Lednový příběh
Narodil jsem se až potom.
Ale pamatuji si to.
Pamatuji si led, který praskal pomaleji než myšlenky, a oblohu tak nízkou, že se zdálo, že se o ni lidé mohou opřít čelem. Lednový svět byl tehdy starší než dnes. Všechno bylo ztichlé, jako by i čas měl omrzlé rty a odmítal mluvit.
Vyprávím vám o událostech, které se staly dřív, než jsem měl tělo. Dřív, než jsem měl dech. Dřív, než jsem věděl, co znamená mít tělesnou teplotu.
Na konci světa, nebo možná na jeho zapomenutém okraji, stála věž. V zimě byla téměř neviditelná – zrcadla na jejích stěnách byla zamrzlá zevnitř, potažená jinovatkou vzpomínek. Vypadala jako kus ledu, který si jen hraje na architekturu.
Uvnitř věže byl Thalor.
Byl starý způsobem, který neměl s věkem nic společného. Jeho kosti si pamatovaly jaro, které už nikdy nepřijde. Jeho dech byl bílý a pomalý a každé vydechnutí mu vzalo něco, co už se nevracelo. Mládí – to opravdové – z něj unikalo jako teplo z prasklého okna.
Hledal ho.
Hledal své ztracené mládí v zrcadlech, kde se místo obličejů objevovaly minulé možnosti. Viděl se jako chlapec, který ještě nevěděl, že svět umí kousat. Viděl ruce bez třesu, oči bez stínu. Ale když se dotkl skla, zůstala jen námraza.
Pak přišel cizinec.
Vždycky přicházejí v zimě.
Přinesl klíč studenější než smrt. Klíč, který pálil mrazem. Řekl, že otevírá dveře k tomu, co bylo ztraceno dřív, než to mohlo zestárnout. Thalor klíč přijal, a svět se na okamžik zachvěl, jako by si nebyl jistý, zda chce pokračovat.
Když se dveře otevřely, zima zesílila. Ne sněhem, ale tichem. Z temnoty vyklouzlo cosi hladového – bytost, která se živila tím, co lidé odložili, když dospěli. Zapomenuté radosti. První smích. Dětská odvaha. Všechno, co se v mrazu času mění v křehký led.
Thalor pochopil, že mládí nemůže získat zpět násilím. A tak odešel.
Putoval krajinou, kde stromy praskaly mrazem jako staré kosti a vítr šeptal jména mrtvých dnů. Šel dlouho. Tak dlouho, že byste řekli, že se už nikdy nemůže setkat s ničím novým.
A tehdy se to stalo.
Po zamrzlé cestě, mezi závějemi vyššími než lidská paměť, šlo malé dítě. Nemělo kabát dostatečně teplý na tento svět. Mělo červené tváře a dech plný páry. Šlo náhodou. Nebo možná přesně tam, kam mělo.
Dítě se zastavilo. Podívalo se na Thalora bez strachu. Děti ještě neumějí rozpoznat, co by jich mělo děsit.
A v jeho očích – v těch tmavých, zimních očích – Thalor uviděl své mládí.
Ne jako vzpomínku.
Jako možnost.
Mládí nebylo něco, co by se dalo vzít zpět. Bylo to něco, co muselo jít dál. Předávalo se náhodou. Dotykem pohledu. Chůzí malých nohou po zamrzlé zemi.
Dítě se usmálo. Pak šlo dál. Nevědělo, co našlo.
A Thalor zůstal stát v lednové temnotě, starý a smířený. Ztratil mládí navždy – a přesto ho právě nalezl.
A já?
Já jsem se narodil až potom.
Z té zimy.
Z toho ticha.
Z příběhu, který přežil mráz.
Proto vám ho vyprávím.
A proto, když v lednu cítíte, že svět je příliš studený, možná někde poblíž právě prochází dítě, které nese něco, co jste dávno ztratili.
A ani o tom neví.
Martin Irein
- Počet článků 425
- Celková karma 7,15
- Průměrná čtenost 415x
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixír proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.