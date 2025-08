Mocná kniha plná magie (2. část)

Naprosto normální večer, kdy jdete do zdemolovaných zbytků kláštera dát za vyučenou pár hodně vypečeným upírům. Jenže pak, aby to mělo správný efekt, seberete knížku, která se tam válí a vypadá, jako že tam nepatří.

Řeknu to takhle.

O upírech se vykládá spousta mýtů, dohadů, pověr a vyložených blbostí. A ty největší blbosti si vymýšlejí upíři sami.

Například to, že žijí přes noc a přes den chrápou. To možná leda nějaký hodně ortodoxní, který je starší než egyptské pyramidy.

Nebo to, že chrápou v rakvi. No jasně. Většina z nich totiž mezi tím, kdy byli normálním člověkem a tím, kdy byli upírem, stačila umřít. A kde se probudí novopečený upír poté, co jako člověk umřel? Ano, správně, v rakvi.

Jenže prostor v rakvi je stísněný.

Nejsem upír, ale když jsem ve stísněném prostoru, bývám při boji důsledná.

Hodně důsledná.

Další kec je, že k tomu, aby mohli vstoupit k někomu domů, je ten někdo musí explicitně, jo to je to správný slovo, explicitně, to jsem četla minulý týden ve slovníku a opakovala jsem si ho tak dlouho, až jsem si ho zapamatovala, musí je explicitně pozvat. Podobně jako jehovisty.

Jo, bejvávalo. Posledních patnáct dvacet let vlezou i tam, kam je nikdo nezve.

Jako jehovisti.

Jo a taky nejsou nesmrtelní. Žijou fakt dlouho, to se jim musí nechat. Potkala jsem jednoho, kterému bylo, ať nekecám, dvanáct set let. Jestli teda nekecal on.

Ale zabít je jde. Jako každého.

Stoprocentně na ně funguje stříbro.

Nevím, proč mají alergii zrovna na stříbro, a ani ten upír, kterému jsem slíbila, že když mi to vysvětlí, tak ho nechám naživu, to nevěděl.

Ale zabodněte do upíra stříbrný meč a stane se z něj hromádka popela.

Taky na ně funguje oheň.

Když takového upíra zapálíte, hoří tak, že by mu i Giordano Bruno záviděl.

Jo, potkala jsem i takový, kteří oheň přežili. Přesně dva.

Pak jsem musela použít magické granáty.

Česnek jim smrdí asi jako každému (možná kromě Italů).

A pak je tu jejich další slabina.

Kříže.

Zatímco z judaistických hvězd a muslimských půlměsíců, stejně jako z komunistického srpu s kladivem, si upíři dělají srandu, kříž jim vadí.

Ten, kterému jsem slíbila, že když mi to vysvětlí, proč tomu tak je, nechám ho naživu, tvrdil, že je to proto, že na tom kříži byla prolita nevinná krev, což se o hvězdě ani o půlměsíci říct nedá.

Možná měl pravdu. Hned poté jsem ho rozšmelcovala na kousky menší než novorozenecká dlaň.

Tohle všechno jsem věděla, když jsem do toho kláštera šla. A po bitce, kdy jsem zůstala jako její jediná žijící účastnice, jsem sebrala tu knížku.

Jo, asi byste chtěli vědět, jak mohli upíři přebývat v klášteře, když jim vadí kříže.

To souvisí s tím, že když chtějí, dovedou ovládat lidi.

Nashromáždili několik ochotných posluhovačů, kteří tu ruinu kláštera prolezli jako mravenci, všechny kříže odnosili a spálili.

S tou knížkou si užívám. Hned jak jsem z toho místa odešla, se mě snažil někdo sejmout. A v nemocnici za mnou přišel Varga.

Varga se mě snažil přesvědčit o tom, že bych mu tu knihu měla dát.

Dokonce si na mě počkal i venku. Povozil mě v drahém autě, pouštěl na mě hrůzu, aby mě pak vysadil a tvářil se, že je všechno v cajku.

Nechápu, proč, když je takový machr, mi normálně nesebral batoh, knížku z něj nevysypal a nevzal si ji.

Pak jsem zjistila, že mi knížka dodává možnosti ovládat magii.

Třeba vidět, co se děje někde jinde.

A že mi posílá do snů vzkazy.

A proto teď letím do Turecka.

Normální ráno.

Kafe, celozrnná houska z ubrousku a online rezervační portál. Pár kliknutí a mám letenku do Ankary. Letím pozítří.

V batohu přibyly dva nože (nerez, člověk nikdy neví), kompaktní rychlopalná pistole (moje kamarádka z Německa), hromádka granátů (pokud budu muset použít opravdu dramatický odchod) a lahvičky s elixírem (pravda, už ho tolik nepotřebuji, ale co kdyby, že jo).

A hlavně ta kniha.

Víte, co je zvláštní?

Kdyby mě komandoval nějaký chlap, odpinknu ho jako míček na stolní tenis.

Když mě komanduje knížka, můžu se pominout, abych jí vyhověla.

Jo, jsem divná.

A vždycky už budu.

Den odletu.

Takové to naprosto ničím zvláštní ráno, kdy vyjdu z baráku, nasaju nosem vzduch a zanadávám si na tu okluzní frontu nad Skandinávií, která svým jižním výběžkem ovlivňuje počasí u nás.

A rozhodnu se, že se projdu.

Na letišti mám být včas a budu tam včas i s touto procházkou.

Existuje několik šmejdů, kteří mě chtějí sejmout.

Z nějakého důvodu mají zálibu ve velkých výrazných autech.

Jedno z nich bylo černé. Prý Chevrolet.

A to druhé se právě objevilo na začátku ulice.

Stříbrný GMC Yukon.

Čili Varga.

Ten, kterému jsem zredukovala počet jeho poskoků.

„Co zase chceš, ty šmejde?“ zamručím.

Magie.

Kniha ji ve mně posílila na takovou úroveň, že zhmotňuje moje myšlenky.

Natáhnu dlaň a řeknu: „Rychlostní sérum.“

Na dlani se mi zhmotní bleděmodrá ampule.

Během sekundy mám její obsah v sobě.

A pak svět zpomalí.

Nohy se mi změnily v písty.

Vzduch je jako guma.

Předbíhám všechno živé i neživé.

Vidět mě Usain Bolt, plakal by v koutě.

GMC přidává plyn, jeho motor řve jako démon.

Minuta.

Druhá.

Třetí.

Jakou mám vlastně rychlost?

Jsem u letiště.

Automatické dveře se ještě nerozjedou, když jimi proběhnu.

Přes check-in doslova prosvištím.

Nechávám za sebou nechápavé tváře a napadne mě, jestli na tom rentgenu ze mě vůbec něco viděli.

Pak se ozve rána.

Stříbrný GMC Yukon v plné rychlosti prorazí skleněnou stěnu terminálu.

Lidi křičí, ochranka tahá bouchačky.

Chaos jak v akčním filmu za miliardu.

Ale mě to nezajímá.

Jsem u správné brány a čekám na svůj odlet.

„Jo, hoši,“ šeptám, „tentokrát to nestihnete.“

Jsem na palubě.

Letadlo se rozjíždí.

Konečně se můžu opřít do pohodlné sedačky.

Zavírám oči a kniha mě přes batoh hřeje.

Sen přichází okamžitě.

Hory.

Nebe.

Tma.

Měsíc.

Otvor, kterým se vchází do podzemí.

Runy na stěnách se lesknou a pulsují, jako kdyby dýchaly.

A vidím samu sebe.

Držím knihu.

A říkám:

„Zavírám, co bylo otevřeno. Zamykám, co nikdy nemělo být vypuštěno.“

Oheň.

Brána, nebo co to je, se zavírá.

Otevřu oči.

Pořád jsme ve vzduchu.

Sáhnu to batohu a vytáhnu knihu.

„Proč mě posiluješ?“ ptám se. „Co z toho máš?“

Samozřejmě žádná odpověď.

Zvednu se a odcházím na WC.

Pokud to nevíte, toalety v letadle jsou stísněné. A když jsem ve stísněném prostředí…, ale to už jsem nakonec říkala.

Dívám se na sebe do zrcadla. A něco mě napadne.

Ukážu si na hlavu. „Vlasy,“ řeknu.

Změna.

Čekala jsem, že se ozve cink. Nebo plop. Nebo buf. Nebo ssss.

Ne, nic se neozvalo.

Jenom mám najednou jiné vlasy.

Načesané, vyfoukané.

Nikdy jsem nečekala, že to o sobě řeknu, ale jsem elegantní.

Pak se podívám na svou levou ruku.

Už dávno mi na ní chybí dva prsty.

Neptejte se mě proč. Může za to víkend v Trutnově (horší místo snad neexistuje), démon a rychlovarná konvice.

Jediné, co můžu říct, je, že ten démon tenkrát dopadl podstatně hůř.

A teď mě něco napadne.

Dotknu se ukazovákem pravé ruky své levé dlaně.

„Prsty,“ řeknu.

A jsou tam.

Žádné cink, ani plop, ani buf, a už vůbec žádné ssss.

Prostě tam jsou.

Kam se hrabe Arabela.

Koukám okouzleně na svoji levou ruku a říkám si.

Já.

Mám.

Všechny.

Prsty.

Zkusím jimi hýbat.

Funguje to.

Vrátila jsem se na své místo.

Sáhnu do batohu a vytáhnu pas.

Fotka v pase se také změnila.

I na ní mám ten nový elegantní účes.

A hlavně, když si sáhnu na záda, moje nové vlasy jsou tak krásně dlouhé!

Magie ve mně roste.

Jen nevím, jestli to je dar nebo past.

Nebo oboje.

Letadlo dosedlo v Ankaře s typicky tureckým „buďte rádi, že jste to přežili.“

Venku je dusno a ve vzduchu cítím asfalt, benzín a koření.

Míjím drogové dealery s očima černějšíma než peklo a taky místní naháněče do bordelů.

Ti naháněči se na mě lepí jako mouchy.

„Já mám jiný program,“ procedím mezi zuby.

Ta kniha mě už zase vede.

Nikdy jsem tu nebyla, přesto vím naprosto přesně, kam mám jít, kdy zahnout doleva, kdy doprava, kdy jít rovně a kdy se tvářit tak nenápadně, až to bude nápadné.

Další část cesty je přede mnou.

Rozhrkaný autobus, který má nejen nejlepší, ale i nejhorší roky za sebou.

Řidič, který se tváří jako sadistický řezník, mi podá jízdenku na samotný východní cíp Turecka.

Já mu do dlaně vysypu hromadu tureckých mincí.

Až když dopadnu na koženkovou sedačku, dojde mi to.

Kde jsem sakra vzala turecké mince?

A v hlavě mi zarezonuje odpověď:

To se vážně musíš takhle ptát?

Autobus smrdí potem a laciným tabákem. Motor zaburácí a vyráží. Nevím, jak dlouho pojedu, ale přitisknu si batoh k sobě.

Kniha uvnitř zase příjemně hřeje.

„Tak jo,“ pronesu pro sebe. „Jdeme zavřít bránu do pekla. Co by se při tom mohlo podělat, že jo?“

Jo. Tak tohle byla fakt jízda.

Z autobusu jsem v cíli doslova vypadla. Strávila jsem v něm několik dní, ale připadalo mi to jako půl roku.

Když někdo řekne „turecké hory,“ představíte si pohlednicové fotky. Slunce, písek, sem tam nějaký ten kozí pastevec mávající z kopce.

Ve skutečnosti zažijete ledový vítr, který vám za chvíli udělá z obličeje sušený škvarek, kamenité serpentiny, které připomínají výběrové kolečko olympiády v sebepoškozování, a všudypřítomný pach něčeho mrtvého, co se rozhodlo umřít přesně v těch místech, kudy vede moje cesta.

Pořád jdu a pěkně klopýtám, přestože nejsem žádný výletník z katalogu „Dovolená s úsměvem.“ Boty mám durch, ruce sedřené, magií si zahřívám prsty, včetně těch nově přibyvších, ale vím, že neposlechnout tu démonickou knihu by znamenalo, že skončím jako jeden z těch pěkně naaranžovaných mrtvých idiotů v její první kapitole.

A pak to uvidím.

Ne, není to optický klam.

Tohle místo znám.

Viděla jsem ho ve snech.

I ten křivý vchod do svatyně, který připomíná otevřenou dračí tlamu.

Čumím na to jak Rus na splachovací záchod.

„Tyvole,“ vydechnu, „tak ono to fakt existuje. Nebo jestli mi to promítá můj podvědomý Netflix, tak má fakt dobrýho produkčního.“

Udělám pár kroků blíž.

Vítr ztichne.

Fyzicky ztichne.

To ticho je tak hutné, že bych ho mohla ukrojit nožem a namazat na chleba.

Tak tohle je to místo.

Tady se to buď vyřeší, nebo mě sežere něco, co nemá ani pořádné jméno.

A přísahala bych, že ta svatyně na mě mrkla.

Tohle je ta chvíle, kdy se člověk dobrovolně stává idiotem.

Klekám si do kruhu z kamení, který jsem tu za poslední hodinu postavila. Když říkám postavila, myslím tím „házela šutry jeden na druhý, až to připomínalo něco, co možná vypadá aspoň trochu okultně.“

Rituály mají být stylové.

Kniha to tak chce.

Já to tak chci.

A když už mám za úkol zavřít bránu do pekla, ať to má aspoň vizuál.

Tak jo.

Buď z toho vylezu jako vítězka nebo jako permanentní rezident zdejšího suterénu.

Pomocí magie si přivolávám věci podle návodu v knize – svíce, kterých je kdovíproč patnáct a do toho mého pseudo kruhu mají nějak rovnoměrně zapadat, a jakousi esencí, která smrdí jako zvratky jednorožce.

Kniha je otevřená na stránce, která má víc znaků než smluvní podmínky T-Mobile.

„Tak mi pomoz,“ říkám knize, „teď si nemůžeš hrát na já ti řeknu, ale ty to nepochopíš. Musíme spolupracovat.“

A pak mě praští myšlenka.

Proč zrovna já?

Proč zrovna já tu knihu chápu?

Kdyby ji našel někdo jiný, třeba turista nebo ten panák, který mi zničil podprsenku, vedla by je taky?

Nebo jsem něco jiného?

Tohle už není jen hra.

Tohle je něco hlubšího.

A pak přijde vlna.

Mohutná.

Magie mě zasáhne do hrudi tak, že mám pocit, jako by do mě narazil hodně naštvaný mezinárodní expres. Oči se mi protočí a tělo spadne na kolena.

Jako kdyby mě nabíjel blesk.

Svaly vibrují.

Prsty brní.

Mozek se mi na chvíli z ničeho nic vypne jako počítač s Windows XP.

„No ty jo,“ vydechnu. „Tak tohle bylo jiný kafe,“

Musím chvíli sedět a postupně se vzpamatovávat.

Kniha mě nakrmila.

Kdyby sem vlítnul drak, roztrhám ho na kusy holýma rukama.

Čas se blíží.

Poslední minuta.

Poslední sekundy.

Deset.

Devět.

Osm.

Je to tady.

Zvedám ruce.

Otevírám ústa.

Chci říct tu větu o zavírání a zamykání.

Místo toho vydávám zvuky, které nepřipomínají lidský hlas ani vzdáleně.

Kniha mluví skrz mě.

Takže asi jsem opravdu výjimečná.

A pak se to stane.

Ten hlas.

„Konečně se zase potkáváme.“

Když jsem kdysi říkala, že takhle rychle jsem se ještě nikdy neotočila, kecala jsem.

Takhle rychle jsem se ještě nikdy neotočila.

Stojí tam.

Varga.

Až moc nechutně klidný na to, že stojí kousek od brány do pekla.

Kterou právě zavírám.

V duchu si pomyslím: „Super. On má radost. Já mám chuť mu urvat hlavu a použít ji jako svícen. Potěšení je pro dnešek jednostranná záležitost, kámo.“

Neříkám nic.

Stojím, nehýbu se a mlčím.

Za svými zády slyším hukot, řev a jiné děsivé zvuky, ale to mnou nehne.

Stojím a dívám se na Vargu.

„Slečno Sarančová,“ říká přesně tím hlasem, který se vám omotá okolo mozku a udělá vám z něj kaši nebo snad haši, „proč jste mi tvrdila, že o knize, kterou hledám, nic nevíte, když ji vidím u vás?“

Mlčím. Ale ne tím mlčením, kterým mlčí ten, kdo je v rozpacích nebo má strach.

Mlčím jako ticho před hodně nechutnou bouří.

Varga udělá krok ke mně.

Pořád mlčím.

Pořád žádný pohyb.

Kniha leží na zemi.

Proč si ji ten blbec nevezme sám?

„No tak, slečno Sarančová,“ zase ten hlas, naštěstí mi magie vytvořila obranný blok, takže ho slyším a vnímám, ale mozek mi neovládne, „proč mi tu knihu jednoduše nedáte?“

Nechávám ho v nejistotě a propočítávám svoje možnosti.

Ví, jakou mi ta kniha dala sílu?

Chci se ho zbavit, ale nechci zaútočit jako první.

Jsem totiž defenzivní zabiják.

Narovnám se v ramenou.

Než jsem začala připravovat rituál, přemístila jsem si z batohu svoje nože na záda, pistoli k pasu a granáty k opasku.

I bez magie bych nebyla úplně bezbranná.

A pořád mlčím.

Varga ztrácí nervy.

Jeho sebevědomý úsměv vystřídalo napětí a rozhořčení.

„Chcete snad peníze? Řekněte si!“ vyštěkne.

„Nebo moje auto? Můj barák? Co chcete za to, že mi dáte tu knihu?“

„Tak už na mě zaútoč,“ říkám si v duchu.

Přenesu váhu na paty a švihnu po knize svým periferním viděním.

A málem vyjeknu.

Kniha svítí.

A Varga přijde ještě blíž.

Mám ho na dosah ruky.

Dívá se na mě tak, že bych mu mohla spočítat zanesené póry na nose.

Ale pleť má naprosto dokonale upravenou.

Nevšiml si mého pohybu, kterým jsem si do dlaní přidala rukojetě obou svých nožů.

Na magii bude čas až potom.

Díváme se na sebe a ta chvíle se zdá být nekonečná.

Varga ji první přeruší.

„Tak co u všech všudy chcete?“ vykřikne a natáhne ruce, jako kdyby mě chtěl uškrtit.

To je moje chvíle.

„Tohle,“ řeknu tiše a oba meče do něj zabodnu.

Jeden do levého boku.

Druhý do pravého boku.

Varga zavrávorá a udělá krok a půl zpět.

Na nože, zabodnuté do svého těla, kouká víc vyjeveně než naštvaně.

Pak se narovná a ukáže na mě.

„Tohle,“ říká ztěžka, „jste fakt neměla…“

Prásk.

Výstřel.

Ale ne z mé pistole.

Ta je pořád na mém boku a ruce mám prázdné.

Dokonce mám i všechny své granáty.

Vargovo tělo klesá k zemi.

V týle má epesní díru.

Skloním se.

Někdo zastřelil Vargu.

Stříbrným nábojem.

„Že bys byl upír, ty šmejde?“ zahučím si pro sebe.

Kopnu mrtvého Vargu do ramene a otočím tím, co zbylo z jeho obličeje, nahoru.

Kouknu mu do úst.

Ne, není to upír.

Má úplně normální zuby.

A pak najednou není nic.

Nebe.

Vidím nad sebou nebe.

Zvednu se na lokty.

První, co mě napadne: Kde to jsem? Co to je?

Kolem mě jsou skály.

Posadím se.

Točím hlavou doleva doprava.

Batoh.

Přitáhnu si ho a prohlížím.

Knížka.

Leží na zemi, otevřená někde za půlkou.

Opatrně se k ní přesunu a vezmu ji do rukou.

Je zvláštní.

Určitě to není obyčejná knížka.

Zaklapnu ji a hodím do toho batohu, který jsem tady našla.

Pak si prohlížím sama sebe.

Proč mám u boku bouchačku a v opasku granáty?

Postavím se na nohy.

Rozhlédnu se.

Nijak mi to tady nic nepřipomíná.

Asi jsem někde daleko.

Možná v Beskydech.

A pak se realita okolo mě mírně zvlní.

A vidím scénu.

Vidím, jak stojím před tou skálou, u které jsem se probudila. Stojím v kruhu uprostřed svíček.

Mluvím.

No, mluvím. Spíše vydávám podivné zvuky, které, to si přiznám, nejsou ani trochu lidské.

A sotva je všechny vyslovím, otočím se.

Za mnou někdo stojí.

Ten někdo na mě mluví a já mu neodpovídám.

Jde mu o tu knížku.

Asi o tu, kterou mám v batohu nebo co.

Přijde ke mně blíž a já do něj zabodnu dva nože.

Cože? Tohle že bych fakt udělala?

Chce na mě zaútočit, ale práskne výstřel a ten člověk padá mrtvý k zemi.

Pootočím hlavu. Chci vidět toho, kdo střílel.

Je tam postava celá v černém jako nindža z béčkových nebo spíš céčkových akčňáků.

Skláním se k tomu mrtvému.

Celou tu dobu mi za zády hoří sloup ohně.

Jenže tenhle sloup ohně nejde od země k nebi.

On jde z nebe k zemi.

V tom ohni se objevují postavy.

Řvou bolestí a rozpadají se.

Pak oheň uhasne a moje tělo se složí na zem.

A realita zase mírně zvlní.

Co mě mate ještě víc, je to, že tu nikde nevidím tělo toho člověka, kterého jsem bodla dvěma noži, aby ho pak zastřelil ten nindža.

Jdu k tomu místu, před kterým jsem v té vizi stála.

Je tu kruh nebo spíše elipsa z šutrů.

A zbytky svíček.

Dřepnu si a prohlížím si je.

Pak zvednu hlavu.

Napadne mě, že tady byla nějaká díra nebo co.

Ale je tu jen skála, která vypadá naprosto neporušeně.

Otočím se.

Pokrčím rameny.

Realita se zase mírně zvlní.

A mně to konečně dojde.

Najednou se mi všechno vrátilo.

Že jsem Proskurnice Sarančová.

Že čas od času někoho zabíjím.

Že mám knihu, o kterou se mě snaží někdo připravit.

A že ten, komu ten neznámý prostřelil kebuli, byl Varga.

Varga.

Varga.

„Tak jo, jsem zpátky,“ řeknu sama sobě, „asi je čas odejít.“

Kniha v batohu zavibruje.

Nejspíš má radost, že už zase chápu, co se děje.

Jdu cestou, kterou by prolínal i nejzdatnější kamzík. A s každým krokem se mi vrací vzpomínky.

Pak se musím zastavit. Hluboce se nadechnout.

Vždyť já ovládám magii. A ne jen tak ledajakou.

Tak si to zkusím. Natáhnu ukazovák k té pěšině.

„Cesta,“ prohlásím.

Je tam.

Z pěšiny pro akrobatického kamzíka je kultivovaná cesta, která by s přimhouřením oka mohla sloužit i jako cyklostezka.

Hned se mi jde lépe.

A vrací se mi další vzpomínky.

I ty hodně málo příjemné.

Blíží se večer a jsem v té podivné osadě, kde jsem – to už se mi ve vzpomínkách vrátilo – vystoupila z autobusu.

Který mě přivezl z Ankary.

Z Ankary.

Takže jsem v Turecku jako jo?

Asi jo.

Vejdu do něčeho, co vypadá jako domek hodně nakrknuté ježibaby, a strnu.

Jsem v nějaké obskurní večerce plné drahého chlastu.

Mám chuť vycouvat, ale něco mě vede.

Něco způsobí, že sáhnu do regálu po litrové láhvi whisky.

A že si ji přinesu k pokladně.

Pokladna vypadá, že pamatuje středověk. A babča, která u ní sedí, taky.

Podívá se na flašku, pak na mě a zahartusí něco ve své kakofonické mateřštině.

Pokrčím rameny.

Vytáhnu peněženku a z ní Amex kartu.

Usměje se a posune ke mně miniaturní terminál.

Pípnu a mám zaplaceno.

Pak mi to zase dojde.

Jak je sakra možné, že mám Amex kartu?

A někde uvnitř mé hlavy mi hlas, který se podobá mému, odpoví:

Už si na to zvykni, trumpeto.

Tak jo.

Rukama nohama se té babči ptám na autobus do Ankary. Zase na mě vychrlí kakofonii zvuků, které nedávají smysl. Když vidí, že koukám hodně vyjeveně, kombinací lámané němčiny a ještě více lámané angličtiny mi vysvětlí, že autobus jede zítra před polednem.

A že jestli chci nocleh, můžu někde nahoře.

Tahle barabizna má nejspíš i horní patro.

Pokrčím rameny a souhlasím.

Vyspala jsem se parádně. Pokoj byl mrňavý a postel krátká, naštěstí to byl jediný kus nábytku, takže mi nevadilo, že mi nohy vlají ve vzduchu.

Dostala jsem i snídani. Nějaké místní housky a spousta koření.

Sem se ještě někdy určitě vrátím.

Řidič autobusu vypadá jako sadistický řezník.

Vysypala jsem mu do dlaně hrst tureckých mincí.

Už si sakra zvykni na to, že co potřebuješ, to zrovna v tu chvíli máš.

Posadila jsem se k oknu.

Než jsme vyrazili, autobus se slušně zaplnil.

A já do sebe docela rychle obrátila flašku whisky.

Pak jsem zkolabovala.

Otevřela jsem oči.

Chvíli nechápavě zírám.

A pak mi dojde, že jsem v autobuse a že jedu do Ankary.

Otočím se a vyjeknu.

Naprosto si vzpomínám, že vedle mě seděla holka asi v mém věku. Aspoň doufám, v tom jejím hábitu to nebylo poznat.

Teď vedle mě sedí kluk, asi tak dvanáctiletý.

A kouká vyděšeně.

Bolí mě hlava a každý pohyb.

A motor autobusu nechutně řve.

Batoh.

Sáhnu do něj.

Je tam láhev.

No jasně, whisky.

Ale ona je tam ještě jedna.

Vytáhnu na světlo jednu prázdnou a jednu plnou láhev.

Kde se tam ta plná vzala?

Otočím se na toho kluka, ukazuji na něj, na tu láhev a na svůj batoh.

Kluk rozpačitě vrtí hlavou.

Pak to přijde.

Brnění šíje.

Někdo mě sleduje.

Rozbolavělou hlavou otáčím velmi pomalu a velmi opatrně.

A obraz se zostřuje.

Jsou tři.

První sedí vpředu hned za řidičem.

Druhý sedí u protějšího okna dvě řady přede mnou.

Třetí sedí vzadu.

Všichni vypadají jako Asiati.

A nechci sázet na konkrétní národnost, určitě bych se mýlila.

Toho nejblíž si pomocí magie přiblížím.

A mám po náladě.

V podpaží má pouzdro a v něm takový malý ruční kulomet.

Moje německá pistolka – opatrně si přejedu rukou po boku, abych se ujistila, že ji mám – je proti tomu hračka pro panenky.

Kniha v mém batohu opět nenápadně zavibruje.

Autobus zastaví.

Řidič něco řekne svojí kakofonickou mateřštinou.

Pak to zopakuje lámanou němčinou.

A pak ještě jednou lámanou angličtinou.

I s bolavou hlavou rozumím, že máme tři hodiny pauzu na hygienu.

Existuje vytřízlivovací kouzlo, ale mám zábrany je použít.

Nevím, co by udělalo s interiérem autobusu.

Pomalu se zvednu a zamíchám se mezi vystupující. Udělala jsem to šikovně, mezi mnou a každým z mých tří pronásledovatelů jsou vždy minimálně dva další lidi.

Jenže musím najít jedno konkrétní místo.

Kadibudka.

Otevřu, vejdu dovnitř a zděsím se.

Tohle není moderní evropská kadibudka 21. století. Tohle je díra v zemi, do které se zkrátka musíš trefit.

A soudě podle toho, jak to tu vypadá, většina se netrefila.

Smrad, který tu je, působí, že mám strach, že se vyprázdním oběma směry. Horem i dolem.

Zatajím dech a zakážu si na to myslet.

Povedlo se.

Vyprázdnila jsem se jen dolem.

A ruce jsem si umyla tou whisky v té druhé láhvi, ke které nevím, jak jsem přišla.

Pak jsem konečně vypadla ven.

A nadechla se.

Hned mi bylo hůř.

Měla jsem společnost.

Jeden, druhý, třetí.

Stojí naproti mně, navzájem metr od sebe. Mezi nimi a mnou jsou necelé tři metry.

Dívají se na mě a já na ně.

Nenápadně ustoupím o půl kroku, takže za zády už nemám pekelnou kadibudku, ale volný prostor.

A v tom volném prostoru za mnou něco zlověstně cvakne.

Ohlédnu se a hned se ohlédnu zpět.

Za mnou stojí čtvrtý.

Není mu vidět do tváře, takže nevím, jestli je taky Asiat.

Ale brokovnice v jeho ruce vypadá víc než výmluvně.

Ti tři jednají jako roboti.

Bleskurychle tasí svoje bouchačky.

Každý tu svou drží v jedné ruce a zápěstím té ruky se opírá o předloktí své druhé ruky.

Působí to efektně.

Počítám, jaké mám šance s pistolí a granáty a kdy budu muset sáhnout k magii.

Plus je tu ještě ten za mnou.

Ten s brokovnicí.

A zase nechci střílet ani jinak útočit jako první.

Ti tři udělají krok ke mně.

Za mnou třeskne výstřel.

Já sebou instinktivně fláknu k zemi.

A uvědomím si, že mám nové elegantní vlasy, tak jen doufám, že se mi při tom pádu k zemi krásně zavlnily.

Jeden z těch tří padá k zemi. Dostal zásah do krku a hoří.

Takže upír.

Druzí dva se vzpamatují a začnou střílet.

Ale ne po mně.

Po tom za mnou.

Válím sudy a dostanu se blíž k těm dvěma. Nevšímají si mě, mění zásobníky. Tomu, ke kterému jsem blíž rukama, strčím do boty odjištěný granát a pak se zase odkulím pryč.

Granát zafunguje.

Z těch tří zbyl jeden.

Tak ne, kecám.

I ten poslední to má za sebou.

Vstávám a oprašuji se.

Hledám toho čtvrtého.

Jenže ho nemůžu za nic na světě najít.

Ankara.

Zbytek jízdy autobusem už byl víc než nudný. Nebo aspoň o ničem nevím.

Pravda je, že jsem hodně spala.

A najednou jsme v cíli.

Vystoupím a dusný vzduch mě málem srazí k zemi.

Pak se po paměti a taky trochu podle pokynů od té divné knížky vydávám k letišti.

A tam mi to dojde.

Jak se mám asi tak dostat do letadla?

Magie.

„Letenka,“ řeknu s nataženou rukou před sebe.

A je tam.

Letenka na spoj, který letí za necelé dvě hodiny.

A do business class.

Napadne mě, jestli to nepřeháním.

Pak mávnu rukou.

Na letišti jako takovém to jde jako po másle. Palubní lístek dostávám bez jakýchkoli obtíží a u rentgenu přesvědčím ochranku, že moje pistole je vlastně čokoládový rohlík.

Pak se ještě jednou ohlédnu.

Nějaký tlusťoch se vzteká, že mu zneplatnili letenku na stejný let do business class a nabídli mu náhradní místo v low cost class. A že je to skandál a že on chce v tom případě přeobjednat na další let.

Poslední, co slyším, je, jak mu někdo trpělivě vysvětluje, že nejbližší další letadlo s volným místem v business class letí za jedenáct hodin.

Napadá mě, jestli nejsem náhodou potvora.

Nebo jestli ta knížka není náhodou potvora.

Nebo jestli nejsme náhodou potvory obě dvě.

Třeba na to někdy přijdu.