Krvavé léto v podzimním lese: Podraz, štěně a ocelová katarze
Bylo to přesně to odpoledne, kdy se léto odmítá vzdát své vlády, ale podzim už mu zezadu chystá nůž pod žebra.
Stromy stály nehybně, zalité těžkým, zlatavým světlem, které spíš unavovalo, než hřálo.
Šel jsem tou nejzapadlejší částí obecního revíru, abych vyvětral hlavu a zapomněl na pár lidí, kterým bych nejraději prohnal hlavou olovo.
Místo toho jsem v hromadě kapradí narazil na uzlíček zablešených chlupů.
Malé, vyhublé štěně s očima jako dva hluboké, vyděšené tůně.
Chvíli na mě koukalo, jako by vědělo, že u sebe nosím devítku s plným zásobníkem, ale pak zvítězil hlad.
Zabalil jsem toho mrňavého mizeru do bundy.
Když vám osud hodí pod nohy něco, co ještě nestihlo zkurvit svět, prostě to zvednete.
Doma se zotavil sakra rychle.
Během tří dnů mi zlikvidoval dvoje boty, sežral zásoby sušeného masa na týden a stal se mým stínem.
Pojmenoval jsem ho Max.
Dával mi ten podivný druh klidu, jaký člověk zažije, jen když vyčistí zbraň nebo když po dlouhé době nikoho nemusí poslat do špitálu.
Jenže zákon je zákon, i když stojí za hovno, takže jsem vyvěsil jeho fotku na ty zatracené sociální sítě a vylepil pár cárů papíru po okolních dírách, kterým místní říkají vesnice.
Doufal jsem, že se na to každej vykašle.
Nikdo normální přece neztratí psa v lese.
Po necelém týdnu se ozval telefon.
Ten chlap na druhém konci drátu nepozdravil, prostě hned spustil.
Ten hlas bych poznal, i kdybych byl po třech litrech samohonky a se zánětem zvukovodu.
Alois.
Muž, kvůli kterému jsem před pěti lety přišel o firmu, o všechny prachy a o poslední zbytky iluzí, že lidstvo si nezaslouží totální vyhlazení.
Tenkrát mě podrazil tak chladnokrevně, že by z toho zamrzlo i peklo.
A teď mi do sluchátka koktal detaily o jizvě na tlapce a specifickém obojku, který ten pes ztratil, když v noci zdrhnul před bouřkou.
„Je můj, rozumíš? Hledám ho už čtyři dny, pročeřil jsem celej okres,“ funěl do telefonu a já slyšel, jak se mu klepe hlas.
Aloisovi.
Tomu tvrdému, bezcitnému parchantovi, co chodil přes mrtvoly.
Seděl jsem v křesle, čistil hlaveň své Beretty a koukal na Maxe, jak mi spokojeně chrápe u nohou.
V hlavě mi cvakaly nápady, jak z téhle situace vytěžit maximum.
Mohl jsem ho nechat cukat.
Mohl jsem mu říct, že pes skončil v guláši, nebo ho prostě poslat do prdele a u branky ho přivítat s nabitou zbraní.
Stará křivda se ve mně vařila jako levnej nitroglycerin.
Moje ego řvalo, ať mu zlomím vaz, ale ten malej čtyřnohej zmetek u mých nohou ho očividně miloval.
Den předání byl horký, vzduch se skoro nehýbal, ale mě zevnitř mrazilo.
Měl jsem připravený proslov.
Krátký, úderný, plný cynismu, ze kterého by se i ostřílenému gangsterovi udělalo nevolno.
Chtěl jsem ho sejmout slovy tak, aby na to do smrti nezapomněl.
Jenže pak u branky zastavil ten jeho omlácenej německej sedan.
Alois vystoupil a já zůstal zírat.
Kde byl ten namyšlenej kravaťák, který mě připravil o všechno?
Z auta vylezl zničený, šedivý stařec.
Ramena měl svěšená, oblek zmuchlaný, jako by v něm spal v příkopu, a v očích měl regulérní slzy.
Když ho Max uviděl, vystřelil jako kulička z praku.
Proletěl brankou a začal po něm skákat s takovým nadšením, že by to obměkčilo i betonovou zeď.
Alois padl na kolena do prachu cesty, objal toho psa a schoval si obličej do jeho srsti.
Ramena se mu třásla.
V tu chvíli ze mě všechna ta nahromaděná žluč, vztek a plány na krvavou pomstu vyprchaly jako bublinky z teplého piva.
Viděl jsem, že ten pes pro něj není majetek.
Nebyl to luxusní doplněk.
Byl to pravděpodobně jedinej životej tvor v jeho zpackaným, osamělým životě, kterej ho nechtěl oškubat nebo zabít.
„Díky,“ hlesl jen, když vstal a utřel si nos rukávem.
Nedíval se mi do očí.
Věděl, co je zač, a věděl, že já to vím taky.
„Vypadni, Aloisi. Než si to rozmyslím,“ řekl jsem klidným hlasem, kterým obvykle oznamuju špatné zprávy.
Nasedl do auta, Maxe na sedadle spolujezdce, a odjel.
Prach se pomalu usazoval na cestě a zářijové slunce se opíralo do mých zad.
Otočil jsem se a šel zpátky do prázdného domu.
Kupodivu mi nebylo mizerně.
Ta dlouholetá nenávist, kterou jsem v sobě dusil, byla pryč.
Sžírala mě víc než jeho starej podraz a teď se prostě vypařila.
Život občas hraje špinavou hru a používá ty nejdivnější figurky, aby z vás udělal zase člověka.
Zalezl jsem dovnitř, nabil zásobník a poprvé po pěti letech jsem se upřímně usmál.
Martin Irein
Drsný nákup, horké prachy a stará dáma, která nechtěla umřít sama
Zářijové slunce pálilo do chodníků jako rozžhavená hlaveň devítky, ale ve vzduchu už byl cítit chladný, kovový závan blížícího se podzimu. Stál jsem u pokladny a čekal, až mi ta ženská vrátí drobné na bourbon.
Martin Irein
Pohotový odstřel rodinné tradice
Září pálilo jako levná whiskey, podzim už sice natahoval prsty, ale léto se ještě drželo zuby nehty. Seděl jsem u stolu, potil se a tchán mi zrovna strkal pod nos stříbrný krám. „Bude to Marie,“ procedil.
Martin Irein
Olověný steak, hořké víno a jedna stará, zatraceně drahá lež
Zářijový večer voněl jako doznívající léto, které se odmítá vzdát podzimu. Město bylo sice zalité teplým sluncem, ale vzduchem už táhl chladný stín noci. Seděli jsme v té drahé italské špeluňce, kde vzduch voněl drahým olejem.
Martin Irein
Žhavé zářijové slunce a schnoucí krev na koberci
Zářijové slunce pálilo do oken jako levná whiskey. Podzim sice bušil na dveře, ale léto se ještě nehodlalo vzdát téhle zatracené hry. Seděl jsem v kanclu u okna a sledoval, jak se prach líně vznáší v teplém vzduchu.
Martin Irein
Smrtící koktejl, horký podzim a účet za dvě kila
Září pálilo jako levná whisky, ale noc už voněla chladem. Vytáhl jsem zrcadlovku, zkontroloval stíny v uličce a čekal na schůzku. Měla to být rutinní filmařina, jenže tahle holka nebyla kompars. Byla ostrá jako břitva.
|Další články autora
Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka
Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...
Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Motorkářka uvázla na přejezdu mezi závorami, těsně za ní projel vlak
Policie v uplynulých dnech hledala ženu, která se s motocyklem ocitla na železničním přejezdu ve...
Gorenje spojuje síly s jedním z nejlepších házenkářů planety Mathiasem Gidselem
Hollyland WeConnect 2026 zkoumá, co zůstává nenahraditelné v éře umělé inteligence
Martin Louda: Kutná Hora potřebuje nové bydlení i novou perspektivu
Prodej skladově/výrobních prostor Plzeň - Skladová
Skladová, Plzeň - Východní Předměstí
- Počet článků 599
- Celková karma 11,76
- Průměrná čtenost 359x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!