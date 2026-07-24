Liga mistrů, kopřivový čaj a jiné formy domácího násilí
Pro mě je úterý večer posvátný čas.
Liga mistrů.
Rituál, který má svá pevná pravidla jako odpolední klid v blázinci.
Pivo je vychlazené přesně na sedm stupňů, brambůrky v misce tvoří dokonalou pyramidu a já se nacházím v zóně absolutního soustředění.
Pro moji ženu je to však jen „úterý večer, kdy ten chlap na gauči prokazatelně nic nedělá, takže je ideální konstelace si popovídat“.
Můj plán byl přitom neprůstřelný.
Děti jsem uplatil čokoládou a zahnal do postelí o hodinu dřív.
Manželka si v ložnici četla nějakou severskou detektivku, kde se na prvních padesáti stránkách neděje nic jiného, než že mrzne sníh.
Vše nasvědčovalo tomu, že mě čeká večer plný čisté, chlapské radosti.
Byla to strategická chyba.
Podcenil jsem protivníka.
Ženy totiž mají zvláštní radar na chvíle, kdy jsme nejzranitelnější.
První poločas proběhl hladce.
Naše obrana držela, pivo taky.
O přestávce jsem v kuchyni potkal ženu.
„Jak to jde?“ zeptala se s úsměvem.
„Dobrý, nula nula, ale tlačíme,“ odpověděl jsem stručně.
Usmála se.
V tu chvíli jsem měl okamžitě zpozornět.
Byl to přesně ten typ úsměvu, jakým zdraví kobra polní myš předtím, než z ní udělá součást svého trávicího traktu.
Druhý poločas.
Hra se přiostřuje.
82. minuta.
Nervy mám napnuté jako kšandy.
A v tom se otevřou dveře.
Vstoupila v županu, s hrnkem meduňkového čaje, který svou vůní okamžitě zlikvidoval fotbalovou atmosféru.
„Můžu si k tobě přisednout?“
„Jasně,“ zamumlal jsem a očima hypnotizoval záložníka.
Sedla si.
Ne vedle mě, ale tak nějak šikmo.
Natočená celým tělem.
V řeči manželské diplomacie to znamená jediné:
Pozor, přichází interakce.
Zvýšil jsem hlasitost televize o dva stupně.
Nepomohlo to.
„Víš, já jsem dneska přemýšlela,“ začala.
To je nejhorší možné zahájení věty.
Když žena řekne, že přemýšlela, znamená to, že máte problém.
Zvlášť, když náš útočník právě dostává přihrávku do běhu.
„O čem?“ zeptal jsem se mechanicky.
Můj mozek křičel: Přihraj mu na křídlo, ty nemehlo!
„O nás. A o tom, co říkala Petra v práci. Víš, ten její Miloš se k ní chová strašně chladně. A já mám někdy pocit, že my dva spolu taky málo mluvíme.“
84. minuta.
Rohový kop.
Vápno je plné těl, hráči se tam postrkují jako lidi ve frontě na banány za komančů.
Adrenalin mi stříkal z uší.
„Hm, to je blbý,“ vypustil jsem univerzální frázi, která obvykle funguje na jakýkoliv proud slov.
„Co je blbý? Že spolu nemluvíme, nebo ten Miloš?“
„Ten Miloš,“ střelil jsem od boku, aniž bych tušil, kdo ten člověk vůbec je.
„No vidíš! A přitom ona se tak snaží. Dneska mi brečela na rameni, že si koupila nové šaty a on si toho ani nevšiml. Všiml by sis, kdybych si koupila nové šaty?“
A v tu vteřinu se to stalo.
Míč letí do vápna.
Hlavička!
Břevno!
Dorážka!
Vyskočil jsem z gauče jako péro ze staré matrace.
„Dělej! Dělej! Góóóól! Jo! Je tam!“ zařval jsem na celý panelák a máchal rukama jako blázen na křižovatce.
Následovalo ticho.
Takové to mrazivé, těžké ticho, jaké nastane v soudní síni těsně před vynesením rozsudku smrti.
Otočil jsem se.
Žena seděla, svírala hrnek oběma rukama a dívala se na mě pohledem, který by dokázal spolehlivě zmrazit i roztopenou vysokou pec.
„Takže ty sis vůbec nevšiml, co jsem říkala,“ pronesla tónem, ze kterého padal sníh.
„Cože? Ale jo… Miloš… šaty…“ koktal jsem.
Na obrazovce zrovna běžela opakovačka té nádherné akce, kterou jsem právě trestuhodně propásl, protože jsem musel řešit mezinárodní incident na vlastním koberci.
„Já ti tady vylívám srdce!“ zvýšila hlas.
„Snažím se navázat kontakt, sdílet pocity, a ty tady řveš kvůli bandě zpocených chlapů, co honí nesmysl? Je ti přednější fotbal, nebo já?“
To je ona.
Dokonalá, historicky ověřená past.
Jakákoliv odpověď vás zničí.
Když řeknete „ne“, ví, že lžete.
Když řeknete „ano“, spíte na zemi.
„Lásko,“ zkusil jsem nasadit hlas profesionálního vyjednavače, který přemlouvá sebevraha na římse.
„Já tě poslouchám. Ale pochop, je 88. minuta. Zbývají dvě minuty. Nemůžeme ty city probrat za chvíli? Až to skončí?“
„Za dvě minuty už to nebude ono! Ty emoce jsou teď! Ty jsi prostě pragmatik, tobě jde jenom o výsledek!“
Ano!
Přesně tak!
Jde mi o výsledek!
O to, jestli udržíme vedení, nebo jestli dostaneme gól v nastavení!
Proč ženy věří tomu, že když muž sedí u televize, jeho mozek je v režimu stand-by a touží přijímat data o vztazích?
Můj mozek jel na sto procent.
Počítal trajektorie, nadával rozhodčímu a modlil se za koneckonců svatý klid.
Do toho zkrátka nejde implantovat analýzu cizího manželství.
To je jako chtít po pilotovi, který zrovna nouzově přistává v mlze s hořícím motorem, aby si vybral barvu kachliček do koupelny.
Konec zápasu.
Rozhodčí to písknul.
Vyhráli jsme.
Měl bych slavit, otevřít si další lahváč, jenže v obýváku vládla atmosféra jako po pohřbu.
Žena odešla do ložnice a práskla dveřmi tak mocně, že v sekretáři zacinkaly skleničky po babičce.
„Užij si ten svůj fotbal!“ křikla ještě z chodby.
Takže bilance večera:
Můj tým vyhrál.
Já jsem prohrál zbytek týdne.
Sedím tu v úplném tichu, koukám na pozápasové rozhovory s vypnutým zvukem, abych dál neprovokoval, a říkám si, jestli někdy někdo vymyslí pro ženy kurz s názvem Načasování je polovina úspěchu.
Protože upřímně – kdyby mi v tu chvíli řekla, že hoří barák, asi bych ji požádal, ať počká, až se ten míč dokutálí za brankovou čáru.
A teprve pak bych šel shánět kbelík s vodou.
Beru svetr a odcházím do garáže.
Mám tam rádio, chladno a hlavně – starou sekyru, kterou potřebuji nutně nabrousit.
Sekyře je totiž úplně jedno, co si myslí nějaká Petra v práci, a na city se vás při broušení rozhodně neptá.
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