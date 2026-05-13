Krvavý výdech
Moje kancelář v devětatřicátém patře připomínala řídicí centrum atomové ponorky – sklo, chrom a pach strachu mých podřízených, který mi každé ráno voněl lépe než čerstvá arabika.
Byl jsem rychlý, efektivní a pravděpodobně i nesmrtelný. Aspoň jsem si to myslel, dokud se mi v hlavě neozvalo to suché křup.
„Pane řediteli, ty výsledky za kvartál...,“ začala sekretářka, která vypadala, že každou chvíli potratí z čistého stresu.
„Mlčte, Moniko,“ přerušil jsem ji. Chtěl jsem dodat něco sarkastického o jejím mizerném účesu, ale místo toho jsem cítil, jak mi v hrudníku vybuchuje malý taktický granát.
Vyhoření.
Nebylo to takové to moderní fňukání, bylo to, jako by mi někdo prohnal mozkem vysokonapěťový kabel a pak do něj nalil kyselinu.
Padl jsem na kolena. Svět se rozmazal do šedé šmouhy. Sakra, aspoň jsem mohl stihnout ten update firmwaru, byla moje poslední souvislá myšlenka.
Probral jsem se v lese. V opravdovém, špinavém lese, kde věci koušou a neexistuje tam Wi-Fi. Nade mnou se skláněla žena. Vypadala jako víla, která právě prošla kurzem přežití u Specnaz.
„Dýchej, ty jelito,“ řekla místo pozdravu. Její hlas měl barvu drceného sametu a nabitého Glocku. „Já... dýchám,“ zachroptěl jsem a vykašlal kus černého hlenu, který pravděpodobně obsahoval zbytky mých ambicí. „Nedýcháš. Jen recykluješ hnus. Sleduj mě.“
Jmenovala se Elen. Naučila mě věci, které by v mém korporátním manuálu označili za velezradu. Naučila mě vnímat ticho. Jenže ticho v lese není ticho – je to jen pauza mezi tím, než něco někoho sežere.
„Cítíš to?“ zeptala se jednou večer u ohně.
„Cítím borovice a tvoje nemyté vlasy,“ odpověděl jsem s upřímností, kterou mi dřív dovoloval jen můj bankovní účet.
Usmála se. Byl to úsměv, za který by se v mé firmě vyhazovalo na hodinu, protože v sobě neměl ani špetku falešné loajality.
„To je život, Luboši. Není to tabulka v Excelu. Je to tenhle jeden nádech, který ti právě teď rve plíce, protože jsi zapomněl, že jsi člověk, a ne kalkulačka s erekcí.“
A pak se to stalo.
Moje staré já se pokusilo o protiútok.
V kapse mi zapípal mobil – zapomenutý, polomrtvý, ale stále schopný ničit životy.
Zpráva od akcionářů. Chtěli krev. Chtěli výkon. Chtěli, abych se vrátil a rozdupal pár dalších existencí.
Podíval jsem se na Elen.
Podívala se na můj telefon.
„Můžu ho zastřelit?“ zeptala se věcně a vytáhla zpoza zad devítku s tlumičem.
„Ten telefon?“
„Nebo tebe. Pokud se rozhodneš odpovědět.“
Vzal jsem ten kus drahého hliníku a hodil ho do ohně.
Díval jsem se, jak lithium vybuchuje v barvách, které žádný monitor nikdy nevykreslí.
Cítil jsem, jak se mi v hrudníku konečně něco uvolňuje.
Nebyla to láska, aspoň ne ta z červené knihovny. Byla to čistá, studená svoboda.
Poprvé po deseti letech jsem se nadechl tak zhluboka, až mě píchlo u srdce.
„Dobrý,“ konstatovala Elen a schovala zbraň.
„Teď jdi nasbírat dřevo. A zkus u toho nevypadat jako manažer roku, nebo tě fakt střelím do nohy.“
Zpátky ve městě byl vzduch hustý jako dehet a smrděl po promarněných životech. Vešel jsem do sídla korporace v obleku, který stál víc než roční nájem průměrné garsonky v Brně, ale cítil jsem se v něm jako v potápěčském zvonu naplněném splašky.
„Luboši, ten výpadek... ty ztráty...,“ začal předseda a v očích mu blikaly eura jako v pokaženém automatu.
Místo odpovědi jsem z vnitřní kapsy vytáhl obálku. Nebyla to jen výpověď. Byl to rozsudek smrti nad mým starým já. Práskl jsem s ní o stůl takovou silou, až se předsedovi vylila bio-limetková voda na klín.
„Tady to máte, pánové. Je tam všechno. Moje akcie, moje bonusy i ten váš podělaný kávovar na kapsle. Jděte se s tím vším vyfotit, nejlépe u toho ohně, který jsem rozdělal v lese,“ procedil jsem skrze zuby. Otočil jsem se na podpatku a ignoroval jejich lapání po dechu, které znělo jako astmatický záchvat starého vysavače.
Sedl jsem do auta a jel na jih. Tam, kde silnice končí u pole a začíná skutečný svět.
U strýce a tety se čas zastavil někdy v roce, kdy se ještě věřilo na poctivou práci a dechovku. Byli v důchodu tak dlouho, až se stali součástí místního ekosystému – strýc srostlý s lavičkou pod jabloní a teta, jejíž kynuté buchty měly větší hustotu než neutronová hvězda.
„Tak ses vrátil, ty světáku,“ zamumlal strýc, aniž by spustil oči z horizontu. „Běž si umejt ruce, teta smaží řízky. A nekoukej na ten telefon, nebo ti ho hodím do studny.“
Našel jsem si práci v administrativě místních technických služeb. Moje nová kancelář voněla po starém papíru a naftě, ne po drahé dezinfekci a falešném optimismu. Mým největším KPI teď bylo pohlídat, aby popeláři v úterý nevynechali Horní konec a aby v traktorech bylo dost oleje. Bylo to krásné. Bylo to čisté. Bylo to tak neuvěřitelně nudné, až se mi z toho chtělo křičet štěstím.
A pak jsem ji potkal.
Jmenovala se Patricie. Nebyla to víla z lesa s Glockem, ale místní účetní, která uměla s Excelem zacházet s takovou elegancí, že by z toho moji bývalí kolegové dostali infarkt. Když se na mě podívala přes své brýle s kostěnými obroučkami a řekla, že mi ty cesťáky neschválí, protože jsem tam napsal o dva kilometry víc, věděl jsem, že je to ona.
„Páťo,“ řekl jsem jí jedno odpoledne mezi šanony s fakturami za drcený asfalt.
„Vezmeš si mě? Slibuju, že už nikdy nebudu chtít ovládnout svět. Stačí mi, když spolu ovládneme tuhle kartotéku.“
Usmála se a v tom úsměvu bylo víc světla než ve všech mrakodrapech na Pankráci.
Svatba byla v místní sokolovně. Pil se rum, teta plakala do knedlíčkové polévky a strýc mě plácl po zádech tak silně, až mi málem vyrazil plíci. Ale mně to bylo jedno. Poprvé v životě jsem totiž věděl, že ten dech, který jsem v sobě tak křečovitě držel, konečně patří mně. A Patricii. A tomu traktoru, který právě venku na dvoře spokojeně brumlal do tmy.
Martin Irein
Sestra
Bylo mi třicet osm a měl jsem pocit, že bych konečně měl začít žít jako člověk, který ví, co chce. Takže když mi kamarád dohodil rande s nějakou manažerkou, která prý „má všechno srovnané“, bral jsem to skoro jako pracovní schůzku
Martin Irein
Sněhurka je kat
Na zdi studentského rockového klubu byla napsaná věta o Sněhurce. Ta, pravda, končila slovem, které je dnes, po cca 25 letech, nekorektní, a to i v komunitě, jejiž členové měli ve zvyku se tím původním slovem běžně oslovovat.
Martin Irein
Bedřichovo seznamování
Byl vlahý podvečer a můj přítel Bedřich, muž s tváří unaveného boxera a duší citlivého pěstitele begonií, seděl v mé skromné garsoniéře.
Martin Irein
Zrzavá krysa
Polozapomenutá báseň z jara 1993. Může za ni - kamarád Kuja promine - kamarád Kuja, neboť během jednoho dlouhého týdne mi věnoval jistou poetickou sbírku, která mě více než silně ovlivnila a teoreticky z ní čerpám dodnes.
Martin Irein
Květnový příběh
Taková ta květnová neděle. Venku je už jaro, do krásného dne se přimíchá déšť. Ne ten agresivní, studený a vlezlý. Ten květnový, vlahý osvěžující.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Pravěký člun poprvé vyrazí na moře s ručně dělanou plachtou z lipového lýka
Už pátou expedici v pravěkém člunu chystá tým experimentálního archeologa Radomíra Tichého z...
ČSÚ: Více než půlka vysokoškoláků z Plzeňského kraje zůstává na studiích v Plzni
Více než půlka vysokoškolských studentů z Plzeňského kraje zůstává na studiích v krajském městě....
Kolonie tučňáků Humboldtových v plzeňské zoo se rozrostla o pět mláďat
O pět mláďat se na jaře rozrostla kolonie jihoamerických tučňáků Humboldtových v plzeňské...
Výstavu Normální je pomáhat ve Zlíně zahájí Magda Vášáryová
Výstavu Normální je pomáhat ve Zlíně ve čtvrtek zahájí slovenská herečka a diplomatka Magda...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 455
- Celková karma 9,98
- Průměrná čtenost 400x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.