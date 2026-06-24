Krvavý rituál trojobalu v tekutém dusíku paměti
E-mail od ní přistál v mé schránce v úterý ve tři ráno.
Přesně v hodinu, kdy se na dně prázdných sklenic od piva usazuje ta nejčistší melancholie a kdy lidi s mým typem diagnózy kontrolují logy integrační sběrnice, jestli v nich nehnije nějaká zapomenutá transakce.
V hlavičce stálo jen strohé: Re: Incident 2011_Rizky_Fatal.
Většina chlapů v mém věku dostává v tuhle dobu maily od exmanželek, exekutorů nebo automatických skriptů, které hlásí, že server v bance zase lehnul na znak jako podříznuté podsvinče.
Tohle ale bylo jiné.
Vonělo to starým kouřem z nádražních restaurací, zatuchlinou pražských sklepních bytů a něčím, co vzdáleně připomínalo přepálený omastek.
„Ahoj,“ stálo tam.
„Asi už nevíš, kdo jsem. Ale já včera dělala večeři a musela jsem ti napsat. Pořád ještě používáš ten pohled, jako bys věděl, jak dopadne příští vteřina světa, i když se ti zrovna hroutí vesmír pod rukama? Chci tě vidět. V pátek. Přines si hlad a neprůstřelnou vestu.“
Seděl jsem u stolu, v pozadí tiše vrnělo staré IBM i, zelené znaky na monitoru blikaly v rytmu mého vynechávajícího srdce a mně se před očima začal odvíjet film, který jsem považoval za dávno smazaný z disku.
Patnáct let zpátky.
Tehdy mi bylo o patnáct let a padesát tisíc piv míň.
Svět byl ještě víceméně v pořádku, i když komunisti už sice nevládli, ale lidi v tramvajích pořád vypadali, jako by jim někdo právě zkonfiskoval poslední zásoby humoru.
Byla vysoká, měla vlasy černé jako asfalt na trati mezi Vsetínem a Meziříčím a v očích divočinu, která slibovala buď skvělý víkend, nebo okamžitou hospitalizaci na chirurgii.
Tehdy to celé začalo naprostým selháním operačního systému její kuchyně.
Přišel jsem k ní do podnájmu, kde to vypadalo, jako by tam právě vybuchl granát naplněný starými svazky poezie a poloprázdnými krabicemi od levného vína.
Měla hlad.
Já měl hlad.
Vytáhla z lednice balíček od maminky – poctivé, domácké vepřové řízky a bramborový salát.
Architektura téhle večeře byla navržena naprosto dokonale, jenže implementace selhala na lidském faktoru.
Totiž, Tereza – tak se jmenovala, pokud mi v té mé unavené paměti nezůstal jen špatný ukazatel v registru – vzala ten igelitový pytlík s řízky a salátem a s naprostým klidem, bez jakéhokoliv varování, ho hodila do hrnce s vařící se vodou.
Sledoval jsem to s fascinací pyromana, kterému zrovna dali do ruky funkční plamenomet.
Trojobal se v té horké lázni začal okamžitě oddělovat od masa jako kůže z obětí středověkého mučitele.
Strouhanka vytvořila na hladině šedivý, slizký potrat čehosi, co kdysi bývalo hrdostí české gastronomie, a salát uvnitř pytlíku dosáhl teploty, při které spolehlivě mutuje i biologický odpad z laboratoří v Černobylu.
Byl to masakr.
Kulinářská verze Apokalypsy.
Jiný chlap, odchovaný historkami o rodinných katastrofách, by se pravděpodobně začal smát, dokud by mu nezaskočilo sousto, nebo by utrousil nějakou tu trefnou, lehce sarkastickou poznámku o tom, že s takovouhle výbavou do života se dívka v českých zemích vdá leda tak za slepého hrobníka.
Já ne.
Já jsem v té době už trpěl profesionální deformací test manažera.
Podíval jsem se na tu spoušť, pak na její vyděšené, uslzené oči, které čekaly salvu výsměchu, a jen jsem klidně pokrčil rameny.
„Chybí tomu správný deployment,“ řekl jsem tehdy.
„Chyba v matrixu. Prostě jsme jenom minuli správnou větev kódu. Skočíme na pivo a utopence, tam je proces validace jednodušší.“
Ta holka se tehdy málem sesypala studem, ale můj ledový klid – nebo spíš totální vyhoření maskované za stoický nadhled – ji tehdy udržely nad vodou.
V pátek v sedm večer jsem seděl v té zapadlé restauraci na Žižkově, kde stoly pamatovaly ještě císaře pána a vzduch byl tak hustý, že by se dal krájet motorovou pilou.
Lokál byl plný chlapíků, tiše upíjejících svá desátá piva, dívajících se do zdi a v hlavách si přebírajících, kde udělali v životě tu zásadní chybu, že teď sedí zrovna tady.
Pak se otevřely dveře a vstoupila ona.
Pořád stejně vysoká tmavovláska, jen ten pohled měla ostřejší, jako dobře nabroušená katana připravená porcovat nepřátele na nudličky.
Sedla si naproti mně, ani nepozdravila a hned na stůl položila těžký, masivní talíř.
„Tady to máš, ty inženýre lidských duší,“ řekla tiše, ale v jejím hlase bylo slyšet vrčení nastartovaného osmiválce.
„Patnáct let jsem nespala. Patnáct let jsem viděla ten tvůj shovívavej ksicht pokaždé, když jsem sáhla na pánvici. Věříš tomu, že jsem se kvůli té jedné podělané noci přihlásila na kulinářskou akademii ve Francii? Že jsem řezala maso tak dlouho, dokud mi nekrvácely prsty, jen abych věděla, kde má prase flintu?“
Podíval jsem se na talíř.
Ležel tam řízek.
Ale nebyl to obyčejný řízek.
Byl to absolutní vrchol evoluce trojobalu.
Křupavá, zlatavá krusta držela na mase jako kompozitní pancéřování na tancích typu T-72.
Bramborový salát vedle něj byl vyskládaný s geometrickou přesností, která by prošla i tím nejpřísnějším auditem kvality.
Vzal jsem nůž a vidličku.
Maso se rozpadalo s tichým, téměř erotickým povzdechem.
První sousto byla čistá katarze.
Symfonie chuti, po které by i ten nejzatvrzelejší cynik začal věřit v existenci boží.
„Je to bezchybné. Systém prošel akceptačními testy bez jediné výhrady,“ poznamenal jsem a zapil to douškem plzně.
Tereza se poprvé usmála.
Byl to úsměv ženy, která právě dokončila svou životní vendetu a ušetřila mě jenom proto, že mi ten řízek fakt chutnal.
„Dohledala jsem tě přes tvůj blog,“ řekla a zapálila si cigaretu, ignorujíc zákaz kouření i prosebné pohledy hostinského.
„Píšeš tam jako starej unavenej melancholik, Martine. Pořád ty samé noční vlaky, Beskydy v mlze a ztracené iluze. Ale tenkrát, tehdy jsi mě zachránil před tím, abych se zbláznila. Tvůj klid byl jako neprůstřelný štít proti mé vlastní blbosti.“
Venku začalo pršet.
Kapky bubnovaly do oken jako dávka ze samopalu a z dálky, někde od hlavního nádraží, se ozvalo táhlé, smutné houkání nočního rychlíku mířícího někam na východ.
Svět venku byl pořád stejně hnusný, plný upírů, byrokratů a zpackaných životů.
Ale tady uvnitř, u stolu s dokonalým řízkem a ženskou, jež kvůli mně patnáct let terorizovala plotny, mi došlo, že některé incidenty v našem životním logu sice končí chybovým hlášením, ale ta následná oprava kódu občas stojí za to.
Martin Irein
Svatební korozní test s vůní spálených iluzí
Svět se nesype s hlasitým třeskem. Většinou jen tak tiše koroduje jako podvozek staré stopětky, na kterou patnáct let prší někde na plácku za panelákem ve Vsetíně.
Martin Irein
Gerontomise: Poslední kulka pro kapustu
Vyprahlá tma v hrdle, suchý zip na duši a mírný zápach dezinfekce s příchutí levandule. Domov seniorů „Svatý Kryštof“ byl v podstatě velmi luxusní koncentrák s měkkými poduškami a nepřetržitým dohledem.
Martin Irein
Sacher s příchutí napalmu
Chlapi v mým věku už mívají ledacos za sebou. Infarkty, rozvody, nebo aspoň pocit, že když v neděli odpoledne svítí slunce do půlky kuchyně, je to vlastně celkem snesitelný důvod, proč hned neskočit pod jedoucí pantograf.
Martin Irein
Pravidla pro mrtvé (pocta Jiřímu Kulhánkovi)
Vivian byla učesaná a nalíčená — vypadala dobře jako vždy. Hlavu měla naraženou na věšáku vedle mého svátečního klobouku a její tělo sedělo v mém křesle a jednu nohu mělo na mém stole.
Martin Irein
Falešný tón v dur, krev v moll
Bylo to přesně to odpoledne, kdy si chcete objednat zvětralé pivo a sledovat, jak se pěna pomalu usazuje na dně sklenice, zatímco venku líně mží. Místo toho jsem seděl v kuchyni a poslouchal monolog své tchyně.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...
Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu
Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...
Centrální park Praha 13
Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.
Pronájem garáže v areálu bývalých technických služeb (ulice Videčská)
Videčská, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
13 000 Kč/měsíc
- Počet článků 506
- Celková karma 11,05
- Průměrná čtenost 381x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.