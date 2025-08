Mocná kniha plná magie (1. část)

Nejen, že mě ten blbec střelil do ramene, ještě mi tím přetrhl ramínko podprsenky. A to Proskurnice Sarančová neodpouští. Nikdy a nikomu. „Tak jo, srabe,“ pronesla jsem, „od téhle chvíle je to osobní.“

To, co je dobré vždy a za všech okolností vědět, je, že na tomhle světě, který se motá vesmírem jako třetí kus šutru od slunce, neexistuje spravedlnost.

Aspoň ne ta všeobecná.

Nikde nesedí žádný „hlídač karmy,“ který by každý dobrý skutek odměňoval a každý špatný okamžitě trestal.

Proto je čas od času potřeba, aby se našel někdo, kdo se o nápravu situace pokusí.

Jako třeba jedna holka, která si o sobě nemyslí nic dobrého.

A kvůli jejímu jménu si ji nikdo s nikým nesplete.

Nebo snad znáte někoho jiného, kdo by nosil jméno Proskurnice Sarančová?

Pořád si myslím, že když si moji rodiče vymýšleli, jak se budu jmenovat, byli zhulení. Nebo se rozhodli, že se mi pomstí za to, že se, bez ohledu na to, co si o tom myslím, narodím.

Ten klášter působil jako místo, kam se i Bůh bojí podívat.

Kamenné zdi, prastaré sochy svatých, které mě sledovaly bezvýraznýma očima, a ticho tak husté, že jsem slyšela vlastní tep. Ne takové to „ticho kláštera,“ ale spíš takové to ticho, které mají márnice po zavíračce.

Ujistila jsem se, že mám všechno: runový nůž (moje pravá ruka), magický granát (pro případ, že pravá ruka selže), meč s vyrytými ochrannými symboly (říkám mu Emil) a na dně batohu láhev s elixírem. U vchodu jsem si z té lahve pořádně přihla. Ten sladko-hořký dryák vám rozproudí krev a na tři dny z vás udělá něco mezi člověkem a nasraným polobohem. Nebo na jeden den chodící výbušný balíček s mečem.

Vešla jsem dovnitř. Vzduch byl hutný a škrábal v krku. Na zemi byly staré koberce, kdysi určitě drahé, teď spíš zásobárna plísně. U oltáře stál mnich. Kapuce, pokorně sepnuté ruce. Vypadal svatěji než papež po očistě.

„Potřebuju mluvit s opatem,“ řekla jsem.

Zvedl hlavu. Oči. Černé jako ropná skvrna.

A úsměv. Takový, který by způsobil noční můry i Kajínkovi s Roubalem.

„Očekávali jsme tě,“ řekl hlasem, který zněl, jako když někomu drtíte hrdlo.

Jo. A to byl moment, kdy mi došlo, že tady se nebudou rozdávat čaje a oplatky.

Když se jeho ruka rozsvítila rudou magií, nebyl to žádný „amen“. Byl to fireball.

Ohnivá koule mi proletěla kolem hlavy a vybuchla o zeď. Kamenné kvádry se rozpadly, koberce chytly. Peklo přišlo na návštěvu.

„Tak fajn,“ zasyčela jsem, přikrčila se za sloup a vytáhla runový nůž.

Když vyrazil, byl rychlý. Rychlejší než cokoliv lidského. Byl to upír, o tom nebylo pochyb. A ne takový, který se brodí v česneku. Spíš takový, který vám utrhne hlavu a jde si s ní zahrát basket.

První útok jsem vykryla nožem. Čepel se střetla s jeho drápem a zajiskřilo to. Dobrý začátek.

Pak mě kopl do žeber. Zatraceně silně.

Vzduch mi vyletěl z plic, ale udržela jsem se na nohou.

„Tohle máš za to,“ zasyčela jsem a hodila mu magický granát pod nohy.

Výbuch. Plameny. Pach spálené kůže. Vřískot.

První mnich padl.

Jenže každý dobrý horor má pokračování.

Z postranních dveří vyrazili další tři. Kapuce dolů. Oči černé. Úsměvy ještě horší než ten první. Upíři v mnišských hábitech. A ještě měli v rukou kinžály s runami, které zářily jako pekelné neonky.

„Tohle bude bolet,“ zamumlala jsem si pro sebe a tasila Emila.

První šel na mě s výpadem, kterým by porazil býka. Uhnula jsem a vrazila mu čepel do břicha. Smál se, dokud jsem neotočila mečem a nerozřízla mu páteř.

Druhý máchl rukou a poslal po mně stínové chapadlo. Jo, přesně to. Temnota, která se natáhne po vaší noze a chce vás stáhnout někam, kde už nikdy nebude den.

Na tohle mám odpověď: runový výboj.

Z run na mém předloktí vyšlehl blesk, chapadlo se rozpadlo na nicotu a já se vrhla vpřed. Přímý útok. Bodla jsem ho pod bradu tak, že mu čepel vyjela lebkou.

Třetí si mezitím začal mumlat zaklínadlo. Vzduch zhoustl. Věděla jsem, co dělá – uspávací kouzlo.

„Na mě to, kámo, nezkoušej,“ zasyčela jsem a polkla další doušek elixíru. Magie ve mně vzplanula. Spánek? Ani náhodou.

Rozběhla jsem se proti němu a probodla mu srdce. Zasyčel a zhroutil se na podlahu.

Ticho.

Jen praskání ohně. Dýchala jsem jako po sprintu na kilometr. Krev mi kapala z čela, žebra bolela jako čert. Ale stála jsem. A oni ne.

Přehodila jsem meč do levé ruky, obešla mrtvoly a zamířila k oltáři. Tam, mezi zbytky prastarých pergamenů, ležela ona.

Kniha.

Černá vazba, kovové přezky, runy, které pulzovaly vlastními životy. Když jsem na ni sáhla, pocítila jsem mrazivý chlad.

Příjemné to nebylo, ale instinkty křičely: vezmi to.

Tak jsem to udělala.

Bez přemýšlení jsem knihu strčila do batohu.

Pak jsem se zvedla, přehodila si Emilovu pochvu přes rameno a řekla si: „Odsud vypadneme, holka. Dřív, než se tu objeví něco, co má ještě víc zubů než oni.“

Vyšla jsem z kláštera do noci.

Vzduch byl chladný, čistý, s tou podivnou pachutí po magii a spáleném mase. V dálce houkal nějaký noční pták. Krása, která se člověku chce vychutnat… kdyby se zrovna nebrodil vlastní krví a neměl batoh plný prastarého zla na zádech.

Měla jsem chuť se sesunout na zem, vydechnout a prostě chcípnout. Ale víte, jak to je: tyhle věci se samy neodnesou. Takže jsem vykročila dolů po kamenných schodech, které z kláštera vedly k rozbité cestě.

A pak jsem ho uviděla.

Černé SUV. Takové to, co byste čekali před vilou oligarchy nebo na parkovišti ruské ambasády. Zaparkované přímo u paty schodiště. Motor běžel, xenony svítily. Načesaná predátorská mašina, která křičela: „Nastup si. Nebo aspoň zkus utéct, ať máme zábavu.“

„No sakra,“ zamumlala jsem si.

Dveře se otevřely. Z auta vystoupili čtyři chlapi. Kompletně v černém, od bot po kukly. Žádní vesničtí výrostci. Pohybovali se, jako by měli výcvik – takový ten, po kterém člověk dokáže rozebrat a složit tank poslepu a pak vás s ním zastřelit.

Jeden držel samopal, ostatní měli pistole. A určitě ne jen tak na okrasu.

Neměli jsme čas na smalltalk.

První dávka ze samopalu mě zasáhla dřív, než jsem stihla zaklít. Náboje cvakaly o moji bundu, jako když házíte kamínky na plechovou střechu. Díky bohu za tu věc. Speciální ochranná bunda, kterou mi kdysi vrazila jedna čarodějka s tím, že „to se ti jednou bude hodit.“ Tehdy jsem jí řekla, že je paranoidní. Teď bych jí nejradši koupila kaktus.

Ale i tak – každá dávka mě odrazila o krok zpět. Energie nárazů prošla přes vrstvy magie a kevlaru až do masa. Žebra mi hrála vlastní bolestivou symfonii.

„Fajn,“ sykla jsem a zvedla ruku. Magie ve mně zaburácela. Z dlaně vyšlehl ohnivý šíp, který se zabodl do chlapa se samopalem. Vzplál jako vánoční stromeček v pekle a s křikem se zhroutil.

Pak to přišlo.

Bum.

Jeden z pistolníků mě trefil do ramene.

Jestli je na světě něco, co opravdu nesnáším, a nejen proto, že nejsem slepice, abych něco snášela, je to situace, kdy mě někdo jen tak pro srandu králíkům střelí do ramene.

Bolest projela celým tělem jako elektrický šok. Udělala jsem dva kroky vzad, batoh sjel z ramene a já ucítila, jak mi něco teplého stéká po boku.

Podívala jsem se. Krev. Mnoho krve.

„Tys mě střelil do ramene, ty vemeno z pakoně,“ vykřikla jsem.

Jenže to nebylo všechno.

Nejen, že jsem měla v rameni díru jak pro křečka, navíc mi tou střelou přetrhl ramínko podprsenky.

Nikdy, a to opravdu nikdy a za žádných okolností, nepřetrhávejte Proskurnici Sarančové ramínko podprsenky.

„Tak dobře, hoši,“ pronesla jsem temně, „od této chvíle je to osobní.“

Vzápětí jsem na ně poslala výboj syrové energie.

Vzduch se rozsvítil. Elektrické jiskry šlehly ze vzduchu jako rozzuřené kobry a dva z nich to odhodilo o několik metrů zpátky.

Zbylí dva si uvědomili, že to nebude jednoduché. Rozběhli se proti mně. Jeden s pistolemi, druhý s dlouhým kinžálem, který zářil rudým světlem. Magický. Takže nejen žoldáci.

Uhnula jsem první střele a vrhla se na toho s nožem. Čepel proti čepeli. Runový nůž v mé nezasažené ruce zpíval, když se střetl s jeho zbraní. Magie z obou čepelí se srazila a vzduch kolem nás zaprskal.

„Kde jste tuhle srandu sebrali?“ zavrčela jsem, když jsem mu blokovala útok. „Alibaba shop?“

Nevím, jestli rozuměl, ale odpověděl útokem.

Přehodila jsem čepel do dlaně raněné ruky, zdravou chytila jeho zápěstí a strhla ho k sobě. Koleno do rozkroku. Zaskučel. Pak jsem mu prořízla hrdlo.

Poslední žoldák zvedl zbraň.

„Nezkoušej to,“ sykla jsem, ale samozřejmě to zkusil.

Jeho poslední chyba.

Můj meč Emil zazpíval, když jsem mu usekla ruku. Křičel, ale dlouho ne – druhým obloukem jsem mu rozsekla hruď.

Ticho.

Jen praskání motoru SUV a kapání krve na asfalt.

Opřela jsem se o kapotu auta a snažila se popadnout dech. Rameno pálilo jako čert, krev mi smáčela bundu i tričko. Podprsenka visela na posledním ramínku. Elegantní to nebylo.

„Vážně…“ zamumlala jsem. „Jeden den. Jeden jedinej den bez toho, abych skončila prostřílená jak cedník. Fakt toho chci tak moc?“

Zvedla jsem oči k SUV. Možná by se hodilo podívat se, proč sakra věděli, kde mě najdou.

Ale dřív, než jsem k němu stihla dojít, něco zasyčelo ve tmě.

Nejsme ještě hotoví, Proskurnice…

Seděla jsem opřená o kapotu toho rozstříleného auta.

Z ramene mi pořád tekla krev, ale už to nebyl ten proud, který mě chtěl utopit v mé vlastní hemoglobinové polévce. Zhluboka jsem dýchala a z batohu vytáhla malou, ornamenty pokrytou lahvičku. Můj vlastní „Red Bull“. Magický elixír na tři dny běžného provozu – nebo na jeden den, pokud si vyberete variantu „nechci chcípnout při brutální řeži“.

Otevřela jsem ji. Vůně mě udeřila do nosu – směs bylinek, železa a něčeho, co bych popsala jako převlečenou smrt.

„Na zdraví,“ zamumlala jsem a kopla to do sebe.

Bylo to jako polknout plamen. Horko se rozlilo celým tělem. Magie zahučela v žilách jako turbína. Kůže začala svrbět, jak se rána v rameni sama zatahovala. A pak to přišlo: ten podivný nával energie, kdy máte pocit, že můžete klidně zvednout auto a hodit s ním po nepříteli.

O dvacet minut později jsem už dýchala jako člověk, který právě přežil popravu.

Pak jsem si všimla něčeho divného.

Batoh ležel vedle mě. Když jsem ho otevřela, kniha – ta, kterou jsem sebrala v klášteře – měla změněný odstín. Stránky, původně zažloutlé, byly sytější. Téměř… živé.

A pak mi to došlo.

Když jsem nad ní držela zakrvácenou ruku, inkoust na stránkách se nepatrně pohnul. Vsakoval. Moje krev mizela mezi symboly a písmeny, která reagovala, jako by kniha pila.

„Ty malá děvko,“ sykla jsem.

Tohle nebyl obyčejný grimoár. Tohle bylo něco většího. Magie, která se posiluje tím, že vysává svého čtenáře.

Jenže… já té knize zatím nerozuměla. Symboly tančily přede mnou jako příliš složitá šifra. Znalosti, které chtěla, jsem jí nedokázala dát. Takže si brala to jediné, co jsem jí mohla nabídnout: krev.

Zvedla jsem hlavu, když jsem zaslechla kroky.

Noční klid, který následoval po přestřelce, byl pryč. Vzduch zhoustl. Ten známý chlad, který přichází, když vstoupí něco starého a velmi silného.

A pak jsem je uviděla.

První vypadal… dobře, kdyby nebyl upír, tipla bych, že se vrací z kabaretu. Vlasy ulízané, oblečení černé, ale s lehce zlatým nádechem. Jako kdyby Daniel Nekonečný měl chuť vás roztrhat a vysát.

Druhý byl pravý opak. Holohlavý, s ostrými rysy. Vypadal jako by právě dořídil zápas Ligy mistrů – Pierluigi Collina v nejhorší noční můře Pavla Nedvěda.

„Tak tohle už není prdel,“ zamumlala jsem.

První ke mně skočil rychleji, než jsem stihla mrknout. Magie kolem něj vibrovala jako napnutá struna. Uhnula jsem a hodila na něj ohnivou kouli. Proletěla jeho siluetou, ale on se jen uchechtl.

„Fakt? Oheň?“ jeho hlas zněl jako vysmívající se baryton. „Děvenko, my jsme zvyklí hořet.“

Druhý se objevil po mé levici a seknul mě drápem přes bok. Zakřičela jsem. Elixír sice uzavíral rány, ale tohle bylo silnější.

Začala jsem couvat.

Magie ve mně křičela, že jim nedám nic zadarmo. Hodila jsem na ně kombinaci bleskových střel a výbuchů, až se prostor kolem nás proměnil v pekelnou arénu. Ale oni byli rychlí. Zatraceně rychlí.

„Začínáš být nudná,“ utrousil ten ulízaný.

„Jo?“ vydechla jsem. „Tak co říkáš na tohle?“

Vytáhla jsem z opasku dva granáty. Magické. Takové, které i upírům dokážou udělat velmi špatný večer.

„Na shledanou, svině.“

Hodila jsem je mezi nás a skočila dozadu.

Výbuch byl jako malý konec světa. Horko, tlaková vlna, kusy zdiva a asfaltu. Upíři křičeli – tentokrát skutečně bolestí.

Když kouř opadl, oba leželi na zemi. Collina už nehybně. Ulízaný se ještě pokoušel zvednout. Přišlápla jsem mu hruď, vytáhla Emila a usekla mu hlavu.

A pak přišlo ticho.

Stála jsem tam, celá od krve, popela a potu. Rameno znovu otevřené, bok proříznutý. Magie na dně.

Svezla jsem se na asfalt. Tentokrát už bez pózy.

„Tohle… tohle už je moc,“ zamumlala jsem.

Magie se mnou nic nedělala. Nebyla schopná mě spravit. Byl to ten druh zranění, který musíte nechat na normální medicíně.

Vytáhla jsem z kapsy telefon. Na obrazovce jsem byla skoro nepoznatelná – rozcuchaná, zakrvácená, ale naživu.

„Dobrý večer, tady Proskurnice,“ řekla jsem, když to zdravotník na druhém konci zvedl. „Potřebuju odvoz. A možná taky transfúzi. Jo, a… pošlete hodně dezinfekce.“

O pár hodin později jsem ležela na lůžku. Bílé stěny, bílý strop. Nemocnice.

„Další noc v ráji,“ zamumlala jsem, když mi kapačka kapala do žíly.

Ale myšlenky se mi pořád vracely k batohu. Ke knize, která ležela opřená o židli vedle postele. Plná, sytá, krmená mou krví.

A já věděla, že tohle všechno je jen začátek.

Probouzela jsem se do ticha.

Ne toho příjemného, ranního, kdy venku zpívají ptáci a vy máte chuť dělat snídani. Tohle bylo nemocniční ticho. Umělé, přidušené, propíchnuté jen občasným pípáním přístrojů.

Otevřela jsem oči a zůstala chvíli civět do stropu. Bílého. Odporně bílého. Takového, který vymyslel nějaký psychopat, aby vám připomínal, že jste jenom kus masa, které udržují v chodu kapačky a cizí ruce.

Rameno bolelo, bok bolel, všechno bolelo. Ale žila jsem.

Dveře se otevřely a dovnitř nakráčel doktor. Vypadal přesně jako ten typ člověka, který vám oznámí, že „to trochu štípne“ – a pak vám uřízne nohu motorovkou.

„Dobré ráno, slečno…“ nahlédl do karty. „Proskurnice.“

„To mám na krabici od zvonku,“ zamumlala jsem.

„Jste statečná,“ řekl tónem, který zněl, jako by to myslel upřímně, ale já mu stejně nevěřila. „Máte za sebou poměrně rozsáhlé zranění. Kulka v rameni, hluboký řez v boku, několik popálenin… Vypadáte, jako byste se poprala s kamionem.“

„Bylo to SUV,“ opravila jsem ho. „A ti, co v něm byli, měli fakt hnusný humor.“

Doktor na mě vrhnul pohled, který jasně říkal tohle nechci vědět. „Zůstanete tu do té doby, než vás dáme pořádně dohromady.“

„V pořádku,“ kývla jsem. „Jen mi prosím držte všechny končetiny přimontované tam, kde jsou.“

Jakmile odešel, sáhla jsem po knize.

Byla tam. Tichá. Nevinná. Ale já věděla, že je hladová.

Přejela jsem prstem po jejích deskách. Představa, že pije moji krev, mě mrazila. Ale zároveň… něco ve mně ji nechtělo pustit. Ta kniha byla jako škrábanec na kůži, který pořád musíte drbat.

„Co sakra jsi?“ zamumlala jsem.

A pak jsem ji zasunula pod polštář. Blíž ke mně. Možná z paranoie, možná z pudu sebezáchovy. A možná proto, že jsem se bála, že kdybych ji nechala ležet jen tak, něco si ji vezme.

Dveře znovu vrzly. Tentokrát to nebyl doktor.

Do pokoje vstoupil muž. Vysoký, štíhlý, černé vlasy, které byste čekali spíš u rockové hvězdy než u návštěvníka nemocnice. Oblek měl drahý. Příliš drahý na to, aby tu byl omylem.

„Slečno Proskurnice,“ pronesl hladkým hlasem.

Neodpověděla jsem. Jen jsem ho sledovala.

Usmál se. „Mohu si na chvíli přisednout?“

„Je to veřejný pokoj,“ utrousila jsem. „Ale jestli se chystáte na nějakou náboženskou přednášku, ušetřete si čas. Nedávno jsem se bavila s pár mnichy a nedopadlo to dobře.“

Jen se tiše zasmál. Sedl si ke mně na kraj postele.

„Jde mi o jednu věc, kterou máte,“ řekl.

„Mám spoustu věcí. Vezměte si třeba tu kapačku,“ odsekla jsem.

„Nebudu chodit kolem horké kaše,“ pokračoval. „Potřebuji… knihu.“

Srdce mi vynechalo úder. Takže on ví.

Ale já si jen povzdechla a protočila oči. „Kniha? Jaká kniha?“

„Nepředstírejte,“ jeho úsměv se nezměnil. „Mniši z kláštera ji už nemají. A vy jste jediná, kdo z toho místa vyšel živý.“

Usmála jsem se. Byl to ten druh úsměvu, kterým zakrýváte fakt, že máte pod polštářem něco, co by vás mohlo stát život.

„Podívejte, příteli, já si toho z kláštera moc nepamatuju. Byla tam spousta křiku, ohně, mrtvol… Ale jestli hledáte nějakou knihu, možná ji tam ještě najdete. Jen si vemte pytel na hlavu, ať nevystrašíte zbytek upírů, co tam možná přežili.“

Jeho oči ztmavly.

„Děláte chybu,“ řekl tiše.

„Jo, slyšela jsem to už tolikrát, že bych si to mohla nechat vytetovat,“ odsekla jsem.

Chvíli na mě jen hleděl. Pak se postavil a beze slova odešel.

Zůstala jsem sedět na posteli, srdce mi bušilo jako zběsilé.

Nevěděl, že ji mám. Ale tušil. A já tu ležela v nemocnici, sotva schopná zvednout ruku, a pod polštářem jsem měla věc, kvůli které by mě kdokoli klidně roztrhal.

„Tohle smrdí průserem,“ zamumlala jsem.

Nemocniční noci mají jednu výhodu:

Všechno je mrtvé. Chodby jsou prázdné, stroje jen monotónně pípají a vy si připadáte, jako byste byli jediný člověk na světě.

A taky jednu nevýhodu:

Vaše myšlenky mají tendenci vás rozsekat na kousky.

Ležela jsem na posteli a koukala na strop. Rameno pořád bolelo, ale nebyl to ten ostrý bolestivý řez, spíš tupá připomínka toho, že nejsem nesmrtelná. Měla bych odpočívat. Měla bych si dát oraz. Ale můj mozek měl jiné plány.

Tak jsem sáhla pod polštář.

Kniha. Těžká, chladná na dotek, s deskami, které působily, jako by byly vyrobené z něčeho mezi kovem a kůží. Otevřela jsem ji. Jen tak. Bez očekávání.

Stránky byly popsané znakama, které mi nedávaly smysl. Něco mezi cyrilicí po LSD a klikyhákama, jaké kreslí děti, když jim dáte pastelky a Red Bull.

A pak jsem mrkla – a málem vyhodila knihu z rukou.

Na jedné ze stránek byl obličej.

Ne kresba. Ne, tohle nebylo obyčejné. Ten ksicht se na mě díval.

Živý. Zlověstný. A povědomý.

„Ale krucinál,“ zašeptala jsem.

Byl to on.

Ten chlápek, který za mnou přišel. Ten, který chtěl knihu. Ten, který se tvářil, jako že ví, kdo jsem a kolik mám zubů v puse.

Srdce mi začalo bít rychleji. Co to sakra znamená?

A pak se to stalo.

Znaky kolem obličeje se začaly hýbat. Jako by měly vlastní vůli. Slévaly se, přetvářely, klikyháky mizely a měnily se v něco, co už jsem dokázala přečíst.

VARGA.

To slovo se tam objevilo s chladnou přesností popravčího příkazu.

„Výborně,“ zabručela jsem. „Takže mám u postele děsivou knihu, která mi ukazuje moje stalkery a rovnou mi i napoví jejich jména. To je lepší než Google.“

Ale v hlavě mi to znělo jinak. Tvrději. Chladněji.

Jestli ta kniha věděla, jak se jmenuje, věděla víc. Možná všechno. Možná věděla i to, jestli se mě pokusí zabít.

Chtěla jsem přemýšlet dál, udělat si v tom chaosu nějaký pořádek, ale…

Najednou mě přepadla únava. Těžká, mazlavá, jako když vám někdo naleje do žil beton.

„Tohle… není… normální…“ zamumlala jsem.

Poslední věc, kterou jsem viděla, než jsem zhasla, byly ty oči z kresby.

Dívaly se na mě. A usmívaly se.

Rekonvalescence. Slovo, které zní tak nevinně, že by se hodilo na čajový sáček s uklidňujícím bylinkovou směsí. Ve skutečnosti je to peklo na zemi, jen místo vidlí má sestra injekci a místo démonů potkáte doktory, co vám věčně vysvětlují, že „to bude dobré“.

Jenže ono to bylo dobré. Moc dobré.

A já začínala chápat proč.

Ležela jsem na nemocniční posteli, hlava čistá, tělo klidné, a přitom jsem cítila… energii. Jako kdyby mi pod kůží někdo natáhl vysokonapěťové dráty. Můj vnitřní monolog, který obvykle mívá podobu sžíravých poznámek o smyslu života a debilních lidech v čekárně, se změnil. Začal být hlubší. Jako kdybych měla v hlavě knihovnu, kde se z ničeho nic objevily nové regály.

„Takže takhle vypadá upgrade duše?

Super. Ještě by to chtělo manuál. A mapu.“

Nemusela jsem se koukat do zrcadla, abych věděla, že jsem jiná. Že ta kniha se mnou něco udělala. Byla to magie.

Normálně potřebuju svůj elixír – moje magická powerbanka. Jenže teď? Teď jsem mohla lusknout prsty a na druhém konci pokoje by spontánně vzplanula televize. Měla jsem moc. A měla jsem jí hodně.

„No, to je pěkný. Takže jsem buď vyvolená čarodějka… nebo mi pomalu hrabe. Sázím padesát na padesát.“

Když přišel den propuštění, nebyla jsem si jistá, jestli jsem připravená. Ne fyzicky – tělo zvládne cokoliv, když mu dáte dost endorfinů a argumentů proč. Mentálně.

Ale stejně jsem knihu zasunula zpátky do batohu, jako by byla prostě další náhradní tričko. Ironie byla v tom, že jsem si uvědomovala: tohle není obyčejná kniha. Tohle je kus živého zla. A patří mně.

Cesta chodbou ven byla skoro meditační, dokud jsem neřekla polohlasem:

„Granát.“

A v ruce se mi objevil granát. Faktický, studený, smrdící železem a střelným prachem.

„No cákryš.“ Granát zmizel, když jsem ho pustila.

„Pistole.“

Hop, pistole.

„Nůž z rohu fauna.“

A já držela zatraceně velký, zatraceně ostrý nůž, jaký by si přál kdejaký řecký polobůh.

Zamrkala jsem. „Dobře. Tak tohle bude zajímavý den.“

A pak jsem uviděla stříbrný GMC Yukon. Stál před nemocnicí jako predátor, co předstírá, že je jen další auto.

Ale nebyl.

Dříve, než jsem stačila reagovat, dva kulturisté s ksichty, které byste mohli použít místo bourací koule, mě chytli pod pažemi. Magie, nemagie – prostě mě vtlačili dovnitř auta.

Dveře se zavřely.

Seděl tam on. Klidný. A přitom děsivý. Můj nedávný návštěvník.

„Takže… pane Vargo,“ prohlásila jsem suše.

Chyba.

Jeho pohled se při tom jméně změnil.

„Zajímavé,“ pronesl. „Nevzpomínám si, že bych vám své jméno sdělil.“

„Ale… říkal jste mi to v nemocnici,“ zalhala jsem, s takovou grácií, že by mi snad i James Bond zatleskal.

Usmál se tím způsobem, při kterém vám tuhne krev v žilách.

„Takže víte víc, než říkáte. O knize. O mně.“

A já věděla, že jsem v pytli.

Následoval výslech. Dlouhý, unavující. Psychologický ping-pong. Každé moje slovo obracel proti mně, každou moji odpověď bral jako potvrzení svých teorií.

A pak… mě prostě vypustil ven.

Jen tak.

„Děkuji za spolupráci,“ řekl, jako bych byla nějaká jeho asistentka, která mu donesla kafe.

Jakmile Yukon zmizel v dálce, věděla jsem, že tohle neskončilo. Někde v uličkách, v davu, v autech kolem… jeho lidi mě sledují.

A ta kniha na zádech mi hřála lopatky jako rozžhavený kámen.

Domov.

Slovo, které by mělo vonět po čaji a aviváži.

Ve schránce se mi něco bělalo.

Lístek.

„Vážená slečno Sarančová. Dovoluji si Vás upozornit, že už třikrát jste neprovedla úklid společných prostor na patře. Nedojde-li z Vaší strany nápravě, budeme nuceni přistoupit k nápravným opatřením vůči Vaší osobě.

S pozdravem

Dominika Vaníková Lubová, místopředsedkyně SVJ.“

No pane jo.

Přežila jsem souboj s upíry, přestřelku s chlápkama z černého SUV, magický souboj s dalšími dvěma, únos a pokus o vydírání, aby mě prudila tahle herdegbaba, kterou nezdraví ani její pes.

Kniha leží na stole, jako by šeptala, že mám otevřít další kapitolu. A já jako blbec poslouchám. Čtu znaky, které vypadají, jako by je kreslily děti na piku voskovkama, a najednou jim rozumím.

Jakoby se mi něco napojilo přímo do mozku a tam to překládalo.

Jestli tohle skončí tím, že se mi v hlavě otevře Wi-Fi a začne streamovat Netflix, nebudu si ani trochu stěžovat.

Jenže najednou přijde ten divný pocit.

Záda se mi ježí, oči pálí a i kdybych byla v tuhle chvíli na hodně pustým ostrově, bylo by mi jasný, že tam nejsem sama.

Přistoupím k oknu a vykouknu ven.

Hned to vidím.

Stříbrný sedan. Okna zatmavený tak, že by se v něm mohl schovávat i Batman.

Ale já tam vidím siluetu chlapa, který má výraz „dělám, že jsem nenápadný.“

„Jasně,“ zahučím si pro sebe. „Ty jsi přesně ten typ, který hraje GTA na nejjednodušší level a myslí si, že je profík.“

Vezmu do ruky knihu.

Pořád na něj koukám.

Najednou se všechno okolo mě propadne do mlhy.

A přede mnou se objeví obraz.

Palubní deska.

Sedadlo vedle řidiče.

Na tom sedadle nějaké papíry a fotka.

Na té fotce já.

A ten typan.

Dalekohled.

Foťák s teleobjektivem.

Můj osobní šmírák.

Dvakrát mrknu, obraz zmizí, mlha zmizí a jsem zpátky v realitě.

„Můžu já mít někdy klidný večer?“ pronesu temně.

Když chci, umím být tichá a působivá.

„Nazdar, frajere,“ pronesu.

„Ééééííííjááááéééé,“ odpoví.

Takhle se zdraví dáma?

Kouknu mu na ruce. Sledoval nějaký japonský video, ve kterém po sobě dva týpci házejí bláto. Nebo aspoň doufám, že je to bláto. A v nepravidelných intervalech jim někdo vylil na hlavu kýbl něčeho, o čem nechci vědět.

„Šmíruješ mě, co?“ zeptám se.

„Eee… eee…. Jaaaa.“

Slovní zásoba nic moc.

Svému noži z fauního rohu říkám Fanda.

A doufám, že mi to v tuto chvíli ukrutně sluší.

Protože jsem poslední, co tenhle člověk ve svém životě vidí.

Když mu Fanda přesekne krk, začne šmírák projevovat jisté známky mrtvosti.

Přesunula jsem se na sedadlo řidiče. Vzala jsem z vedlejšího sedadla tu fotku, na které jsem.

No, nic moc. Taky mě mohli zachytit ve chvíli, kdy aspoň z dost dlouhé vzdálenosti připomínám dámu.

Fotku si hodím do batohu.

Pak tem leží nějaký papír.

Záznam o sledování.

Co deset minut, to odfajfkovaný čas.

„Co ty jsi za úchyla?“ zavrtím hlavou.

Položím na sedadlo spolujezdce svou nově oblíbenou knihu a položím na ni svou pravou dlaň.

A zřetelně vyslovím: „Kde jsou ostatní?“

Kniha vibruje. Nejdřív tiše, po chvíli jako Tatramatka při ždímání. Mně z toho vibruje pravá ruka, pak pravá paže a nakonec celá pravá půlka těla.

Pak se někde v prostoru přede mnou rozsvítí bílá šipka.

„Výborně, jedeme.“

„Ještě musí mít automatickou převodovku, krucinál,“ ulevím si, když se mi na pátý pokus podaří rozjet.

Kniha je lepší navigátor než TomTom a JerryJerry dohromady. Vždycky, když přejedu přes svítící šipku, objeví se další. Bílé šipky ukazují rovně. Oranžové mě upozorňují, kam budu odbočovat.

Nejedu ani dvacet minut, když jsem u momentálního cíle.

Vrátím knihu do batohu a vystoupím z auta.

„Garáž,“ pronesu zklamaně.

Opravdu to vypadá jako garáž, která se snaží vypadat jako něco, co není garáž a co se snaží vypadat jako garáž.

Vstoupím bez klepání.

Nevím, kdo to ocení, že se najednou ve vzduchu objevilo ozubené řezací kolo z cirkulárky (nebo jak se tomu nadává) o průměru tří a půl metru, rozřízlo to vstupní vrata a já mohla vtrhnout dovnitř.

„Nazdar, hoši,“ pronesu zvesela.

A opravím se.

Není to garáž.

Je to hangár.

Je jich tu devět. První tři sežehnu magickým výbojem.

Další dva začnou křičet. Užívám si to, než každému věnuji jeden granát.

Vzadu je prosklená stěna, za kterou něco bliká.

Mí šmíráci tu mají i serverovnu, helemese.

Pošlu jeden pěkný fireball.

Od souboje s upíry v klášteře jsem se naučila vážně hodně pěkné firebally.

Jenže tihle je neocení.

Jako ten, který vstal, aby vyrazil proti mně.

Firebal mu urazil hlavu, ani se nezastavil a prolétl do té jejich serverovny.

Sedmý a osmý.

Pistole a nůž.

Devátý se krčí pod stolem.

Jdu k němu.

„Vylez, srabe,“ povídám.

Lekce etikety mi vážně chybí.

Vyleze a postaví se.

Je to fakt prcek.

Když stojí vzpřímeně, kouká mi rovnou na prsa.

Z jeho výrazu je mi jasné, že to jsou od doby kojení první prsa, která vidí.

A ani on ještě neví, že i poslední.

„Sledujete mě pro Vargu?“

Mlčí a polkne naprázdno.

Chytnu ho za bradu a zvednu mu hlavu, takže mi kouká do nosních dírek.

„Na něco jsem se ptala,“ připomenu mu.

„Eh…, ano, pan Varga si nás najal,“ vyjekne.

„Napiš mu zprávu,“ říkám a ten kluk bere mobil, vyhledá kontakt a otevře aplikaci pro psaní zpráv.

„A co mu mám napsat?“ zeptá se.

„Že Proskurnici Sarančovou žádní úchyláci šmírovat nebudou. Máš to?“

„Jo, totiž ano,“ opraví se.

„Pošli to.“

„Už.“

„Hodný kluk,“ poplácám ho po tváři. Soudě podle jeho výrazu jsem první holka, která na něj sáhla.

A pak se s ním rozloučím.

Když někoho rozsekne můj meč Emil, je to zážitek.

Ale když někoho rozseknu jen tím, že před ním takhle mávnu rukou, to je…

K nezaplacení.

Venku se podívám na hodinky.

Dvě minuty do příjezdu hasičů.

Tak se asi projdu.

Vana.

Plná vana horké vody.

Pěna.

Hodně pěny.

Ležím v ní jako mrtvola.

Po tolika dnech a týdnech se rochním ve vaně.

A po tolika dnech a týdnech budu spát ve své vlastní posteli.

Fakt bájo.

Ta kniha mě mění.

Zrychluje reflexy.

Posouvá práh bolesti.

Ještě pár dní s ní a skončím jako bohyně.

Nebo jako monstrum.

Spánek.

Spánek je brána.

A z vnější strany mi do hlavy vstupuje někdo, kdo rozhodně není člověk.

První noc doma po všech těch jatkách.

Propadám se do snu, ve kterém nejsou barvy ani hranice.

Jen prázdnota.

A pak to přijde.

Stránky.

Samy se obracejí.

Písmo se vlní a každý znak, i ten, který jsem nikdy předtím v životě neviděla, mi připadá důvěrně známý.

Dveře.

Brána.

Anatolie.

Slova, která nevnímám ušima, ale kostmi.

A k nim i obrazy.

Rozžhavené skály.

Černé věže.

Propast, ze které stoupá rudé světlo.

A vtíravý pocit, že tohle místo znám, i když jsem tam nikdy nebyla.

Je to brána do pekla.

Ráno se probouzím s pocitem, že mi někdo do hlavy nakreslil mapu.

Kniha leží na stole, otevřená přesně na tom samém místě, které jsem viděla ve snu.

„No bezva,“ zahučím, „Už mě komanduje i literatura. Jestli je to návod na dovolenou v Turecku, tak abych si objednala letenku.“

Jenže uvnitř cítím, že mi kniha dává úkol. A že chce, abych ho splnila.

Koukám na ni a nahlas říkám:

„Tak jo, Když už jsme takový kámošky, tak mi aspoň řekni, co z toho máš.“

Samozřejmě mlčí.

Ale na okraji stránky se začne sama o sobě objevovat kresba.

Černý kruh obehnaný runami.

„Jasně, chápu. Brána. Turecko. A co tam jako? Piknik? Nebo zase někoho podříznout? Nebo co teda?“

Místo odpovědi přichází další vlna obrazů, kterým zatím nerozumím. A pocit, že jestli tam nepůjdu, něco hrozně důležitého kapitálně podělám.