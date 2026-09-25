Krev, prachy a stará dáma v kómatu: Když se rodinný byznys mění v jatka
Svět venku pořád předstíral, že je léto, ale ve stínech vinohradských činžáků už chladl vzduch.
Vzduch, který voněl po zralých hruškách, tlejícím listí a prachu z drahých koberců.
Seděl jsem ve svém BMW, sledoval, jak slunce líně olizuje fasády, a věděl, že každá minuta mě stojí tři a půl litru.
Čistý čas, žádné kecy.
Moje konzultační firma neměla srdce.
Měla jenom faktury.
Když vám ochrne matka, lidi z marketingu od vás čekají, že se sesypete, kleknete si k posteli, budete ji chytat za ruku a brečet nad albem z dětství.
Jenže lidi z marketingu jsou idioti, kteří nikdy nemuseli utírat zadek někomu, kdo vás sice porodil, ale teď už jenom zírá do stropu a slintá jako porouchaný kávovar.
Rozhodl jsem se pro testovací provoz.
Tři týdny.
Čistý byznysový projekt s jasně definovaným rozpočtem a rizikovými faktory.
Najal jsem profesionální holky na ranní drhnutí a polohování – ty měly v rukách sílu, že by mohly lámat hřídele, a v očích chlad pitevny.
Odpoledne a noci byly moje.
A víkendy?
Ty měla pokrýt moje drahá mladší sestra Alice.
Alice byla ukázkový příklad toho, proč by měly mít některé ženy povinně podvázané vaječníky.
Tři parchanty, každý s jiným chlapem, z nichž dva seděli za alimenty a třetí zdrhnul do Španělska, a finanční gramotnost na úrovni makaka s kreditkou.
Pracovala jako asistentka prodeje na čtvrt úvazku, což v překladu znamenalo, že kradla v šatně levné parfémy a zbytek dne si lakovala nehty.
Během prvního týdne se můj život smrknul na čtyři hodiny trhaného spánku a permanentní pach dezinfekce, který mi rozežíral kůži na rukou.
Mixoval jsem hovězí vývar s mrkví na kaši, měnil pleny a do toho se snažil zachránit kontrakt v Mnichově.
Nevyšlo to.
Jeden z mých největších klientů mi dal kopačky, protože jsem při videohovoru vypadal jako zombie po třetím infarktu a z pozadí se ozývalo chroptění.
Dva miliony ročního zisku spláchnuté do hajzlu spolu s matčinými exkrementy.
Pak přišel první víkend.
Sobota ráno, slunce svítilo jako divé, ideální den na to hodit se do klidu, jenže Alice nezvedala telefon.
V devět večer mi poslala esemesku.
„Bráško, malej má rýmu a mě škrábe v krku, nedám to.“
Zíral jsem na ten displej a v hlavě mi cvaklo.
Kulka v komoře.
Alice nepřišla, protože měla rande s nějakým novým potetovaným idiotem, který jezdil v tuningovém Golfu.
Strávil jsem dva dny zavřený v baráku plném starého nábytku, zatímco venku bylo tak nádherně, že by i profesionální vrah dostal chuť jít krmit kachny.
Když v pondělí ráno dorazila ranní směna z agentury, měl jsem jasno.
Emoce jsou luxus pro lidi, kteří nemají na nájem.
Vyndal jsem notebook a otevřel Excel.
Strana Má dáti, strana Dal.
Žádná nostalgie, jenom tvrdá čísla a suchá fakta.
Matčin důchod: dvaadvacet tisíc.
Příspěvek na péči ve třetím stupni, o který jsem zažádal se zbraní u spánku jednoho úředníka: patnáct litrů.
Celkem sedmatřicet tisíc korun měsíčně.
A teď to hlavní.
Tenhle třípokojový byt na Vinohradech, kde Alice posledních osm let bydlela naprosto grátis, měl podle rychlého odhadu hodnotu třinácti milionů.
Třináct milionů v cihlách, které pomalu žrala plíseň, protože moje povedená sestřička nedala ani korunu na fond oprav, ale zato měla plnou předsíň krabic od bot z e-shopů.
Zavolal jsem jí.
„Dojeď. Hned. Bez těch tvejch harantů.“
Dorazila o půl hodiny dýl, zmalovaná jako plakát na levný cirkus, s kelímkem předraženého latéčka ze Starbucks v ruce.
Sedla si naproti mně ke starému dubovému stolu, ze kterého ještě pořád táhla chloraminová dezinfekce.
„Jsem úplně hotová,“ spustila okamžitě ten svůj ublížený tón, který na mě zkoušela od dvanácti let.
„Vůbec nevíš, jaký to je, táhnout tři děti sama, bez chlapa, bez peněz…“
„Končím s touhle šarádou,“ přerušil jsem ji.
Hlas jsem měl klidný, ledový, jako když detektiv oznamuje vdově, že její muž neskočil z mostu sám.
„Končím s péčí o matku.“
Alice polkla lok kafe, div se neudusila.
„Cože? Jak jako končíš? A kdo se o ni postará? Já nemůžu, mám příští týden odpolední směnu a malej…“
Otočil jsem k ní displej notebooku.
„Máš dvě možnosti, ségra. Buď si matku nastěhuješ k sobě do toho svýho pronajatého kutlochu, protože tenhle byt se prodává, nebo půjde do soukromého sanatoria.“
Zírala na tu tabulku, jako by to byl návod na stavbu jaderného reaktoru.
Vůbec netušila, která bije.
„Prodávat byt? Zbláznil ses? To je náš byt! Já tady bydlím! Nemůžeš mě vyhodit na ulici!“
„Bydlíš tu z matčiny dobré vůle, Alice. A ta skončila v momentě, kdy jí v mozku praskla cévka. Byt je psaný výhradně na ni. A já mám od minulého týdne generální plnou moc na všechno. Na každej metr čtvereční, na každou korunu.“
Alice zbledla tak, že jí pod tunou makeupu vyskočily pihy.
Ruce se jí začaly třást, až jí to papírové kafe málem vypadlo.
„To je hnusný! Ona nás vychovala! Musíme se o ni postarat doma! Když… když mi budeš dávat padesát tisíc měsíčně, abych nemusela do té debilní práce, tak já s ní zůstanu doma. Budu se o ni starat.“
Pousmál jsem se.
To byl její velký plán.
Udělat si z matčiny mrtvice doživotní rentu, sosat ze mě prachy, válet se na gauči a občas matce vyměnit plínu, když už ten smrad bude k nevydržení.
Chtěla udělat byznys na můj účet.
Podíval jsem se na její okousané nehty, na ten levný lesk na rty a pak jsem jí pohlédl přímo do očí.
„Spočítal jsem si to, Alice. A nevyplatíš se mi.“
V místnosti nastalo ticho, že bys slyšel padnout i ten nejmenší kousek omítky.
Jen staré pendlovky na zdi tikaly jako časovaná bomba.
„Jsi zrůda,“ zašeptala, a v jejích očích se objevil ten čistý, nefalšovaný vztek, jaký mívají lidi, když jim sáhnete na peněženku.
„Ty seš prostě bezcitná, lakomá stvůra.“
„Jsem realista,“ opravil jsem ji a zaklapl propisku.
„Zařídil jsem pro ni luxusní sanatorium kousek za Prahou. Pětašedesát papírů měsíčně. Čtyřicetiletá praxe, doktoři na telefonu, strava sondou, rehabilitace, žádný amatérský hnus. Byt jde příští týden na trh. Z těch třinácti milionů se to sanatorium zaplatí na patnáct let dopředu. Tím je moje povinnost splněná.“
„A co já?!“ zaječela, až se probrala i vrána na parapetu.
„Kam půjdu já s dětma?! Ty mě normálně okrádáš o dědictví! Ten byt měl bejt jednou nás obou na půl!“
Vstal jsem.
Pomalu, klidně.
Moje sako od Huga Bosse sedělo perfektně.
„Dědictví není nárok, ségra. Je to bonus. A ty jsi svůj bonus vyčerpala tím, že jsi tu osm let bydlela zadarmo a neplatila ani korunu za inkaso. Do konce měsíce chci vidět klíče na stole. Máš padáka.“
Začala hysterická scéna.
Vyhrožovala mi soudy, policií, právníky, tvrdila, že všem našim známým řekne, co jsem za krysu, že krev není voda a že mě nechá zlikvidovat.
Jen jsem nad tím mávnul rukou.
Mí oblíbení hrdinové na takové řeči mají obvykle po ruce devítku s tlumičem, ale mně stačil můj advokát.
„Můj právník ti zítra pošle papíry,“ řekl jsem mezi dveřmi.
„Další komunikace už půjde jenom přes něj. Měj se.“
Zabouchl jsem dveře a sešel dolů na ulici.
Zářijový vzduch byl sice horký, ale když se člověk nadechl zhluboka, už v něm cítil tu ostrou, kovovou příchuť podzimu.
Krásný den na to začít znova.
Následující dny běžely jako dobře namazaný samopal.
Matku odvezla soukromá sanita.
Ani nemrkla, její vědomí už bylo jenom šumění v drátech.
Sestry v sanatoriu k ní přistupují s profesionálním chladem – žádné emoce, jenom čistá, precizní práce.
Přesně tak, jak to mám rád.
Byt koupil ukrajinskojazyčný investor za hotové hned druhý týden, i s tím starým nábytkem a prachem.
Alice se musela sbalit a narychlo sehnat podnájem někde na okraji Kladna, v paneláku, kde výtah smrdí chcankami a sousedi v noci mlátí svoje ženy.
Od té doby mi nenapsala ani čárku.
Zato na Facebooku sdílí každý den tři citáty o tom, jak peníze křiví charakter, jak je rodina to nejdůležitější a jak boží mlýny melou.
No, ať si mele.
A já?
Já jsem v pohodě.
Přestal jsem fungovat jako charita pro lidi, kteří parazitují na mé špatné náladě a na pocitu viny.
Společnost po nás chce, abychom položili kariéru, prachy a vlastní život na oltář starých lidí, jen abychom si mohli před zrcadlem říct, že jsme „dobří lidé“.
Je to kec.
Celé je to jeden velký podvod.
Péče, kterou matce kupuju za její vlastní prachy, je tisíckrát lepší než to, co bych jí mohl dát já, když bych u její postele tajně kontroloval maily, počítal ztráty a nenáviděl každou vteřinu svýho zkurvenýho života.
Zachoval jsem se racionálně a ochránil svůj čas a prachy.
Životní energii nemůžeš dotovat donekonečna.
Musíš ji sypat tam, kde má nejvyšší návratnost.
Do sebe.
Martin Irein
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