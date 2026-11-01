Listopadový příběh (pocta Járovi Rudišovi)
Venku totiž byla mlha.
Listopadová.
Hustá jako prase.
Od Turnova občas něco projelo.
Většinou náklad.
Nejdřív se ozvalo dunění, pak se roztřásly skleničky na polici a za chvíli byl zase klid.
U stolu vedle topení seděl Lojza.
Bývalý železničář.
Na sobě měl starou bundu s nášivkou Československých drah, kterou odmítal vyhodit, přestože mu ji žena chtěla několikrát spálit.
Žena už byla šest let po smrti, bunda pořád držela.
Před sebou měl desítku a jízdní řád z roku 1984.
„Ten libereckej má zase sekeru,“ prohodil.
Hospodský zrovna utíral půllitr.
„Jakej libereckej?“
„Rychlík.“
„A odkud to víš?“
„Slyším ho.“
„Já slyším akorát tebe.“
„Tak blbě posloucháš.“
Hospodský pokrčil rameny.
S Lojzou se o vlacích nehádal.
Nemělo to cenu.
Ten chlap dokázal podle zvuku poznat motorák, nákladní soupravu i to, že někde na trati něco není v pořádku.
Jednou tvrdil, že má vlak špatný ložisko.
Druhý den se ukázalo, že měl pravdu.
Od té doby mu hospodský jeho železničářský řeči toleroval.
Dveře se otevřely tak prudce, až narazily do zdi.
Dovnitř vešel chlap.
Černý kožený kabát, šedá mikina, několikadenní strniště.
Na krku měl tetování připomínající ostnatý drát.
Vypadal unaveně, naštvaně a dost promrzle.
Rozhlédl se.
„Máte otevřeno?“
Hospodský se podíval na hodiny.
„Ne. Jenom tu sedíme a čekáme na autobus.“
Chlap si ho chvíli měřil. Potom se pousmál.
„Dobrý. Rum. Dvojitej. A černý pivo, jestli máte.“
„Kozla.“
„To přežiju.“
Sedl si ke stolu naproti Lojzovi.
Kabát si nesundal.
Lojza si všiml, že má pod levou rukou něco schovaného.
Nejspíš pistoli.
Na nádražích už zažil ledacos, takže ho to nijak zvlášť nepřekvapilo.
Jen si říkal, že takovýho hosta tady dlouho neměli.
Hospodský přinesl rum a pivo.
Chlap do sebe obrátil panáka, otřel si pusu a sáhl po cigaretách.
„Tady se nekouří,“ oznámil hospodský.
„Fakt?“
„Jo.“
Chlap se podíval na ceduli nad stolem.
„To je novinka.“
„Už pár let.“
Cigarety zase schoval.
Chvíli bylo ticho.
„Co to čteš?“ zeptal se Lojzy.
„Jízdní řád.“
„To vidím. Proč tak starej?“
„Protože je můj.“
„A je ti k něčemu?“
„Mně jo.“
„Vlaky podle něj asi moc nejezděj.“
„To nejezdily ani tenkrát.“
Chlap se poprvé pořádně zasmál.
„To je pravda.“
Napil se piva.
„Hele, dá se odsud nějak dostat přes Jizeru?“
Lojza zvedl hlavu.
„Po mostě.“
„Myslím jinudy.“
„Proč? Most ti vadí?“
„Řekněme, že bych se mu radši vyhnul.“
„Tak to máš blbý.“
„Nějakej brod tam není?“
„Je. Ale dneska bych to nezkoušel.“
„Proč?“
„Protože je listopad, voda je ledová a v tý mlze neuvidíš ani vlastní boty. Jestli se chceš utopit, nemusíš kvůli tomu jezdit až sem.“
Chlap chvíli mlčel.
Pak sáhl do kapsy, vytáhl náboj a položil ho na stůl.
Začal ho převalovat mezi prsty.
„Dneska se mi nějak nedaří,“ řekl.
„To vidím.“
„Co vidíš?“
„Že máš blbej den.“
„To teda mám.“
Chlap si objednal další rum.
Tentokrát ho nevypil hned.
„Nahoře na Kopanině jsem nechal auto.“
„Rozbilo se?“
„Dá se to tak říct.“
„Co to bylo?“
„BMW.“
„Tak to není žádná škoda.“
„Bylo nový.“
„Tak to je škoda.“
Chlap se znovu pousmál.
„A zůstali tam dva chlapi.“
Lojza přestal listovat.
„V autě?“
„Vedle.“
„Živí?“
„Když jsem odjížděl, moc se nehýbali.“
Hospodský, který to slyšel, přestal utírat sklenici.
„Hele, chlape, já nechci žádný problémy.“
„Já taky ne. Proto jsem tady.“
„To mě teda uklidnilo.“
Lojza se opřel do židle.
„Ty jsi z Prahy.“
„Jak to víš?“
„Mluvíš tak.“
„Jak?“
„Jako každej druhej Pražák, kterej si myslí, že za Turnovem končí civilizace.“
„A nekončí?“
„Ne. Tady už dávno skončila.“
Hospodský se uchechtl.
Chlap si Lojzu chvíli prohlížel.
„Ty jsi nějakej vtipnej.“
„Ani ne. Jen už jsem starej.“
„Cos dělal?“
„Na dráze.“
„Mašinfíra?“
„Taky. Poslední roky jsem dělal v Ústí. Předtím všude možně.“
„To musela bejt paráda.“
„Jak kdy.“
Lojza se napil.
„V devadesátejch letech jsme tam měli na nádraží pěkný divadlo. Kradlo se všechno, co nebylo přivařený. A někdy i to přivařený. Jednou nám zmizel celej vagón.“
„Jak může zmizet vagón?“
„Normálně. Ráno tam byl, odpoledne nebyl.“
„A našli jste ho?“
„Jo. Za tejden. Stál v Děčíně.“
„A co v něm bylo?“
„Nic. Původně vezl ledničky.“
Chlap se rozesmál.
„Ty vole.“
„Přesně to jsme říkali taky.“
Venku zahoukal vlak.
Lojza se automaticky otočil k oknu.
„Náklad.“
„To poznáš podle houkání?“
„Podle všeho.“
„Ty jsi fakt magor.“
„Možná.“
Chlap si zapálil další cigaretu, ale hospodský na něj jen ukázal prstem.
Chlap zaklel a zase ji schoval.
„Víš, co mě sere?“ řekl po chvíli.
„Nevím.“
„Že jsem dneska vůbec vstával.“
„To se mi taky někdy stává.“
„Měl jsem vyřídit jednu věc. Jednoduchou. Přijet, promluvit si s jedním debilem, vzít si prachy a jet domů.“
„A?“
„Ten debil měl dva kamarády.“
„Aha.“
„S bouchačkama.“
„To už je horší.“
„A ještě si mysleli, že mě dostanou.“
Lojza se podíval na náboj na stole.
„A dostali?“
„Sedím tady, ne?“
„To ještě nic neznamená.“
Chlap se na něj podíval.
Tentokrát se nesmál.
„Co tím myslíš?“
„Nic. Jen že když po tobě někdo střílí, většinou to nekončí tím, že si dáš pivo a jedeš domů.“
Chlap chvíli mlčel.
Pak náboj schoval.
„To máš asi pravdu.“
Za oknem projel další vlak.
Hospoda se lehce otřásla.
Na polici zacinkaly skleničky.
Lojza počkal, až hluk utichne.
„V osmdesátým čtvrtým,“ začal, „jsem jezdil jednu dobu přes noc. Liberec, Turnov, Železnej Brod. Někdy dál. Podle služby.“
„A co?“
„Jednou v listopadu jsme tady stáli skoro dvě hodiny. Byla podobná mlha jako dneska. Neviděl jsi ani na konec mašiny.“
„A proč jste stáli?“
„Něco na trati. Už nevím co. Možná strom. Možná závada na zabezpečovačce. To je jedno.“
„Tak proč mi to vyprávíš?“
Lojza se zadíval do piva.
„Protože tam se mnou tenkrát seděl jeden kluk. Pomocník. Bylo mu dvacet, možná jednadvacet. Pořád nadával, že se nikam nedostaneme, že má v Liberci holku a že ho čeká.“
„A dostal se tam?“
„Dostal.“
„Tak vidíš.“
„Za půl roku ho přejelo auto.“
Chlap sklopil oči.
„To je na hovno.“
„Jo.“
Lojza otevřel jízdní řád a chvíli v něm hledal.
„Tady. Ten spoj. Pamatuju si ho dodneška.“
„Proč?“
„Nevím. Asi proto, že jsme tenkrát seděli dvě hodiny v mašině, kouřili a kecali o blbostech. A já jsem si pak pořád říkal, že jsme tam mohli stát ještě dýl.“
Chlap už nic neříkal.
Hospodský přinesl Lojzovi další pivo, přestože si ho neobjednal.
„Na účet podniku,“ oznámil.
„Ty ses zbláznil?“
„Ne. Ale dneska máš narozeniny.“
„A jo, vlastně.“
„Kolik?“
„Sedmdesát dva.“
„Tak všechno nejlepší, ty starej dědku.“
„Díky, ty mladej blbe.“
Ťukli si.
Chlap naproti se podíval na Lojzu.
„Tak to máš dneska narozeniny?“
„Asi jo.“
„A sedíš tady sám?“
„Nesedím. Sedíte tady vy dva.“
„Máš rodinu?“
„Dceru. V Liberci. Volala ráno.“
„A ženu?“
„Ta už nikam nevolá.“
Chlap přikývl.
„Promiň.“
„Za co?“
„No…“
„To je dobrý. Už je to šest let.“
Chvíli všichni mlčeli.
Pak chlap vstal a šel k výčepu.
Lojza ho sledoval.
Viděl, jak něco říká hospodskému.
Ten přikývl, vytáhl z lednice láhev a postavil na pult tři skleničky.
Chlap se vrátil.
„Tak na ty narozeniny.“
Položil před Lojzu panáka.
„Co je to?“
„Slivovice.“
„Odkud?“
„Nevím. Prej z Moravy.“
Lojza přičichl.
„To bude nějaká sračka.“
„Tak ji nepij.“
„To jsem neřekl.“
Napili se.
Lojza zakašlal.
„Ty vole. To je dobrý.“
„Vidíš.“
„Odkud vlastně jsi?“ zeptal se Lojza.
„Z Prahy.“
„To už vím. Jak ti říkaj?“
Chlap chvíli váhal.
„Radek.“
„Tak na zdraví, Radku.“
„Na zdraví, Lojzo.“
Venku se ozvalo houkání.
Tentokrát delší.
Lojza zpozorněl.
„To bude ten rychlík.“
„Jakej?“
„Ten, co má zpoždění.“
„Ty ho fakt poznáš?“
„Jasně.“
Za chvíli se za okny objevila světla.
Projela souprava, rozmazaná mlhou, a zase zmizela směrem k Železnému Brodu.
Radek se díval za ní.
„Hele, Lojzo.“
„No?“
„Myslíš, že se dá odjet někam, kde tě nikdo nenajde?“
Lojza zavřel jízdní řád.
„Dá. Ale musíš vědět, kam chceš jet.“
„A když nevím?“
„Tak si kup lístek do Liberce. Tam můžeš přemejšlet dál.“
Radek se zasmál.
„Ty jsi fakt filozof.“
„Houby. Železničář.“
Hospodský začal sklízet sklenice.
„Za chvíli zavírám.“
Radek se podíval na hodinky.
„Kolik je?“
„Půl jedenáctý.“
„Do prdele.“
„Co je?“
„Nic. Jen jsem myslel, že je míň.“
Lojza poklepal na starý jízdní řád.
„To se stává.“
Radek si dopil pivo.
„Tak co, dáme ještě jedno?“
„Já už bych neměl.“
„Proč?“
„Protože jsem starej a ráno mě bude bolet hlava.“
„Tak tě bude bolet.“
Lojza se podíval na hospodského.
„Ještě dvě.“
„Říkal jsem, že zavírám.“
„Vždyť mám narozeniny.“
Hospodský zakroutil hlavou.
„Vy dva jste se teda našli.“
Nalil jim.
Radek si sundal kabát a pověsil ho přes opěradlo židle.
Lojza si všiml pistole v pouzdře, ale neřekl nic.
Venku byla pořád mlha.
Od řeky táhla zima a na nádraží někde bouchly dveře vagónu.
Radek vzal do ruky starý jízdní řád.
„Hele, a kam se odsud jezdilo v tom osmdesátým čtvrtým?“
„Všude možně.“
„Třeba?“
„Do Liberce. Do Pardubic. Přes Turnov do Prahy. Když sis dobře vybral spoj, dostal ses skoro kamkoliv.“
„A dneska?“
„Dneska taky. Jen musíš občas přestoupit.“
Radek nalistoval stránku s tratí přes Malou Skálu.
„Tak mi to ukaž.“
Lojza si přisunul židli.
„Počkej. Tady to máš. Ale tohle už dávno neplatí.“
„To mi nevadí.“
Seděli nad tím jízdním řádem skoro do půlnoci.
Hospodský nakonec zhasl polovinu světel, zamkl dveře a přisedl si k nim.
Stejně už mu poslední vlak ujel.
A Radek?
Ten se na Jizeru vykašlal.
Aspoň tu noc.
Martin Irein
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