, než zvládnu,“ zavrčela jsem, ale on udělal takové divné gesto, po kterém jsem zmlkla a usedla na lavičku, která se za mnou najednou objevila.
Ve snu je možné opravdu všechno.
Posadil se naproti.
Taky na lavičku, která tam ještě teď nebyla.
Jeho hlas byl klidný a přesný jako chirurgický řez.
„Velastra není obyčejná kniha. Je to paměť světa. Uchovává veškerou magii, která kdy byla použita, všechny vzorce, formule, činy. Každý kouzelník, každý mág, každý rituál je v ní. Vás se drží a poskytuje vám útržky vědomostí a sil, které do ní někdo kdysi vložil. Nebylo to vaše rozhodnutí, ale její. Už to, že jste ji sebrala v tom klášteře. Neudělala byste to, kdyby to ona sama nechtěla.“
Výjimečně jsem mlčela. Musela jsem.
„Mimo to Velastra říká,“ pokračoval, „že až přijde správný čas, objeví se mocný mág. Mocnější než kdokoli v dějinách. Silnější než ti, kteří lámali hory, aby získali materiál na stavbu pyramid. A tento mág bude jediný, kdo může zničit Vargu. Varga totiž zasel první zrno závisti, vyvolal první vraždu.“
„Já jsem jednom zavřela bránu do pekla,“ špitla jsem.
Přikývl.
„Ano. To jste udělala. A moc dobře. Jenže takových bran jsou po světě stovky. Víc než stovky. Každá je jako jizva. Vy jste jednu z nich zacelila a Varga to pocítil. Ví, že má ve vás silnějšího soupeře, než si uměl představit. Proto touží po tom, abyste mu dobrovolně odevzdala Velastru. Chce se stát sám tím nejmocnějším mágem a být nezastavitelný.“
Nechala jsem jeho slova klouzat po vnitřní stěně mé hlavy.
Mé pochybnosti se mísily s detailním popisem všech možných katastrof.
Můj sen se dávno přestal tvářit i chovat jako můj. Už jsem ho neřídila. Řídil ho ten podivný Strážce.
Bylo mi jasné, že musím tentokrát svou dávku sarkasmu odložit a na chvíli na ni zapomenout.
„V tom Turecku,“ řekla jsem pomalu, „když jsem připravovala ten zavírací rituál, něco se stalo.“
Strážce mě pozoroval bez pohybu jediným svalem.
„Byl to ohromný výboj magie. Jako kdyby se spojilo nebe, země a kdovíco ještě dalšího. Bylo to oslepující, spalující a přitom nekonečně chladné. Jako když někomu voda z hor zalije plíce a on ví, že se buďto stane součástí toho všeho, nebo že se utopí. A na chvilku mě to zbavilo vědomí.“
Strážce pořád čekal.
A mlčel.
„Připadala jsem si zároveň oslabená a zároveň silnější. Pak jsem začala se zavíracím rituálem. A když jsem odříkala ta slova, cítila jsem, že se mnou nehýbe moje vlastní síla, ale něco většího. A když jsem je doříkala, objevil se Varga, kterého jste zastřelil a já jsem ztratila vědomí na…, na tři dny.“
Přikývl.
„Zajímavé,“ řekl po dlouhé chvíli. „Takové věci nejsou běžné. Velastra se spojila s něčím dalším. Něčím ještě silnějším. Ukázala vám cestu. Ten proud, který vás zahltil, přišel…, prostě odjinud.“
Naklonil se blíž ke mně a pořád mě sledoval.
„Musím ověřit, jak moc jste se změnila. Kolik té síly ve vás zůstalo. Kolik si jí zvládnete udržet, kolik jí umíte ovládnout. Protože jestli je to to, co tuším, pak je vaše role v tomto příběhu mnohem větší, než jsem si dokázal představit.“
„A jak to chcete zjistit?“ zeptala jsem se opatrně.
„Ověříme to jinde,“ odvětil. „Na místě, kam lidská noha dosud nevkročila. Tam se ukáže, jak silným mágem jste se stala.“
Pochopila jsem, že až se z tohoto sna probudím, nebudu ho moci jen tak hodit za hlavu.
Martin Irein
Mocná kniha plná magie (2. část)
Naprosto normální večer, kdy jdete do zdemolovaných zbytků kláštera dát za vyučenou pár hodně vypečeným upírům. Jenže pak, aby to mělo správný efekt, seberete knížku, která se tam válí a vypadá, jako že tam nepatří.
Martin Irein
Mocná kniha plná magie (1. část)
Nejen, že mě ten blbec střelil do ramene, ještě mi tím přetrhl ramínko podprsenky. A to Proskurnice Sarančová neodpouští. Nikdy a nikomu. „Tak jo, srabe,“ pronesla jsem, „od téhle chvíle je to osobní.“
Martin Irein
Souboj o svědomí
Jako já vím, že bych něco podobného vyprávět neměla. Už mi dost lidí řeklo, že se mám krotit. Nebo změnit. Nebo kdovíco ještě. Jenže ono to jinak nejde. Jsem vždy tam, kde se objeví démoni. Naštvaná. Krvavá. A s velkým nožem.
Martin Irein
Dívka, která chtěla být nebytím
Pokud se v Zapomenutém lese postavíte na jedno konkrétní místo a natočíte se obličejem k východojihovýchodu, uvidíte někde na obzoru obrysy města, které se zdá pnout až k nebi. To město nemá žádný slušný název.
Martin Irein
Flenďo Kropič a chaos v podzemí
Není nic divného na tom, že hrdinský příběh se odehraje i v úplně jiném světě, než je ten lidský. Leckdy je to svět doslova nelidský. A hrdinové nebývají lidé a nebývají ani zcela standardní.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
V centru Havířova hořel bytový dům, budovu zrovna zateplovali
Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Obyvatelé domu byli...
Koho by si vybrali Češi za sousedy? Nejlépe jsou na tom Slováci, nejhůře Afghánci
Ústav STEM provedl ve druhé polovině června tohoto roku průzkum, ve kterém více než tisícovka lidí...
Putinova nechuť mluvit se Zelenským. Pro kapitulaci by přijel, summit bude odkládat
Premium Obvykle ani nevysloví jeho jméno... A teď by se s ním měl sejít? Naposledy se ruský diktátor...
Blíží se český ponurý thriller Stvůry. Ani herci Hádek s Ryškou netušili, kdo je vrah
Napínavý příběh s ponurou atmosférou a nečekanými zvraty. To slibuje snímek Stvůry, který vychází...
- Počet článků 408
- Celková karma 8,24
- Průměrná čtenost 424x
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixít proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.