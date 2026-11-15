Krvavé potravinové lístky s vůní marihuany a starých třešní
Zrovna jsem se rozmáchl krumpáčem, když jedna z nich povolila a vypadla ven.
Za ní byla malá dutina.
Nejdřív jsem myslel, že je tam jen další bordel.
Pak jsem si všiml něčeho černého.
Vytáhl jsem starou koženou peněženku.
Byla tvrdá, zaprášená a na jednom rohu měla tmavou skvrnu.
Kůže už začínala praskat a smrděla zatuchlinou.
„No vida. Poklad,“ zamumlal jsem.
Prachy v ní samozřejmě nebyly.
To by bylo moc jednoduchý.
Našel jsem pár starých potravinových lístků na mouku, černobílou fotku kluka, kterému mohlo být tak čtrnáct, a legitimaci Junáka na jméno Oskar Málek.
A taky složený papír s červenohnědým flekem.
Rozložil jsem ho opatrně, protože se mi skoro rozpadal mezi prsty.
Skvrna vypadala jako zaschlá krev.
Ale taky to mohlo být něco úplně jiného.
Po sedmdesáti letech těžko říct.
Podle data na jednom z lístků jsem odhadoval, že peněženka pochází z roku 1953.
To už mě trochu zarazilo.
O tom, co se tehdy dělo, jsem něco věděl.
Člověk nemusel být žádný velký odbojář, aby skončil u výslechu.
Stačilo mít špatný původ, říct něco nevhodného nebo se znelíbit někomu, kdo měl správnou legitimaci.
A ten kluk na fotce vypadal, že už si taky něčím prošel.
Strčil jsem peněženku do kapsy a šel si umýt ruce.
Původně jsem chtěl jen dodělat šichtu, zajít na pivo a mít pokoj.
Místo toho jsem si domů odnášel cizí peněženku a otázku, co se s jejím majitelem stalo.
Večer jsem seděl na záchodě, kouřil u otevřeného okna a znovu si prohlížel tu fotku.
Napadlo mě, že bych to mohl hodit do šuplíku a zapomenout.
Nebo odnést do muzea, ať se s tím zabývá někdo, koho za to platí.
Jenže mi to nedalo.
Můj děda si kdysi vedl sešit, do kterého zapisoval jména lidí z naší čtvrti.
Kdo kde bydlel, kdo se odstěhoval, kdo umřel.
Byl to takový jeho soukromý archiv.
Po jeho smrti zůstal u mě.
Vytáhl jsem ho ze skříně a začal hledat.
Oskar Málek.
Jméno tam bylo.
A vedle něj poznámka, že rodina bydlela nedaleko školy.
To už byla docela slušná stopa.
Další dva večery jsem strávil u počítače, procházel staré záznamy, digitalizované matriky a všechno, co se mi podařilo dohledat.
Vypil jsem u toho dost kafe, pár rumů a vykouřil víc cigaret, než bych měl přiznávat.
Nakonec jsem zjistil, že Oskar Málek zemřel v roce 1995.
Měl ale syna Jakuba.
Ten podle dostupných údajů pořád bydlel na okraji města, v jednom z těch paneláků, které vypadají stejně už od osmdesátých let.
Adresu jsem měl.
Zbývalo zjistit, jestli tam ještě skutečně žije.
Druhý den jsem sedl do svého starého žigulíka, který už dávno potřeboval generálku, a vyrazil.
Našel jsem ho až napodruhé.
Doma nebyl.
Jeden soused mi poradil, ať se zkusím podívat do herny za samoobsluhou.
„Tam sedí skoro furt,“ řekl a zavřel mi před nosem dveře.
Herna byla přesně taková, jakou si představíte.
Přítmí, blikající automaty, zatuchlý vzduch a pár chlapů, kteří už dávno přestali věřit, že dneska něco vyhrají.
Jakub seděl u stolku vzadu.
Bylo mu něco přes šedesát, ale vypadal starší.
Neoholený, unavený, před sebou nedopité pivo.
Na první pohled člověk, kterému se život moc nepovedl.
Přišel jsem k němu.
„Pan Málek?“
Zvedl oči.
„Kdo se ptá?“
Představil jsem se a zeptal se, jestli byl jeho otec Oskar Málek.
Chvíli na mě koukal.
„Byl. Co s ním?“
Sedl jsem si naproti a vytáhl peněženku.
„Našel jsem to při bourání staré školy. Myslím, že patřila vašemu tátovi.“
Položil jsem ji na stůl.
Jakub se na ni zadíval.
Pak si ji vzal do ruky, otočil ji a přejel palcem po odřeném rohu.
„Ty vole,“ řekl potichu.
Chvíli mlčel.
„Kde přesně jste to našel?“
Vysvětlil jsem mu to.
„Ve sklepě? Pod schodama?“
„Jo. Bourali jsme tam starou příčku.“
Přikývl a otevřel peněženku.
Když uviděl fotku, přestal se hýbat.
„To je táta,“ řekl.
Pak vytáhl legitimaci.
„O tomhle mi vyprávěl snad stokrát.“
Zavolal jsem na obsluhu a objednal dva panáky rumu.
Jakub ten svůj vypil hned.
Já chvíli počkal.
„Co se tehdy stalo?“ zeptal jsem se.
Jakub si zapálil cigaretu, přestože nad námi visela cedule se zákazem kouření.
Obsluha si toho všimla, ale neřekla nic.
„Červen třiapadesátýho,“ začal.
„Tátovi bylo čtrnáct. Jeho starší brácha měl nějaký problémy s komunistama. Roznášel letáky, scházel se s lidma, který režim neměl rád. Přesně už nevím. Táta o tom mluvil nerad.“
Odmlčel se.
„Jednou večer je někdo udal. Bráchu hledali a on se schovával ve škole. Táta za ním přišel, chtěl mu přinést nějaký věci.“
Ukázal na peněženku.
„Měl ji u sebe.“
„A pak?“
„Přišli si pro ně.“
Jakub se napil piva.
„Táta říkal, že je slyšeli už z chodby. Dupání, řev. Brácha mu strčil do ruky nějaký papíry a řekl, ať je schová. Táta to všechno nacpal do peněženky a zastrčil ji do díry pod schodama.“
Podíval se na mě.
„Než stačil utéct, chytili ho.“
„A jeho bratra?“
„Toho taky.“
Vzal ze stolu složený papír a opatrně ho rozložil.
„Tohle bude asi jeho krev. Táta říkal, že ho tam před ním zmlátili. Pak oba odvezli.“
„Oba?“
„Tátu po pár dnech pustili. Bráchu už nikdo neviděl.“
Chvíli jsme seděli mlčky.
Z automatů se ozývalo cinkání a někdo u baru nadával, že mu zase nevyšly čísla.
„Táta tu peněženku hledal?“ zeptal jsem se.
„Celej život.“
Jakub se hořce usmál.
„Nejdřív se tam bál vrátit. Pak už nevěděl, kde přesně ji schoval. Škola se přestavovala, zazdívaly se chodby, bouraly schody. Několikrát se tam byl ptát, jestli by ho pustili dovnitř. Mysleli si, že je blázen.“
Znovu se podíval na fotku.
„Já si taky myslel, že si polovinu těch věcí vymyslel. Pořád mluvil o peněžence, o bráchovi, o tom, že tam něco nechal. Jako malej jsem to poslouchal furt dokola. Pak už mě to jenom štvalo.“
Promnul si oči.
„A teď mi to nějakej chlap přinese do hospody.“
„Do herny,“ opravil jsem ho.
Poprvé se trochu zasmál.
„No jo. Do herny. To by měl táta radost.“
Prohlížel si obsah peněženky dál.
Potravinové lístky, legitimaci, fotografii.
Každou věc bral do ruky opatrně, jako by se bál, že se mu rozpadne.
„Víte, co je na tom nejhorší?“ řekl po chvíli.
Zavrtěl jsem hlavou.
„Že jsem mu nevěřil. Umřel a já si pořád myslel, že si ty historky přikrášloval.“
Nevěděl jsem, co na to říct.
A popravdě, žádná chytrá odpověď mě nenapadla.
Dopil jsem rum.
„Tak teď aspoň víte, že nekecal.“
Jakub přikývl.
Seděli jsme ještě asi deset minut.
Vyprávěl mi něco o tátovi, o tom, jak po válce chodil do Junáka, jak měl rád třešně ze zahrady za školou a jak později nesnášel, když někdo doma vyhazoval chleba.
Pak peněženku zavřel.
„Můžu si ji nechat?“
Podíval jsem se na něj.
„A co bych s ní asi dělal?“
Přitáhl si ji k sobě.
„Díky.“
„Nemáte zač.“
Vstal jsem a položil na stůl peníze za pití.
Jakub pořád seděl a držel tu starou peněženku v obou rukách.
U dveří jsem se ještě otočil.
Díval se na fotografii svého otce.
Tentokrát už jsem ho nerušil.
Venku byla zima a začínalo poprchávat.
Zapálil jsem si cigaretu a zamířil k autu.
Žigulík chytil až napodruhé.
Cestou domů jsem přemýšlel o tom, jak málo někdy stačí, aby člověk zjistil něco, co mu celý život chybělo.
Jedna stará peněženka.
Pár potravinových lístků.
Fotka kluka, který měl smůlu, že vyrůstal ve špatné době.
A jeden chlap v herně, který teď konečně věděl, že mu táta nelhal.
Doma jsem si otevřel pivo, sedl ke stolu a chvíli jen tak koukal z okna.
Na rukách jsem měl pořád trochu prachu ze sklepa.
Nešel pořádně umýt ani mýdlem.
Napadlo mě, kolik podobných věcí asi ještě leží někde pod podlahou, za zdí nebo na půdě.
Kolik příběhů se nikdy nikdo nedozví, protože se nikomu nechce hrabat ve starém bordelu.
Pak jsem to pustil z hlavy.
Ráno jsem měl zase vstávat do práce.
Ale tentokrát jsem aspoň neměl pocit, že jsem ten den úplně promrhal.
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