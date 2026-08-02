Lekce z rodinné kinematografie
Můj syn si bral dívku, která byla... nu, řekněme, z jiného těsta.
Moje žena to věděla od první vteřiny.
Má totiž na lidi neomylný radar, obzvláště na ty, kteří by mohli ohrozit její monopol na synovu oddanost.
Celé měsíce před svatbou se nesly v duchu drobné partyzánské války.
Moje žena, vybavena arzenálem mateřské péče, udílela rady s přesností dělostřeleckého důstojníka.
„Ta sukně tě strašně rozšiřuje, drahá,“ poznamenala tuhle u nedělního oběda s úsměvem, který by dokázal zmrazit i rozžhavenou lávu.
„Ale neboj se, do svatby zbývají tři měsíce, když vynecháš přílohy a pečivo, možná se do těch šatů nakonec i vejdeš.“
Budoucí snacha tehdy jen tiše polkla knedlík a neřekla nic.
Můj syn, který v přítomnosti své matky obvykle upadal do stavu jakési svalové strnulosti, jen nepřítomně zamumlal:
„Máma to tak nemyslí, ona prostě jen mluví na rovinu.“
Jenže ona to tak myslela.
A snacha, jak se ukázalo, sice mlčela, ale v duchu si dělala pečlivé účty.
Ženy mají pro pomstu úplně jiný smysl než my.
Chlap dostane vztek, zařve, praští do stolu, a za deset minut je po všem.
Ženská pomsta, to je složité inženýrské dílo.
Chladnokrevně naplánované, precizně propočítané, sestrojené s trpělivostí hodináře.
Když přišel ten velký den, všechno probíhalo podle tradičního svatebního rituálu.
Polévka s játrovými knedlíčky, což už prožily generace našich předků, falešný pláč tetiček a povinné vtipy svědka, kterému se nikdo nesmál.
Moje žena zářila v první řadě jako generál po vyhrané bitvě.
Syn byl polapen, ruka byla v rukávě, divadlo pro příbuzenstvo dopadlo na jedničku.
Pak ale nevěsta s milým úsměvem cinkla o skleničku a oznámila, že má pro všechny malé překvapení. Krátké video jako poděkování rodině.
V sále zhasla světla.
Na plátně se nejdřív objevily fotky z dětství, což vyvolalo obvyklé dojaté mručení.
Jenže pak se obrazovka zatměla a z reproduktorů se ozval sice trochu zašuměný, ale naprosto jasný hlas mé ženy.
Byl to záznam z kuchyně, pořízený zřejmě mobilem během příprav.
„Prosím tě, hlavně z toho nedělej vědu,“ ozvalo se z amplionu tchynino sebevědomé poučování.
„Teď už se to nějak dojede, když jsi ho uhnala, ale s tou tvojí postavou a touhle rodinou... no, zázraky nečekám. Hlavně mu moc nelez na oči, když bude unavený.“
V tu ránu v sále nastalo ticho, jaké bývá vteřinu před výbuchem granátu.
Bylo tak dokonalé, že bys slyšel spadnout i stéblo slámy. Strýc Jarda, který měl zrovna rozvrtanou svíčkovou, zapomněl zavřít pusu a omáčka mu pomalu skapávala na sváteční kravatu.
Můj syn zbledl tak, že splýval se svatebním ubrusem.
A moje žena?
Poprvé za celých třicet let, co ji znám, ztratila řeč.
Její obličej vystřídal během pěti vteřin všechny odstíny od křídově bílé až po temně fialovou, připomínající zralý lilek.
Ta její pověstná, neochvějná fasáda dokonalé matky a dámy z lepší společnosti se před zraky třiceti příbuzných rozsypala na prach.
Sklaplo jí.
Definitivně a s hlasitým třeskem.
Když se světla znovu rozsvítila, nevěsta se jen zářivě usmála, douškem dopila své šampaňské a otočila se ke svému novomanželovi.
Teprve v tu chvíli mému synovi, tomu věčnému diplomatovi a tichému pozorovateli, konečně došlo, že dětství definitivně skončilo.
Podíval se na svou matku, pak na svou ženu, polkl a tiše pronesl:
„Asi jsem měl hergot udělat něco už dávno já.“
Byla to strašná svatba.
Ale musím nechat snaše jedno – ten večer se zapsala do dějin naší rodiny s grácií, jakou by jí mohl závidět i leckterý filmový režisér.
Martin Irein
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