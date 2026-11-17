Krvavé knedlíky, jasmínový prach a tátova zrezivělá pojistka
Už cestou po schodech jsem měl divný pocit.
Ten barák jsem znal odmala.
Oprýskané zábradlí, vyšlapané schody, na každém patře jiný smrad.
Někde se vařilo, jinde někdo kouřil.
Nic se tam za těch dvacet let pořádně nezměnilo.
Ye-Jin šla vedle mě a rozhlížela se.
„Tady jsi vyrůstal?“ zeptala se.
„Jo. A jestli budeš hodná, ukážu ti i sklep, kde jsme jako kluci schovávali cigarety.“
Zasmála se.
Byla trochu nervózní.
Já taky, ale nedával jsem to najevo.
S Ye-Jin jsme se poznali před rokem.
Pocházela ze Soulu, pracovala v Praze a měla za sebou vojenský výcvik, o kterém mluvila jen tehdy, když měla náladu.
Jednou mi předvedla, jak rychle dokáže rozebrat a složit pušku.
Od té doby jsem si dával pozor, abych ji zbytečně nenaštval.
Ale jinak to byla normální holka.
Měla ráda silné kafe, nesnášela české televizní reklamy a pořád nechápala, proč si k masu dáváme tolik knedlíků.
Miloval jsem ji.
A chtěl jsem, aby ji naši poznali.
Zazvonil jsem.
Máma otevřela skoro okamžitě.
Měla na sobě zástěru, ruce od mouky a tvářila se spokojeně.
Dokud se nepodívala na Ye-Jin.
Úsměv jí trochu ztuhl.
„Ahoj, mami. Tohle je Ye-Jin.“
„Dobrý den,“ řekla Ye-Jin hezkou češtinou a lehce se uklonila.
Máma na ni chvíli koukala.
„No... tak pojďte dál.“
Táta stál v obýváku u stolu.
Na novinách měl rozloženou starou vzduchovku a vedle ní plechovku s olejem.
„Čau, tati.“
„Nazdar.“
Podíval se na Ye-Jin.
„To je ta tvoje?“
„Jo. Ye-Jin. Říkal jsem ti o ní.“
„Hm.“
Podal jí ruku, zamumlal něco na pozdrav a zase se obrátil ke vzduchovce.
Ye-Jin se na mě podívala.
Jen krátce.
Ale stačilo to.
„Táto, nemohl bys to uklidit? Budeme jíst.“
„Vždyť už to mám skoro hotový.“
Máma nás zavedla do kuchyně.
Na stole byla kachna, zelí a dva druhy knedlíků.
Vypadalo to výborně.
Máma vařit uměla, to se jí nedalo upřít.
Kdyby se stejně dobře uměla chovat k lidem, byl by život podstatně jednodušší.
Prvních deset minut proběhlo docela slušně.
Máma se ptala, jak dlouho je Ye-Jin v Česku, kde pracuje a jestli se jí tady líbí.
Ye-Jin odpovídala.
Občas hledala správné české slovo, ale jinak jí to šlo výborně.
Pak přišel táta.
„A vy tam v Koreji jíte taky normální jídlo?“
„Samozřejmě,“ odpověděla Ye-Jin.
„Já jenom, že tam prej jedí psy.“
Položil jsem příbor.
„Tati.“
„Co je? Jenom se ptám.“
„Tak se ptej normálně.“
Ye-Jin mě pod stolem chytila za ruku.
„V Koreji máme hodně různých jídel,“ řekla klidně.
„Maso, zeleninu, polévky, rýži. Některá jsou podobná českým.“
„A chleba tam máte?“
„Máme.“
„No vidíš,“ řekl táta spokojeně, jako by právě vyřešil nějakou záhadu.
Máma se nervózně usmála a nabídla Ye-Jin další knedlík.
„Děkuji, už nemůžu.“
„Ale prosím tě, vždyť skoro nejíš. U vás se asi jí míň, viď?“
„Mami, měla čtyři knedlíky.“
„Já nic neříkám.“
„Právě že říkáš.“
Nastalo ticho.
Táta si dolil pivo.
„Ty jsi dneska nějakej háklivej.“
„Nejsem háklivej. Jenom bych byl rád, kdybyste se k ní chovali normálně.“
„A jak se k ní asi chováme? Dali jsme jí najíst, ne?“
Na to se těžko odpovídá.
Zvlášť když člověk sedí u stolu, kde ještě před chvílí doufal v příjemný rodinný oběd.
Ye-Jin se snažila změnit téma.
Zeptala se táty na vzduchovku.
To ho konečně trochu rozpovídalo.
Vyprávěl, jak ji má už čtyřicet let, jak s ní kdysi střílel na terče a jak dneska už člověk pořádnou věc nesežene.
Na chvíli jsem si myslel, že to bude dobré.
Pak Ye-Jin odešla na toaletu.
Máma počkala, až za ní zaklapnou dveře, a kývla na mě, abych šel do kuchyně.
„Prosím tě,“ začala šeptem, „to myslíš vážně?“
„Co?“
„No s tou holkou.“
„Ne, mami. Přivezl jsem ji sem jenom proto, abych vám pokazil neděli.“
„Nemusíš být hned protivnej.“
„Tak co chceš vědět?“
Rozhlédla se ke dveřím.
„A co když spolu budete mít děti?“
„Tak budeme mít děti. Co je na tom?“
„No ale jak budou vypadat?“
Chvíli jsem na ni koukal.
„Jako děti, mami.“
„Víš, jak to myslím.“
„Nevím. Vysvětli mi to.“
„No, budou takový... žlutý?“
Nevěřil jsem vlastním uším.
„Mami, to snad nemyslíš vážně.“
„Já jenom přemýšlím, co tomu řeknou lidi.“
„Který lidi?“
„No třeba Vomáčková.“
V tu chvíli jsem se málem rozesmál.
Jenže mi do smíchu vůbec nebylo.
„Takže já si mám vybírat ženskou podle toho, co na ni řekne Vomáčková z druhýho patra?“
„Nepřekrucuj to.“
„Já nic nepřekrucuju. Přesně to jsi řekla.“
„My to s tebou myslíme dobře.“
To byla věta, kterou jsem slýchal celé dětství.
Většinou těsně předtím, než mi něco zakázali nebo vysvětlili, proč jsem zase udělal něco špatně.
„Mami, já ji miluju.“
„Ale vždyť je úplně jiná.“
„Jo. Třeba se umí chovat.“
Máma zrudla.
„To už přeháníš.“
„Možná. Ale aspoň se nemusím stydět za to, co říká.“
Vrátil jsem se do obýváku.
Táta seděl u stolu a prohlížel si nějaký starý časopis.
„Co jste tam řešili?“ zeptal se.
„Nic, co by tě potěšilo.“
„Tak si to nech pro sebe.“
Ye-Jin se vrátila z toalety.
Usmála se na mě, ale bylo vidět, že už by nejradši šla.
„Pojedeme?“ zeptal jsem se jí.
„Jestli chceš.“
„Chci.“
Máma přišla z kuchyně.
„Vy už jdete? Vždyť jsem ještě udělala buchtu.“
„Díky, mami. Necháme si ji na jindy.“
„No tak to je teda pěkný.“
Táta ani nevstal.
„Tak se mějte.“
„Čau, tati.“
Ye-Jin se rozloučila s oběma.
Slušně, jako by se nic nestalo.
Na chodbě jsme mlčeli.
Až dole před domem se zastavila.
„Udělala jsem něco špatně?“
To mě dostalo víc než celý ten oběd.
„Ne. Vůbec nic.“
„Tvoje maminka mě asi nemá ráda.“
„Ona tě nezná.“
„Ale nechce mě poznat?“
Nevěděl jsem, co na to říct.
„Asi jí to bude chvíli trvat.“
Ye-Jin přikývla.
„Dobře.“
Jenže dobře to nebylo.
V tramvaji jsme seděli vedle sebe.
Dívala se z okna a já přemýšlel, co jsem měl udělat jinak.
Měl jsem tátu zarazit hned při první poznámce.
Měl jsem mámě říct, že jestli má problém s tím, odkud Ye-Jin pochází, je to její problém.
A hlavně jsem nás měl odtamtud dostat dřív.
Místo toho jsem seděl, jedl kachnu a doufal, že se naši začnou chovat jako dospělí.
„Promiň,“ řekl jsem nakonec.
Ye-Jin se ke mně otočila.
„Za co?“
„Za ně.“
„Ty nejsi oni.“
„To vím.“
„Tak proč se omlouváš?“
„Protože jsem tě tam přivedl.“
Chvíli mlčela.
Pak mě vzala za ruku.
„Chtěl jsi, abych poznala tvoji rodinu. To není špatně.“
„Dopadlo to mizerně.“
„Ano,“ řekla.
A tím to nechala být.
Na Ye-Jin jsem měl rád i to, že neměla potřebu každou nepříjemnou věc obalit deseti větami, aby náhodou někoho neurazila.
Doma jsem uvařil kafe.
Ye-Jin se převlékla do tepláků a pustila si nějaký korejský seriál.
Já seděl v kuchyni a koukal do telefonu.
Od mámy přišla zpráva.
Doufám, že už ses uklidnil. Táta říká, že jsi byl zbytečně nepříjemný.
Přečetl jsem si ji dvakrát.
Pak jsem napsal:
Nešlo o mě. Celou dobu jste uráželi Ye-Jin a ani vám to nepřišlo divné. Jestli ji nedokážete přijmout a omluvit se jí, nemáme se o čem bavit. A dokud se to nezmění, na návštěvu už nepřijedeme.
Chvíli jsem držel prst nad tlačítkem odeslat.
Pak jsem zprávu poslal.
Táta se neozval.
Máma taky ne.
Vytáhl jsem ze skříně starý browning, který jsem měl legálně uložený v trezoru.
Chtěl jsem ho už několik týdnů vyčistit, tak jsem se do toho konečně pustil. Aspoň jsem měl chvíli co dělat rukama.
Ye-Jin přišla do kuchyně.
„Pořád na to myslíš?“
„Jo.“
Podívala se na rozloženou pistoli.
„Ty ji čistíš, když jsi naštvaný?“
„Ne. Čistím ji, protože je špinavá.“
„Aha.“
Sedla si naproti mně.
„Víš, co je zvláštní?“
„Co?“
„Tvoje maminka uvařila opravdu výbornou kachnu.“
Podíval jsem se na ni.
„To jo.“
„Ale už tam nechci.“
„Já taky ne.“
Chvíli jsme na sebe koukali.
Pak jsme se oba rozesmáli.
Ten večer jsem pochopil jednu věc.
Že mít někoho rád neznamená, že mu musíte všechno odpustit.
Ani když jde o vlastní rodiče.
A taky že máma umí skvělou kachnu.
Jenže kvůli kachně člověk nemusí snášet všechno.
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