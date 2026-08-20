Krvavé slunce, křeč smíchu a taktický ústup v promáčených džínách
Počká si, až jste nejzranitelnější, nejveselejší, nebo prostě jenom úplně na kaši.
Protože lidská důstojnost je ve skutečnosti velmi tenká membrána a k jejímu protržení stačí překvapivě málo.
Třeba půllitr desítky navíc nebo historka o tom, jak strýc spadl do močůvky.
I. Taktická operace „Ranní mráz“
Studentský život na kolejích mívá parametry permanentního válečného stavu, kde se dny měří na přežité zkoušky a noci na prázdné lahve.
Mariana tehdy oslavovala úspěšné zdolání anatomie způsobem, který by jakéhokoliv lékaře přivedl k okamžitému infarktu.
V pokoji o rozměrech lodního kufru se tísnilo osm těl. Vzduch měl konzistenci teplého guláše, z kazeťáku řvalo cosi, co vzdáleně připomínalo hudbu, a pilo se všechno, co teklo a mělo aspoň jedno procento voltáže.
Když Mariana kolem čtvrté ranní odpadla na linoleum, měla na sobě ještě ty těsné, drahé džíny, do kterých se ráno hodinu soukala za doprovodu hlasitého nadávání.
Procitnutí do reality bylo brutální.
Okenní tabulí pálilo nekompromisní ranní slunce, které s sebou neslo fatální ortel nad jejím žaludkem.
Jenže žaludek byl v tu chvíli ten menší problém.
Mariana ucítila od pasu dolů zvláštní, plíživý chlad.
Jako by ji někdo pomalu poléval ledovým čajem.
Otevřela jedno oko a spatřila nepřátele: sedm spících spolužáků, rozmístěných kolem ní jako těla po bitvě u Slavkova.
Pohled dolů potvrdil nejhorší možný scénář.
Její džíny byly od rozkroku ke kolenům temně nasáklé a pod ní se na linu leskla louže, která rozhodně nevznikla kondenzací vzdušné vlhkosti.
Selhání tělesných ventilů v důsledku alkoholového kómatu.
Následovala operace, za kterou by se nestyděl ani elitní agent hluboko za nepřátelskou linií.
Srdce jí bušilo až v krku, panika střídala hysterickou touhu začít se strašně smát, ale mozek zavelel k akci.
Plížením vpřed, s využitím stínů kolem palandy, se bezhlučně přesunula ke skříni.
Popadla ručník a čisté legíny, zatímco vedle ležící Honza ze spaní cosi zamumlal a otočil se.
Mariana zadržela dech.
Kdyby se teď vzbudil, musela by ho okamžitě zlikvidovat, nebo emigrovat.
Proklouzla dveřmi na chodbu, zanechávajíc za sebou na linoleu mírně slanou stopu, a ve společných sprchách ze sebe smyla poslední zbytky akademické hrdosti.
Pivo před spaním už je od té doby na jejím indexu zakázaných látek.
II. Ledový klystýr v Obřím sedle
Hory jsou krásné, čisté a naprosto nekompromisní.
Johana patřila k lidem, kteří si myslí, že zimní výšlap na Sněžku v minus deseti stupních je ideální způsob, jak strávit sobotu s bývalými spolužáky.
Byla nabalená jako kosmonaut – termoprádlo, izolační vrstva, větruodolné kalhoty s membránou.
Všechno šlapalo skvěle, sníh křupal pod nohama, plíce pálil mráz a nálada v partě dosahovala bodu varu.
Problém nastal v polovině stoupání k Obřímu sedlu.
Johaně se začalo chtít.
Strašně.
Jenže představa, že by v tom vichru stahovala pět vrstev oblečení a vystavovala své pozadí arktickému vzduchu a zrakům polských turistů, byla nepřijatelná.
Takticky se rozhodla, že to vydrží.
V tom momentě však Kamil, idiot s vrozeným talentem pro destrukci vážných situací, začal vyprávět historku o tom, jak jejich učitel fyziky na základní škole omylem spolkl umělý chrup a pak se ho pokoušel vykašlat během inspekce.
Johanu to zasáhlo bez varování.
Pokusila se smích potlačit, což vyvolalo křeč.
Ohnula se v pase, chytila se za kolena a z úst se jí vydralo jen takové zadušené chrochtání.
V ten moment však svěrače kapitulovaly.
Byl to okamžik čisté, absurdní úlevy.
Mezi stehny se jí rozlilo intenzivní, tropické teplo.
V tom mrazu to bylo zpočátku vlastně nesmírně příjemné.
Trvalo to však sotva dvacet sekund.
Pak fyzikální zákony zasáhly plnou silou.
Membrána jejích drahých kalhot splnila účel dokonale: nepustila vlhkost ven.
Všechno to teplé blaho zůstalo uvnitř a během minuty se změnilo v tekutý led.
Johana měla obličej rudý, napůl se smála, napůl měla v očích slzy čistého zoufalství.
Nikdo si ničeho nevšiml, protože kalhoty byly černé a mráz spolehlivě maskoval jakékoliv pachy.
Zbytek cesty na vrchol a následný sestup k lanovce však byl pochodem smrti.
Každý krok znamenal dotek ledového obkladu na intimních místech.
Byla to nejdelší a nejchladnější túra jejího života, během níž pochopila, že humor je v kombinaci s plným měchýřem zbraní hromadného ničení.
III. Syndrom cílové rovinky
Karolína trpěla poruchou, kterou moderní medicína popisuje vznešenými termíny, ale v praxi znamená jednoduše to, že váš měchýř má vlastní, dosti sadistické vědomí.
Jakmile spatří domovní dveře nebo ceduli s nápisem Toalety, spustí odpočet.
Tři hodiny pobíhání po nákupním centru během předvánočního šílenství, jedno obří karamelové latté a podcenění situace vytvořily smrtící koktejl.
Karolína si uvědomila, že situace je kritická, přesně ve chvíli, kdy stála v patře u záchodů.
Jenže před ní bylo ve frontě deset žen, které vypadaly, že nikam nespěchají a hodlají v kabinkách přemýšlet o smyslu bytí.
Karolína přešlapovala, potila se a v duchu recitovala abecedu pozpátku, aby odvedla pozornost od té tikající bomby v podbřišku.
Byla už druhá v pořadí.
Svoboda byla na dosah ruky.
Jenže vteřinu před tím, než se uvolnila kabinka, měchýř vyhlásil jednostrannou kapitulaci.
Karolína měla na sobě světle šedé tepláky – nejhorší možnou barvu pro jakoukoliv tělesnou havárii.
Přímo před očima té paní za ní se na šedé látce začala s děsivou rychlostí rozlévat tmavá, symetrická skvrna.
Byl to pocit naprostého sociálního vyhlazení.
Svět se zastavil, vánoční koledy z reproduktorů zněly jako requiem.
Přesto v sobě mobilizovala zbytky hrdosti.
Když se dveře otevřely, vešla dovnitř s hlavou vztyčenou, jako by ten obří mokrý flek byl nejnovějším módním trendem z Paříže.
Následujících patnáct minut strávila v pozici, kterou by nezvládla ani jogínka, když se pokoušela narvat rozkrok tepláků přímo pod elektrický vysoušeč rukou.
Horký vzduch foukal, tepláky páchly a Karolína věděla, že tudy cesta nevede.
Nakonec musela provést bleskový výpad do nejbližšího obchodu s oděvy, koupit první džíny, které jí padly do ruky, a ty nešťastné tepláky rituálně pohřbít do odpadkového koše na dámských toaletách.
Od té doby navštěvuje záchody s neurotickou pravidelností každých šedesát minut, bez ohledu na to, zda má co nabídnout.
Martin Irein
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