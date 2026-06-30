Krvavé střepy zrcadel v DeLoreanu, který odletěl bez nás
Takový ten vytrvalý, pražský déšť, který člověku zalézá pod nehty i pod kůži, splachuje psí trus z chodníků a barví oblohu do odstínu zvratků po levném vínu.
Celý život zastávám názor, že pokud má film smysl, musí se v něm objevit aspoň jedna pořádná hospoda, chlap s břichem a ženská, která ví, kdy má mlčet.
Jakmile se na obrazovce vylíhne cosi, co má tři prdele, sedm tykadel a pilotuje to plechovku od sardinek napříč mlhovinou Andromedy, okamžitě přepínám na dokument o chovu kaprů.
Svět tam venku je dost hroznej sám o sobě, než abych si ho kazil pohledem na digitální emzáky.
Jenomže můj zeťák, to je jiná kapitola.
Ten kluk je schopen strávit mládí tím, že čumí do monitoru na laserové meče, pije u toho teplý Radegast z plechovky a tváří se, že objevuje Ameriku.
Postupně touhle mimozemskou infekcí nakazil moji dceru a bohužel i vnučku.
Holka sotva odrostla sunaru a už mi začala tvrdit, že prý musím vidět nějakou planetu plnou modrejch opic nebo bandu retardů, kteří si říkají Strážci galaxie a mluví tam s nimi mýval.
„Dědo, to je hrozná prdel,“ říkala.
No, mně to jako prdel nepřišlo.
Mně to přišlo jako solidní diagnóza.
Když se dneska podívám na tu mladou generaci, mám pocit, že jim v hlavách rotují jen prázdné oběžné dráhy.
Všechno je to hlučné, rychlé, bliká to a chybí tomu ta správná, tichá podstata žití.
Kolem druhé ráno mě vzbudil tlak v močáku a pocit, že mi v hrudníku tiká starý budík, kterému brzy praskne péro.
Znáte to.
Člověk leží, čumí do stropu, přepočítává vrásky a zvažuje, jestli má smysl ještě vůbec vstávat.
Vzdal jsem to, navlékl si sešlapané pantofle a vyšel na chodbu.
V obýváku svítila televize.
Zeťák tam nebyl – nejspíš si odskočil do lednice pro další filtrát, aby spláchnul tu svou vnitřní prázdnotu.
Na obrazovce ale neběžela žádná hvězdná pěchota.
Žádný vesmírný křižník tam neporcoval lasery na kusy nepřátelské mutanty, ze kterých by stříkala zelená slizká krev a vnitřnosti by se škvařily na palubních deskách.
Ne.
Byl tam kluk.
Obyčejnej kluk v prošívané vestě, který vypadal, že právě utekl z vyučování, a s ním starej chlap, naprostej magor s vlasy jako po zásahu třemi tisíci volty.
A měli auto.
Starý, nerezový auto, který vypadalo trochu jako futuristický toustovač, ale mělo to v sobě zvláštní, industriální poezii ocelových měst.
Zůstal jsem stát ve dveřích.
Zjistil jsem, že nemůžu odtrhnout oči.
Ten film měl v sobě nečekaný rytmus, jako když spolehlivě klape dieselový motor staré lokomotivy projíždějící temnou, zapomenutou krajinou našich vzpomínek.
Bylo to chytré, vtipné, a hlavně… sakra lidské.
Ti dva se nesnažili zachránit vesmír před armádou oslizlých potvor, snažili se jen přežít vlastní minulost a nezpackat budoucnost.
Vzduchem sice nelétaly uřezané hlavy ani vnitřnosti rozstřílené rotačním kulometem na kaši – což by mimochodem každému dobrému filmu dodalo ten správný šmrnc a dynamiku –, ale mělo to napětí, které mi sevřelo žaludek jako poctivá ranní kocovina.
„Díváš se na sci-fi, jo?“
Lekl jsem se, až mi křuplo v kříži.
Ve dveřích stál zeťák s otevřeným lahváčem v ruce, z tlamy mu táhl zvětralej chmel a čuměl na mě, jako kdybych právě vstal z mrtvých.
„Tohle není žádný sci-fi,“ zavrčel jsem a utřel si rukávem pyžama nos.
„To je normální, dobrej film. O lidech. O čase, kterej ti proteče mezi prsty, ani nevíš jak.“
Zeťák se jen tak divně, spiklenecky ušklíbl, napil se a nechal tu větu viset ve vzduchu.
A pak mi to došlo.
Ten nerezový bourák, ten časostroj, to všechno byla pravda.
Jenže ta největší sci-fi nakonec nebyl ten film.
Sci-fi bylo to, že sedíme v tomhle zhasnutém bytě, venku utíká noc, zbytek světa spí pod dekou z lhostejnosti a my dva – starej, zapšklej chlap a mladej kluk, kteří si jinak nemají co říct – koukáme na stejný kus světla promítaný na zeď.
Zůstal jsem sedět až do závěrečných titulků.
Auto zmizelo v oblacích dýmu, zanechalo za sebou dvě ohnivé čáry na asfaltu a já měl najednou divný, melancholický pocit, že mě tu zapomněli.
Že mládí je pryč, uletělo rychlostí osmaosmdesáti mil za hodinu a mně v kapse zbylo jen pár drobných na ranní nákup a vzpomínka na to, jaké to bylo, když svět ještě dával smysl.
Ale ten film byl dobrej.
To se musí nechat.
Martin Irein
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Básník, filosof, trubadúr, alchymista, labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud nevím, co je to herdule).
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
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