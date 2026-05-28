Krvavé menu s příchutí svobody
Vzal jsem do ruky ty kleštičky, vypadající jako chirurgický nástroj na amputaci prstů, a podíval se na ženu sedící naproti mně.
Moje budoucí tchyně.
Madam Alžběta.
Žena, ze které sálal chlad tekutého dusíku a arogance starých šlechtických rodů, které zbohatly na obchodu s lidským masem nebo pochybnými akciemi.
Její úsměv byl ostrý jako břitva z damascenské oceli a oči měla prázdné. Viděl jsem tenhle pohled už mockrát – u velitelů elitních žoldáckých jednotek i u sériových vrahů, kteří vás nejdřív vykuchají a pak si jdou dát kafe.
„Takže, Jene,“ pronesla a její hlas prořízl vzduch v luxusní restauraci s elegancí gilotiny. „Plánujete s mojí dcerou byt. Na Vinohradech. Chápu to správně?“
„Ano,“ přikývl jsem a snažil se, aby můj hlas zněl klidně.
Moje přítelkyně Kristýna vedle mě tiše upíjela champagne.
Byla napjatá jako struna na tětivě kuše.
Věděla, že tohle nebude obyčejná rodinná večeře.
Tohle byl soudní tribunál.
„Podívala jsem se na vaše daňové přiznání,“ pokračovala ta stvůra v drahém kostýmku a vzala do ruky sklenici vína. „Tedy, ne přímo já, mé finanční oddělení. A musím říct, že jsem se upřímně pobavila. To, co vy vyděláte za rok, utratí Kristýna za lepší kabelky a víkend v Paříži. Jste sice... milý chlapec, ale abych byla upřímná, pro moji dceru jste absolutně bezvýznamný substrát. Nemáte status, nemáte kapitál, nemáte moc. Jste jen průměrný dělník v korporátu, který si hraje na někoho, kdo si zaslouží sedět u našeho stolu.“
Bum.
Čistý průstřel hrudníku ráží .50 BMG.
Bez varování, bez anestezie.
Vzduch v místnosti zhoustl tak, že by se dal krájet motorovou pilou.
Cítil jsem, jak se mi pod kůží probouzí ta stará, temná síla.
Ta část mého já, která strávila roky v drsných polních podmínkách, kde se problémy neřešily u humra, ale rychlou dávkou ze samopalu do oblasti břicha.
Moje pravá ruka pod stolem instinktivně sjela k vnitřnímu pouzdru, kde odpočíval můj modifikovaný devítimilimetrový Jericho 941.
Stačila by vteřina.
Dvě rány pod stůl, jedna pro jistotu do té její perfektně upravené hlavy, a byl by klid.
Restaurace by sice přišla o michelinskou hvězdu kvůli cákancům mozku na tapetách, ale můj žaludek by se uklidnil.
Jenže tohle nebyla přestřelka s upíry v podzemních garážích.
Tohle bylo rafinovanější peklo.
Psychologická vivisekce zaživa.
Ta ženská mi systematicky, před očima mé vlastní snoubenky, trhala maso od kostí a krmila tím své ego.
Otočil jsem se na Kristýnu.
Čekal jsem, že vyskočí.
Že téhle staré ježibabě vmete do ksichtu, že mě miluje.
Že převrhne stůl a odejde se mnou do noci, vstříc chudobě a svobodě.
Kristýna zírala do talíře.
Její mlčení bylo hlasitější než výbuch ručního granátu.
V tu chvíli mi to došlo.
Ta krutá, mrazivá pravda mi projela mozkem jako blesk.
Kristýna nebyla oběť.
Byla součástí toho systému.
Pupeční šňůra nebyla přestřižena; byla to tlustá ocelová kotva, která ji držela pevně v mateřském přístavu luxusu a poslušnosti.
Její mlčení byl souhlas.
„Mami, to je snad trochu tvrdé...“ špitla Kristýna.
To bylo všechno.
Žádná obrana.
Jen slabé zakňučení zbitého psa, který prosí alfa samici o milost.
Alžběta se vítězoslavně usmála.
Věděla, že vyhrála.
Myslela si, že mě zlomila, že se začnu omlouvat, prosit o její požehnání a slibovat, že budu pracovat osmnáct hodin denně, abych si zasloužil olizovat drobky z jejich rodinného stolu.
Pomalu jsem odložil kleštičky na humra.
Narovnal jsem se v zádech.
Všechen ten vztek, ta divoká, krvavá touha po destrukci ze mě najednou vyprchala.
Zbyl jen chlad.
Absolutní, krystalický klid muže, který právě zjistil, že stál na špatné straně barikády.
„Víte, Alžběto,“ řekl jsem a můj hlas byl tak tichý, že musela naklonit hlavu, aby mě slyšela. „Máte naprostou pravdu.“
Obě na mě překvapeně pohlédly.
„Jsem pro vás cizí prvek. Nejsem zvyklý na tyhle vaše elitářské hry na vyšší rasu. V mém světě se lidé hodnotí podle toho, jestli vám kryjí záda, když jde do tuhého, a ne podle toho, kolik nul mají na účtu. A máte pravdu i v tom, že pro vaši dceru nejsem dost dobrý. Protože já hledal ženu, která má páteř. Ne domácího mazlíčka, který se počurá strachy, jakmile její matka zvýší hlas.“
Vstal jsem.
Kristýna zalapala po dechu, oči navrch hlavy.
Alžbětě poprvé za celý večer zamrzl úsměv na rtech.
„Večeři platím já, abyste neřekla, že jsem si na vás otvíral kapsu,“ hodil jsem na stůl několik tisícovek, které s tichým zašustěním dopadly vedle rozvrtaného humra.
Podíval jsem se na Kristýnu.
Už v ní nebyla ta dívka, se kterou jsem chtěl zestárnout.
Byla to jen prázdná schránka, loutka na provázkách té staré čarodějnice.
„Svatba se ruší, Kristýno. Klíče od bytu mi hoď do schránky. Měj se hezky.“
Otočil jsem se a kráčel k východu.
Venku na mě dýchla chladná pražská noc, smíchaná s pachem benzínu a svobody.
Cítil jsem se skvěle.
Jako když přežijete dělostřelecký přepad a zjistíte, že máte všechny končetiny.
Možná jsem neměl vinohradský byt, ale měl jsem zpátky svoji hrdost a svůj život.
A to je sakra dobrej obchod.
Martin Irein
Výplatní páska v kaluži krve
Seděl jsem v podkroví toho podělaného baráku v satelitu za Prahou a čistil hlaveň své Saigy. Venku pršelo takovým tím drobným, otravným způsobem, ze kterého dostáváte chuť někoho uškrtit, nebo aspoň napsat smutnou básničku.
Drsné sbohem pro karase v olověné řece
Déšť tloukl do okna nonstop od předvčerejška, jako by se snažil smýt z předměstí i ty poslední zbytky charakteru, ale na mastný film usazený na výčepním pultu Nočního azylu by byla krátká i potopa světa.
Lekce upřímnosti ráže 7,62
Můj otec říkával, že život je jako špatně uvařené dršťky – buď je s odpornou grácií spolkneš, nebo se jimi zadusíš. Petr to tehdy v sedmdesátých letech glosoval u piva značky Radegast a myslel si, jak je hluboký.
Ohlušující zlom
Plechový regál s akčními paštikami tiše vibroval pod náporem nízkofrekvenčního hučení staré chladicí vitríny. Vzduch v samoobsluze voněl jako směsice zvětralého piva, laciné aviváže a blížícího se maléru.
Právo na veto
V neděli odpoledne bývá Praha unavená a lepkavá. Seděl jsem v obýváku, vzduch voněl těžkým espressem a skrze záclony se dovnitř dralo slunce, které mělo tu správnou barvu zvětralého piva.
- Počet článků 471
- Celková karma 10,14
- Průměrná čtenost 393x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.