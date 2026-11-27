Krev, pot a ranní kafe: Jak jeden překlik postavil na nohy celou firmu
Bylo úterý dopoledne a já seděl v kanceláři nad druhým kafem.
Práce bylo dost, ale nic, co by nepočkalo pět minut.
Tak jsem vytáhl mobil a podíval se na zprávu od švagra.
Ten blázen zase něco vymyslel.
Na sobotu naplánoval cyklistický výlet do Jizerek.
Padesát kilometrů, samý kopec.
Poslal mi mapu, výškový profil a připsal, že to bude pohodová projížďka.
Pohodová.
Jasně.
Já na kole jezdím rád, ale mám svoje hranice.
A když jsem viděl, co nás čeká, bylo mi jasné, že někde v polovině budu prosit o sanitku.
Nebo aspoň o hospodu.
Chtěl jsem mu odepsat, že na to kašlu.
„Tohle prostě nedám.“
Jenže jsem zrovna seděl u počítače, kde jsem měl otevřenou firemní poštu.
Mapu jsem si předtím přeposlal z mobilu, abych na ni pořádně viděl.
A místo odpovědi švagrovi jsem tu větu napsal do pracovního e-mailu.
Jak se mi podařilo vybrat distribuční skupinu VŠICHNI_FIRMA, dodnes nevím.
Asi jsem klikl vedle a automatické doplňování udělalo zbytek.
Každopádně jsem zprávu odeslal.
Všem.
A vůbec jsem si toho nevšiml.
Dopil jsem kafe a vrátil se k práci.
Zrovna jsem řešil nějaký problém s přístupovými právy, když se vedle mě zastavila kolegyně.
„Ludvíku, jsi v pohodě?“
„Jo. Proč?“
„Jen se ptám.“
Podívala se na mě tak nějak divně a odešla.
Za chvíli přišel další kolega.
„Hele, kdybys něco potřeboval, řekni.“
„Potřebuju, aby mi někdo vysvětlil, proč ten blbej účet pořád padá.“
„Ne, já myslím jako... jinak.“
„Jak jinak?“
„Ale nic.“
To už mi začalo být podezřelé.
Pak dorazila personalistka.
A nebyla sama.
Vedle ní stál náš firemní psycholog, kterého jsem do té doby znal jen z nástěnky a z jednoho školení o zvládání stresu.
Personalistka nesla kelímek s čajem.
„Ludvíku, můžeme si na chvíli promluvit?“
„Jestli jde o dovolenou, tak jsem žádnou navíc nečerpal.“
„Nejde o dovolenou.“
Položila přede mě čaj a přitáhla si židli.
Psycholog si sedl vedle ní.
To už jsem věděl, že se něco děje.
Jen jsem pořád netušil co.
„Dostala se k nám tvoje zpráva,“ začala personalistka.
„Jaká zpráva?“
„Ta, cos dneska poslal.“
Přemýšlel jsem, co jsem komu napsal.
V hlavě mi běžely poslední pracovní e-maily, ale nic závadného jsem si nevybavoval.
„Ludvíku, víme, že je toho teď hodně,“ pokračovala.
„Projekt Delta, termíny, požadavky vedení. Nikdo nečeká, že všechno zvládneš sám.“
„Ale já to zvládám.“
„Právě. Člověk si to někdy dlouho říká, než zjistí, že už nemůže.“
Psycholog přikývl.
„Ta věta, kterou jste napsal, může znamenat ledacos. Nechceme nic podceňovat.“
„Jaká věta, proboha?“
Personalistka se na mě podívala.
„Tohle prostě nedám.“
A mně konečně docvaklo, co jsem provedl.
„Ježišmarjá.“
Psycholog se trochu narovnal.
„Co se děje?“
„Já jsem...“
„Nemusíte hned nic vysvětlovat,“ přerušila mě personalistka.
„Hlavně v klidu.“
Jenže já už se začínal smát.
Což byla chyba.
Psycholog se zatvářil ještě vážněji.
„Někdy se napětí projevuje i smíchem,“ poznamenal.
„Prosím vás, já vám to vysvětlím.“
Jenže než jsem se k tomu dostal, otevřely se dveře od chodby a dovnitř přišel ředitel.
Náš nejvyšší šéf.
Člověk, kterého jsem za poslední rok viděl asi třikrát.
Dvakrát na poradě a jednou u kávovaru, kde se mě zeptal, jestli jsem nový zaměstnanec.
Přitom jsem ve firmě pracoval už jedenáct let.
Teď vypadal dost naštvaně.
V ruce držel papír a za ním šli dva vedoucí oddělení.
„Kde je Ludvík?“
Personalistka ukázala na mě.
Ředitel přišel ke stolu.
„Tak co se děje?“
„To bych taky rád věděl,“ odpověděl jsem.
„Dostali jsme váš e-mail.“
„Já vím. Je to omyl.“
„Jestli je problém v projektu Delta, musíme to řešit okamžitě. Nemůžeme čekat, až nám spadne celý systém.“
Jeden z vedoucích přikývl.
„Už jsem nechal pozastavit nasazení nové verze.“
„Cože?“
„Pro jistotu.“
Podíval jsem se na něj.
„Vy jste zastavili nasazení kvůli mému e-mailu?“
„No, když člověk z IT napíše všem, že už to nedá, tak to asi nebude úplná maličkost.“
Ředitel si odkašlal.
„Potřebuju vědět, jestli je ohrožený provoz.“
„Není.“
„A proč jste tedy napsal, že to nedáte?“
„Protože to nedám.“
V tu chvíli se všichni zatvářili ještě hůř.
„Teda... počkejte.“
Otočil jsem monitor směrem k nim a otevřel mapu.
„Vidíte tohle?“
Na obrazovce byla trasa sobotního cyklovýletu.
Padesát kilometrů přes Jizerky a několik stoupání, která se mi nelíbila už od prvního pohledu.
„Tohle naplánoval můj švagr. Na sobotu. Chce, abych to jel s ním.“
Nikdo nic neříkal.
Ukázal jsem na výškový profil.
„A tenhle kopec prostě nedám. To jsem mu chtěl napsat. Jenže jsem omylem poslal e-mail celé firmě.“
Chvíli bylo ticho.
Ředitel se podíval na mapu.
Pak na papír, který držel v ruce.
„Takže žádný problém s Deltou?“
„Ne.“
„Žádný kolaps systému?“
„Ne.“
„A vy jste v pořádku?“
„Jo. Akorát nemám kondičku.“
Psycholog zavřel blok.
Personalistka se podívala na kelímek s čajem.
Jeden z vedoucích vytáhl telefon.
„Tak já jim řeknu, ať to nasazení zase pustí.“
Ředitel chvíli stál, jako by přemýšlel, jestli mi má vynadat, nebo se začít smát.
Nakonec jen řekl
„Příště si, prosím vás, zkontrolujte adresáta.“
„To rozhodně.“
„A ten výlet?“
„Na ten nejspíš taky nepůjdu.“
Ředitel přikývl, otočil se a odešel.
Za ním zmizeli oba vedoucí.
Psycholog mi popřál hezký den.
Personalistka se ještě zeptala, jestli opravdu nic nepotřebuju.
„Ne. Děkuju.“
„Tak ten čaj si aspoň vypij.“
A byli pryč.
Zůstal jsem sedět u stolu a koukal na monitor.
Za pár minut se ozval kolega od vedlejšího stolu.
„Ty vole, Ludvo.“
„Co?“
„Ty jsi kvůli kolu zastavil Deltu?“
„Já nic nezastavil.“
„Ale zastavil. Na půl hodiny. Víš, kolik lidí teď řeší, co se vlastně stalo?“
„Tak jim řekni, že jsem idiot.“
„To už vědí.“
A začal se smát.
Během oběda to věděla celá firma.
Někdo mi poslal odkaz na tréninkový plán pro začínající cyklisty.
Jiný nabízel elektrokolo. A kolega ze serverového oddělení mi napsal, že až budu chtít příště zastavit provoz, mám mu dát vědět předem, aby si mohl vzít volno.
Od švagra mezitím přišla zpráva.
„Tak co, jedeš v sobotu?“
Odepsal jsem mu:
„Nejedu. A už mi neposílej žádný kopce.“
Pak jsem si šel pro další kafe.
Cestou mě zastavila personalistka.
„Ludvíku, ještě jedna věc.“
„Co zase?“
„Ten sobotní výlet...“
„No?“
„Já bych ho taky nedala.“
Aspoň někdo mě chápal.
Od té doby si kontroluju adresáty.
Dvakrát.
A kdykoliv dneska ve firmě někdo řekne, že něco nedá, vždycky se najde nějaký dobrák, který se zeptá:
„Pracovně, nebo na kole?“
Martin Irein
Tlakáče, burrito a paranoia za bůra
Seděl jsem u Pepeho, před sebou hovězí burrito a půllitr ležáku. Chtěl jsem se v klidu najíst, vypít pivo a aspoň na hodinu zapomenout na všechny ty průsery, co se mi poslední dobou lepily na paty.
Martin Irein
Sekáči z garáže, pivo s hořkou pěnou a tchyně, která si nebere servítky
Dlouho jsem si myslel, že Veroničina rodina má prostě drsnější humor. Jenže když se člověk směje pořád na účet jednoho a toho samého, přestává to být legrace. A jednou už jsem toho měl dost.
Martin Irein
Kulky, pivo a matka: Jak mě vlastní rodina odepsala
Patnáct let jsem žil s ženskou, o které jsem si myslel, že ji znám. Měli jsme dvě děti, barák na hypotéku, psa a docela obyčejný život. Chodil jsem do práce, platil účty, o víkendech sekal trávu nebo něco opravoval.
Martin Irein
Pěna, punk a nákup: Jak jsem málem nestihla kurýra
Po ranním běhání jsem měla podle aplikace ještě dost času na sprchu. Jenže kurýr dorazil dřív. A tak jsem mu otevřela v mokrých legínách, staré mikině a s hlavou plnou kopřivového šamponu.
Martin Irein
Pivo, tma a jedna holka na kolejích, které nikam nevedou
Adéla byla moje první pořádná holka. Dodnes si myslím, že se mnou chodila hlavně proto, že jsem byl zrovna po ruce. Jednou jsme spolu vyrazili do Prahy, abychom konečně zažili něco jiného. Dopadlo to trochu jinak, než jsme čekali.
|Další články autora
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
Fenomén kyblíků v pražském metru pokračuje. Hvězdou je ten od jogurtu
Zná to každý, kdo se po Praze pohybuje MHD. V některých stanicích metra se lze při troše...
The Prodigy ruší koncert v pražské O2 areně, náhradní termín nebude
Na instagramovém profilu britské elektronické kapely The Prodigy se objevila zpráva, že kvůli...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“,...
Největší Lego stavebnice, které si můžete koupit. Rekordman má přes 12 tisíc dílků
Postavit si doma Eiffelovku, obří vesmírnou stanici nebo dokonce slavné Pokémony? Lego v...
Rakovník má příští rok hospodařit se 795 miliony korun, využije přebytek i úvěr
Rakovník má příští rok hospodařit se 795 miliony korun, využije přebytek z minulých let, který činí...
Další odklad už ne. Tunely v Brně se v neděli otevřou, potvrdili úředníci
Do Pisáreckého tunelu a navazujícího tunelu Hlinky se v neděli večer vrátí provoz. Stavební...
Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede hru Marie Stuartovna
Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede hru Marie Stuartovna. Historické drama Friedricha...
Těšínské divadlo uvede komedii Drákula, pět herců rozehraje 15 rolí
Těšínské divadlo uvede 28. listopadu inscenaci Drákula: děsuplná komedie. Slavný upír v ní nebude...
Pronájem útulného bytu 1+KK, 25 m2 Březka u Velké Bíteše
Velká Bíteš - Březka, okres Žďár nad Sázavou
9 900 Kč/měsíc
- Počet článků 664
- Celková karma 12,25
- Průměrná čtenost 349x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
Zákon zakazuje pouze tři věci: špatnou muziku, zbytečné porady a vysvětlování vtipů.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!