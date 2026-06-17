Kyselé okurky s olověnou příchutí
Nákupní centra jsou obecně očistec.
Vzduch tam chutná jako ohřátý igelit, ze stropů se line syntetické disko a lidé se pohybují s výrazem omámených syslů.
Moje matka tam stála uprostřed uličky s jarní bundou barvy vybledlého vojenského plátna přes ruku.
Matka je podsaditá žena s rázným krokem, která po rozvodu tátu zredukovala na pouhou vzpomínku s pachem levného tabáku a mě vychovala k obrazu svému.
To znamená k asertivitě.
Jenže asertivita v jejím podání s přibývajícími roky zmutovala do podoby těžkého kulometu, který pálí bez ohledu na to, zda je vyhlášeno příměří.
O kus dál u zrcadla stála nějaká paní.
Zkoušela si světlý, elegantní kabát a mírně se natáčela z boku.
„Tenhle střih,“ pronesla matka hlasem, který spolehlivě přeřízl hluk eskalátorů, „by si žena s vaším typem pánve měla vybírat s extrémní opatrností. Zvýrazňuje to totiž přesně ty partie, které by rozumný jedinec neukazoval ani při intimním osvětlení.“
Ta paní ztuhla.
Prodavačce vypadla z ruky plastová visačka.
Já se pokusil o klasický únikový manévr spočívající v předstírání, že mě zrovna zaujal plakát na letní pneumatiky v protějším výkladu, ale bylo pozdě.
Matka se ke mně otočila, spokojená se svým příspěvkem k estetické kultivaci národa.
Podle ní je prostě lepší věci pojmenovat rovnou.
Žádné filtry.
Svět bez přetvářky.
„Mami,“ zašeptal jsem, když jsme konečně vypadli ven na ulici, kde zrovna podzimní vítr honil po chodníku prázdné plechovky od energeťáků. „To nemůžeš. Ta ženská byla na zhroucení.“
„Ale prosím tě,“ mávla rukou a zapálila si cigaretu. „Dneska jsou všichni hrozně přecitlivělí. Samá korektnost, ale pravdu nikdo nesnese. Já se na stará kolena nebudu přetvařovat kvůli lidem, které už v životě neuvidím.“
O hodinu později jsme seděli v jedné z těch nádražních restaurací, kde se čas zastavil někdy v roce devadesát dva.
Vzduch tu voněl smaženým sýrem, vyčpělým pivem a mokrými kabáty.
Lokál byl plný.
Seděli jsme u stolu s mírně lepkavým ubrusem a já doufal, že pivo dorazí dřív, než matka stihne zhodnotit účes pana vrchního.
Dorazilo.
Jenže s ním i polévka.
Matka do ní ponořila lžíci, mírně svraštila obočí a pohlédla na mě, jako by v té hnědé tekutině právě objevila hlavu nezletilého skřita.
„Kuchař,“ řekla a položila lžíci s kovovým klapnutím, „je zřejmě buď těžký alkoholik, nebo má akutní absenci chuťových pohárků. Překyselené. Ten ocet z toho vyloženě stříká. Pane vrchní!“
Chlapík v mírně zašlé zástěře se přošoural k nám.
Vypadal, že zažil bitvu na Marně a zbytek kariéry strávil čištěním pivních trubek.
Matka mu s ledovým klidem podala talíř.
„Odeste to. A vyřiďte tam vzadu, že pokud neumí odhadnout poměr octa v bramboračce, měl by jít raději házet lopatou.“
Číšník zamrkal, vzal talíř a bez slova odešel.
U vedlejšího stolu seděla mladá rodinka s malým klukem v džínové bundičce.
Kluk zrovna tloukl plastovým autíčkem do stolu a vydával zvuky podobné startujícímu trabantu.
Byl hlučný, to ano.
V normálním světě by člověk mírně otočil hlavu nebo si objednal další rum.
Matka se však otočila celým tělem.
„Poslyšte,“ oslovila mladé rodiče, jako by prováděla revizi legacy systémů ve státní bance.
„Když už máte tu potřebu brát dítě do veřejného stravovacího zařízení, měli byste si ho umět sakra uhlídat. Tenhle hluk unavuje celou místnost.“
Mladý otec zrudnul, matka dítěte polkla sousto a v restauraci nastalo absolutní, hrobové ticho, do kterého jen tiše hučela stará chladicí vitrína na chlebíčky.
V tu chvíli jsem měl pocit, že mi v kapse vibruje telefon, ale byl to jen můj vlastní tlukot srdce spojený s touhou propadnout se někam hluboko do library QGPL na starém AS400.
Nejhorší na tom všem je, že doma je úplně jiná.
Když mám v práci týden plný padajících serverů a nefunkčních SQL dotazů, zavolá mi.
Přinese mi v kastrůlku skvělé hovězí na česneku, uklidí kuchyň, pamatuje si, že moje partnerka nejí celer.
Udělala by pro mě cokoli.
Je to stoprocentní, spolehlivá podpora v zázemí.
Ale jakmile překročíme práh bytu, změní se v demoliční četu.
Venku už se úplně setmělo.
Dopili jsme a šli na tramvaj.
Na přechodu u zastávky zrovna nějaký nešťastník s černým bavorákem mírně nasedl na obrubník při pokusu o podélné parkování.
Motor zakašlal a zhasnul.
Matka se zastavila na hraně chodníku, podívala se přímo na řidiče skrz otevřené okénko a nahlas, s gustem pronesla:
„No jo. Dneska dostane řidičák každej idiot, kterej udrží volant. Parkovat to neumí, ale hlavně že to má čtyři vejfuky.“
Řidič se na ni podíval s výrazem člověka, který právě dostal přímý zásah stříbrnou kulkou, ale než stačil cokoli říct, tramvaj s hlasitým skřípěním kol dorazila do stanice.
Nastoupili jsme.
Matka se usadila na polstrované sedadlo a spokojeně se dívala z okna na ubíhající pouliční lampy.
Už ji ven nezvu.
Příště koupím láhev dobrého vlašského ryzlinku, udělám chlebíčky a pozvu ji k nám.
V obýváku nejsou cizí lidé, žádné špatně ušité kabáty ani hlučné děti.
Tam je bezpečno.
Protože bojovat s celým světem se dá, ale bojovat s vlastní mámou, která má v kapse vždycky dostatek ostrých nábojů a absolutní absenci pudu sebezáchovy, to je předem prohraná válka.
Tramvaj sebou škubla a my s jiskřením nad střechou projeli kolem noční zástavby, dál do tmy.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
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