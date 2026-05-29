Krysa v drahém kožichu
Vzduch smrděl levným parfémem mé švagrové Sabiny a těžkým, dusivým napětím, které se vám usazuje za krkem jako chladná čepel.
Sabina byla ten typ ženské, která by pro korunu koleno provrtala a pro milion by vám s úsměvem podřízla krk ve spánku.
Celé roky mě sledovala pohledem plným čisté, koncentrované žluči.
Byl jsem pro ni cizí prvek, chlap z drsné čtvrti, který si vzal její mladší sestru Michaelu a nekupoval jí k svátku diamantové náhrdelníky.
A pak to prasklo.
Sabina najednou vstala, až se převrhla sklenice s červeným vínem.
Tekutina se rozlila po bílém ubrusu jako čerstvá krev z tepny.
„On mě okradl!“ zaječela a ukázala na mě pěstěným prstem.
Její hlas měl tón cirkulárky, která narazila na hřebík. „Měla jsem v kabelce na chodbě obálku s padesáti tisíci na zálohu na auto. Teď jsem se tam byla podívat a je pryč! Nikdo jiný kolem té kabelky neprošel, jen tenhle tvůj... zloděj, Míšo!“
V místnosti nastalo absolutní vakuum.
Turbulentní řezanice, která visela ve vzduchu, sice nezahrnovala mimozemšťany ani sekání hlav mačetou, ale ten útok byl stejně brutální.
Tchyně zalapala po dechu, tchán zrudnul jako před infarktem a Michaela se na mě podívala pohledem, ve kterém se mísil šok s totálním zoufalstvím.
Pod stolem mi ruka automaticky sjela k boku.
Moje tělo, vycvičené z let strávených v pochybných bezpečnostních agenturách, reagovalo dřív než mozek.
V duchu jsem už viděl ten nádherný, čistý pohyb – chytit Sabinu za ty její drahé vlasy, fláknout s ní o stůl mezi knedlíky, vytáhnout zpod bundy modifikovaný devítimilimetrový Glock a nechat ji ochutnat olovo za to, že ze mě dělá zloděje.
Čistý styl. Rychle, hlučně, bez diskuse.
Jenže tohle bylo jiné peklo.
Temnější.
Psychologická vivisekce.
Sledoval jsem její obličej a viděl jsem ten drobný, triumfální záškub v koutku jejích úst.
Ta mrcha to měla spočítané.
Scéna sehraná s přesností broadwayského divadla.
Věděla, že když mě teď veřejně popraví před celou rodinou, Michaela mě opustí, tchyně mě vydědí z paměti a ona zůstane jedinou královnou rodinného rozpočtu.
„Tome...“ hlesla Michaela a v jejím hlase byl strach.
Strach, že její sestra má pravdu.
Ta nedůvěra mě zasáhla víc než zásah střelou dum-dum do břicha.
„Uklidni se, Sabino,“ řekl jsem.
Můj hlas byl chladný jako podlaha v márnici.
Pomalu jsem vstal.
Žádné prudké pohyby, žádné tasení zbraně.
Zatím.
„Podívej se na mě. Vypadám jako někdo, kdo potřebuje tvoje upocené peníze?“
„Jsi zloděj! Prohledejte ho! Zavolám policii!“ hysterčila dál, slzy jí tekly proudem – čistý oscarový výkon.
„Klidně je zavolej,“ usmál jsem se, ale ten úsměv neměl s radostí nic společného.
Byl to úsměv predátora, který právě spatřil past, do které se jeho kořist sama chytila.
„Ale než to uděláš,“ otočil jsem se na tchána, „podíváme se na něco zajímavého. Minulý týden jsem ti na tu chodbu montoval novou bezpečnostní kameru. Pamatuješ? Tu s nočním viděním a cloudovým úložištěm, co jsi chtěl kvůli poště.“
Sabina na vteřinu ztuhla.
Ten záblesk čistého, živočišného strachu v jejích očích byl lepší než orgasmus.
Její perfektní make-up jako by najednou zešednul.
Vytáhl jsem z kapsy mobil, párkrát klepnul na displej a otočil ho směrem k tchánovi a Michaele.
„Záznam běží online. Tady máme čas 18:42. Já jsem v obýváku, vy taky. A podívejte, kdo jde na chodbu...“
Na videu bylo jasně vidět, jak Sabina přichází ke své vlastní kabelce, vytahuje z ní tlustou bílou obálku a bleskově si ji strká do hluboké vnitřní kapsy svého drahého kožichu.
Pak se upraví v zrcadle a s hysterickým výrazem vyráží směr obývák.
V místnosti by se dalo slyšet i spadnutí špendlíku.
Celá ta její lživá konstrukce se sesypala jako domeček z karet po zásahu bazukou.
Tchán pomalu vstal.
Jeho pohled teď nesměřoval ke mně, ale k Sabině.
„Ty... ty zrůdo,“ vydechl.
„Ty jsi chtěla zničit vlastní sestře život? Kvůli čemu? Kvůli tomu, že mám našetřené peníze a ty jsi chtěla, abych je radši dal tobě než jim na byt?“
Pravda vyplula na povrch.
Syrová, hutná realita rodinného parazitismu.
Sabina měla dluhy, kam se podívala, a tenhle tyátr měl být jejím finančním záchranným kruhem na můj úkor.
Sabina už neplakala.
Její obličej se zkřivil do nenávistné masky.
Bez slova popadla kabelku, otočila se na podpatku a vypadla z domu.
Dveře práskly tak, že se otřásly základy.
Michaela se ke mně otočila, oči plné slz. „Tome, já... omlouvám se...“
„Ne,“ přerušil jsem ji a vzal si ze stolu bundu.
Ten pocit zrady v jejích očích, ta vteřina, kdy o mně pochybovala, ve mně něco definitivně zlomila.
„Omlouvat se nemusíš. Ale já tady končím. S tvojí sestrou, s touhle rodinou i s tebou. Na mě je tu moc velká koncentrace krys.“
Otočil jsem se a odešel do noci.
Venku sice mrzlo, ale mně bylo teplo.
V kapse mě hřál mobil se záznamem mé svobody a já věděl, že doma mě čeká vychlazené pivo a čistý stůl.
A to je občas víc než celá rodina.
Martin Irein
Krvavé menu s příchutí svobody
Předkrmem byl humr. Odporná, přerostlá mořská štěnice, která na talíři vypadala, jako by ji před chvílí vytáhli z chladicího boxu laboratoře na genetické mutace.
Martin Irein
Výplatní páska v kaluži krve
Seděl jsem v podkroví toho podělaného baráku v satelitu za Prahou a čistil hlaveň své Saigy. Venku pršelo takovým tím drobným, otravným způsobem, ze kterého dostáváte chuť někoho uškrtit, nebo aspoň napsat smutnou básničku.
Martin Irein
Drsné sbohem pro karase v olověné řece
Déšť tloukl do okna nonstop od předvčerejška, jako by se snažil smýt z předměstí i ty poslední zbytky charakteru, ale na mastný film usazený na výčepním pultu Nočního azylu by byla krátká i potopa světa.
Martin Irein
Lekce upřímnosti ráže 7,62
Můj otec říkával, že život je jako špatně uvařené dršťky – buď je s odpornou grácií spolkneš, nebo se jimi zadusíš. Petr to tehdy v sedmdesátých letech glosoval u piva značky Radegast a myslel si, jak je hluboký.
Martin Irein
Ohlušující zlom
Plechový regál s akčními paštikami tiše vibroval pod náporem nízkofrekvenčního hučení staré chladicí vitríny. Vzduch v samoobsluze voněl jako směsice zvětralého piva, laciné aviváže a blížícího se maléru.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Liberec navýšil dotaci pro festival Benátská! z půl milionu na 800.000 Kč
Liberec oproti předchozím rokům navýšil dotaci pro letní hudební festival Benátská! z půl milionu...
Rakovník a Nové Strašecí letos rozšíří městský kamerový systém
Rakovník a Nové Strašecí letos rozšíří městský kamerový systém. V Rakovníku přibudou čtyři kamerové...
Ocel mezi kopci. Pátá největší malba v Česku rozzářila vítkovickou válcovnu
Fasádu Válcovny trub v Ostravě Vítkovicích proměnil obří mural o velikosti 1 200 metrů čtverečních....
S Fillou Středohoří, s Kopeckým doly. Fotograf Sudek putoval s umělci po severu
Přátelství jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů Josefa Sudka s dalšími umělci přibližuje...
Prodej Ateliéru 2+kk 48 m2
Bratří Čapků, Uničov, okres Olomouc
2 199 900 Kč
- Počet článků 472
- Celková karma 10,15
- Průměrná čtenost 392x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.