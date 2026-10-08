Mleté maso, střílející ségra a fotrův prošlej budík
Jenže u nás doma se klid nenosí.
Sotva jsem položil klíče na botník, máma na mě vystartovala s tónem, který spolehlivě věštil křížovou výpravu.
Žádné „ahoj, jak se máš“, prostě hned palba na komoru ohledně mé nové práce v servisu.
Prej jestli tam hodlám do smrti utahovat matky za pár šupů, když svět venku nabízí úplně jiné možnosti.
Ségra Alena už seděla u stolu, tvářila se jako ředitelka zeměkoule a na talíři si líně krájela flákotu.
Ona dělá v nějakém tom korporátním cloudu, nebo jak se těm hovadinám nadává, a domů jezdí zásadně v autě, které má na kapotě víc chromu než průměrný americký křižník.
Táta seděl na svém místě, v ruce žmoulal staré digitálky s prasklým sklíčkem a vypadal, že by nejraději zmizel do dílny k ponku.
Sedli jsme si k polévce.
Vývar byl horký, ale atmosféra kolem stolu by zmrazila i rozžhavenou hlaveň devítky.
Máma lžící zakroužila v talíři a jen tak mimochodem, s ledovým klidem ostříleného odstřelovače, prohodila, že Alena dostala v pátek roční bonusy, za které by se dala pořídit slušná ojetina.
A pak se podívala na mě.
Ten pohled znám.
Je to směs upřímné mateřské starosti a naprosto zdrcujícího pohrdání mým životním stylem.
Prý abych se nad sebou zamyslel, protože Alena vydělává třikrát víc a má aspoň nějaké životní jistoty, zatímco já se pořád jen hrabu v cizích motorech a bydlím v podnájmu, kde i potkani dávají dobrou noc.
V tu chvíli se ve mně něco hnulo.
Cítil jsem, jak mi stoupá tlak, přesně jako když v turbu praskne těsnění.
Snažil jsem se to uhrát na pohodu – zachovat klid, polknout hořkost, dát si lok piva a v duchu glosovat tu absurdní maloměšťáckou scenérii, kde se lidská hodnota přepočítává na tisícovky a stravenky.
Řekl jsem docela tiše, že život přece nejsou závody ve formuli 1 a že mě moje práce baví, protože na rozdíl od Aleny vidím za sebou reálné výsledky a ne jen tabulky v Excelu.
Jenže máma okamžitě vytáhla ten nejtěžší kalibr z rodinného arzenálu.
Sepjala ruce a tragickým hlasem dodala, že to přece říká jen pro moje vlastní dobro, protože nechce, abych jednou skončil jako toulavej pes pod mostem.
Tím mě definitivně odjistila.
Moje trpělivost, obvykle celkem solidně pancéřovaná, se rozletěla na tisíc kusů.
Vstal jsem zpoza stolu tak prudce, až tátův oblíbený pivní tácek s logem starého pivovaru odletěl na podlahu.
Zařval jsem, že už mě nebaví poslouchat tyhle kecy, že nejsem žádná poruchová součástka, kterou je potřeba neustále seřizovat podle ségřiných tabulek, a že jestli moje cena závisí jen na tom, kolik peněz nasypu do bankomatu, tak se na celej tenhle slavnostní oběd můžu z vysoka vykašlat.
U stolu nastalo naprosté, stoprocentní ticho.
Takové to ticho, které nastane těsně předtím, než exploduje granát.
Pak se ale stalo něco, co nikdo nečekal.
Alena položila příbor, podívala se na mámu a řekla, ať toho okamžitě nechá.
Že o žádné debilní srovnávání nestojí, že jí tyhle řeči lezou krkem zrovna tak jako mně a že odmítá sloužit jako bitevní štít pro máminy komplexy.
Táta se probral z letargie, poklepal na ty své rozbité hodinky, jako by měřil čas do konce světa, a zabručel, že kluk má pravdu a že u jídla se nemá mluvit o penězích, ale o žrádle.
Máma se okamžitě nadechla k obraně, ale když viděla, že proti ní stojí jednotná fronta, bleskově změnila taktiku, hodila na stůl utěrku a s uraženým výrazem zneuznané mučednice odkráčela do kuchyně.
Šel jsem za ní.
Ne proto, abych tam udělal kůlničku na dříví, na to už jsem byl moc unavený, ale spíš ze setrvačnosti.
Stála u dřezu a divoce drhla čistý hrnec.
Opřel jsem se o futra a řekl jí už úplně klidným, mechanickým hlasem, že jestli má o mě strach, tak ať si se mnou promluví normálně mezi čtyřma očima a netahá do toho ségru jako nějaké měřítko úspěchu.
Neomluvila se, to ona neumí.
Jen zamumlala něco v tom smyslu, že starýho psa novým kouskům nenaučíš a že nechce, abych jednou litoval.
Sbalil jsem si věci a vypadl odtamtud.
Cestou domů mi sice pořád v hlavě hučelo jako v transformátoru, ale pod tou vrstvou naštvání jsem poprvé po dlouhé době cítil divnou, docela příjemnou úlevu.
Aspoň jsem ze sebe setřásl tu tíhu a ukázal, že moje teritorium má taky svý hranice.
Martin Irein
Cigareta, strach a devítka v kapse: Obyčejní hrdinové ze zaplivaného chodníku
Před školou postávali dva sígři a mně v kapse těžkla devítka. Kluk ke mně přiskočil s očima navrch hlavy: „Dělejte, že jste můj táta, prosím.“ V duchu jsem si povzdychl, típnul cigáro a kývl. Život je prostě jízda.
Martin Irein
Pravidla hry: Načmáráno krví, spláchnuto tuzemákem
Notář smrděl levným tabákem a hřbitovním kvítím. Kamil dostal klíče od kvartýru a miliony, mně podal zalepenou obálku. Prý abych ji otevřel až doma. Držel jsem ji jako granát s vytaženou pojistkou.
Martin Irein
Chlor, tykve a tátovo totální společenské harakiri
Manželka o víkendu vyhlásila generální očistu bytu, takže mě s malým Hugem bez milosti vyrazila z domu. Aquapark se zdál jako spása, dokud nás nepolkla chladná realita chlapských šaten plná nahých chlapů a ostrého chloru.
Martin Irein
Hovada v saku, upíři z IT a babička, která by rozplakala i řezníka
Naše ajťácké doupě mělo bejt svobodný. Žádný kravaty, žádnej korporátní diktát, jen litry kafe, kód a občasnej rock’n’roll. Dokud nepadla půlnoc a na scénu nevletěl ten totální, nefalšovanej a dočista krvavej bizár.
Martin Irein
Střepy, sádra a tchyně v zóně zmaru
Naše rodinná idyla má kódové označení Chaos. Když tchyně Hermína překročila práh zrekonstruovaného pokoje pro malou Káťu, netušil jsem, že se právě spouští odpočítávání k totální destrukci mé tělesné schránky.
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...
Praha rozjíždí další tramvajovou trať. Zamíří na Nové Dvory a potká se tu s metrem D
Praha se pustila do dalšího rozšiřování tramvajové sítě. Dopravní podnik zahájil výstavbu nové...
Spolchemie rozjela novou výrobu, technologie vznikala roky a stála miliardy
Společnost Spolchemie, která vyrábí chemické látky pro průmysl, stavebnictví nebo energetiku,...
Voliči ve V. Přílepech budou v referendu rozhodovat o postoji k přeložce II/240
Voliči ve Velkých Přílepech u Prahy budou v referendu rozhodovat o postoji obce k přeložce tahu...
ČT: Soud prodloužil vazbu poslednímu obviněnému z útoku na pardubickou zbrojovku
Okresní soud v Pardubicích prodloužil vazbu i poslednímu z osmi obviněných ze žhářského útoku na...
Škola vzdala hold gymnastce Věře Čáslavské. Žáci odhalili její pamětní desku
Základní a Mateřská škola, která má od roku 2018 jméno po sportovní gymnastce Věře Čáslavské, ve...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 613
- Celková karma 12,11
- Průměrná čtenost 356x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!