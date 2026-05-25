Lekce upřímnosti ráže 7,62
Já seděl u stolu, bylo mi sedmačtyřicet, v kapse mě hřála rukojeť upraveného Glocku 19 a věděl jsem, že táta měl pravdu. Jen ty dršťky měly tentokrát tvář mé matky.
„Je to leklá ryba, Jendo,“ prohlásila matka a bodla ukazovákem s pěstěným, ostříhaným nehtem směrem k mému synovi. „Podívej se na něj. Sedí tu jak hromádka neštěstí. Žádnej chlap z něj nebude. Trocha vojenského drilu a pár facek by z toho neduživce udělaly člověka.“
Matějovi bylo třináct.
Seděl schoulený do sebe, v očích ten prázdný, skelný pohled kluka, který se naučil vnímat realitu přes filtr permanentního strachu.
Moje žena Lenka vedle mě tiše zatnula zuby, až jí zbělely čelisti.
Znal jsem ten její pohled.
Pohled ženy, která už dlouho potlačuje touhu vzít kuchyňský nůž a provést babičce lobotomii bez anestezie.
„Mami, nech toho,“ hlesl jsem.
Znělo to uboze.
Jako když dávný hrdina prosí komunistického domovníka, aby mu nesebral moped.
Bál jsem se jí.
Celých sedmačtyřicet let jsem se té ženské bál víc než smečky hladových upírů v podchodu u metra Vysočanská.
Matka se chladně usmála.
Ten úsměv měl teplotu tekutého dusíku.
„Ty mlč, Jendo. Vychovala jsem tě v domnění, že z tebe něco bude, a ty ses nechal podpantoflit touhle...“ pohodila hlavou k Lence, „...a z kluka vychováváš měkkotu. Podívej se na ty jeho ručičky. Ten by neudržel ani pořádnou břitvu, kdyby mu šlo o krk.“
Vzduch v místnosti zhoustl.
Urputné ticho před bouří, kdy cítíte ve vzduchu ozón a pach střelného prachu ještě předtím, než padne první rána.
Jenže tohle nebylo o střílení do zombíků.
Tohle byla naprostá psychologická pitva zaživa.
Moje matka byla mistr tesař v oboru devastace lidské důstojnosti.
Celé roky mi systematicky, milimetr po milimetru, odřezávala kusy sebevědomí, a já teď sledoval, jak s tou samou řeznickou sekerou nastupuje na mého syna.
A já tam jen seděl.
Srab.
Muž středního věku, který má v sejfu samopal, ale před vlastní matkou se scvrkne na velikost vlašského ořechu.
V hlavě mi rotovaly obrazy z dětství – temné kouty, křik, pocit absolutní bezmoci, kdy víte, že monstrum nespí pod postelí, ale vaří v kuchyni svíčkovou.
„Matěji,“ sykla matka, „vstaneš a dojdeš mi pro ty koláče. Nebo jsi taky neschopnej najít lednici?“
Matěj se nadechl.
Ten zvuk byl jako natažení kohoutku u brokovnice.
Pomalu zvedl hlavu.
Očekával jsem slzy, třesoucí se bradu, útěk do pokojíčku.
Místo toho se jeho oči zaleskly něčím, co jsem u něj ještě neviděl.
Byla to čistá, chladná, koncentrovaná síla.
„Babi,“ řekl Matěj. Jeho hlas nepřeskočil.
Byl klidný a ostrý jako břitva z chirurgické oceli. „Já nejsem leklá ryba. Jen nemám rád, když někdo ponižuje lidi a říká tomu upřímnost. A ty koláče si dones sama. Máš sice řeči jako elitní komando, ale nohy ti ještě slouží.“
Nastalo absolutní vakuum.
Matka ztuhla.
Její tvář rázem zestárla o deset let, vrásky kolem úst se prohloubily do zákopů, ve kterých umírala její celoživotní dominance.
Podívala se na mě, čekala, že zasáhnu.
Že jako její věrný pes zaštěkám a srovnám mladého do latě.
Podíval jsem se na Matěje.
Pak na Lenku.
A pak na tu starou, zlou ženu, která mě léta držela v mentálním kriminálu.
Něco ve mně cvaklo.
Zámek se uvolnil.
Ten pocit byl lepší než čistý headshot ze padesáti metrů.
„Slyšelas ho, mami,“ řekl jsem a poprvé v životě jsem se jí podíval přímo do očí bez toho, aby se mi třásly prsty. „Matěj má pravdu. Tvoje lekce upřímnosti skončily. Sbal si věci. Taxík ti zaplatím, ale příštích pár let tě u nás nechci vidět. A jestli ještě jednou zkusíš mého syna sejmout, ukážu ti, co mě ta tvoje slavná drsná škola dětství opravdu naučila.“
Matka zalapala po dechu, jako by jí došla munice.
Bez slova vstala, popadla kabelku jako štít a vypadla z bytu.
Dveře zaklaply a s nimi i jedna dlouhá, temná kapitola mého života.
Otočil jsem se k synovi.
Matěj se usmál.
Slabě, unaveně, ale byl to úsměv vítěze.
„Dobrá trefa, tati,“ řekl.
„Učil jsem se od nejlepších, kluku,“ mrkl jsem na něj a šel konečně otevřít to pivo.
Bylo načase oslavit, že jsme přežili.
Martin Irein
- Počet článků 467
- Celková karma 10,04
- Průměrná čtenost 395x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.