Kulky, pivo a matka: Jak mě vlastní rodina odepsala
Občas jsme se pohádali, občas bylo doma dusno, ale nikdy mě nenapadlo, že by se naše manželství mohlo rozpadnout takovým způsobem.
A už vůbec ne, že o tom bude moje vlastní matka vědět dřív než já.
Začalo to na oslavě sestřiných čtyřicátin.
Sešli jsme se v restauraci na kraji města.
Takový ten podnik, kam se chodí na svatby, pohřby a rodinné oslavy, protože mají velký salonek a nikomu nevadí, když tam do půlnoci řve muzika.
Byla tam skoro celá rodina.
Strejdové probírali politiku, tety děti a nemoci, švagr už měl několik piv a vyprávěl historku, kterou jsem od něj slyšel nejmíň pětkrát.
Seděl jsem vedle Judity, své ženy.
Krájela mladšímu maso a občas se na mě usmála.
Jenže něco mi ten večer nesedělo.
Matka byla nezvykle odměřená.
Když jsem ji při příchodu objal, jen mě poplácala po zádech a hned se začala věnovat někomu jinému.
Sestra se mnou skoro nemluvila a švagr, který si ze mě normálně dělal srandu při každé příležitosti, se mi vyhýbal.
Přičítal jsem to únavě.
V servisu jsme měli poslední dobou dost práce, dva mechanici marodili a já bral přesčasy, abychom všechno stihli.
Kolem desáté jsem šel zavolat kolegovi kvůli rannímu odtahu.
V salonku hrála nějaká příšerná směs dechovky a diskotéky, takže jsem vyšel na chodbu a zamířil až dozadu k šatnám.
Telefonát trval sotva dvě minuty.
Už jsem se chtěl vrátit, když jsem zaslechl matčin hlas.
Ozýval se z malé místnosti vedle skladu.
Dveře byly pootevřené.
„Tomáš to ještě neví,“ říkala matka.
Zastavil jsem se.
„Hlavně mu to neříkejte dneska. Znáte ho. Akorát by tady udělal scénu.“
Pak promluvila Judita.
„Já mu to řeknu v pondělí. Až odveze děti do školy. Už jsem mluvila s právníkem.“
V tu chvíli jsem pochopil, že se baví o mně.
Ale pořád jsem netušil, co se děje.
„A co barák?“ zeptala se sestra.
„Právník říkal, že mám docela dobrou pozici. Tomáš má tu dílnu, nějaké úspory, takže se to bude muset celé spočítat. Ale dům chci já.“
„A Marek?“ zeptala se matka.
Judita chvíli mlčela.
„Ten počká. Nejdřív se musím rozejít s Tomášem.“
Sestra se zasmála.
„No, hlavně ať se ti tam ti dva nepotkají. To by bylo veselo.“
Nevím, jak dlouho jsem tam stál.
Možná půl minuty, možná pět minut.
Pamatuju si jen, že jsem se opřel o zeď a snažil se pochopit, co jsem právě slyšel.
Moje žena se chtěla rozvést.
Měla někoho jiného.
A moje matka se sestrou o tom věděly.
Nejspíš už nějakou dobu.
Ještě chvíli jsem poslouchal.
Mluvily o tom, kam Judita půjde, kdybych odmítl odejít z domu.
Matka nabízela, že jí pomůže s dětmi.
Sestra radila, ať všechno řeší přes právníka a nenechá se ode mě ukecat.
Nikdo z nich neřekl jediné slovo o tom, že by mi to třeba měly říct.
To mě na tom dostalo snad nejvíc.
Po delší chvíli jsem se vrátil do salonku.
Judita seděla na svém místě a povídala si se švagrovou.
Když jsem přišel, zeptala se, jestli chci dolít víno.
„Ne, díky.“
„Děje se něco?“
„Ne.“
Sedl jsem si vedle ní.
Dneska už vím, že jsem se měl zvednout a odjet.
Jenže tehdy jsem to nedokázal.
Seděl jsem tam jako blbec, koukal na lidi kolem sebe a přemýšlel, kdo všechno to ví.
Matka se bavila se strýcem.
Sestra se smála nějakému vtipu.
Judita mi položila ruku na koleno, jako to dělávala vždycky.
Málem jsem ucukl.
Patnáct let jsme spolu žili.
Narodily se nám dvě děti.
Postavili jsme se na vlastní nohy, vzali si hypotéku a postupně opravovali dům.
Na střeše jsem strávil snad celé jedno léto.
Omítku jsem dělal s kamarádem po večerech.
A teď jsem poslouchal, jak se moje žena s mojí rodinou domlouvá, jak mě z toho domu dostane.
Nejhorší bylo, že jsem do té chvíle neměl tušení, že je mezi námi něco tak vážně špatně.
Jasně, poslední rok jsme se hádali častěji.
Juditě vadilo, že jsem pořád v práci.
Mně zase, že utrácí peníze, které jsme neměli.
Sex už taky nebyl, co býval.
Ale pořád jsem si myslel, že jsme normální manželé, kteří mají horší období.
Asi jsem byl dost naivní.
Domů jsme jeli po jedenácté.
Děti už odvezla Juditina sestra, která se nabídla, že je nechá přespat u sebe.
Tehdy mi došlo, že i to možná bylo předem domluvené.
Celou cestu jsme skoro nepromluvili.
Zastavil jsem před domem, vypnul motor a chvíli seděl.
Judita si rozepnula pás.
„Tak jdeš?“
„Kdo je Marek?“
Ruka jí zůstala na klice.
„Cože?“
„Ptám se, kdo je Marek.“
Podívala se na mě.
Ten výraz si budu pamatovat dlouho.
„O čem to mluvíš?“
„Slyšel jsem vás v restauraci. Tebe, mámu a sestru.“
Chvíli bylo ticho.
Pak se nadechla.
„Takže jsi nás špehoval?“
To mě rozesmálo.
Ne proto, že by to bylo vtipné.
Spíš jsem nevěřil, že právě tohle je její první reakce.
„Ne. Šel jsem telefonovat. A slyšel jsem, jak se domlouváte, co se mnou uděláte.“
„Ty jsi to celé špatně pochopil.“
„Tak mi to vysvětli.“
Začala mluvit.
Nejdřív o tom, že jsem poslední dobou protivný.
Že na ni nemám čas.
Že se doma cítí sama.
Pak mi vyčetla práci, pivo s kamarády a to, že se s ní nebavím.
Nechal jsem ji domluvit.
„A Marek?“
Sklopila oči.
„S někým se vídám.“
„Jak dlouho?“
„To je jedno.“
„Mně to jedno není.“
„Asi osm měsíců.“
Osm měsíců.
Přemýšlel jsem, co jsme za tu dobu spolu dělali.
Vánoce, dovolená s dětmi, moje narozeniny.
Všude byla se mnou.
Usmívala se na fotkách, spala vedle mě a mezitím chodila za jiným.
„A chceš se rozvést?“
„Ano.“
Řekla to tak rychle, až mě to překvapilo.
„A chceš dům.“
„Chci, aby děti měly kde bydlet.“
„Děti mají kde bydlet. Tady. Ale ty už máš naplánované, že mě vystěhuješ.“
„Tomáši, nedělej z toho drama.“
To byla poslední věta, kterou jsem od ní ten večer chtěl slyšet.
„Víš co? Dneska už se s tebou bavit nebudu. Jestli chceš odejít, odejdi. Ale já se z vlastního domu jen tak nevystěhuju.“
„Ten dům je taky můj.“
„Já vím. Proto to vyřešíme přes právníky.“
„A děti?“
„O těch se budeme bavit zvlášť. Nebudu se s tebou o ně přetahovat na parkovišti.“
Vystoupil jsem a šel dovnitř.
Judita zůstala ještě chvíli v autě.
Tu noc jsem spal v pracovně.
Tedy spal.
Ležel jsem na rozkládací pohovce, koukal do stropu a pořád dokola si přehrával ten rozhovor.
Ráno jsem zavolal kamarádovi, který mi doporučil advokáta.
V pondělí jsem si vzal volno.
Judita se tvářila překvapeně, když jsem jí řekl, že už mám domluvenou schůzku.
Asi čekala, že budu prosit, vyhrožovat nebo dělat scény.
Nedělal jsem nic z toho.
Jen jsem chtěl vědět, na čem jsem.
První týdny byly hrozné.
Judita se odstěhovala do pronajatého bytu.
Dětem jsme vysvětlili, že už spolu nebudeme bydlet.
Snažili jsme se jim říct co nejméně z toho, co se mezi námi stalo.
Starší syn se mě zeptal, jestli jsem něco provedl.
To mě zasáhlo víc než celý ten rozhovor v restauraci.
„Ne,“ řekl jsem mu.
„Máma a já už spolu nechceme žít. Ale s vámi dvěma to nemá nic společného.“
Nevím, jestli mi věřil.
S matkou jsem se pohádal asi týden po oslavě.
Zavolala mi, že bych měl být rozumný.
„Judita má taky právo na štěstí,“ řekla.
„To jí neberu.“
„Tak proč jí to děláš tak těžké?“
„Co jí dělám těžké?“
„Ten rozvod. Ten dům. Ty děti.“
Chvíli jsem nebyl schopný odpovědět.
„Mami, ty jsi věděla, že má někoho jiného?“
„Judita se mi svěřila.“
„A proč jsi mi nic neřekla?“
„Nechtěla jsem se vám do toho plést.“
„Ale radit jí, jak mě dostat z domu, to už ti nevadilo?“
„Tak to nebylo.“
„Slyšel jsem vás.“
Matka si povzdechla.
„Ty vždycky všechno bereš moc osobně.“
V tu chvíli jsem telefon položil.
Několik dní nato volala sestra.
Chtěla si promluvit, vysvětlit mi, že to myslely dobře.
Že se bály mojí reakce.
Zeptal jsem se jí, jestli by se jí líbilo, kdybych se za jejími zády domlouval s jejím manželem, jak ji připravit o bydlení.
Řekla, že to není totéž.
Tak jsem jí popřál hodně štěstí a ukončil hovor.
Od té doby spolu nemluvíme.
Nejdřív jsem měl potřebu jim všem vysvětlovat, co mi udělali.
Psát zprávy, hádat se, dokazovat jim, že se zachovali hnusně.
Pak mi došlo, že to nemá cenu.
Oni to věděli už tehdy.
Následující měsíce byly hlavně o právnících, papírech a penězích.
Zjišťovali jsme, co komu patří, kolik zbývá doplatit na hypotéce a jak se vypořádá společný majetek.
Nakonec jsme se dohodli na střídavé péči.
Děti jsou polovinu měsíce u mě, polovinu u Judity.
Ze začátku to bylo náročné.
Hlavně pro ně.
Ale postupně jsme si nastavili režim, který zatím funguje.
S Juditou spolu mluvíme jen o dětech a věcech, které musíme vyřešit.
Žádné dlouhé rozhovory o minulosti.
Na ty už nemám chuť.
Dům budeme muset prodat.
Ani jeden z nás nemá dost peněz, aby toho druhého vyplatil a zároveň utáhl hypotéku.
Mrzí mě to.
Hodně.
Vím, kolik práce jsem tam nechal.
Pamatuju si každou pitomou dlaždici v koupelně, protože jsem ji pokládal sám.
Vím, kde na půdě zatékalo a proč se musí v zimě pořádně dovírat zadní dveře.
Až ho prodáme, bude mi to líto.
Jenže dům je pořád jenom dům.
Dneska sedím v kuchyni, piju kafe a přemýšlím, co dál.
Děti jsou zrovna u Judity.
Pes leží pod stolem a občas se na mě podívá, jestli náhodou něco nejím.
Je tu ticho.
Někdy mi vyhovuje.
Někdy mě štve.
Občas mám chuť matce zavolat.
Ze zvyku.
Třeba když se něco stane v práci nebo si vzpomenu na nějakou rodinnou historku.
Pak si vybavím ten večer v restauraci a telefon zase odložím.
Nevím, jestli s ní ještě někdy budu normálně mluvit.
Možná ano.
Možná ne.
Ale jedno vím jistě.
Už jí nebudu věřit jako dřív.
A Juditě taky ne.
Nejsem žádný hrdina, který všechno zvládl s úsměvem.
Byl jsem vzteklý, několikrát jsem se opil, pár nocí jsem skoro nespal a pořád jsem přemýšlel, jestli jsem nemohl něco udělat jinak.
Asi mohl.
Určitě jsem nebyl dokonalý manžel.
Jenže to pořád neznamená, že si zasloužím, aby se moje žena s mojí vlastní rodinou domlouvala za mými zády, jak mě odstěhovat.
Tohle jim odpustit zatím nedokážu.
A možná ani nechci.
Za pár měsíců budu nejspíš bydlet v menším bytě.
Budu mít méně peněz, méně místa a děti jen polovinu času.
Ale pořád budu jejich táta.
Pořád budu chodit do práce, opravovat auta, nadávat na účty a ráno pít kafe z toho svého otlučeného hrnku.
Život půjde dál.
Jenom už u toho nebude sedět celá moje rodina a předstírat, že je všechno v pořádku.
A to mi prozatím stačí.
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