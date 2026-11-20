Krvavý marketing, komorník ze záhrobí a tátovy staré pohlednice
S prodejem starých baráků je jeden zásadní problém.
Lidi chtějí historii, ale nechtějí za ni platit.
Líbí se jim vysoké stropy, původní parkety a zámecká atmosféra.
Jakmile jim ale řeknete, kolik stojí oprava střechy, začnou se vymlouvat na manželku.
Já se tím živil.
V realitce jsem měl na starosti takzvané objekty s duší.
Kolegové mi říkali, že je to práce pro nadšence.
Ve skutečnosti mi přidělovali baráky, kterých se nikdo jiný nechtěl ani dotknout.
Zrovna jsem měl na krku jeden menší zámeček v pohraničí.
Stál tam přes dvě stě let, přežil dvě války, znárodnění a několik majitelů, kteří do něj investovali přesně tolik, aby jim nespadl na hlavu.
Poslední rekonstrukci jsem organizoval já.
Parta ukrajinských zedníků odvedla slušnou práci, ale zázraky se neděly.
Fasáda vypadala pěkně, uvnitř jsme opravili, co šlo, a zbytek měl počkat na nového majitele.
Potřeboval jsem ho prodat.
Dost nutně.
V bance už se na mě dívali způsobem, který nevěstil nic dobrého.
A tehdy se objevil Bernard.
Padesátník s břichem, drahými hodinkami a penězi z dovozu plastových součástek.
Nevím, co přesně dovážel, ale zjevně toho bylo hodně.
Nedávno si nechal přiznat nějaký šlechtický původ a od té doby vyžadoval, aby mu lidi říkali pane barone.
Jestli měl na titul skutečně nárok, jsem nezjišťoval.
Mně stačilo, že měl na účtu dost peněz.
Zámeček se mu líbil.
Prošli jsme přízemí, první patro, zahradu a starou kapli v suterénu.
Bernard si všechno prohlížel, občas poklepal na zeď a tvářil se, že rozumí baroku.
Nakonec jsme si sedli v bývalé knihovně.
„Je to pěkné,“ řekl.
„Ale něco tomu chybí.“
Čekal jsem, že začne smlouvat.
„Co konkrétně?“
„Historie.“
Rozhlédl jsem se.
„Pane Bernarde, ten barák je starší než vaše babička.“
„To jistě. Ale já myslím nějaký příběh. Rodinnou legendu. Něco, co bych mohl vyprávět hostům.“
„Tady se za války určitě děly zajímavé věci.“
„To je právě ono. Určitě. Ale co přesně?“
Nevěděl jsem.
Bernard se naklonil blíž.
„A nestraší tady?“
Podíval jsem se na něj, jestli si nedělá legraci.
Nedělal.
„Víte, takový starý zámek by měl mít svého ducha,“ pokračoval.
„Samozřejmě nic nepříjemného. Nějakého věrného sluhu, třeba. Někoho, kdo tu zůstal i po smrti.“
Chvíli jsem mlčel.
„Zkusím něco zjistit,“ slíbil jsem.
Doma jsem o tom vyprávěl Heleně.
Zrovna smažila karbanátky a poslouchala mě jen napůl.
„Takže ten chlap chce koupit barák, ale vadí mu, že v něm nestraší?“
„Přibližně.“
„A kolik za něj dá?“
Řekl jsem jí částku.
Vypnula sporák.
„Tak mu nějakého ducha sežeň.“
„Heleno, já přece nemůžu někomu vymýšlet historii.“
„Proč ne? Spisovatelé to dělají pořád.“
„To je trochu něco jiného.“
„Tak mu řekni, že je to místní pověst. A hlavně ať zaplatí.“
V tomhle měla Helena jasno.
Já jsem měl ještě chvíli výčitky.
Pak jsem si otevřel bankovní výpis a přešly mě.
Táta vždycky říkal, že peníze se na zemi neválejí.
A když už se tam nějaké objeví, je slušnost je zvednout.
Nalil jsem si tuzemák a začal přemýšlet.
Naštěstí jsem měl něco, od čeho se dalo odpíchnout.
Při opravě základů našli zedníci starou kamennou desku s německým nápisem.
Hier bin ich. Hier werde ich sein.
Tady jsem.
Tady budu.
Nikdo nevěděl, odkud pochází.
Mohla to být část náhrobku, pamětní deska nebo něco úplně jiného.
Nechal jsem ji tehdy očistit a uložit do podzemní kaple.
Teď se mi hodila.
Vymyslel jsem komorníka Aloise.
Sloužil poslednímu majiteli zámku, byl mu věrný až do konce a v květnu pětačtyřicátého odmítl sovětským vojákům prozradit, kde rodina ukryla stříbro.
Tak ho zastřelili na nádvoří.
Od té doby prý zámek neopustil.
Žádný krvelačný přízrak.
Alois byl slušný duch.
Občas se objevil na chodbě, přesunul nějakou židli nebo rozsvítil v místnosti, kde nikdo nebyl.
To se Bernardovi mohlo líbit.
Ještě jsem potřeboval vymyslet, jak ho udržet v klidu.
Napadlo mě kozí mléko a lískové ořechy.
Proč zrovna tohle, netuším.
Asi jsem měl hlad.
Podle mé nově objevené legendy stačilo o letním a zimním slunovratu položit do kaple misku čerstvého kozího mléka a hrst neloupaných lískových ořechů.
Alois pak dalšího půl roku nikoho neobtěžoval.
Sepsal jsem to na dvě stránky, přidal několik starých fotografií a vytiskl na nažloutlý papír.
Fotografie pocházely z krabice po tátovi.
Byly tam staré pohlednice, většinou z pohraničí. Na jedné stáli před podobným domem nějací lidé v dobovém oblečení.
Vzadu byl muž v tmavém saku.
Pro můj účel ideální.
Pod fotografii jsem napsal:
Komorník Alois, pravděpodobně kolem roku 1930.
Slovo pravděpodobně je v realitách velmi užitečné.
Bernard si materiály přečetl třikrát.
„To je nádherné,“ prohlásil.
„Samozřejmě nemůžu zaručit, že se všechny události skutečně staly.“
„Ale ta pověst existuje?“
„Podle dochovaných materiálů ano.“
Což byla pravda, pokud za dochovaný materiál považujete dvě stránky, které jsem předchozí večer vytiskl.
Za týden jsme podepsali smlouvu.
Bernard zaplatil, já splatil nejhorší dluhy a Helena si koupila novou myčku.
Na Aloise jsem zapomněl.
Přesněji řečeno, občas jsem si na něj vzpomněl, když jsem viděl ořechy v supermarketu.
Vždycky mě to pobavilo.
Pak uběhlo půl roku.
Byla sobota odpoledne.
Seděl jsem v garáži, čistil starou motorku a přemýšlel, jestli se mi ještě někdy podaří ji nastartovat.
Zazvonil telefon.
Bernard.
„Dobrý den, pane barone,“ pozdravil jsem.
„Jak se vám bydlí?“
Na druhém konci bylo chvíli ticho.
„On tam je.“
„Kdo?“
„Alois.“
Položil jsem klíč na pracovní stůl.
„Prosím?“
„Ten komorník. Včera v noci stál v ložnici.“
Napadlo mě, že si ze mě dělá srandu.
„Pane Bernarde, to jste možná jenom něco špatného snědl.“
„Viděla ho i manželka.“
„Aha.“
„Zapomněli jsme na ten obřad. Na zimní slunovrat. Manželka slavila narozeniny, měli jsme návštěvu, a já na to úplně zapomněl.“
„To snad nebude takový problém.“
„Vy mi nerozumíte.“
Teď už skoro šeptal.
„Probudil jsem se kolem třetí. Něco vrzalo u dveří. Myslel jsem, že je to pes. Jenže tam stál člověk. V tmavém saku. Držel svícen.“
„Třeba někdo z personálu.“
„My žádný personál nemáme!“
To mě trochu překvapilo.
Baron bez personálu mi připadal jako podvod na zákazníka.
„A co udělal?“
„Nic. Jen tam stál.“
„Tak vidíte.“
„Neměl obličej.“
Přestal jsem se usmívat.
„Jak neměl obličej?“
„Prostě tam nic nebylo. Jenom taková šedá plocha. Ale oči měl. Ty jsem viděl úplně jasně.“
Nevěděl jsem, co na to říct.
„Rozsvítil jsem,“ pokračoval Bernard.
„A zmizel. Manželka se probudila a začala křičet. Prý ho viděla taky.“
„Mohlo se vám něco zdát.“
„Oběma najednou?“
„To se někdy stává.“
„Pane makléři, já vám zaplatím, kolik budete chtít. Jenom sem přijeďte. Sežeňte kněze nebo někoho, kdo tomu rozumí.“
Pokusil jsem se ho uklidnit.
Slíbil jsem, že se ozvu, a zavěsil.
Pak jsem asi deset minut seděl v garáži a koukal na telefon.
Celé to byla blbost.
Alois nikdy neexistoval.
Vymyslel jsem ho já.
Dokonce jsem si pamatoval, jak jsem váhal mezi jmény Alois a Rudolf.
Nakonec vyhrál Alois, protože mi připadal víc komornický.
To sako jsem mu přidal podle chlapa na tátově pohlednici.
Svícen jsem si vymyslel taky.
Počkat.
Svícen?
V mém původním textu žádný svícen nebyl.
Zavolal jsem Bernardovi zpátky.
„Pane Bernarde, jak vypadal ten svícen?“
„Cože?“
„Ten svícen. Byl stříbrný?“
„Ne. Mosazný. Takový těžký, na tři svíčky. Proč?“
„Jen mě to zajímá.“
Zavěsil jsem.
Na té staré pohlednici totiž muž v saku držel svícen.
Tříramenný.
Mosazný.
Věděl jsem to, protože jsem si obrázek při psaní legendy zvětšoval na počítači.
Chtěl jsem zjistit, co má ten chlap v ruce.
Pak jsem si vzpomněl ještě na něco.
Táta měl v krabici víc pohlednic z toho místa.
Tehdy jsem je jenom prolistoval a jednu vybral.
Zbytek jsem vrátil.
Šel jsem na půdu.
Krabice ležela na skříni, kde jsem ji nechal.
Vysypal jsem obsah na stůl.
Staré dopisy, účtenky, několik fotografií a svazek pohlednic převázaný provázkem.
Našel jsem tu, kterou jsem použil pro Bernarda.
A hned pod ní druhou.
Stejný zámeček, tentokrát vyfotografovaný z nádvoří.
Na zadní straně byl německý text, psaný inkoustem.
Německy umím dost na to, abych si objednal pivo a pochopil, když mě někdo posílá do háje.
Tohle bylo složitější.
Pomohl mi překladač.
Stálo tam přibližně:
Zůstal, i když ostatní odešli. Říkal, že odtud nikdy neodejde.
Pod tím byl podpis.
Alois.
Chvíli jsem na to koukal.
Pak jsem si nalil panáka.
Helena přišla do kuchyně a našla mě sedět nad pohlednicemi.
„Co se děje?“
Řekl jsem jí to.
Všechno.
I o tom svícnu.
Poslouchala mě bez přerušování.
„Takže jsi vymyslel ducha,“ shrnula to, „a teď se ukázalo, že tam možná nějaký opravdu je.“
„Asi tak.“
„A proč ti volá ten baron?“
„Protože jsem mu toho ducha prodal.“
„No tak mu ho běž reklamovat.“
„Heleno.“
„Co?“
„Já tam nechci.“
Podívala se na mě.
„Tak tam nechoď.“
„Jenže jestli se mu něco stane...“
„Tak tam jeď. Ale nečekej, že pojedu s tebou.“
V tomhle měla zase jasno.
Dneska odpoledne jsem se zastavil v obchodě.
Koupil jsem lískové ořechy, litr kozího mléka a pro jistotu dvě baterky.
Z garáže jsem vzal montážní páku.
Nevím, co bych s ní dělal proti duchovi.
Ale připadal bych si jako úplný idiot, kdybych tam jel jenom s ořechy.
Teď sedím v autě před zámečkem.
Bernard mi před chvílí otevřel bránu dálkovým ovládáním.
V oknech se svítí, ale nikdo nevychází.
Na sedadle spolujezdce mám tašku s nákupem a tátovy pohlednice.
Ještě jednou si prohlížím tu druhou.
Ten podpis mě pořád štve.
Alois.
Třeba to byla náhoda.
Běžné jméno.
V pohraničí se takových Aloisů musely narodit stovky.
Jenže na zadní straně je ještě něco.
Drobné písmo úplně dole, kterého jsem si doma nevšiml.
Podržím pohlednici pod světlem.
Vergiss die Nüsse nicht.
Německy už jsem dneska překládal dost, ale tomuhle rozumím i bez telefonu.
Nezapomeň na ořechy.
Zůstanu sedět a dívám se na ta slova.
Pak někdo zaklepe na okénko.
Otočím hlavu.
Venku stojí starší chlap v tmavém saku.
V ruce drží mosazný svícen.
A má úplně normální obličej.
Dokonce se usmívá.
„Dobrý večer,“ řekne přes sklo.
„Vy jste ten pán z realitky?“
Přikývnu.
„Tak pojďte. Už na vás čekáme.“
Podívám se na zámeček.
„Kdo čeká?“
Chlap se zarazí.
Pak se podívá na tašku na sedadle.
„Vy jste přivezl ořechy?“
„Jo.“
Úsměv mu zmizí.
„Tak to jste neměl.“
A odejde směrem ke kapli.
Sedím dál v autě.
Motor pořád běží.
A poprvé za celou dobu mě napadne, že jsem možná nevymyslel způsob, jak ducha uklidnit.
Možná jsem mu jenom řekl, co má čekat.
A někdo jiný teď čeká taky.
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