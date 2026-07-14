Krev, kastroly a pohozené galoše
Pro ni byla škola chrámem, kde se každé pondělí sloužila mše za naši rodinnou pověst, a ona byla velekněžka s permanentní migrénou a lakem na vlasy značky Lybar, ze kterého by chcípl i průměrně odolný potkan.
Marek stál v šatně první třídy a zíral do koše.
Vypadal jako zmenšenina chlápka, kterýmu zrovna ujel poslední vlak do stanice Příčetnost.
Místo svých zbrusu nových bačkor s potiskem Formule 1, které pravděpodobně v rámci nějaké divoké šatnové rvačky nebo rafinované sabotáže odletěly hluboko pod lavičku, lovil z odpadků obří, rozšmajdané gumové pantofle.
Byly tak o čtyři čísla větší.
Když v nich udělal krok, znělo to, jako když se topí divočák v bahně.
Čvacht-cloum.
Dva dny v tom přežíval.
Dva dny čistého, koncentrovaného teroru, že ta ženská, která ho doma krmí polévkami z pytlíku a nutí ho zdravit i sousedovic psa, uvidí tuhle obuvnickou apokalypsu a nastane konec světa.
Pak to přišlo.
Dveře šatny se rozletěly, jako když do nich vletí granát ráže dvanáct milimetrů.
Máma dorazila.
Její pohled okamžitě, s přesností laserem naváděné rakety, zaměřil chlapcovy dolní končetiny.
Vteřinu bylo ticho, jaké bývá vteřinu předtím, než uprostřed panelákového obýváku vybuchne propanbutanová láhev.
Její obličej protnul křečovitý tik, chytla se za srdce, jako by jí tam zrovna uvízl kus nedožvýkaného bůčku, a pak spustila palbu.
„Proboha živého!“ zaječela, až se okenní tabulky oklepaly a uklízečce na chodbě málem vypadl z ruky rýžák.
„Víš, co si o nás ti lidi nahoře pomyslí? Že žereme kořínky? Že nemáme ani na blbý sandály? Že tě v noci nutím potají fárat do dolu?!“
A hned nato přišla pravačka.
Rychlá, tichá, mechanicky přesná.
Žádný velký nápřah, prostě čistá profesionální facka z otočky, která Markovi pootočila hlavu o solidních pětačtyřicet stupňů.
Kluk ani necekne.
Ani slza.
Jenom mu v očích blikne taková ta stará, unavená tma, jakou mívají psi v útulku nebo lidi, kteří třicet let dobrovolně sledují televizní zprávy.
Byl dokonale vycvičenej.
Kdyby na něj v tu chvíli spadl křišťálový lustr, pravděpodobně by jenom pokrčil rameny a zeptá se, jestli má jít do kabinetu pro smeták.
Do cesty se jí však postavila družinářka.
Ženská s vizáží unavené lvice, která už zažila ledacos – včetně dětí, které žraly křídu, a rodičů, kteří si pletli rodičovské sdružení s norimberským procesem.
„Nekřižte se, matko,“ prohodila klidně a sáhla do skříně pro hříšníky, odkud vylovila ty zatracené Formule 1.
„Tady jsou ty vaše klenoty. Příště je neházej pod lavici, Marku. A vy, paní, dýchejte do sáčku. Svět se nezbořil.“
Jenže máma už byla v tranzu.
Tohle nebyla obyčejná ztráta obuvi, tohle byl přímý útok na její pracně budovanou identitu Dokonalé Matky Roku.
Místo toho, aby popadla kluka a šla domů smažit květák, začala předvádět hysterické divadlo pro kompletní personál školy.
Její monolog teď poslouchaly i kuchařky, které zrovna v kuchyni porcovaly cosi, co vzdáleně připomínalo hovězí, ale s klidem mohlo jít o staré linoleum.
„Všichni se na mě dívají! Všichni si myslí, že ho zanedbávám! Já, která pro něj potím krev, kupuju mu bio banány a nutím ho hrát na flétnu, i když z toho chytá astmatické záchvaty! A on mi udělá tohle! Chce mě společensky zlikvidovat! Chce, aby mě v samoobsluze už ani nepustili k pokladně!“
Marek stál u věšáku, přezouval se do svých vlastních bot a díval se na tu cizí paní, která měla v občance napsáno, že je jeho matka.
V té malé, sedmileté hlavě se mu v tu chvíli rozsvítilo jedno obrovské, definitivní poznání.
Cvak.
Jako když vyhodíte jističe v celém baráku.
Už tehdy bezpečně věděl, že až příště spadne do opravdového průšvihu – ať už to bude rozbité okno, pětka z počtů, nebo kdyby nedejbože omylem zapálil kabinet chemie – domů nepůjde.
Protože doma nesedí máma, která by ho objala.
Doma sedí úzkostný tiskový mluvčí rodinné fasády, kterému je úplně jedno, že kluk uvnitř krvácí, hlavně když krev nekape na ten drahý perský koberec, který koupili minulý měsíc na splátky.
Martin Irein
Nedělní vývar
V neděli u mámy to vždycky smrdělo stejně. Vývar, přepálená cibulka a starý křivdy, které se držely ve zdech jako vlhkost.
Martin Irein
Plechová schránka na tátu
Znáte ten pocit, když vám umře otec a vy po něm musíte vyklidit ten jeho posvátnej kumbál? Máma odešla už před pěti lety, tiše, jako když zhasnete stolní lampu. Táta se držel, ale nakonec ho taky dohnal ten věčnej chlap s kosou.
Martin Irein
Sonická deratizace
Člověk vyleze ze školy, chvíli parazituje na rodičích, protože ekonomická realita má dneska tvar utažené smyčky, a pak začne hledat flek, kde by mohl složit hlavu a nikoho u toho neposlouchat.
Martin Irein
Místo pro malýho
Ve firmě máme pravidla. Pravidla jsou všude. V intranetu, v onboardingových prezentacích, i tam, kde by je nikdo za normálních okolností nehledal.
Martin Irein
S ruličkou v kapse a krví na parketu
Kouř z cigaret venku před kulturákem tvořil líné cáry, které se mísily s padající podzimní plískanicí. Světla maloměsta se topila v dálce a zevnitř se ozýval dunivý rytmus dechovky proložený laciným popem.
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