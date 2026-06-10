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Krevní msta u chlebíčků

Dveře od kupé cvakly s definitivou, která mi připomněla padající gilotinu nebo odpojení hlavního sálu od centrální instance AS400. Vlak směr Turnov sebou trhl a v nápravách to zasténalo starou známou středoevropskou melancholií.

Měl jsem touhle dobou sedět u strýce Karla v obýváku.
Strýc Karel je člověk, který žije v nekonečné programové smyčce.
Kdyby byl systémem, jeho kód by tvořil jediný příkaz: GOTO STÍŽNOST.
Každý rok je to stejné.
Vstoupíte, dostanete chlebíček s oschlým kouskem šunky, který pamatuje ještě měnovou reformu, a spustí se skript.
Naplánovaná dávka žluči.
Nejdřív drahota, potom sousedovo auto, pak žlučník, pak vládní koalice a nakonec koruna všemu – teta Marta, která se rozpláče, protože její dcera si našla ajťáka, který nejí lepek.

„Člověk by měl držet s rodinou, kluku,“ říkával táta u piva v loděnici, zatímco si utíral pěnu z kníru montérkovou dlaní.
„Rodina je jako stará Jawa třiapůlka. Sype se to, teče z toho olej, sousedy to sere, ale je to tvoje. Tak na tom sedíš a držíš hubu.“
Jenže já už tu hubu držet nechtěl.
Moje kapacita pro emociální kompresi dat dosáhla absolutního limitu.
Představa, že strávím nedělní odpoledne jako pasivní úložiště pro mezigenerační toxický odpad, mě naplňovala čistým, nefalšovaným terorem.
Bylo to buď – anebo.
Buď tam pojedu a do hodiny někoho utluču nerezovou obracečkou na maso, přičemž krev bratranců spolehlivě vymaluje předsíň v odstínu korálové červeně, nebo prostě nepřijedu.
Zvolil jsem elegantnější drop-table řešení.
Vymazat záznam z databáze.
Telefon v kapse mi vibroval s kadencí kulometu vzor 58.
Máma.

Kde jsi?
Karel už krájí sekanou.
Všichni na tebe čekají.
Neurážej nás.
Představil jsem si ten bitevní šik u stolu.
Strýc zvedá vidličku jako taktický bajonet.
Teta nabíjí salátovou mísu těžkým kalibrem majonézy.
Všichni jsou po zuby ozbrojení svými malými, upocenými pravdami a připraveni mě roztrhat za to, že jsem úspěšnější, než si podle jejich tabulek zasloužím.
V jejich očích jsem zrádce třídy, protože nepiju tuzemák a vím, co je to commitment control.

„Pán podstoupil amputaci kořenů?“ ozval se chraplavý hlas z protějšího sedadla.
Chlápek v sešlapaných kanadách tam žmoulal krabičku startek a vypadal, že pamatuje bitvu na Marně nebo aspoň ranní směnu v ČKD.
„Dá se to tak říct,“ vydechl jsem oknem ven, do krajiny, která kolem nás ubíhala šedá, rozmazaná a smutná jako starý německý film.
„Odmítl jsem dělat komparz v cizím psychodramatu.“
Chlápek uznale pokýval hlavou, vytáhl z kapsy placatku teplého rumu a podal mi ji.
„Správně. Rodina je past. Jak do ní vlezeš, sežere ti to játra. Já neviděl bratra dvacet let. Posledně mě chtěl sekat sekyrou, protože jsem mu vypil dvanáctku z lednice. Od té doby mám klid. Čas od času mu pošlu pohlednici s obrázkem krematoria, aby věděl, že na něj myslím.“
Lokl jsem si.
Rum pálil v ocase jako kyselina do akumulátorů, ale měl v sobě jistou očistnou upřímnost.
Ve srovnání s atmosférou rodinných oslav to byl vyloženě balzám na duši.
Tam se totiž nestřílí ostrými, tam se používá pomalý, plíživý nervový plyn.
Každá otázka typu „A kdy ty si konečně někoho najdeš?“ nebo „Proč vlastně neděláš rukama?“ je jenom maskovaný granát s vytaženou pojistkou.

Vlak zastavil v nějaké Zapadlé Lhotě.
Na peróně stál chlap s kolem a smutně koukal do prázdna.
Přesně takhle bych dopadl, kdybych vystoupil na správné stanici.
Stal by se ze mě ten chlap, který sice splnil povinnost, ale uvnitř umřel.
Systém by nahlásil fatal error, ale navenek by všechno vypadalo v pořádku – chlebíček sněden, zdvořilostní úsměv doručen, transakce dokončena.
Jenže rollback už by nikdo neudělal.
Ztišil jsem tón vyzvánění.
Telefon utichl.
Vlak se znovu rozjel, kola rytmicky tloukla do kolejí: Je-to-fuk, je-to-fuk, je-to-fuk.

Možná jsem byl teď v jejich očích ten nejhorší cynik a nevděčník pod sluncem.
Možná teta Marta právě teď dramaticky polyká Neurol a strýc Karel prohlašuje, že ze mě nikdy nic nebude.
Na pozadí mého vědomí blikala varovná kontrolka, ale mně to bylo jedno.
Seděl jsem ve starém vagónu, kterým profukoval chladný májový vítr, v kapse měl lístek do nikam a poprvé po dlouhé době jsem měl pocit, že můj vlastní operační systém běží přesně tak, jak jsem ho naprogramoval já sám.

Autor: Martin Irein | středa 10.6.2026 16:30 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Martin Irein

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Básník, filosof, trubadúr, alchymista, labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud nevím, co je to herdule).

Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).

Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“

Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“

Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.

Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.

Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.

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