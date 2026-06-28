Krvavý prach z plastových křídel podzimního božstva
Tomáš seděl naproti mně, upřeně pozoroval mastné oko na hladině své dvanáctky a tvářil se, jako by mu právě amputovali obě nohy tupou pilkou na železo.
Přitom šlo jenom o regál v obýváku.
O ten zatracenej, prosklenej regál, v němž se v ranním slunci odrážela fialová hříva vinylové hrdinky z mangy kousek vedle limitovaného komiksového démona s motorovou pilou místo penisu a tříhlavého draka, který stál víc než Tomášovy zimní pneumatiky.
„Máma říkala, že jsi neukotvená,“ vypustil zrcadlově čistou větu, kterou očividně půl hodiny přežvykoval v hubě jako starej tabák.
„Říkala, že ženská, která ve třiceti schraňuje krabice s japonskýma potvorama, nemá vyřešené mateřské priority. A táta kýval. Víš, jak táta kývá. Jako když se uvolní nárazník u staré stopětky.“
Měla jsem chuť mu tu sklenici vrazit hluboko do chřtánu, otočit s ní o devadesát stupňů a sledovat, jak mu z uší stříká ta jeho rodinná harmonie.
Místo toho jsem si jen zapálila startku.
Kouř stoupal k potlučenému stropu, líně se kroutil kolem žárovky a mně na vteřinu přišlo, že ten fialový plast na mých poličkách je to jediné, co drží pohromadě dny, které se jinak sypou jako suché listí do dešťové roury.
Ty figurky nebyly hračky.
Byly to zkamenělé vteřiny klidu.
Barevné chropoty uprostřed šedi.
„Tvůj táta sbírá plechovky od vyjetého oleje a staré dálniční známky, Tomáši,“ řekla jsem klidně, i když mi v břiše startoval motorový rypadlo na drcení lebek.
„A ty máš ve sklepě čtyři generace PlayStationu a krabice od základních desek, ze kterých utírají prach jenom pavouci. To jsou taky priority?“
„To je něco jiného,“ hlesnul a podíval se z okna, kde zrovna po kolejích projížděl zpožděný osobák z Turnova.
Ten zvuk řezal tmu na úhledné, ubrečené krajíce.
Lokomotiva zahoukala, táhle a chraptivě, jako když umírá starej pes pod koly nákladního auta.
Vždycky mě ten zvuk uklidňoval.
Vlaky jedou, i když se svět hroutí do hnoje.
Vlaky mají koleje, ty se neptají na názor tvojí matky.
◆ ◆ ◆
Konflikt vyvrcholil v neděli.
Neděle jsou nejhorší dny na světě, hned po pondělcích a zbylých pěti dnech v týdnu.
Vzduch voněl pečeným kuřetem a naprostou, bezvýchodnou rodinnou exekucí.
Tomášova matka dorazila v lila kostýmku, ze kterého sálala čistá, koncentrovaná touha organizovat cizí životy podle tabulek z roku osmdesát čtyři.
Prošla kolem mé vitríny, jako by míjela hromadu čerstvých lidských vnitřností.
„Je to lapač prachu, Tomášku,“ pronesla tónem, kterým inkvizitoři oznamovali čarodějnicím, že suché dřevo je dneska obzvlášť levné.
„A ty rohy té červené stvůry… představ si, že by se o to děťátko opřelo očkem. Je to nezralé. Nezralé a nebezpečné.“
Tomáš stál za ní, přikyvoval tou svou unavenou, submisivní palicí a mně v tu chvíli blesklo hlavou, jak krásné by bylo vzít těžkou, celokovovou repliku meče z Final Fantasy, kterou mám pod postelí, a jedním elegantním švihem jim oběma oddělit ty jejich maloměšťácké starosti od krčních obratlů.
Krev by pěkně vystříkla až na strop, udělala by tam takový ten abstraktní cákanec, který mívají v galeriích moderního umění, a byl by klid.
Dokonalý, hluboký, tichý klid, prosvícený jen podzimním sluncem.
„Buď ty věci půjdou z domu, nebo tady nemůžeme plánovat žádnou budoucnost,“ řekl Tomáš večer, když monstrum v lila kostýmku odjelo zpátky do svého panelákového království.
Stál tam, v ruce držel utěrku a vypadal jako karikatura na chlapa.
„Vyber si. Buď ten plast, nebo já a rodina.“
Podívala jsem se na něj.
Skrze okno se dovnitř kradlo dálkové světlo z nádraží, lámalo se o křídla mých mechových elfů a kreslilo na protější stěnu podivné, tiché trajektorie.
Svět venku byl tak strašně velký, plný supících vlaků, chladného větru a lidí, kteří bloumají podél plotů a hledají kousek tepla, a on mě chtěl zavřít do krabice od bot s nápisem ‚Správná matka‘.
„Víš, Tomáši,“ řekla jsem a sbalila si do batohu tři nejdražší kousky, čistě pro případ, že by dostal záchvat chlapáctví a pokusil se je zlikvidovat, „ten plast má aspoň nějakou páteř. Sice z PVC, ale drží tvar. Ty se sesypeš, i když na tebe tvoje máma jenom blbě zakašle.“
Dveře za mnou zapadly s takovým tím suchým, definitivním klapnutím. ‚
Venku pršelo, chladné kapky mě bodaly do tváře jako malé skleněné střepy.
Šla jsem dolů k nádraží, kde v mlze svítily zelené semafory.
Sedla jsem si na lavičku, otevřela plechovku levného piva a sledovala, jak se na obzoru ztrácejí červená světla posledního nákladního vlaku.
Bylo mi smutno, tak nějak divně, podzimně a čistě, ale v kapse mě hřál plastový trup jednoho malého, neohroženého robota.
A věděla jsem, že jestli se mi někdy postaví do cesty jeho matka, klidně jí ten robotický meč vrazím mezi oči.
S tou největší, nejsmutnější láskou na světě.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
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