Místo pro malýho
Například na nástěnce u WC, kam někdo fixou dopsal „Karel je debil“ a HR to už tři měsíce neumí odstranit.
A úplně nejvíc jsou pravidla v hubě našeho šéfa Viktora.
Viktor pravidla miloval.
Kdyby mohl, tak by si je mazal na chleba místo másla.
„Musíme být féroví.“
„Nesmíme dělat výjimky.“
„Jakmile začne protekce, rozpadne se systém.“
Tohle říkal skoro pořád.
V pondělí ráno.
Ve středu po obědě.
V pátek, když už byl člověk mentálně na chatě a v hlavě slyšel jen zvuk otvírání piva.
Seděli jsme v openspacu pod bílými zářivkami, které člověku dávají barvu mrtvoly z kriminálky, a poslouchali Viktora, jak zase vysvětluje svět.
Jenže ten svět kolem vypadal trochu jinak.
Kuba chodil každý čtvrtek pozdě, protože vozil mámu na dialýzu.
Lenka mizela ve tři, když měla malou s astmatem.
Mirek občas dělal z chalupy v Jizerkách a stejně stihl víc práce než půlka oddělení dohromady.
Normální život.
Normální lidský kompromisy.
Jen Viktor z toho pokaždý udělal ideologickou válku.
Když jsem jednou potřeboval home office, protože žena lehla s horečkama a doma běhal malej jak fetka po pixle coly, Viktor si sundal brýle a dlouze se na mě podíval.
Ten jeho pohled znám.
Tvářil se u toho jako okresní soudce těsně před tím, než pošle člověka na šibenici za krádež rohlíku.
„Sebastiane,“ řekl pomalu, „já jen nechci, aby si lidi mysleli, že je to automatický.“
Jo.
Jasně.
Dva dny práce z notebooku.
Konec civilizace.
Pak si povzdechl, pustil mě domů a ještě deset minut moralizoval o český povaze, protekci a rozkladu společnosti.
Celý to dělal strašně rád.
Někteří chlapi potřebují mladou milenku.
Jiní harley.
Viktor potřeboval pocit, že drží hráz proti chaosu.
Jenže pak přišlo léto.
Dusno jak v tramvaji bez oken.
Město smrdělo asfaltem a odpadem od hlavního nádraží.
V kanclu hučela klimatizace a stejně jsme se všichni lepili ke kancelářským židlím jak levný salám k papíru.
A Viktor byl najednou divnej.
Nervózní.
Pořád telefonoval.
Chodil sem a tam.
Jednou dokonce seřval tiskárnu.
Fakt tiskárnu.
Stál u ní a syčel:
„Tak doprdele tiskni.“
To už člověk pozná, že je zle.
Kolem poledne si mě odtáhl bokem do zasedačky.
Zavřel dveře.
A najednou nebyl šéf.
Nebyl ani strážce pravidel.
Jen unavenej fotr v propocený košili.
„Hele…“ začal.
A já v tu chvíli věděl, že něco chce.
Je zvláštní, jak rychle člověk pozná změnu tónu.
Roky posloucháte autoritu a pak najednou slyšíte prosbu.
Měkkou, opatrnou, skoro stydlivou.
Jeho kluka nevzali do předškolní třídy.
Něco slíbenýho padlo.
Nějaká známost přestala fungovat.
A zůstala jen realita — vozit dítě přes celý město a každé ráno chcípat v kolonách mezi nasranejma lidma v SUV.
Pak vyslovil jméno mojí ženy.
Pracuje ve školce.
A bylo to venku.
„Víš… jak to dneska chodí,“ řekl tiše.
„Člověk občas potřebuje pomoct.“
Měl jsem chuť se smát.
Normálně se smát nahlas.
Protože přesně tohle byly ty věty, proti kterým vedl posledních pět let svou malou osobní křížovou výpravu.
Jenže nesmál jsem se.
Najednou vypadal starej.
Ne jako šéf.
Jako člověk.
A v tom je ten průser.
Když někoho nenávidíte jako funkci, jde to snadno.
Když před vámi sedí obyčejnej chlap, který má strach o dítě, všechna ta krásná morální převaha se začne rozpadat jak mokrej papír.
Doma jsem to řekl ženě.
Chvíli mlčela.
Pak pokrčila rameny:
„Zkusím se zeptat.“
A tím se roztočilo celé to malé české soukolí laskavostí, známostí a telefonátů.
Nikdo nic neukradl.
Nikdo nikoho nevyhodil.
Jen se někde uvolnilo místo, někdo zavolal někomu dalšímu a svět se o pár centimetrů pootočil správným směrem.
Asi po týdnu jsem Viktorovi řekl:
„Dopadlo to.“
Normálně zbledl úlevou.
Pak mi potřásl rukou.
Oběma rukama.
Jak politici po povodních.
„Tohle ti nezapomenu.“
Jo.
Tohle přesně lidi říkají, když zjistí, že pravidla jsou krásná věc, dokud nezačne hořet jejich vlastní barák.
Od té doby se změnil.
Ne moc.
Pořád mele něco o férovosti.
Pořád občas vypouští ta svoje korporátní moudra, která znějí, jako když chatbot spolyká motivační kalendář.
Ale už opatrněji.
Hlavně přede mnou.
Protože oba víme svoje.
On ví, že svět nestojí na pravidlech.
A já vím, že až přijde průser, každej moralista nakonec hledá někoho, kdo zvedne telefon a řekne:
„Hele, nešlo by s tím něco udělat?“
Martin Irein
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